Жена загина в жилищна сграда при удар на ВСУ в Таганрог

През нощта на 29 юли руският пристанищен град Таганрог в Ростовска област стана обект на интензивна въздушна атака, довела до сериозни разрушения и човешка жертва.

Официални източници от региона потвърдиха, че отломки от свалена ракета са паднали директно върху многоетажна жилищна сграда в града. Вследствие на инцидента е загинала една жена, а един мъж е сериозно ранен. Въпреки първоначалните данни на очевидци в социалните мрежи за загинал мъж, официалните власти уточниха точния брой на пострадалите по време на извънредната ситуация.

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По информация, разпространена в Telegram канала на временно изпълняващия длъжността губернатор на Ростовска област Юрий Слюсар, на мястото веднага са изпратени екипи на аварийно-спасителните служби. „Въздушната атака срещу Таганрог донесе жертви. В резултат на падане на ракетни отломки върху жилищна многофамилна сграда загина жена, а мъж бе ранен“, съобщи Слюсар в официалното изявление. Пострадалият е транспортиран в местна болница, където лекарите се борят за живота му.

Спешна евакуация и блокирани райони

Веднага след взрива градските власти започнаха мащабна акция за извеждане на хората от засегнатата сграда и околните имоти. Жителите от района, където паднаха отломките, се евакуират организирано към специално разкрити пунктове за временно настаняване. В момента спасители разчистват отломките и проверяват дали под руините няма затиснати други граждани.

Според руската информационна агенция Интерфакс, в цялата Ростовска област остава в сила извънредна опасност от нападения с безпилотни летателни апарати и ракетни удари. Местното население е призовано да остане в безопасни скривалища и да избягва прозорците. Районът около полуразрушения блок е напълно отцепен от полицията, като се извършват огледи от следствените органи за оценка на щетите по инфраструктурата.