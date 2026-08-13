Иран се подигра на Доналд Тръмп: Скоро ще те крият в кофа за боклук!

Иранските държавни медии се подиграха на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като излязоха нови подробности за тайното му прехвърляне между самолети по време на посещението му в Турция, съобщава "Ройтерс".

Те заявиха, че случилото се показва колко е притеснен американският лидер от силата на Ислямската република.

"Отново Тръмп, с новия си скандал, се превърна в основна тема в американските медии през последните дни. Скандал, породен от страха от военната мощ на Иран — мощ, която миналия месец накара Тръмп, докато се връщаше от Турция, тайно да смени самолета си", заяви водещ по иранската държавна телевизия. Той добави, че случката се е превърнала в източник на "унижение" за Тръмп.

Заплаха, че Air Force One може да бъде атакуван с преносима ракета, е накарала "Сикрет сървис" тайно да прехвърли Тръмп на по-малък правителствен самолет, съобщи човек, запознат със случая.

Заплахата е възникнала в последния ден от посещението на Тръмп в Анкара за срещата на върха на НАТО, посочи източникът, на фона на високото напрежение заради продължаващата война на САЩ срещу Иран. "Сикрет сървис" е преценила, че заплахата е достоверна и непосредствена, което е довело до извънредна операция за прикриване на придвижването на американския президент.

"Ню Йорк таймс" съобщи, че американските представители са били разтревожени, след като установили, че иранците знаят къде е отседнал Тръмп в Анкара, включително на кой точно етаж се намира хотелската му стая.

Техеран не е направил официален коментар по обвиненията или по смяната на самолета.

Билбордове и стенописи в Техеран са насочени срещу американския президент и Израел, като на тях Тръмп е изобразен по различни начини— от лежащ в ковчег до давещ се в морето.

Миналия месец новият върховен лидер Моджтаба Хаменеи обеща отмъщение за смъртта на своя баща и предшественик, който беше убит в първия ден на войната.

Тръмп и малка група негови съветници са използвали камион за кетъринг, за да се прехвърлят от големия президентски самолет в синьо-бели цветове на по-малък и неотличаващ се с нищо C-32A при излитането от Турция на 8 юли. Междувременно Air Force One е излетял отделно, превозвайки висши представители на администрацията, служители на Белия дом и журналисти.

Посолството на Иран в Южна Африка написа в X, че Тръмп "скоро ще бъде скрит в кофа за боклук". Към публикацията е добавено меме, на което Тръмп е изобразен в кутия за кетъринг, пълна с храна.

Този профил в X често предизвиква голям интерес с меметата, които публикува в социалните мрежи — нещо, за което съобщават и иранските държавни медии.

"Вашингтон пост" първи съобщи подробности за операцията по смяната на самолета.

През 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу иранец във връзка с предполагаем заговор за убийството на Доналд Тръмп, който според американските власти е бил поръчан от Иранската революционна гвардия, когато Тръмп все още беше новоизбраният президент на САЩ.

Техеран отхвърли тези обвинения през септември 2024 г.