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Стратегическа среща на четири очи в Белия дом! Тръмп и Зеленски обсъдиха войната и подкрепата за Киев
  Тема: Украйна

Стратегическа среща на четири очи в Белия дом! Тръмп и Зеленски обсъдиха войната и подкрепата за Киев

28 Юли, 2026 18:48, обновена 28 Юли, 2026 19:48 1 959 149

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин

За Зеленски това е възможност да засили военната подкрепа за Киев в момент, в който отношенията между САЩ и Украйна са по-добри в сравнение с последните месеци

Стратегическа среща на четири очи в Белия дом! Тръмп и Зеленски обсъдиха войната и подкрепата за Киев - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп в Белия Дом приключи, предаде Укринформ, цитилана от БТА.

Предполага се, че двамата са обсъдили теми, като засилването на сътрудничеството в областта на отбраната и в частност по-нататъшни стъпки за сключване на американско-украинско споразумение за сътрудничество в сферата на дроновете, както и укрепването на украинската противовъздушна и противоракетна отбрана преди началото на зимата, отбелязва агенцията.

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Следващият ангажимент на Зеленски е разговор с финландския президент Александер Стуб. След това той ще присъства на възпоменателна служба за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще се срещне със сенатори, които подкрепят законопроект за засилване на санкциите срещу Русия.

Зеленски е на еднодневно посещение във Вашингтон.

Група американски сенатори от двете основни партии по-рано днес обявиха, че са постигнали споразумение за дългоочакван законопроект, който ако бъде приет ще позволи на Тръмп да наложи още ограничения на големите купувачи на руска енергия, както и на Иран.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че днес е имал „добра среща“ с президента на САЩ Доналд Тръмп, като разговорите са били съсредоточени върху предоставянето на лиценз на Киев за производство на американски противоракетни прехващачи и върху начините за съживяване на мирните преговори с Русия, цитиран от Ройтерс.

„Добра среща с президента Тръмп в Овалния кабинет“, написа Зеленски в изявление в Телеграм, цитиран от Укринформ.

„Благодаря за всичко, което правим заедно, за да защитим живота на украинците и да насърчим мира. На първо място, изразих съболезнования на президента Тръмп във връзка с кончината на Линдзи Греъм. Той беше истински приятел на Украйна. С президента обсъдихме лицензите за производство на противоракетни системи „Пейтриът“ и няколко други идеи, които биха могли да помогнат“, се казва в изявлението на Зеленски.

Двамата лидери обсъдиха и ускоряването на дипломатическия процес между страните.

„Нашите екипи ще уредят подробностите за по-нататъшната им комуникация. Благодарен съм на САЩ за тяхната твърда подкрепа“, добави той.

Зеленски е на еднодневно посещение във Вашингтон и ще присъства на погребението на сенатор Греъм по-късно днес.

Междувременно двупартийна група сенатори обяви, че е постигнала споразумение по законопроект, който ще позволи на президента Тръмп да наложи допълнителни ограничения върху големите купувачи на руска енергия, както и върху Иран.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дони миротворец

    68 16 Отговор
    Арестувай Зеленски и спаси украинския народ! И нас спаси от украинските кърлежи. Да бачкат в покрайнината и да връщат борча.

    Коментиран от #5, #6, #11, #94

    18:51 28.07.2026

  • 2 бедния вхуйчо

    50 10 Отговор
    пак се мазни на бай дончо

    18:54 28.07.2026

  • 3 златен кенеф

    45 10 Отговор
    Зеления пак ще изпроси някой друг милиард в зелено.

    18:55 28.07.2026

  • 4 стоян георгиев

    52 10 Отговор
    Отново зеления сопол не беше посрещнат на летището и се шмугна през страничния вход на Белия дом. Срещата продължи само час.

    Коментиран от #7

    18:56 28.07.2026

  • 5 А за Путлер каква съдба ще обмислят

    10 48 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дони миротворец":

    Бай Дони миротворец:
    Арестувай Зеленски и спаси украинския народ! И нас спаси от украинските кърлежи. Да бачкат в покрайнината и да връщат борча.
    -;-
    Явно русофилите не могат да разберат че в Райха са слаби, тъпи и без нужната подкрепа.

    Коментиран от #8

    18:56 28.07.2026

  • 6 Европеец

    36 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дони миротворец":

    Прав си.... Колко срещи направи зеленият просяк милионер с Дончо и с западащите западняци и какво, не си струва да ги коментирам тия ....

    Коментиран от #10

    18:56 28.07.2026

  • 7 Няма го вече духа на Анкоридж

    10 37 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    стоян георгиев:
    Отново зеления сопол не беше посрещнат на летището и се шмугна през страничния вход на Белия дом. Срещата продължи само час.
    -;-
    А ленинградския теквиник колко време имаше в Анкоридж.?????
    Апропо рашистите още ли си се надяват на духа на Анкоридж!

    Коментиран от #56

    18:58 28.07.2026

  • 8 каква съдба ли ще обмислят за

    26 7 Отговор

    До коментар #5 от "А за Путлер каква съдба ще обмислят":

    русофободебилните мишоци кат теб
    е джафкате по бай ви Путин
    дорде прегракнете и подвиете опашка

    Коментиран от #13, #17

    18:59 28.07.2026

  • 9 Кобзон рекърдс

    4 22 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    19:00 28.07.2026

  • 10 Фюрера Владолф Путлер надали е луд

    4 27 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Европеец:
    До коментар 1 от "Бай Дони миротворец":

    Прав си.... Колко срещи направ
    -;-(
    Азиатците искат да се спасят
    Да видими какво ще измисли Ботокса!

    19:00 28.07.2026

  • 11 Амин

    6 31 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дони миротворец":

    Дано Зеленски изстреля няколко фламинго по парламента и президентството и да освободи България от комунистите! Да удари и централата на чалмите от Разграждане!

    Коментиран от #29, #147

    19:02 28.07.2026

  • 12 ДАНИ ДА ВНИМАВА

    18 2 Отговор
    Зеления шнорхел да не го уноди.

    19:03 28.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 топло е

    7 30 Отговор
    Българските путинисти пак са превъзбудени.Е,няма да победи ващият, вова.
    И по спокойно,горещо е...не се вълнувайте.
    Снишавайте се ,това го можете.

    19:04 28.07.2026

  • 15 !!!?

    8 26 Отговор
    Тръмп май разбра, че като Путлер е без мустачки, не го прави по-различен от Хитлер !!!?

    Коментиран от #44

    19:05 28.07.2026

  • 16 Там където

    26 3 Отговор
    деменцията и надрусаността се срещат е КЛОАКА....

    Коментиран от #20

    19:05 28.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГадюГара

    20 2 Отговор
    Зеленски дали е издууу.халлл дррртия меkkk ....й на Бай Перукан за да го умилостиви ?

    19:06 28.07.2026

  • 19 СИ ЕН ЕН

    33 3 Отговор
    Срещата Тръмп ..Зеленски продължи 12 минути.
    Зеленски излезе без да бъде изпратен от Тръмп.
    Не поиска да даде интервю или прес конференция

    Коментиран от #24, #31

    19:06 28.07.2026

  • 20 Ама пък какъв ентусиазъм е в Бункера

    2 17 Отговор

    До коментар #16 от "Там където":

    Там където:
    деменцията и надрусаността се срещат е КЛОАКА....
    -;-
    Важното е че Фюрера е с бистрия ум и всичко на СВО-та върви точно и по план!

    19:06 28.07.2026

  • 21 Народна поговорка!

    15 1 Отговор
    ,,Шушу-мушу...- къща разваля!"...!

    19:08 28.07.2026

  • 22 Бай Дони миротворец

    19 3 Отговор
    Тоя досадник отново ми губи времето. Както винаги, беше с горящ от коката поглед.

    19:09 28.07.2026

  • 23 НОВИ НАДЕЖДИ ЗА БАНДЕРИТЕ

    16 2 Отговор
    И те фалшиви.

    Коментиран от #28

    19:09 28.07.2026

  • 24 Ето сега е момента на Прелома в СВО-то

    5 15 Отговор

    До коментар #19 от "СИ ЕН ЕН":

    СИ ЕН ЕН:
    Срещата Тръмп ..Зеленски продължи 12 минути.
    Зеленски излезе без да бъде изпратен от Тръмп.
    Не поиска да даде интервю или прес конференция
    -;-
    Нека сега рашистите да направят прелома във Въйната!
    Нека и сега русофилите да се радват на трудностите на бандерите!!
    Нека сега бузлуджанците да се консолидират зад Йотовица, аятласите и мирните инициативи на маоистите за освобождаването на ТаЙван!

    Коментиран от #38

    19:09 28.07.2026

  • 25 Горски

    24 2 Отговор
    Путин досега се е очертал като разумен и далновиден лидер с поглед в перспектива. Няма значение че го мразят, истината е над западните джендъри. А според мен бъдещето на Зеленски не се очертава да е дълго като президент. Жизненият му мандат също. Територията,наречена Украина е обречена,още от 1991 година. Изкуствено създадена държава (такава никога преди не е имало) в рамките на СССР чрез отнемане на територии от Полша,Румъния и Унгария,на запад и подарени от Русия,на изток. Рано или късно всеки един ще си ги поиска обратно. И,ето,Русия,като най-голям "дарител" си иска своето. Полша (вечният недоволен и вечния незадоволен) в Европа вече открито предявява претенциите си. Румъния,след като присъедини Молдова,също ще се нареди на опашката. Унгария,за сега не казва почти нищо на висок глас,защото има проблеми с Румъния,но едва ли ще се откаже от своя дял. И,нито ЕС,нито НАТО,нито САЩ ще спрат този процес.

    Коментиран от #32, #35

    19:10 28.07.2026

  • 26 Клоуна пусин 🤡💩

    3 16 Отговор
    Пусин пак чертае кафяви линии с препълнения памперс.
    Пусин е съвременния Иванушка дypaка . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #33

    19:10 28.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Путлер може и да си вярва

    2 13 Отговор

    До коментар #23 от "НОВИ НАДЕЖДИ ЗА БАНДЕРИТЕ":

    НОВИ НАДЕЖДИ ЗА БАНДЕРИТЕ:
    И те фалшиви.
    -;-
    ЗНАЧИ ПУТЛЕРИСТИТЕ НЕ СА ЗАБРАВИЛИ СТАРИТЕ СИ НАДЕЖДИ

    Кога ще имаме ДНР, ЛНР, ХТР и ЗНР?!?!!

    За 1620 дни путлеристите стигнаха до никъде.

    19:11 28.07.2026

  • 29 ЦЪК!

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "Амин":

    С ,,Дано" и от дивана-няма да стане!
    Не се ослушвай,ами рипай от дивана и право на фронта,да помагаш на Зелко,в реализацията на напътствията ти към него...!
    Щото иначе звучиш несериозно...!

    Коментиран от #34, #36, #43

    19:12 28.07.2026

  • 30 Ракетите Фламинго

    14 2 Отговор
    Са боклуци

    Коментиран от #41

    19:12 28.07.2026

  • 31 Бай Дони миротворец

    19 2 Отговор

    До коментар #19 от "СИ ЕН ЕН":

    Натирили са го като краставо куче. Русия предложи инвестиции от $1000 милиарда в американската икономика, а клоуна с дрехи на общак само проси пари.
    Няма да се учудя, ако САЩ започне да бомбардира Киев, ако Русия си плати.

    Коментиран от #52

    19:12 28.07.2026

  • 32 Коректор

    4 19 Отговор

    До коментар #25 от "Горски":

    Няма такава държава Русия, има РФ, която е основана след Украйна !

    Коментиран от #37

    19:12 28.07.2026

  • 33 с какво ще остане в историята Путлер

    1 13 Отговор

    До коментар #26 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Клоуна пусин :
    Пусин пак чертае кафяви линии с препълнения памперс.
    Пусин е съвременния Иванушка дypaка .
    -;-
    дали след Иван Гозни руснаците ще имат Владолф Тъпи!

    19:12 28.07.2026

  • 34 Ха ХаХа

    14 1 Отговор

    До коментар #29 от "ЦЪК!":

    На втория час този безказарменик е оборска тор

    19:13 28.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Украйна

    16 2 Отговор

    До коментар #32 от "Коректор":

    Е записана като държава само ввкенефа

    Коментиран от #111

    19:15 28.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Жалки страхливи центчета!

    11 2 Отговор

    До коментар #36 от "Жалки страхливи копейки 🤪🤡":

    Ами гледаме и се учим от вас...!

    Коментиран от #122

    19:16 28.07.2026

  • 41 Скоро имало ли е освободено укро село???

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "Ракетите Фламинго":

    Ракетите Фламинго:
    Са боклуци
    -;-
    То и бандерите бяха демотивирани, дезорганизирани и слабо въоръжени, Рашжмахта се оказа кащмер!
    Другарки и Другари, ог кожа те све имали новини от Фпонта за поредната освободено укро село?!?!
    Какито им бяха ВАЗ-ките и Ауриките , та такива са и победите- все нещо нее както трябва.

    Коментиран от #50

    19:17 28.07.2026

  • 42 Димитър Георгиев- ДиДи

    11 1 Отговор
    Зеленски дали е издууу.халлл дррртия меkkk ....й на Бай Перукан за да го умилостиви ?

    Коментиран от #54

    19:18 28.07.2026

  • 43 Амин

    1 14 Отговор

    До коментар #29 от "ЦЪК!":

    Украинските герои и без мен се справят превъзходно с анихилирането на ватенки. За изстрелването на ракетите също няма нужда да ходя, тъй като украинските ни братя могат да ни ги изпратят като подарък много бързо и ефективно. Въпросът е защо копейките си скатават жопите в НАТО и не отиват да помагат на любимия им Путин- ей това е най-голямата загадка и срамна ситуация.

    19:19 28.07.2026

  • 44 какво ще изследват след Путлер

    2 11 Отговор

    До коментар #15 от "!!!?":

    !!!?:
    Тръмп май разбра, че като Путлер е без мустачки, не го прави по-различен от Хитлер !!!?
    -;-
    На Хитлер пробитото черепче се пазело в картонена кутия!
    дали на Путлер ще запазят главицата, за да изследвата докъде стига манията на Дебила!!!!!

    19:19 28.07.2026

  • 45 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Бай Дончо е обещал на Зеленски да не го предава жив в ръцете на Владимир Путин.

    19:20 28.07.2026

  • 46 Просякът ли...?!

    10 2 Отговор
    Пак е просил,наведен пред Тръмпоча,в поза ,,Партер"...!
    Тръмпоча вече му взе редкоземните минерали,да видим сега ,след тази среща какво още ще си присвои от Украйна...?!

    19:22 28.07.2026

  • 47 ВЕСЕЛЯК

    14 4 Отговор
    Злите езици говорят, че Зели го е посрещнал някакъв гардеробиер, а великата му среща с тръмп е била по-малко от половин час.
    Но пък инак са го канили на 40-те на Линдзи и е ял овчо на пара (от панахидата). Там след като се почерпил за Бог да прости (порядъчно) се изръсил, че в украина се полагат всички усилия да бъде намерена главата на покойника и като бъде намерена, ще я погребат с почести в новите и огрооооомни киефски г.роби.ща.

    19:22 28.07.2026

  • 48 Русофил не разбира от намеци, ирония и .

    2 9 Отговор

    До коментар #38 от "А може ли малко по-сериозно...?!":

    А може ли малко по-сериозно...?!:
    До коментар 24 от "Ето сега е момента на Прелома в СВО-то":

    Щото все едно слушам някое пъпчиво тинейджърче,което се прави на интересно ,с кухи лафчета пред съученичките си...!
    ---;---
    Човека, каквото и сериозно да ви напише, русофилите надали ще разберете
    След като за русофила НАТО-то е нападнало на 24.02.2022 година 200-те хиляди солдати, няма сериозност, няма намек
    Ама как само се радваха русофилите като даваха по телевизиите дългата колона към Киев, а !!!
    А отначало имаше и паника как киевчани да се изнесат от Киев.
    Абе Другарки и Другари, радвате ли са на движухата!

    19:23 28.07.2026

  • 49 Не ни занимавайте

    8 2 Отговор
    с главатаря на хунтата, наречена незалежная, моля! Това е най-бедната и пропаднала страна в света, на пълна европейска издръжка!

    19:24 28.07.2026

  • 50 Саде да попитам!

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Скоро имало ли е освободено укро село???":

    Ти на ОчилищИ,одила ли си,ма...?!

    Коментиран от #66

    19:24 28.07.2026

  • 51 Ами

    9 2 Отговор
    Преди няколко дни шефът на Шеврон имаше среща с Тръмп.
    След това САЩ отправиха предупреждение на окраина.
    Днес привикват Зеленски в САЩ.
    Или Зеленски се е направил на неразбрали какво са му казали,
    или ще му кажат неща които трябва да се кажат лично.

    Коментиран от #55, #57

    19:26 28.07.2026

  • 52 големи мераци за мира на Планетата

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Бай Дони миротворец":

    Бай Дони миротворец:
    До коментар 19 от "СИ ЕН ЕН":

    Натирили са го като краставо куче. Русия предложи инвестиции от $1000 милиарда в американската икономика, а клоуна с дрехи на общак само проси пари.
    Няма да се учудя, ако САЩ започне да бомбардира Киев, ако Русия си плати.
    -;-
    Няама да се учудя ока хутите затворят протока за да угодят на аятоласте!

    Другарки и Другари, трябва ли Иран да има ядрени боеголовки за да се бори за запазване мира на Планетата?!?!?!

    каква е тази страст на маоистите , кимирсенистите и аятоласите за опазване на мира?!?!?!

    19:26 28.07.2026

  • 53 Бай Дони миротворец

    4 3 Отговор
    Първия път, когато бай Дони натири клоуна, той се изнесе набегом като черен плъх от Белия дом. Сега има ли видос как бяга?

    19:26 28.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Шеврон

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Има дялове в Казахстан, а клоуна обстреля казахстански танкери, т.е. танкери с американски нефт.

    19:28 28.07.2026

  • 56 Атина Палада

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Няма го вече духа на Анкоридж":

    В Анкоридж срещата продължи точно 3 (три)часа и 40 минути,като последният час и без преводачите! Путин беше посрещнат на червен килим и Тръмп го чакаше ..Колкото и странно да ти звучи,в целият този хаос... САЩ и Русия са съюзници срещу Лондонсити!

    Коментиран от #60, #62

    19:30 28.07.2026

  • 57 Нещо като Киев- 3дни

    2 9 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    Ами
    20ОТГОВОР
    Преди няколко дни шефът на Шеврон имаше среща с Тръмп.
    След това САЩ отправиха предупреждение на окраина.
    Днес привикват Зеленски в САЩ.
    Или Зеленски се е направил на неразбрали какво са му казали,
    или ще му кажат неща които трябва да се кажат лично.
    -;-
    Нека русофилите да се израдват, защото до 2-3 дни и СВО-то ще победи.
    Нещо като Киев-3 дни

    Коментиран от #67, #112

    19:30 28.07.2026

  • 58 Путлер може и да си вярва

    3 3 Отговор
    На какво ли се надява Фюрера????

    19:32 28.07.2026

  • 59 Икономист

    4 3 Отговор
    Брадатото джудже Стори Пакост с белия нос ,пак подлъга стария алчен бай Перукан като му обеща безвъзмездно редки земни минерали ,но в случая янките от Украйна ще получат единствено само редки л....айна !

    Коментиран от #71

    19:32 28.07.2026

  • 60 И какво

    3 4 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    са правили без преводачите?

    Коментиран от #70, #79, #86

    19:33 28.07.2026

  • 61 Бай Дони миротворец

    6 2 Отговор
    Мястото на просяка е до кофите за боклук, а не в Белия дом!

    19:34 28.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ДОНИ ДА ВНИМАВА

    5 6 Отговор
    Че зеления е обратна бургия.

    19:34 28.07.2026

  • 64 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Срещите на четири очи и един мозък са едни от най-забавните в международната политика.

    19:34 28.07.2026

  • 65 ДАВАЙ ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРАИНЕЦ

    10 3 Отговор
    КАТО СВЪРШАТ ТЕ ЩЕ ДОЙДЕ РЕД НА БАЛТИЙСКИТЕ ПИНЧЕРИ И ПАНОВЕТЕ,НО ДО БРИТАНСКИ И АМЕРИКАНСКИ АСКЕР НЯМА ДА СЕ СТИГНЕ.

    19:35 28.07.2026

  • 66 Русофилите да чакат освобождението

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Саде да попитам!":

    Саде да попитам!
    30ОТГОВОР
    До коментар 41 от "Скоро имало ли е освободено укро село???":

    Ти на ОчилищИ,одила ли си,ма...?!
    -;-
    Она мое да е Он!

    19:35 28.07.2026

  • 67 Арестович

    12 3 Отговор

    До коментар #57 от "Нещо като Киев- 3дни":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни , а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    19:36 28.07.2026

  • 68 Салах

    3 1 Отговор
    Мача е САЩ-Украина стещу Русия-Иран!

    Коментиран от #77

    19:36 28.07.2026

  • 69 Хи хи

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Жалки страхливи копейки 🤪🤡":

    Че ний закво да ходим в Раша, като Раша ще дойде тука !!! Така казаха маленкия зеля и нато !!

    Коментиран от #119

    19:37 28.07.2026

  • 70 дали 2050 г ще се четат архивите

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "И какво":

    И какво:
    До коментар 56 от "Атина Палада":

    са правили без преводачите?
    -;-
    След 30 години ще имаме разсекретените им архиви!

    Коментиран от #72

    19:37 28.07.2026

  • 71 Редкоземелните

    6 3 Отговор

    До коментар #59 от "Икономист":

    Са доста разпространени. Но технологията на обогатяване е трудна и изисква много енергия. Засега само Китайската народна република и РФ добиват редкоземелни. Не е достатъчно да бъдат взривени и изкопани скалите. Трябва да се смелят на фин прах и да се отделят от тях редкоземелните, които са в нищожни количества. Заключението. Украйна няма нищо за продан. Това е най-бедната и пропаднала страна в света, управлявана от военна хунта с главатар измамник.

    Коментиран от #89, #96

    19:39 28.07.2026

  • 72 Сега

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "дали 2050 г ще се четат архивите":

    на 15 ли си?

    19:39 28.07.2026

  • 73 Много ме интересува

    4 2 Отговор
    При тази двойка, кой отгоре, кой отдолу!

    Коментиран от #81

    19:39 28.07.2026

  • 74 Каква "стратегическа" среща?

    9 2 Отговор
    Вие кога за последен път сте ходили на лекар?
    Вие правите ли връзка с главния мозък когато пишете тези измислици?

    Ето какво казва финансовият министър на САЩ за Зеленски според ваша публикация от 20 Юни, 2026 20:38

    Вие знаете ли какво мислят западните политици за Зеленски?

    Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.

    Скот Бесент за Зеленски:
    1. "Мистър Бийн на кpек",
    2. "дeте със спeциални нyжди",
    3. "малък мaлoyмник"

    19:40 28.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА

    4 2 Отговор
    Подозира, че зеленото е фен на мъжките ласки.

    Коментиран от #115

    19:41 28.07.2026

  • 77 Не е вярно

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Салах":

    Все едно да впрегнеш в каруца кон и мишка. Украйна къде я слагаш при атовете? Това е най-бедната и пропаднала страна в света.

    Коментиран от #83, #85

    19:42 28.07.2026

  • 78 грУЙО

    3 0 Отговор
    Тя войната е ясна . Ще говорят за след това. Ако тръмп не го набие малкия гном

    19:43 28.07.2026

  • 79 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "И какво":

    След като и преводачите напускат ,след малко пред кабинета където се провежда срещата се появяват два кейса. Пристига още охрана в базата там...След това кейсовете се "изпаряват" ! По късно на журналистически въпрос някакъв от Пентагона беше..не помня позицията му в Пентагона отговори,че това с кейсовете се правило само при свръх секретни документи..В същото време докато трае срещата в Анкоридж и пристига още охрана в Англия спешно се събират на съвещание агенцията им за национална сигурност .Във Франция Макрон също събира агенцията им за национална сигурност .Във Германия също .

    Коментиран от #88

    19:43 28.07.2026

  • 80 НА ЧЕТИРИ ОЧИ

    4 2 Отговор
    Забравили са само да викнат макарона - 4 очи обаче 3 дупки.

    19:43 28.07.2026

  • 81 СтатиСтик

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Много ме интересува":

    Явно Джууленски го е отмаал в дрр.тиаа г333. на стария бай Перукан .Що нещо различно ли очаквахте ?

    19:43 28.07.2026

  • 82 Удри копейката с лопатЕто!

    3 1 Отговор
    Докато шава!

    Коментиран от #98

    19:43 28.07.2026

  • 83 Иран и Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Не е вярно":

    са най-богатите...

    Коментиран от #99

    19:44 28.07.2026

  • 84 Последно, чий е Крим

    6 2 Отговор
    Коя по ред безмислена стратегическа среща,

    Коментиран от #131

    19:45 28.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Откъде в Украйна преводачи?

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "И какво":

    Те отдавна избягаха от концлагера, наречен Украйна.

    19:45 28.07.2026

  • 87 СМЕШНИЦИ

    1 2 Отговор
    С четири очи.

    19:45 28.07.2026

  • 88 И децата знаят

    2 6 Отговор

    До коментар #79 от "Атина Палада":

    че Путин не напуска Русия!Дори бункера!Там ходи смешния двойник!

    19:46 28.07.2026

  • 89 Икономист

    4 3 Отговор

    До коментар #71 от "Редкоземелните":

    Е аз това и казвам ,Сащ ще получат от Украйна само много редки ....йнаа .

    19:46 28.07.2026

  • 90 АНОНИМЕН

    4 1 Отговор
    залагам каса бира -ако не позная -на зеленски ще му наредят да капитулирва

    Коментиран от #100

    19:46 28.07.2026

  • 91 000

    3 2 Отговор
    Краят на сащ като световен хегемон може да стане като трагедия или като цирк. За момента прилича на цирк.

    19:47 28.07.2026

  • 92 СЪБРАЛИ СЕ НА ЧЕТИРИ ОЧИ

    5 2 Отговор
    Да си споделят спомени от острова на Епщайн.

    19:47 28.07.2026

  • 93 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "грУЙО":

    Груйоо,Груйоо искам дати лап.пам у...йоооо !Звучи ми страшно сеххххиии!

    Коментиран от #106, #113

    19:48 28.07.2026

  • 94 Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дони миротворец":

    какво общо има с войната. Дали той ще е президент или Буданов или Залужни, нищо няма да се промени в политиката на Украйна.

    19:48 28.07.2026

  • 95 Тръмп

    0 2 Отговор
    иска Зеленски да прекъсне логистиката в Каспийско море!Първата тренировка беше успешна!

    19:49 28.07.2026

  • 96 Интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Редкоземелните":

    Редкоземелни? И коментираш?

    Коментиран от #116

    19:49 28.07.2026

  • 97 ПУТИН СИ ГИ ТРЕСКА КАК СИ ИСКА

    6 2 Отговор
    А те си правят срещи на четири.

    19:49 28.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Къде

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "АНОНИМЕН":

    е половината?

    19:50 28.07.2026

  • 101 Анатолия ...

    0 0 Отговор
    ...пак се изцепи тъ@о !!

    19:51 28.07.2026

  • 102 100% ГАРАНЦИЯ

    4 2 Отговор
    ПОРТОКАЛОВИЯ Е ПОКАЗАЛ НА ДРУ САЛКАТА НА ЛЕВАТА РЪКА СРЕД НИЯ ПРЪСТ

    19:52 28.07.2026

  • 103 Най вече

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "грУЙО":

    роби !

    19:52 28.07.2026

  • 104 Никой

    5 2 Отговор
    Зеленото надрусано джудже отиде при Рижият тиквеник да му върти суджуци и луканки

    19:52 28.07.2026

  • 105 Някой

    1 1 Отговор
    от коментаторите,да не се качи на автомобил!

    19:53 28.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 руската мечка

    3 2 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    19:54 28.07.2026

  • 108 Бг гражданин

    3 2 Отговор
    До последният украинец,май верно така ще стане накрая...Тоя зорлем си набутва народа на гибел!

    19:55 28.07.2026

  • 109 Идват

    3 2 Отговор
    Адските санкции !

    19:56 28.07.2026

  • 110 грУЙО

    3 1 Отговор
    От П.е.н.д.е.л.и. не Ми става.
    Разбирам желанието ти , то тези желания влизат в европейските ценности!

    Коментиран от #120

    19:56 28.07.2026

  • 111 Град Козлодуй

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "Украйна":

    Грешиш приятел. Няма държава Русия. Това е територия. Китайска територия.

    Коментиран от #128

    19:57 28.07.2026

  • 112 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Нещо като Киев- 3дни":

    Не коментирам изказвания които не са за твоята глава.
    Намери си себеподобен и общувай с него.
    Или правете там каквото си искате.

    19:57 28.07.2026

  • 113 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "стоян георгиев":

    Груйоо поне само веднъж да го лизна и после спокойно мога да умра .

    19:58 28.07.2026

  • 114 Ситуацията изобщо не се

    4 2 Отговор
    развива добре за Русия. Никак даже.

    19:58 28.07.2026

  • 115 Ахх

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "ЕЛЬОНА ЗЕЛЬОНА":

    Ти се надяваш на ласки от зленото ли

    19:59 28.07.2026

  • 116 Гледах филмче в тубата

    2 1 Отговор

    До коментар #96 от "Интересно":

    Там разясниха технологията на добив. Потърси и се запознай. Скалите се подлагат на смилане с топкови мелници и на химическа обработка. Това е накратко.
    Без тях няма смартфони, ракети, автомобили... Без тях вече няма нищо.

    20:00 28.07.2026

  • 117 Гробар

    1 4 Отговор
    Щатските евреи винаги са искали смъртта на Русия. Това е изконно желание, което е константа. Дойде време, когато Русия ще трябва да победи щатския ционизъм ако иска да оцелее.

    Коментиран от #126

    20:00 28.07.2026

  • 118 Песков

    3 2 Отговор
    Путин от час гледа в една точка на тавана!

    20:00 28.07.2026

  • 119 хихи

    3 2 Отговор

    До коментар #69 от "Хи хи":

    Рашата сдаде багажа окончателно. не я чакайте 😅😅😅

    Коментиран от #123

    20:01 28.07.2026

  • 120 хихи

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "грУЙО":

    а руските П.е.н.д.е.л.и. какво ще ги правим. в Сибир ли ще ги пращаме 😅😅😅

    Коментиран от #138, #140, #142

    20:03 28.07.2026

  • 121 Путин има карти

    3 0 Отговор
    7 спатия ,метър !

    20:05 28.07.2026

  • 122 Много грешите.

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Жалки страхливи центчета!":

    Страхът е присъщ за руснаци и проруски индивиди. Това е същността на кремълската идеология и част от робската психика на руснака.

    Коментиран от #127

    20:07 28.07.2026

  • 123 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #119 от "хихи":

    Ти с маленкия зеля и нато ли ще спориш ??!!

    20:08 28.07.2026

  • 124 Констатация

    1 2 Отговор
    Дедо Пу реве..., чувства се прелъстен, използван и захвърлен в кошчето от "Духа на Анкоридж" !!! Що тъй, бе Тръмп, що тъй го измами, бе, Рижав...., срама немаш ли!? -))))))) - ПС - Любимият стих на Ботоксъ "...меня обманывать не надо, я сам обманываться рад..." - Пушкин.

    20:12 28.07.2026

  • 125 Всички

    3 4 Отговор
    наричате Путин фашист, но не виждате децата на фашистите, стоящи на върха на ЕС.. Явно пропагандата работи...

    20:12 28.07.2026

  • 126 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #117 от "Гробар":

    Не са евреи, а хазари. Американски учен го доказа.
    Над 94% от представящите се за евреи са всъщност хазари.
    А който е чел история знае, че точно русите са разказали играта на хазарите.
    Бият ги век и половина, а са били 100 пъти по-малко от тях като брой.
    Хазарите никога няма да им го простят. Тях от малки ги учат
    да мразят всичко и всички, но най-много русите.

    Коментиран от #130, #134

    20:13 28.07.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Град Козлодуй":

    Влашкият влах отново драска простотии

    Коментиран от #129

    20:15 28.07.2026

  • 129 Чиба мръшо нефелна!

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Ха ХаХа":

    Замърсяваш медийното пространство.

    Коментиран от #132, #144

    20:17 28.07.2026

  • 130 Хозарите

    3 1 Отговор

    До коментар #126 от "Ами":

    Са победили прабългарите и са ги изгонили
    Сега русофобите подпомагат хазарите които ликвидираха българите в Украйна

    Коментиран от #145

    20:18 28.07.2026

  • 131 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #84 от "Последно, чий е Крим":

    Крим е на Мадяр Бровди.

    Коментиран от #133

    20:19 28.07.2026

  • 132 Влашкият влах

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Чиба мръшо нефелна!":

    Мирише на парясан пор

    Коментиран от #135

    20:19 28.07.2026

  • 133 Маджар Мордаров

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Атина Палада":

    е собственик на кенеф.
    Какъв Крим бе гювендиьо?

    20:21 28.07.2026

  • 134 Констатация

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Ами":

    """""""" Американски учен го доказа. Над 94% от представящите се за евреи са всъщност хазари. """"" ------- Спор, Немъ!!!!!!

    20:21 28.07.2026

  • 135 Ром ли си бре ?

    0 0 Отговор

    До коментар #132 от "Влашкият влах":

    Окъпи се бре!

    Коментиран от #139

    20:22 28.07.2026

  • 136 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 1 Отговор
    Путин ми е клиент
    Путин е клиент и на Зеленски
    Ша са разберем

    Коментиран от #141

    20:23 28.07.2026

  • 137 Русия

    2 1 Отговор
    Лудият и нарк.мана пак правят скечове за Тик Ток хахаха

    20:23 28.07.2026

  • 138 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "хихи":

    Ще те е ....б ..ат в г3@@@ и много ще се изкефиш !!!

    20:24 28.07.2026

  • 139 Този съм

    0 0 Отговор

    До коментар #135 от "Ром ли си бре ?":

    Който те тимари Духалоф

    20:24 28.07.2026

  • 140 Макробиолог

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "хихи":

    Руските П.е.н.д.е.л.о-на тор!

    Коментиран от #148

    20:25 28.07.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 грУЙО

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "хихи":

    Да. В Сибир, но ще работят за обществото а не да си чешат задницине . Там нема лабаво. Докато могат да работят, добре : следователно куршум в тиквата.
    Но в случая Хитлер е подходил правилно за тази извратеност и доказана ненормалност!

    20:29 28.07.2026

  • 143 Линдзи Греъм

    1 1 Отговор
    Е известно ЛгтБ в Щатите

    20:29 28.07.2026

  • 144 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Чиба мръшо нефелна!":

    Лап Пай У Йотт бре хъесосс ,какво ми се обясняваш,мрррршооо !

    20:30 28.07.2026

  • 145 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Хозарите":

    Хазарите не са гонили българите, а са ги асемилирали.
    Две от седемте племена които формират българите
    като нация са тюрки, а хазарите са си тюрки. Разбрали за се.
    Било е нещо като брак по сметка. А който не искал сватба е играла брадва.
    По ония времена так са се решавали нещата.
    То не че и сега не е нещо по различно ... Но това е друга тема :)

    20:33 28.07.2026

  • 146 ще се окаже

    1 0 Отговор
    стратегическа ГРЕШКА

    20:35 28.07.2026

  • 147 Посланик Пърдю

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Амин":

    Фламингото най- много да удари Безмер.Лошо няма.Ще го припишеме на аятоласите.

    20:38 28.07.2026

  • 148 БахУрчо

    0 0 Отговор

    До коментар #140 от "Макробиолог":

    Тихоо!Тихо бе ,педдд.даллл тиие ...вааа пттт.каттаа ма..й наа и не само ☝️!

    20:38 28.07.2026

  • 149 Стратегическа среща??

    0 0 Отговор
    Чифутчето получава ПРо в ГЗ

    20:39 28.07.2026