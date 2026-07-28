Стратегическа среща на четири очи в Белия дом! Тръмп и Зеленски обсъдиха войната и подкрепата за Киев

Срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп в Белия Дом приключи, предаде Укринформ, цитилана от БТА.

Предполага се, че двамата са обсъдили теми, като засилването на сътрудничеството в областта на отбраната и в частност по-нататъшни стъпки за сключване на американско-украинско споразумение за сътрудничество в сферата на дроновете, както и укрепването на украинската противовъздушна и противоракетна отбрана преди началото на зимата, отбелязва агенцията.

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Следващият ангажимент на Зеленски е разговор с финландския президент Александер Стуб. След това той ще присъства на възпоменателна служба за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще се срещне със сенатори, които подкрепят законопроект за засилване на санкциите срещу Русия.

Зеленски е на еднодневно посещение във Вашингтон.

Група американски сенатори от двете основни партии по-рано днес обявиха, че са постигнали споразумение за дългоочакван законопроект, който ако бъде приет ще позволи на Тръмп да наложи още ограничения на големите купувачи на руска енергия, както и на Иран.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че днес е имал „добра среща“ с президента на САЩ Доналд Тръмп, като разговорите са били съсредоточени върху предоставянето на лиценз на Киев за производство на американски противоракетни прехващачи и върху начините за съживяване на мирните преговори с Русия, цитиран от Ройтерс.

„Добра среща с президента Тръмп в Овалния кабинет“, написа Зеленски в изявление в Телеграм, цитиран от Укринформ.

„Благодаря за всичко, което правим заедно, за да защитим живота на украинците и да насърчим мира. На първо място, изразих съболезнования на президента Тръмп във връзка с кончината на Линдзи Греъм. Той беше истински приятел на Украйна. С президента обсъдихме лицензите за производство на противоракетни системи „Пейтриът“ и няколко други идеи, които биха могли да помогнат“, се казва в изявлението на Зеленски.

Двамата лидери обсъдиха и ускоряването на дипломатическия процес между страните.

„Нашите екипи ще уредят подробностите за по-нататъшната им комуникация. Благодарен съм на САЩ за тяхната твърда подкрепа“, добави той.

Зеленски е на еднодневно посещение във Вашингтон и ще присъства на погребението на сенатор Греъм по-късно днес.

Междувременно двупартийна група сенатори обяви, че е постигнала споразумение по законопроект, който ще позволи на президента Тръмп да наложи допълнителни ограничения върху големите купувачи на руска енергия, както и върху Иран.