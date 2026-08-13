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Иран се подигра на Доналд Тръмп: Скоро ще те крият в кофа за боклук!
  Тема: Иранската криза

Иран се подигра на Доналд Тръмп: Скоро ще те крият в кофа за боклук!

13 Август, 2026 18:09, обновена 13 Август, 2026 18:23 3 107 56

  • доналд тръмп-
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  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • еър форс 1

През 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу иранец във връзка с предполагаем заговор за убийството на Тръмп, който според американските власти е бил поръчан от Иранската революционна гвардия

Иран се подигра на Доналд Тръмп: Скоро ще те крият в кофа за боклук! - 1
Reuters Reuters

Иранските държавни медии се подиграха на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като излязоха нови подробности за тайното му прехвърляне между самолети по време на посещението му в Турция, съобщава "Ройтерс".

Те заявиха, че случилото се показва колко е притеснен американският лидер от силата на Ислямската република.

"Отново Тръмп, с новия си скандал, се превърна в основна тема в американските медии през последните дни. Скандал, породен от страха от военната мощ на Иран — мощ, която миналия месец накара Тръмп, докато се връщаше от Турция, тайно да смени самолета си", заяви водещ по иранската държавна телевизия. Той добави, че случката се е превърнала в източник на "унижение" за Тръмп.

Заплаха, че Air Force One може да бъде атакуван с преносима ракета, е накарала "Сикрет сървис" тайно да прехвърли Тръмп на по-малък правителствен самолет, съобщи човек, запознат със случая.

Заплахата е възникнала в последния ден от посещението на Тръмп в Анкара за срещата на върха на НАТО, посочи източникът, на фона на високото напрежение заради продължаващата война на САЩ срещу Иран. "Сикрет сървис" е преценила, че заплахата е достоверна и непосредствена, което е довело до извънредна операция за прикриване на придвижването на американския президент.

"Ню Йорк таймс" съобщи, че американските представители са били разтревожени, след като установили, че иранците знаят къде е отседнал Тръмп в Анкара, включително на кой точно етаж се намира хотелската му стая.

Техеран не е направил официален коментар по обвиненията или по смяната на самолета.

Билбордове и стенописи в Техеран са насочени срещу американския президент и Израел, като на тях Тръмп е изобразен по различни начини— от лежащ в ковчег до давещ се в морето.

Миналия месец новият върховен лидер Моджтаба Хаменеи обеща отмъщение за смъртта на своя баща и предшественик, който беше убит в първия ден на войната.

Тръмп и малка група негови съветници са използвали камион за кетъринг, за да се прехвърлят от големия президентски самолет в синьо-бели цветове на по-малък и неотличаващ се с нищо C-32A при излитането от Турция на 8 юли. Междувременно Air Force One е излетял отделно, превозвайки висши представители на администрацията, служители на Белия дом и журналисти.

Посолството на Иран в Южна Африка написа в X, че Тръмп "скоро ще бъде скрит в кофа за боклук". Към публикацията е добавено меме, на което Тръмп е изобразен в кутия за кетъринг, пълна с храна.

Този профил в X често предизвиква голям интерес с меметата, които публикува в социалните мрежи — нещо, за което съобщават и иранските държавни медии.

"Вашингтон пост" първи съобщи подробности за операцията по смяната на самолета.

През 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу иранец във връзка с предполагаем заговор за убийството на Доналд Тръмп, който според американските власти е бил поръчан от Иранската революционна гвардия, когато Тръмп все още беше новоизбраният президент на САЩ.

Техеран отхвърли тези обвинения през септември 2024 г.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    64 12 Отговор
    Пак сме на страната на булката.

    Коментиран от #15, #25

    18:10 13.08.2026

  • 2 По- точно

    78 10 Отговор
    Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в кофата за боклук.

    Коментиран от #7

    18:12 13.08.2026

  • 3 КИБОРГ

    44 8 Отговор
    Независими анализатори твърдят, че световният конфликт може да започне в началото на зимата. Моля, коментарът преди да бъде изтрит, да бъде проверен – защото, между нас казано, ще е тежък. При евентуален сблъсък първата задача на руснаците ще бъде да премахнат двата гръбнака на Запада – сателитите за ранно оповестяване и за навигация. Русия разполага с няколко оръжия за това. Бойният лазер "Пересвет" серийно се доставя в армията и може да ослепява спътници на височина до 1500 км. Системата "Тобол" заглушава едновременно GPS, Galileo и Starlink, без да засяга ГЛОНАСС – доказано от 75 случая на заглушаване над Европа от 2019 г. насам (източници: The New York Times, изследователи от Тексаския университет и GMV, цитирани от The National Interest). Русия разполага и с орбитални "сателити-убийци" от клас "Нивелир", както и с ракетите С-500 за поразяване на нискоорбитални цели. Американският генерал Стивън Уайтинг, командващ Космическото командване на САЩ, потвърди, че Русия вече е разположила оперативни противоспътникови оръжия в орбита. Без сателитите Западът губи комуникация, насочване и реакция. Кораби, ракети и армии остават слепи. Злобното куче Ким Чен-ун вече не е на верига. Освободено е. Около 9500 севернокорейски военни са на терен в Курска област, а до ноември се очакват още 30 000 – 50 000 (източници: Kyodo News, Reuters). Пхенян е доставил над 100 балистични ракети KN-23 и KN-24, като на 11 август с тях беше атакуван Запорож (източници: RBC Ukrain

    Коментиран от #12, #13, #23

    18:13 13.08.2026

  • 4 Някой

    38 1 Отговор
    Много кефи това тролене на иранците. Ако трябва ли с фекалии ще се окаже, за да не го познае някой ирански доброжелател.

    18:13 13.08.2026

  • 5 Абе цитирайте всичко бе

    36 4 Отговор
    И наркозния - в боклуджийския кош. Що манипулирате????

    Коментиран от #6

    18:13 13.08.2026

  • 6 Не им изнася

    26 3 Отговор

    До коментар #5 от "Абе цитирайте всичко бе":

    затова фалшифицират.

    18:15 13.08.2026

  • 7 Най-напред

    6 37 Отговор

    До коментар #2 от "По- точно":

    ботокса

    Коментиран от #9

    18:17 13.08.2026

  • 8 Апък укротролюхата

    10 7 Отговор
    Е болен от скоротечен рак с разсейки и много ще реве от болки.

    18:17 13.08.2026

  • 9 Цитирам статията

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Най-напред":

    Пък тебе кой те познава.

    Коментиран от #16

    18:18 13.08.2026

  • 10 Лопата Орешник

    15 9 Отговор
    Не можеш ги обвини хората, че са ядосани! Дончо ги изкофти и първия мандат, като им удари един командир от най ценните! Сега дошъл недошъл пак ги удари! Явно се базика с тях и логично ще се опитат да му го стъжнят!

    18:18 13.08.2026

  • 11 Бай онзи

    39 1 Отговор
    Миротворецът,мечтаешщ за нобелова награда.Когато сам се прецакаш,никой не може да ти помогне!!!

    18:18 13.08.2026

  • 12 Осведомен

    6 43 Отговор

    До коментар #3 от "КИБОРГ":

    Нещо да кажеш за това, че онзи ден в Масква имаше ядрен взрив.
    Оказва се, че се е взривила ракета от руската ПВО система Амур-А135 от 1971,
    въведена на бойно дежурство от 1995. Системата се състои от 100 шахти около Москва,
    съдържащи ракети 51-53Т6 с ядрена глава 10 килотона! Който не вярва, има търсачки.

    Коментиран от #42, #43

    18:18 13.08.2026

  • 13 Леле

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "КИБОРГ":

    да се разтрепериш направо

    18:19 13.08.2026

  • 14 СУПЕР

    31 3 Отговор
    МЯСТОТО НА БОКЛУЦИТЕ Е В КОФИТЕ ЗА СМЕТ.

    Коментиран от #30

    18:20 13.08.2026

  • 15 ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И НИЙ СМЕ ТЪЙ....

    18:21 13.08.2026

  • 16 Със сигурност

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цитирам статията":

    не можеш да си представиш

    18:22 13.08.2026

  • 17 Явно

    7 3 Отговор
    траура за Хаменей е свършил!

    18:22 13.08.2026

  • 18 НИЩО МУ НЯМА

    4 17 Отговор
    АВЕ МОЛЛИ А ВАШИО БАШ МОЛЛ КЪДЕ Е...АМА УТРЕ ДА НЕ РИВЕТЕ АМА ЩО
    НИ БОНБОНИРА И ОЙЛ НИ ВЗЕ....
    И НАПРАВИ ОТ персийа
    ЕСТЕСТВЕНО ГОЛФ ИГРИЩЕ....😀

    18:23 13.08.2026

  • 19 Вова

    8 10 Отговор
    В Курило съм,в Курило съм...

    18:23 13.08.2026

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    30 5 Отговор
    Браво на иранците, смях се от сърце!

    18:23 13.08.2026

  • 21 Ей Ай

    2 11 Отговор
    Готово ли е видеото с Моджтаба?

    18:25 13.08.2026

  • 22 Психолог

    3 13 Отговор
    Усеща се злоба,че са го изпуснали!

    18:26 13.08.2026

  • 23 И после се събуди и видя

    7 20 Отговор

    До коментар #3 от "КИБОРГ":

    как най-обикновени дронове летят навсякъде из Русия и взривяват рафинерии и складове всеки ден.

    18:27 13.08.2026

  • 24 Пък аятолоха

    10 4 Отговор
    си обикаля цял свят !

    18:27 13.08.2026

  • 25 Булка ,

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти си от страната на булката , още от времето , когато баба ти срещна Ванка с танка ..

    18:29 13.08.2026

  • 26 Джабадаба

    7 4 Отговор
    Може и преди да са го крили,важното ,че е жив и здрав!

    18:30 13.08.2026

  • 27 Тов. ЧЛЕНИН

    6 7 Отговор
    Таваришчи , а така го харесвахме , кога на власт беше бай Дън .. лицемери

    18:32 13.08.2026

  • 28 Иранец

    12 5 Отговор
    Може и в кочег да го скрият.Джихада няма крайна дата

    18:33 13.08.2026

  • 29 А АЯТОЛАХА

    2 9 Отговор
    Къде го криеха?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    18:34 13.08.2026

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 2 Отговор

    До коментар #14 от "СУПЕР":

    Така е.И Зеленски и Урсула за там

    18:36 13.08.2026

  • 31 РУСОФИЛКИТЕ

    4 16 Отговор
    Отново СВАЛИХА УШАНКИТЕ

    И

    НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    После КУРАнът ...
    Яко целуване следва.

    Коментиран от #46

    18:36 13.08.2026

  • 32 Присмял се

    1 1 Отговор
    щърбел....

    18:38 13.08.2026

  • 33 Целият атлантизъм

    20 2 Отговор
    е кофа за боклук!

    18:40 13.08.2026

  • 34 Бесен - Язовец

    12 2 Отговор
    Рижата мишка се крие от иранския Лъв

    18:41 13.08.2026

  • 35 Значи Air Force One може да бъде

    14 0 Отговор
    атакуван, но в Безмер не може ? И НАТО ще пази Евровизия в Бургас вероятно?

    18:45 13.08.2026

  • 36 краснов

    3 1 Отговор
    сам се прави смешен

    18:46 13.08.2026

  • 37 Голям смях

    13 1 Отговор
    Тръмп и малка група негови съветници са използвали камион за кетъринг, за да се прехвърлят...

    18:47 13.08.2026

  • 38 Тръмп

    2 1 Отговор
    Следя много внимателно медиите които публикуват фалшиви новини и толерират нецензурни коментари !

    19:00 13.08.2026

  • 39 Хвърляй кърпата

    10 0 Отговор
    Дедо Дони, Иран яко си прави т.а..ш..а..к с теб и САЩ.

    19:01 13.08.2026

  • 40 Механик

    12 0 Отговор
    То ако не беше толкова трагично, щеше да е много смешно, но уви...
    Рижавия папагал не спира да се излага и всеки път е все по-трагично. Аз си мислех, че Байдън е шашав, ама Тръмпоча го би по всички параграфи. Оня поне само падаше и се здрависваше с Невидимия. Ама тоя е направо клиничен случай.

    Коментиран от #47

    19:02 13.08.2026

  • 41 дядо Дони

    6 0 Отговор
    Само да имах още ракети!

    19:05 13.08.2026

  • 42 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Осведомен":

    ОСВЕДОМЕН СИ....КАТО ГЪБЕНО...СЕМЕ

    19:07 13.08.2026

  • 43 Някой си

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Осведомен":

    Ами дай конкретни насоки, сайтове...!?!?
    Така... една жена казала...
    Нали се сещаш, че ако наистина е ядрен взрив, ще е нещо наистина сериозно. Няма как да бъде премълчано от медиите. Струва ми се говориш глупости.

    19:16 13.08.2026

  • 44 Искат да го плющят без да го ухажват

    9 0 Отговор
    Ама Тея лошите иранци, верно се е..б.а.в.а.т със дедо Дони и САЩ.

    19:17 13.08.2026

  • 45 Няма

    4 0 Отговор
    нужда в кофа за боклук. Директно на боклука. С омазаните шорти и за кенефа не става.

    19:21 13.08.2026

  • 46 Бат Сали-Енергото

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "РУСОФИЛКИТЕ":

    Гроzzz.Никоо,кат не щеш да целуваш светия Коран ,тогава можеш бат Салиевия да целуваш ,гаранция сиренье няма !

    19:27 13.08.2026

  • 47 Помак

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Бат механик кво се чудят ,мястото на болука е в кофите за боклук .

    19:36 13.08.2026

  • 48 Олеееее....

    7 0 Отговор
    Заплахата била възникнала чак в последния ден от посещението на Тръмп ...

    19:38 13.08.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    1 2 Отговор
    Краснов хаааааа

    19:45 13.08.2026

  • 51 Много ги е страх нещо

    2 2 Отговор
    от преносими ракети май? Не са смели като Гълъб и Рундю

    19:48 13.08.2026

  • 52 Тръмп и малка група негови съветници

    5 0 Отговор
    са ограбили камион за кетъринг

    19:50 13.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Констатация

    1 0 Отговор
    Иранците май залагат всичко на предстоящите Междинни избори в Щатите на 3 Ноември, тази година. Пита се: Кой пръв ще "премигне"!!!

    20:03 13.08.2026

  • 55 Ехааааааа

    0 0 Отговор
    Скоро време и надрусаняка ще се крие като клошар ....защото телохранителите му от англия няма да могат да го опазят !!!!

    20:23 13.08.2026

  • 56 Другия път не в ухото

    0 0 Отговор
    Другия път не в ухото !

    20:24 13.08.2026

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