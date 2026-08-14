Китай нарече военните учения на Тайван „разточителен фарс“

Китай определи ежегодните военни учения на Тайван „Хан Куанг“ като „показност и разточителен фарс“, който според Пекин разпалва военна паника, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Това е първият официален коментар на китайското правителство, откакто десетдневните военни маневри започнаха миналата седмица.

Тайван, който се управлява демократично и отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет над острова, провежда ученията на фона на засиленото военно присъствие на Китай в района.

Тайван тренира за евентуална китайска атака

По време на „Хан Куанг“ тайванските въоръжени сили отработват различни сценарии за евентуален опит на Китай да превземе острова със сила.

Сред тях са действия за пробив на морска блокада, както и за първи път сценарий, включващ ограничаване на мобилния интернет.

„Така наречените учения „Хан Куанг“ винаги са били показност и разточителен фарс“, заяви говорителят на китайското министерство на отбраната Чън Си.

Той обвини управляващата в Тайван Демократическа прогресивна партия, че „безразсъдно разпалва военна паника“ и предприема действия, които според Пекин могат да превърнат градовете в бойни полета.

Пекин предупреждава за готовност за бойни действия

Чън Си заяви, че Китайската народноосвободителна армия остава в състояние на висока бойна готовност и продължава да повишава способностите си за водене на реални бойни действия.

По думите му китайските въоръжени сили са готови да „противодействат на сепаратизма и външната намеса“.

Пекин отдавна не изключва възможността да използва сила, за да постави Тайван под свой контрол, въпреки че китайското правителство официално заявява, че предпочита „мирно обединение“.

Тайпе настоява, че бъдещето на острова се решава от неговите жители

Тайванското правителство подчертава, че единствено населението на острова има право да определя собственото му бъдеще, и редовно критикува военния и политическия натиск от страна на Пекин.

Китайските въоръжени сили провеждат почти ежедневни операции във въздушното пространство и водите около Тайван, което допълнително засилва напрежението в района.

На този фон военните учения „Хан Куанг“ се превръщат в поредната точка на сблъсък между Тайпе и Пекин, докато двете страни продължават да заемат диаметрално противоположни позиции относно бъдещето на острова.