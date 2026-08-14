NTSB установи вероятна причина за инцидента при полета на Ryanair от Солун

При проверката на повредения десен двигател на Boeing 737-800 са открити останки от птица. Според разследващите сблъсъкът вероятно е повредил перка на вентилатора, която впоследствие е разхвърляла метални отломки. Те са счупили пътнически прозорец и са причинили допълнителни повреди по фюзелажа, предава Vesti.bg.

При инцидента 61-годишен пътник е бил частично засмукан през разбития прозорец. Той е получил наранявания по врата и рамото и фрикционни изгаряния, но други пътници са успели да го издърпат обратно в кабината. След това лекар, който е пътувал със самолета, му е оказал първа помощ.

Членове на екипажа са съобщили за силни и продължителни вибрации, както и за поява на мъгла или дим в кабината. Малко след това са се спуснали аварийните кислородни маски. Пътниците са използвали метален контейнер, за да прикрият разбития прозорец, докато самолетът се е връщал към Солун.

Самолетът е достигнал около 15 000 фута (4570 метра), след което е започнал снижение и се е върнал на летището приблизително час след излитането. Всички пътници са били безопасно евакуирани след кацането.

Четири предполагаеми сблъсъка с птици

NTSB посочва, че същият двигател е имал четири докладвани предполагаеми сблъсъка с птици през предходните 12 месеца, като при два от тях са били открити останки от птици.

В същото време документите показват, че лопатките на вентилатора са били подложени на ултразвукови проверки през май 2026 г. и ноември 2025 г., без да бъдат установени дефекти.

Разследващите обаче подчертават, че окончателната причина все още не е установена и нито една потенциална причина не е изключена, включително въпроси, свързани с техническата поддръжка и възрастта на самолета.

NTSB публично порица изпълнителния директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри, след като той коментира пред инвеститори, че разследването е насочено към външен предмет, а не към техническата поддръжка или възрастта на самолета. Американският орган заяви, че О'Лиъри не е имал право да говори от името на разследването.

Самолетът е бил доставен нов на Ryanair през 2008 г. и може да превозва до 189 пътници. Полетът е бил извършен от Malta Air, дъщерна авиокомпания на Ryanair.

Разследването продължава, като NTSB е поискал становища от Ryanair, Boeing и производителя на двигателя CFM International.