Иран се подигра на Доналд Тръмп: Скоро ще те крият в кофа за боклук!

Иранските държавни медии се подиграха на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като излязоха нови подробности за тайното му прехвърляне между самолети по време на посещението му в Турция, съобщава "Ройтерс".
Те заявиха, че случилото се показва колко е притеснен американският лидер от силата на Ислямската република.
"Отново Тръмп, с новия си скандал, се превърна в основна тема в американските медии през последните дни. Скандал, породен от страха от военната мощ на Иран — мощ, която миналия месец накара Тръмп, докато се връщаше от Турция, тайно да смени самолета си", заяви водещ по иранската държавна телевизия. Той добави, че случката се е превърнала в източник на "унижение" за Тръмп.
Заплаха, че Air Force One може да бъде атакуван с преносима ракета, е накарала "Сикрет сървис" тайно да прехвърли Тръмп на по-малък правителствен самолет, съобщи човек, запознат със случая.
Заплахата е възникнала в последния ден от посещението на Тръмп в Анкара за срещата на върха на НАТО, посочи източникът, на фона на високото напрежение заради продължаващата война на САЩ срещу Иран. "Сикрет сървис" е преценила, че заплахата е достоверна и непосредствена, което е довело до извънредна операция за прикриване на придвижването на американския президент.
"Ню Йорк таймс" съобщи, че американските представители са били разтревожени, след като установили, че иранците знаят къде е отседнал Тръмп в Анкара, включително на кой точно етаж се намира хотелската му стая.
Техеран не е направил официален коментар по обвиненията или по смяната на самолета.
Билбордове и стенописи в Техеран са насочени срещу американския президент и Израел, като на тях Тръмп е изобразен по различни начини— от лежащ в ковчег до давещ се в морето.
Миналия месец новият върховен лидер Моджтаба Хаменеи обеща отмъщение за смъртта на своя баща и предшественик, който беше убит в първия ден на войната.
Тръмп и малка група негови съветници са използвали камион за кетъринг, за да се прехвърлят от големия президентски самолет в синьо-бели цветове на по-малък и неотличаващ се с нищо C-32A при излитането от Турция на 8 юли. Междувременно Air Force One е излетял отделно, превозвайки висши представители на администрацията, служители на Белия дом и журналисти.
Посолството на Иран в Южна Африка написа в X, че Тръмп "скоро ще бъде скрит в кофа за боклук". Към публикацията е добавено меме, на което Тръмп е изобразен в кутия за кетъринг, пълна с храна.
Този профил в X често предизвиква голям интерес с меметата, които публикува в социалните мрежи — нещо, за което съобщават и иранските държавни медии.
"Вашингтон пост" първи съобщи подробности за операцията по смяната на самолета.
През 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу иранец във връзка с предполагаем заговор за убийството на Доналд Тръмп, който според американските власти е бил поръчан от Иранската революционна гвардия, когато Тръмп все още беше новоизбраният президент на САЩ.
Техеран отхвърли тези обвинения през септември 2024 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #25
18:10 13.08.2026
2 По- точно
Коментиран от #7
18:12 13.08.2026
3 КИБОРГ
Коментиран от #12, #13, #23
18:13 13.08.2026
4 Някой
18:13 13.08.2026
5 Абе цитирайте всичко бе
Коментиран от #6
18:13 13.08.2026
6 Не им изнася
До коментар #5 от "Абе цитирайте всичко бе":затова фалшифицират.
18:15 13.08.2026
7 Най-напред
До коментар #2 от "По- точно":ботокса
Коментиран от #9
18:17 13.08.2026
8 Апък укротролюхата
18:17 13.08.2026
9 Цитирам статията
До коментар #7 от "Най-напред":Пък тебе кой те познава.
Коментиран от #16
18:18 13.08.2026
10 Лопата Орешник
18:18 13.08.2026
11 Бай онзи
18:18 13.08.2026
12 Осведомен
До коментар #3 от "КИБОРГ":Нещо да кажеш за това, че онзи ден в Масква имаше ядрен взрив.
Оказва се, че се е взривила ракета от руската ПВО система Амур-А135 от 1971,
въведена на бойно дежурство от 1995. Системата се състои от 100 шахти около Москва,
съдържащи ракети 51-53Т6 с ядрена глава 10 килотона! Който не вярва, има търсачки.
Коментиран от #42, #43
18:18 13.08.2026
13 Леле
До коментар #3 от "КИБОРГ":да се разтрепериш направо
18:19 13.08.2026
14 СУПЕР
Коментиран от #30
18:20 13.08.2026
15 ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И НИЙ СМЕ ТЪЙ....
18:21 13.08.2026
16 Със сигурност
До коментар #9 от "Цитирам статията":не можеш да си представиш
18:22 13.08.2026
17 Явно
18:22 13.08.2026
18 НИЩО МУ НЯМА
НИ БОНБОНИРА И ОЙЛ НИ ВЗЕ....
И НАПРАВИ ОТ персийа
ЕСТЕСТВЕНО ГОЛФ ИГРИЩЕ....😀
18:23 13.08.2026
19 Вова
18:23 13.08.2026
20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:23 13.08.2026
21 Ей Ай
18:25 13.08.2026
22 Психолог
18:26 13.08.2026
23 И после се събуди и видя
До коментар #3 от "КИБОРГ":как най-обикновени дронове летят навсякъде из Русия и взривяват рафинерии и складове всеки ден.
18:27 13.08.2026
24 Пък аятолоха
18:27 13.08.2026
25 Булка ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти си от страната на булката , още от времето , когато баба ти срещна Ванка с танка ..
18:29 13.08.2026
26 Джабадаба
18:30 13.08.2026
27 Тов. ЧЛЕНИН
18:32 13.08.2026
28 Иранец
18:33 13.08.2026
29 А АЯТОЛАХА
Хаха хахахахаха хахахахаха
18:34 13.08.2026
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "СУПЕР":Така е.И Зеленски и Урсула за там
18:36 13.08.2026
31 РУСОФИЛКИТЕ
И
НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.
После КУРАнът ...
Яко целуване следва.
Коментиран от #46
18:36 13.08.2026
32 Присмял се
18:38 13.08.2026
33 Целият атлантизъм
18:40 13.08.2026
34 Бесен - Язовец
18:41 13.08.2026
35 Значи Air Force One може да бъде
18:45 13.08.2026
36 краснов
18:46 13.08.2026
37 Голям смях
18:47 13.08.2026
38 Тръмп
19:00 13.08.2026
39 Хвърляй кърпата
19:01 13.08.2026
40 Механик
Рижавия папагал не спира да се излага и всеки път е все по-трагично. Аз си мислех, че Байдън е шашав, ама Тръмпоча го би по всички параграфи. Оня поне само падаше и се здрависваше с Невидимия. Ама тоя е направо клиничен случай.
Коментиран от #47
19:02 13.08.2026
41 дядо Дони
19:05 13.08.2026
42 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #12 от "Осведомен":ОСВЕДОМЕН СИ....КАТО ГЪБЕНО...СЕМЕ
19:07 13.08.2026
43 Някой си
До коментар #12 от "Осведомен":Ами дай конкретни насоки, сайтове...!?!?
Така... една жена казала...
Нали се сещаш, че ако наистина е ядрен взрив, ще е нещо наистина сериозно. Няма как да бъде премълчано от медиите. Струва ми се говориш глупости.
19:16 13.08.2026
44 Искат да го плющят без да го ухажват
19:17 13.08.2026
45 Няма
19:21 13.08.2026
46 Бат Сали-Енергото
До коментар #31 от "РУСОФИЛКИТЕ":Гроzzz.Никоо,кат не щеш да целуваш светия Коран ,тогава можеш бат Салиевия да целуваш ,гаранция сиренье няма !
19:27 13.08.2026
47 Помак
До коментар #40 от "Механик":Бат механик кво се чудят ,мястото на болука е в кофите за боклук .
19:36 13.08.2026
48 Олеееее....
19:38 13.08.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
19:45 13.08.2026
51 Много ги е страх нещо
19:48 13.08.2026
52 Тръмп и малка група негови съветници
19:50 13.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Констатация
20:03 13.08.2026
55 Ехааааааа
20:23 13.08.2026
56 Другия път не в ухото
20:24 13.08.2026