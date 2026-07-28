Стратегическа среща на четири очи в Белия дом! Тръмп и Зеленски обсъдиха войната и подкрепата за Киев

Срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп в Белия Дом приключи, предаде Укринформ, цитилана от БТА.
Предполага се, че двамата са обсъдили теми, като засилването на сътрудничеството в областта на отбраната и в частност по-нататъшни стъпки за сключване на американско-украинско споразумение за сътрудничество в сферата на дроновете, както и укрепването на украинската противовъздушна и противоракетна отбрана преди началото на зимата, отбелязва агенцията.
Следващият ангажимент на Зеленски е разговор с финландския президент Александер Стуб. След това той ще присъства на възпоменателна служба за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще се срещне със сенатори, които подкрепят законопроект за засилване на санкциите срещу Русия.
Зеленски е на еднодневно посещение във Вашингтон.
Група американски сенатори от двете основни партии по-рано днес обявиха, че са постигнали споразумение за дългоочакван законопроект, който ако бъде приет ще позволи на Тръмп да наложи още ограничения на големите купувачи на руска енергия, както и на Иран.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че днес е имал „добра среща“ с президента на САЩ Доналд Тръмп, като разговорите са били съсредоточени върху предоставянето на лиценз на Киев за производство на американски противоракетни прехващачи и върху начините за съживяване на мирните преговори с Русия, цитиран от Ройтерс.
„Добра среща с президента Тръмп в Овалния кабинет“, написа Зеленски в изявление в Телеграм, цитиран от Укринформ.
„Благодаря за всичко, което правим заедно, за да защитим живота на украинците и да насърчим мира. На първо място, изразих съболезнования на президента Тръмп във връзка с кончината на Линдзи Греъм. Той беше истински приятел на Украйна. С президента обсъдихме лицензите за производство на противоракетни системи „Пейтриът“ и няколко други идеи, които биха могли да помогнат“, се казва в изявлението на Зеленски.
Двамата лидери обсъдиха и ускоряването на дипломатическия процес между страните.
„Нашите екипи ще уредят подробностите за по-нататъшната им комуникация. Благодарен съм на САЩ за тяхната твърда подкрепа“, добави той.
Зеленски е на еднодневно посещение във Вашингтон и ще присъства на погребението на сенатор Греъм по-късно днес.
Междувременно двупартийна група сенатори обяви, че е постигнала споразумение по законопроект, който ще позволи на президента Тръмп да наложи допълнителни ограничения върху големите купувачи на руска енергия, както и върху Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Дони миротворец
Коментиран от #5, #6, #11, #94
18:51 28.07.2026
2 бедния вхуйчо
18:54 28.07.2026
3 златен кенеф
18:55 28.07.2026
4 стоян георгиев
Коментиран от #7
18:56 28.07.2026
5 А за Путлер каква съдба ще обмислят
До коментар #1 от "Бай Дони миротворец":Бай Дони миротворец:
Арестувай Зеленски и спаси украинския народ! И нас спаси от украинските кърлежи. Да бачкат в покрайнината и да връщат борча.
-;-
Явно русофилите не могат да разберат че в Райха са слаби, тъпи и без нужната подкрепа.
Коментиран от #8
18:56 28.07.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Бай Дони миротворец":Прав си.... Колко срещи направи зеленият просяк милионер с Дончо и с западащите западняци и какво, не си струва да ги коментирам тия ....
Коментиран от #10
18:56 28.07.2026
7 Няма го вече духа на Анкоридж
До коментар #4 от "стоян георгиев":стоян георгиев:
Отново зеления сопол не беше посрещнат на летището и се шмугна през страничния вход на Белия дом. Срещата продължи само час.
-;-
А ленинградския теквиник колко време имаше в Анкоридж.?????
Апропо рашистите още ли си се надяват на духа на Анкоридж!
Коментиран от #56
18:58 28.07.2026
8 каква съдба ли ще обмислят за
До коментар #5 от "А за Путлер каква съдба ще обмислят":русофободебилните мишоци кат теб
е джафкате по бай ви Путин
дорде прегракнете и подвиете опашка
Коментиран от #13, #17
18:59 28.07.2026
9 Кобзон рекърдс
19:00 28.07.2026
10 Фюрера Владолф Путлер надали е луд
До коментар #6 от "Европеец":Европеец:
До коментар 1 от "Бай Дони миротворец":
Прав си.... Колко срещи направ
-;-(
Азиатците искат да се спасят
Да видими какво ще измисли Ботокса!
19:00 28.07.2026
11 Амин
До коментар #1 от "Бай Дони миротворец":Дано Зеленски изстреля няколко фламинго по парламента и президентството и да освободи България от комунистите! Да удари и централата на чалмите от Разграждане!
Коментиран от #29, #147
19:02 28.07.2026
12 ДАНИ ДА ВНИМАВА
19:03 28.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 топло е
И по спокойно,горещо е...не се вълнувайте.
Снишавайте се ,това го можете.
19:04 28.07.2026
15 !!!?
Коментиран от #44
19:05 28.07.2026
16 Там където
Коментиран от #20
19:05 28.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ГадюГара
19:06 28.07.2026
19 СИ ЕН ЕН
Зеленски излезе без да бъде изпратен от Тръмп.
Не поиска да даде интервю или прес конференция
Коментиран от #24, #31
19:06 28.07.2026
20 Ама пък какъв ентусиазъм е в Бункера
До коментар #16 от "Там където":Там където:
деменцията и надрусаността се срещат е КЛОАКА....
-;-
Важното е че Фюрера е с бистрия ум и всичко на СВО-та върви точно и по план!
19:06 28.07.2026
21 Народна поговорка!
19:08 28.07.2026
22 Бай Дони миротворец
19:09 28.07.2026
23 НОВИ НАДЕЖДИ ЗА БАНДЕРИТЕ
Коментиран от #28
19:09 28.07.2026
24 Ето сега е момента на Прелома в СВО-то
До коментар #19 от "СИ ЕН ЕН":СИ ЕН ЕН:
Срещата Тръмп ..Зеленски продължи 12 минути.
Зеленски излезе без да бъде изпратен от Тръмп.
Не поиска да даде интервю или прес конференция
-;-
Нека сега рашистите да направят прелома във Въйната!
Нека и сега русофилите да се радват на трудностите на бандерите!!
Нека сега бузлуджанците да се консолидират зад Йотовица, аятласите и мирните инициативи на маоистите за освобождаването на ТаЙван!
Коментиран от #38
19:09 28.07.2026
25 Горски
Коментиран от #32, #35
19:10 28.07.2026
26 Клоуна пусин 🤡💩
Пусин е съвременния Иванушка дypaка . 🤣🤣🤣
Коментиран от #33
19:10 28.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Путлер може и да си вярва
До коментар #23 от "НОВИ НАДЕЖДИ ЗА БАНДЕРИТЕ":НОВИ НАДЕЖДИ ЗА БАНДЕРИТЕ:
И те фалшиви.
-;-
ЗНАЧИ ПУТЛЕРИСТИТЕ НЕ СА ЗАБРАВИЛИ СТАРИТЕ СИ НАДЕЖДИ
Кога ще имаме ДНР, ЛНР, ХТР и ЗНР?!?!!
За 1620 дни путлеристите стигнаха до никъде.
19:11 28.07.2026
29 ЦЪК!
До коментар #11 от "Амин":С ,,Дано" и от дивана-няма да стане!
Не се ослушвай,ами рипай от дивана и право на фронта,да помагаш на Зелко,в реализацията на напътствията ти към него...!
Щото иначе звучиш несериозно...!
Коментиран от #34, #36, #43
19:12 28.07.2026
30 Ракетите Фламинго
Коментиран от #41
19:12 28.07.2026
31 Бай Дони миротворец
До коментар #19 от "СИ ЕН ЕН":Натирили са го като краставо куче. Русия предложи инвестиции от $1000 милиарда в американската икономика, а клоуна с дрехи на общак само проси пари.
Няма да се учудя, ако САЩ започне да бомбардира Киев, ако Русия си плати.
Коментиран от #52
19:12 28.07.2026
32 Коректор
До коментар #25 от "Горски":Няма такава държава Русия, има РФ, която е основана след Украйна !
Коментиран от #37
19:12 28.07.2026
33 с какво ще остане в историята Путлер
До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":Клоуна пусин :
Пусин пак чертае кафяви линии с препълнения памперс.
Пусин е съвременния Иванушка дypaка .
-;-
дали след Иван Гозни руснаците ще имат Владолф Тъпи!
19:12 28.07.2026
34 Ха ХаХа
До коментар #29 от "ЦЪК!":На втория час този безказарменик е оборска тор
19:13 28.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Украйна
До коментар #32 от "Коректор":Е записана като държава само ввкенефа
Коментиран от #111
19:15 28.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Жалки страхливи центчета!
До коментар #36 от "Жалки страхливи копейки 🤪🤡":Ами гледаме и се учим от вас...!
Коментиран от #122
19:16 28.07.2026
41 Скоро имало ли е освободено укро село???
До коментар #30 от "Ракетите Фламинго":Ракетите Фламинго:
Са боклуци
-;-
То и бандерите бяха демотивирани, дезорганизирани и слабо въоръжени, Рашжмахта се оказа кащмер!
Другарки и Другари, ог кожа те све имали новини от Фпонта за поредната освободено укро село?!?!
Какито им бяха ВАЗ-ките и Ауриките , та такива са и победите- все нещо нее както трябва.
Коментиран от #50
19:17 28.07.2026
42 Димитър Георгиев- ДиДи
Коментиран от #54
19:18 28.07.2026
43 Амин
До коментар #29 от "ЦЪК!":Украинските герои и без мен се справят превъзходно с анихилирането на ватенки. За изстрелването на ракетите също няма нужда да ходя, тъй като украинските ни братя могат да ни ги изпратят като подарък много бързо и ефективно. Въпросът е защо копейките си скатават жопите в НАТО и не отиват да помагат на любимия им Путин- ей това е най-голямата загадка и срамна ситуация.
19:19 28.07.2026
44 какво ще изследват след Путлер
До коментар #15 от "!!!?":!!!?:
Тръмп май разбра, че като Путлер е без мустачки, не го прави по-различен от Хитлер !!!?
-;-
На Хитлер пробитото черепче се пазело в картонена кутия!
дали на Путлер ще запазят главицата, за да изследвата докъде стига манията на Дебила!!!!!
19:19 28.07.2026
45 Сатана Z
19:20 28.07.2026
46 Просякът ли...?!
Тръмпоча вече му взе редкоземните минерали,да видим сега ,след тази среща какво още ще си присвои от Украйна...?!
19:22 28.07.2026
47 ВЕСЕЛЯК
Но пък инак са го канили на 40-те на Линдзи и е ял овчо на пара (от панахидата). Там след като се почерпил за Бог да прости (порядъчно) се изръсил, че в украина се полагат всички усилия да бъде намерена главата на покойника и като бъде намерена, ще я погребат с почести в новите и огрооооомни киефски г.роби.ща.
19:22 28.07.2026
48 Русофил не разбира от намеци, ирония и .
До коментар #38 от "А може ли малко по-сериозно...?!":А може ли малко по-сериозно...?!:
До коментар 24 от "Ето сега е момента на Прелома в СВО-то":
Щото все едно слушам някое пъпчиво тинейджърче,което се прави на интересно ,с кухи лафчета пред съученичките си...!
---;---
Човека, каквото и сериозно да ви напише, русофилите надали ще разберете
След като за русофила НАТО-то е нападнало на 24.02.2022 година 200-те хиляди солдати, няма сериозност, няма намек
Ама как само се радваха русофилите като даваха по телевизиите дългата колона към Киев, а !!!
А отначало имаше и паника как киевчани да се изнесат от Киев.
Абе Другарки и Другари, радвате ли са на движухата!
19:23 28.07.2026
49 Не ни занимавайте
19:24 28.07.2026
50 Саде да попитам!
До коментар #41 от "Скоро имало ли е освободено укро село???":Ти на ОчилищИ,одила ли си,ма...?!
Коментиран от #66
19:24 28.07.2026
51 Ами
След това САЩ отправиха предупреждение на окраина.
Днес привикват Зеленски в САЩ.
Или Зеленски се е направил на неразбрали какво са му казали,
или ще му кажат неща които трябва да се кажат лично.
Коментиран от #55, #57
19:26 28.07.2026
52 големи мераци за мира на Планетата
До коментар #31 от "Бай Дони миротворец":Бай Дони миротворец:
До коментар 19 от "СИ ЕН ЕН":
Натирили са го като краставо куче. Русия предложи инвестиции от $1000 милиарда в американската икономика, а клоуна с дрехи на общак само проси пари.
Няма да се учудя, ако САЩ започне да бомбардира Киев, ако Русия си плати.
-;-
Няама да се учудя ока хутите затворят протока за да угодят на аятоласте!
Другарки и Другари, трябва ли Иран да има ядрени боеголовки за да се бори за запазване мира на Планетата?!?!?!
каква е тази страст на маоистите , кимирсенистите и аятоласите за опазване на мира?!?!?!
19:26 28.07.2026
53 Бай Дони миротворец
19:26 28.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Шеврон
До коментар #51 от "Ами":Има дялове в Казахстан, а клоуна обстреля казахстански танкери, т.е. танкери с американски нефт.
19:28 28.07.2026
56 Атина Палада
До коментар #7 от "Няма го вече духа на Анкоридж":В Анкоридж срещата продължи точно 3 (три)часа и 40 минути,като последният час и без преводачите! Путин беше посрещнат на червен килим и Тръмп го чакаше ..Колкото и странно да ти звучи,в целият този хаос... САЩ и Русия са съюзници срещу Лондонсити!
Коментиран от #60, #62
19:30 28.07.2026
57 Нещо като Киев- 3дни
До коментар #51 от "Ами":Ами
20ОТГОВОР
Преди няколко дни шефът на Шеврон имаше среща с Тръмп.
След това САЩ отправиха предупреждение на окраина.
Днес привикват Зеленски в САЩ.
Или Зеленски се е направил на неразбрали какво са му казали,
или ще му кажат неща които трябва да се кажат лично.
-;-
Нека русофилите да се израдват, защото до 2-3 дни и СВО-то ще победи.
Нещо като Киев-3 дни
Коментиран от #67, #112
19:30 28.07.2026
58 Путлер може и да си вярва
19:32 28.07.2026
59 Икономист
Коментиран от #71
19:32 28.07.2026
60 И какво
До коментар #56 от "Атина Палада":са правили без преводачите?
Коментиран от #70, #79, #86
19:33 28.07.2026
61 Бай Дони миротворец
19:34 28.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ДОНИ ДА ВНИМАВА
19:34 28.07.2026
64 Тити на Кака
19:34 28.07.2026
65 ДАВАЙ ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ
19:35 28.07.2026
66 Русофилите да чакат освобождението
До коментар #50 от "Саде да попитам!":Саде да попитам!
30ОТГОВОР
До коментар 41 от "Скоро имало ли е освободено укро село???":
Ти на ОчилищИ,одила ли си,ма...?!
-;-
Она мое да е Он!
19:35 28.07.2026
67 Арестович
До коментар #57 от "Нещо като Киев- 3дни":Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни , а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
19:36 28.07.2026
68 Салах
Коментиран от #77
19:36 28.07.2026
69 Хи хи
До коментар #36 от "Жалки страхливи копейки 🤪🤡":Че ний закво да ходим в Раша, като Раша ще дойде тука !!! Така казаха маленкия зеля и нато !!
Коментиран от #119
19:37 28.07.2026
70 дали 2050 г ще се четат архивите
До коментар #60 от "И какво":И какво:
До коментар 56 от "Атина Палада":
са правили без преводачите?
-;-
След 30 години ще имаме разсекретените им архиви!
Коментиран от #72
19:37 28.07.2026
71 Редкоземелните
До коментар #59 от "Икономист":Са доста разпространени. Но технологията на обогатяване е трудна и изисква много енергия. Засега само Китайската народна република и РФ добиват редкоземелни. Не е достатъчно да бъдат взривени и изкопани скалите. Трябва да се смелят на фин прах и да се отделят от тях редкоземелните, които са в нищожни количества. Заключението. Украйна няма нищо за продан. Това е най-бедната и пропаднала страна в света, управлявана от военна хунта с главатар измамник.
Коментиран от #89, #96
19:39 28.07.2026
72 Сега
До коментар #70 от "дали 2050 г ще се четат архивите":на 15 ли си?
19:39 28.07.2026
73 Много ме интересува
Коментиран от #81
19:39 28.07.2026
74 Каква "стратегическа" среща?
Вие правите ли връзка с главния мозък когато пишете тези измислици?
Ето какво казва финансовият министър на САЩ за Зеленски според ваша публикация от 20 Юни, 2026 20:38
Вие знаете ли какво мислят западните политици за Зеленски?
Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.
Скот Бесент за Зеленски:
1. "Мистър Бийн на кpек",
2. "дeте със спeциални нyжди",
3. "малък мaлoyмник"
19:40 28.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА
Коментиран от #115
19:41 28.07.2026
77 Не е вярно
До коментар #68 от "Салах":Все едно да впрегнеш в каруца кон и мишка. Украйна къде я слагаш при атовете? Това е най-бедната и пропаднала страна в света.
Коментиран от #83, #85
19:42 28.07.2026
78 грУЙО
19:43 28.07.2026
79 Атина Палада
До коментар #60 от "И какво":След като и преводачите напускат ,след малко пред кабинета където се провежда срещата се появяват два кейса. Пристига още охрана в базата там...След това кейсовете се "изпаряват" ! По късно на журналистически въпрос някакъв от Пентагона беше..не помня позицията му в Пентагона отговори,че това с кейсовете се правило само при свръх секретни документи..В същото време докато трае срещата в Анкоридж и пристига още охрана в Англия спешно се събират на съвещание агенцията им за национална сигурност .Във Франция Макрон също събира агенцията им за национална сигурност .Във Германия също .
Коментиран от #88
19:43 28.07.2026
80 НА ЧЕТИРИ ОЧИ
19:43 28.07.2026
81 СтатиСтик
До коментар #73 от "Много ме интересува":Явно Джууленски го е отмаал в дрр.тиаа г333. на стария бай Перукан .Що нещо различно ли очаквахте ?
19:43 28.07.2026
82 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #98
19:43 28.07.2026
83 Иран и Русия
До коментар #77 от "Не е вярно":са най-богатите...
Коментиран от #99
19:44 28.07.2026
84 Последно, чий е Крим
Коментиран от #131
19:45 28.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Откъде в Украйна преводачи?
До коментар #60 от "И какво":Те отдавна избягаха от концлагера, наречен Украйна.
19:45 28.07.2026
87 СМЕШНИЦИ
19:45 28.07.2026
88 И децата знаят
До коментар #79 от "Атина Палада":че Путин не напуска Русия!Дори бункера!Там ходи смешния двойник!
19:46 28.07.2026
89 Икономист
До коментар #71 от "Редкоземелните":Е аз това и казвам ,Сащ ще получат от Украйна само много редки ....йнаа .
19:46 28.07.2026
90 АНОНИМЕН
Коментиран от #100
19:46 28.07.2026
91 000
19:47 28.07.2026
92 СЪБРАЛИ СЕ НА ЧЕТИРИ ОЧИ
19:47 28.07.2026
93 стоян георгиев
До коментар #85 от "грУЙО":Груйоо,Груйоо искам дати лап.пам у...йоооо !Звучи ми страшно сеххххиии!
Коментиран от #106, #113
19:48 28.07.2026
94 Зеленски
До коментар #1 от "Бай Дони миротворец":какво общо има с войната. Дали той ще е президент или Буданов или Залужни, нищо няма да се промени в политиката на Украйна.
19:48 28.07.2026
95 Тръмп
19:49 28.07.2026
96 Интересно
До коментар #71 от "Редкоземелните":Редкоземелни? И коментираш?
Коментиран от #116
19:49 28.07.2026
97 ПУТИН СИ ГИ ТРЕСКА КАК СИ ИСКА
19:49 28.07.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Къде
До коментар #90 от "АНОНИМЕН":е половината?
19:50 28.07.2026
101 Анатолия ...
19:51 28.07.2026
102 100% ГАРАНЦИЯ
19:52 28.07.2026
103 Най вече
До коментар #99 от "грУЙО":роби !
19:52 28.07.2026
104 Никой
19:52 28.07.2026
105 Някой
19:53 28.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 руската мечка
19:54 28.07.2026
108 Бг гражданин
19:55 28.07.2026
109 Идват
19:56 28.07.2026
110 грУЙО
Разбирам желанието ти , то тези желания влизат в европейските ценности!
Коментиран от #120
19:56 28.07.2026
111 Град Козлодуй
До коментар #37 от "Украйна":Грешиш приятел. Няма държава Русия. Това е територия. Китайска територия.
Коментиран от #128
19:57 28.07.2026
112 Ами
До коментар #57 от "Нещо като Киев- 3дни":Не коментирам изказвания които не са за твоята глава.
Намери си себеподобен и общувай с него.
Или правете там каквото си искате.
19:57 28.07.2026
113 стоян георгиев
До коментар #93 от "стоян георгиев":Груйоо поне само веднъж да го лизна и после спокойно мога да умра .
19:58 28.07.2026
114 Ситуацията изобщо не се
19:58 28.07.2026
115 Ахх
До коментар #76 от "ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА":Ти се надяваш на ласки от зленото ли
19:59 28.07.2026
116 Гледах филмче в тубата
До коментар #96 от "Интересно":Там разясниха технологията на добив. Потърси и се запознай. Скалите се подлагат на смилане с топкови мелници и на химическа обработка. Това е накратко.
Без тях няма смартфони, ракети, автомобили... Без тях вече няма нищо.
20:00 28.07.2026
117 Гробар
Коментиран от #126
20:00 28.07.2026
118 Песков
20:00 28.07.2026
119 хихи
До коментар #69 от "Хи хи":Рашата сдаде багажа окончателно. не я чакайте 😅😅😅
Коментиран от #123
20:01 28.07.2026
120 хихи
До коментар #110 от "грУЙО":а руските П.е.н.д.е.л.и. какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅
Коментиран от #138, #140, #142
20:03 28.07.2026
121 Путин има карти
20:05 28.07.2026
122 Много грешите.
До коментар #40 от "Жалки страхливи центчета!":Страхът е присъщ за руснаци и проруски индивиди. Това е същността на кремълската идеология и част от робската психика на руснака.
Коментиран от #127
20:07 28.07.2026
123 Хи хи
До коментар #119 от "хихи":Ти с маленкия зеля и нато ли ще спориш ??!!
20:08 28.07.2026
124 Констатация
20:12 28.07.2026
125 Всички
20:12 28.07.2026
126 Ами
До коментар #117 от "Гробар":Не са евреи, а хазари. Американски учен го доказа.
Над 94% от представящите се за евреи са всъщност хазари.
А който е чел история знае, че точно русите са разказали играта на хазарите.
Бият ги век и половина, а са били 100 пъти по-малко от тях като брой.
Хазарите никога няма да им го простят. Тях от малки ги учат
да мразят всичко и всички, но най-много русите.
Коментиран от #130, #134
20:13 28.07.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Ха ХаХа
До коментар #111 от "Град Козлодуй":Влашкият влах отново драска простотии
Коментиран от #129
20:15 28.07.2026
129 Чиба мръшо нефелна!
До коментар #128 от "Ха ХаХа":Замърсяваш медийното пространство.
Коментиран от #132, #144
20:17 28.07.2026
130 Хозарите
До коментар #126 от "Ами":Са победили прабългарите и са ги изгонили
Сега русофобите подпомагат хазарите които ликвидираха българите в Украйна
Коментиран от #145
20:18 28.07.2026
131 Атина Палада
До коментар #84 от "Последно, чий е Крим":Крим е на Мадяр Бровди.
Коментиран от #133
20:19 28.07.2026
132 Влашкият влах
До коментар #129 от "Чиба мръшо нефелна!":Мирише на парясан пор
Коментиран от #135
20:19 28.07.2026
133 Маджар Мордаров
До коментар #131 от "Атина Палада":е собственик на кенеф.
Какъв Крим бе гювендиьо?
20:21 28.07.2026
134 Констатация
До коментар #126 от "Ами":"""""""" Американски учен го доказа. Над 94% от представящите се за евреи са всъщност хазари. """"" ------- Спор, Немъ!!!!!!
20:21 28.07.2026
135 Ром ли си бре ?
До коментар #132 от "Влашкият влах":Окъпи се бре!
Коментиран от #139
20:22 28.07.2026
136 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Путин е клиент и на Зеленски
Ша са разберем
Коментиран от #141
20:23 28.07.2026
137 Русия
20:23 28.07.2026
138 Ами
До коментар #120 от "хихи":Ще те е ....б ..ат в г3@@@ и много ще се изкефиш !!!
20:24 28.07.2026
139 Този съм
До коментар #135 от "Ром ли си бре ?":Който те тимари Духалоф
20:24 28.07.2026
140 Макробиолог
До коментар #120 от "хихи":Руските П.е.н.д.е.л.о-на тор!
Коментиран от #148
20:25 28.07.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 грУЙО
До коментар #120 от "хихи":Да. В Сибир, но ще работят за обществото а не да си чешат задницине . Там нема лабаво. Докато могат да работят, добре : следователно куршум в тиквата.
Но в случая Хитлер е подходил правилно за тази извратеност и доказана ненормалност!
20:29 28.07.2026
143 Линдзи Греъм
20:29 28.07.2026
144 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #129 от "Чиба мръшо нефелна!":Лап Пай У Йотт бре хъесосс ,какво ми се обясняваш,мрррршооо !
20:30 28.07.2026
145 Ами
До коментар #130 от "Хозарите":Хазарите не са гонили българите, а са ги асемилирали.
Две от седемте племена които формират българите
като нация са тюрки, а хазарите са си тюрки. Разбрали за се.
Било е нещо като брак по сметка. А който не искал сватба е играла брадва.
По ония времена так са се решавали нещата.
То не че и сега не е нещо по различно ... Но това е друга тема :)
20:33 28.07.2026
146 ще се окаже
20:35 28.07.2026
147 Посланик Пърдю
До коментар #11 от "Амин":Фламингото най- много да удари Безмер.Лошо няма.Ще го припишеме на аятоласите.
20:38 28.07.2026
148 БахУрчо
До коментар #140 от "Макробиолог":Тихоо!Тихо бе ,педдд.даллл тиие ...вааа пттт.каттаа ма..й наа и не само ☝️!
20:38 28.07.2026
149 Стратегическа среща??
20:39 28.07.2026