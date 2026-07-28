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Президентът на Казахстан направи безпрецедентен коментар в присъствието на Путин: експерт смята, че това е послание от Китай за спиране на войната
  Тема: Украйна

Президентът на Казахстан направи безпрецедентен коментар в присъствието на Путин: експерт смята, че това е послание от Китай за спиране на войната

28 Юли, 2026 11:22 4 711 119

  • украйна-
  • касъм-жомарт токаев-
  • токаев-
  • казахстан-
  • русия-
  • владимир путин-
  • китай

Токаев е професионален дипломат, бивш министър на външните работи, човек, който отлично разбира тежестта на всяка изречена дума. Следователно изказването му не е било спонтанно

Президентът на Казахстан направи безпрецедентен коментар в присъствието на Путин: експерт смята, че това е послание от Китай за спиране на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Речта на казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев в присъствието на Владимир Путин се превърна в едно от най-шумните дипломатически събития през последните месеци.

Токаев заяви пред руския президент Путин, че бойните действия в Украйна трябва да бъдат прекратени, и призова за замразяване на конфликта. Това е рядък случай, при който казахстанският лидер отправя подобен коментар лично към руския президент.

Изявленията на съюзниците на Русия относно войната в Украйна винаги носят особена тежест. Досега дори най-близките партньори на Кремъл избягваха публичната критика, ограничавайки се с общи думи за необходимостта от мир и дипломация. Това обаче се промени, пише украинското издание OBOZ.ua.

Токаев не просто призова за прекратяване на военните действия и връщане към преговори. Много по-важни бяха думите му, че причините за тази война са „неразбираеми за мнозина, включително и за нас“. Tова беше първият път, когато един от най-близките партньори на Москва толкова открито се дистанцира от основното обяснение на Кремъл за войната. За руските власти това беше много по-болезнен сигнал от самия призив за преговори.

Още повече въпроси възникнаха след изявлението на самия Токаев. Той заяви, че преди срещата е получил много запитвания от Европа и САЩ с молба да предаде на Путин предложения за прекратяване на войната. Това веднага породи различни версии: дали казахстанският президент е посредник на Запада, дали изразява позицията на Китай, или пък предава настроенията на част от руския елит, който все повече усеща последиците от продължителната война.

Украинският анализатор Иля Котов коментира, че призивът на Токаев за спиране на войната не е случаен. Токаев е професионален дипломат, бивш министър на външните работи, човек, който отлично разбира тежестта на всяка изречена дума. Следователно това изказване определено не е било спонтанно. По същество Токаев направи две неща – предаде определено послание и същевременно очерта официалната позиция на Казахстан. Преди това той зае последователна позиция по отношение на войната. Още през 2022 г. той заяви, че Казахстан няма да участва в агресия срещу Украйна в рамките на ОДКС и няма да помага на Русия да заобикаля санкциите.

Думите му не са импровизация, а държавна позиция, смята Котов. Друг въпрос е чие е това послание. Често се говори за Китай или Турция. Всъщност Токаев сякаш е изразил позицията на няколко ключови играчи едновременно. Китай все повече се убеждава, че Путин не изпълнява стратегическите задачи, които си е поставил. Вторичните санкции, евентуалните нови американски тарифи и икономическите загуби правят войната все по-малко изгодна за Пекин. Неслучайно отново беше споменат и Истанбул. Това може да се възприеме като сигнал от Турция за готовността ѝ да се върне на масата за преговори. Позицията на САЩ е не по-малко важна. Казахстан е тясно интегриран в американските енергийни проекти, така че Вашингтон също е заинтересован от прекратяването на войната.

Показателно е, че още на следващия ден Путин отново заяви, че Русия не е инициирала агресията. Това беше отговор не само на Токаев, но и на международната публика. Светът отдавна е престанал да възприема историческите митове на Кремъл като обяснение за войната. Ето защо няма пълноценни преговори между САЩ и Русия. Токаев всъщност каза основното – Русия няма историческо или морално право да атакува съседни държави. А за Казахстан това е въпрос на собствена сигурност. Ако днес Украйна стане мишена, утре всяка друга държава в региона може да се окаже такава.

Котов коментира и изгледите за временното спиране на огъня. За Украйна е важно замразяването на войната да не се превърне просто в пауза, по време на която Русия ще възстанови военния си потенциал, някои санкции може да бъдат облекчени, а международната търговия с Москва постепенно ще се възобнови. След определено време Кремъл може отново да се върне към агресия. Докато Владимир Путин е на власт, желанието му да унищожи украинската държавност няма да изчезне. Не става въпрос само за територии, а за самото съществуване на Украйна като независима държава.

Кой ще гарантира мира, ако евентуално бъде постигнато примирие или мир? Пекин не е готов открито да стане страна в конфликта. Той традиционно се позиционира като държава, която стои над конфликта. Затова, говорейки за велики сили, Токаев е имал предвид предимно Съединените щати (по отношение на гаранциите). Също така и Турция, която е заинтересована от сигурността на Черноморския регион и потенциално може да се включи в гарантирането на сигурността, поне в района на Черно море. Очевидно е споменат и Европейският съюз, особено предвид дискусиите за евентуалното разполагане на европейски контингент.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маша Знахарова

    29 48 Отговор
    Резилия ще отговори реципрочно.

    Коментиран от #27

    11:24 28.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Докато се натъркайте да го напишете

    87 32 Отговор
    какво си мислил тоя., Китай твърдо отрече тази спекулация и каза, че подкрепя Русия на 100%
    След 5 дни го напишете. Толкова сте бързи

    Коментиран от #6, #11, #13, #20

    11:25 28.07.2026

  • 4 Един

    46 61 Отговор
    Да, но жужака трудно зацепва. Ще трябва още няколко пъти да му се повтори.

    Коментиран от #29

    11:25 28.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Докато се

    35 5 Отговор

    До коментар #3 от "Докато се натъркайте да го напишете":

    натуткате.

    Коментиран от #105

    11:26 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    28 46 Отговор
    ТО ТОВА Е ПРЕЗИДЕНТ, А НЕ ГУМЕНА ИГРАЧКА. И НАЙ ВАЖНОТО Е, ЧЕ ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ ЧУХА.

    Коментиран от #30, #34, #60

    11:27 28.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мдаааааа

    65 23 Отговор

    До коментар #3 от "Докато се натъркайте да го напишете":

    Тия от факти го знаят, но никога няма да ни го публикуват. Виж в други сайтове го пише. Китай каза, че на 100% подкрепя Русия

    11:27 28.07.2026

  • 12 Гробар

    60 30 Отговор
    Казахстанският хамстер се прави на мъж, но няма думата. Бързо забрави, че Путин го спаси от щатския Майдан.

    Коментиран от #21

    11:29 28.07.2026

  • 13 мулти-култи плетка

    39 7 Отговор

    До коментар #3 от "Докато се натъркайте да го напишете":

    аМа то може и след месец оти за пропагандата нема почивен ден

    11:29 28.07.2026

  • 14 няма край

    26 40 Отговор
    Няма край руския резил.

    11:32 28.07.2026

  • 15 Антирашист 1929

    24 34 Отговор
    Това че несе признаваш за агресо и престъпншк не те прави невинен !

    11:32 28.07.2026

  • 16 Димяща ушанка

    19 30 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    11:33 28.07.2026

  • 17 Кривоверен алкаш

    22 35 Отговор
    Едно е ясно,на всички им омръзна тази война която се точи 5та година и ако Фюрера не влезне в час,не се знае още колко време може да продължи...Всеки губи от военните действия и човешки животи и материални придобивки...Дано Кремъл да разбере най накрая, че и търпението на неговите съюзници взе да се изчерпва..

    Коментиран от #31, #37

    11:35 28.07.2026

  • 18 Арбатов

    15 4 Отговор
    По същия начин се караха наужким, за пред хората, с КНР, Албания, Югославия, Румъния, Чехословакия, а в действителност работят заедно по дългосрочна стратегия.

    Коментиран от #68

    11:35 28.07.2026

  • 19 Напомням

    42 12 Отговор
    Бивш американски президент беше обещал НАТО да не се разширява на изток. И какво стана?

    Коментиран от #33, #71

    11:36 28.07.2026

  • 20 Китай каза, че

    37 7 Отговор

    До коментар #3 от "Докато се натъркайте да го напишете":

    не е упълномощил никого за говорите, и то глупости. Колкото и да се мъчат някой държави и техни васали няма да успеят да вкарат клин между Русия и Китай. Подкрепата на Китай за Русия е на 100%.

    11:36 28.07.2026

  • 21 Антирашист 1929

    9 14 Отговор

    До коментар #12 от "Гробар":

    Гробарите да вървят да закопаят капитализма (да изпълнят основния комунистически лозунг).

    11:36 28.07.2026

  • 22 Маринов

    28 8 Отговор
    Замразяване на войната означава: НАТО да влезе в Окраина като миротворчески сили; един да се зареди с оръжия; ВПК на Окраина да се доразвие в усвояване на технологиите на САЩ и Англия; не виждам как ще се стигне до съгласие за падане на санкциите... Просто Путин трябва да бъде заменен с твърда ръка на Сталин2; руските олигарси да бъдат блокирани до края на войната, като я финансират активно и принудително; атаки по Киев до края, по черноморските пристанища, магистралата с Полша, граничните жп възли. Вероятно и нова мобилизация. До край. Или Окраина подписва поражението или Русия си губи идентичността. Нали разбирате, че последното може да се случи само след загуба след ядрена война, ако въобще нещо остане. Затова големите да се разберат и разделят света на зони и никой да не пипа другата. Това е справедливо.

    11:39 28.07.2026

  • 23 Факти

    10 37 Отговор
    Токаев вижда, че Русия върви към загуба и си постила за бъдещи добри отношения с Европа. Китай също даде крачка назад и се отказа от Силата на Сибир 2. Русия не може да спечели тази война и Путин е обречен. Си Дзинпин работи по преминаване на властта към Мишустин.

    Коментиран от #25

    11:40 28.07.2026

  • 24 Клати Курти

    25 5 Отговор
    Чакаме обоз.ua .да разгадае посланията и да ни ги каже, тия хохохоли са егати ,лъжците и помми.ярри .Китай е наясно ,че без помоща на Русия и Иран трудно ще се справи сам със "сдържането от страна на тъй нареченият Колективен Въздух Под Налягане начело с Големия Сатан ,а вие може да си ги редите каквито си поискате ,дума дупка не прави 😂.

    11:41 28.07.2026

  • 25 Османагич 🇹🇷

    23 4 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    А ние постепенно преминаваме към натиск за сдаване на власта на Пеевски Ефенди ,изглежда читав и достоен човек подходящ за валия на Вилаета Източна Румелия .

    11:45 28.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ИИ без И

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Маша Знахарова":

    Бот, сред бот юркат българския вот..

    11:47 28.07.2026

  • 28 Хи хи

    22 4 Отговор
    зеленото жуже да заминава за Москва, и да покаже дипломация в преговорите за мир ! Ако не може да договори мир значи е некадърно и трябва да бъде сменено ! И без тва мандата му е изтекъл !!

    11:48 28.07.2026

  • 29 Аз, роботът

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Маневри на руската дипломация..

    11:48 28.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ветеран от протеста

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Кривоверен алкаш":

    Дългия ,отвори фризера и го отт.перри на май.кясси намираща се вътре в подходяща поза ,та да охладиш малко страстите в тези горещини .

    Коментиран от #55

    11:49 28.07.2026

  • 32 Ще прекупуваме

    19 5 Отговор
    Токарев е рупор на американците, седи на два стола. Украинците атакуваха танкер нает от американците и се чудят как да извъртят нещата.

    11:51 28.07.2026

  • 33 Страхотен въпрос задаваш

    12 26 Отговор

    До коментар #19 от "Напомням":

    1. Русия беше обещала да не напада Украйна още през 1991 а НАТО да не се разширява на изток.

    2. Но Русия наруши договора и нападна Украйна през 2022.

    3. След това НАТО се разшири на изток с Финландия (2023та) и Швеция (2024та)

    На Русия никога не може да се вярва.

    Коментиран от #53, #89, #94

    11:51 28.07.2026

  • 34 Цък

    25 4 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    Въпроса е защо 404 и Запада искат да замразят конфликта.Руснаците спукват от бой банкерите и НАТО . Няма боеприпаси, няма ПВО, руснаците удрят каквото си искат. Най лошото е че явно Русия помага на Иран. Тръмп: ще питам Путин какво правят руски сателити над Иран-новината е от факти. Какво каза Лавров на Рубио, че кравара си изпусна нервите и взе да ръси лъжи за руските загуби.

    Коментиран от #44, #47

    11:51 28.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дръндрън

    5 23 Отговор
    Ами всички вече видяха резила на безаналоговите ватници !

    Ама не разбраха, че е невъзможно да им се налее акъл ...

    11:54 28.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Град Козлодуй

    16 5 Отговор
    Само като видите от къде е статията и...........няма сми да четете надолу

    11:56 28.07.2026

  • 41 Както а кара

    10 15 Отговор
    Вовата бръсне ли разни послания и от кой са!
    Той е велик и води освободителна война.
    Готов е целия свят да освободи.
    Май скоро ще освободи и Русия?

    11:58 28.07.2026

  • 42 мучо

    2 2 Отговор
    аман от нумизмантии...

    11:59 28.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Фантазирала прекалено

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Цък":

    Ще те накажем.

    12:00 28.07.2026

  • 45 !!!?

    8 8 Отговор
    Токаев издаде смъртна присъда на Путлер...!!!?

    12:02 28.07.2026

  • 46 Пламен

    7 13 Отговор
    Единственият Гарант за Украйна е да си върне статута на ядрена държава. Русия наруши Будапещенския договор.

    Коментиран от #49, #56

    12:03 28.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Zaxaрова

    8 7 Отговор
    Нашият позор го няма никъде.

    12:05 28.07.2026

  • 49 Факти

    5 12 Отговор

    До коментар #46 от "Пламен":

    И това ще се случи. Путин като падне в Русия ще настане хаос. Тогава в Украйна ще бъде разположено ядрено оръжие.

    12:06 28.07.2026

  • 50 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    9 9 Отговор
    Путлер е свършен.

    12:06 28.07.2026

  • 51 Търновец

    2 9 Отговор
    Наскоро Украйна и Турция подписаха за митнически съюз и това е начало на нова мега Отоманска империя - Турция Азербайджан Украйна и тук Казахстан трябва добре да помисли преди да реши - с Русия или с Китай или с новия съюз? Когато Украйна бойкотира Руските енергийни доставки на РФ за ЕС не е ли това добре за Азербайджан и Турция?

    Коментиран от #66

    12:06 28.07.2026

  • 52 Казашкая фланкировка

    5 10 Отговор
    Китай поетапно колонизира хазарите русия,взе на концесия Сибир за 49 години,руския ресурс се контролира от западни и англосаксонски технологии,просто сега се разчиства руския биоотпадък

    Коментиран от #62

    12:07 28.07.2026

  • 53 Само питам

    17 3 Отговор

    До коментар #33 от "Страхотен въпрос задаваш":

    А България ,и Румъния,и Прибалтика ,и Чехия,Словакия,Унгария преди 1991 ли се присъединиха към НАТО? Или това не се брои? Аман от смешници.

    Коментиран от #76, #119

    12:09 28.07.2026

  • 54 Факт

    8 3 Отговор
    Тоя е жив благодарение на Путин, както и турчина

    12:10 28.07.2026

  • 55 Пелтеков

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ветеран от протеста":

    как е супата...гореща ли ти е,нали знаеш какво да правиш...Оли...

    Коментиран от #59, #69

    12:11 28.07.2026

  • 56 Кривоверен алкаш

    9 2 Отговор

    До коментар #46 от "Пламен":

    Алооо ,огняра параджия , запри се малко ,голям международен политанализатор се оказа бре хмммне ?Ганя Царр.Вулла когато е на две -три ракии се оказва най веливият във всичко на света .

    12:12 28.07.2026

  • 57 ПКП

    2 4 Отговор
    А ако там беше нашия Шеф и мой кръстник Боко Банкянския Путинката щеше да се насе...е от страх!

    12:14 28.07.2026

  • 58 Баба Ванга

    6 1 Отговор
    ряпа да яде пред Марчето!

    12:15 28.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Само питам

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Цвете":

    И ти там беше,и ти чу?Или една баба на пазара ти го каза?Р. s.-не е баба,а Мара превежда от мова.

    12:17 28.07.2026

  • 61 Ако Путин

    7 2 Отговор
    Не бе изпратил спецчасти в Казахстан
    Токаев отиваше на кино

    Коментиран от #63

    12:17 28.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Кривоверен алкаш

    3 1 Отговор
    Статия от обоз.ua ,хареса ми статията и я принтирах в няколко екземпляра и след като издрусах крушата преди малко ,па хванах с тях и се забърсах хубаво .Снимката на Токаев ме гледаше обидено в кафяво ,но аз кво да направя ,човещинка е все пак .

    Коментиран от #65

    12:20 28.07.2026

  • 65 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Кривоверен алкаш":

    Оли,толкова ли нямаш акъл за собствен ник...голяма грешка си...

    Коментиран от #67, #72

    12:23 28.07.2026

  • 66 Амет

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Търновец":

    Търновски ,отдавна ти имам мерак ,що не мине на гости в Мъглиж и без това не е далеч ,да бистеим цяла вечер световната политика ,а и "други работи " .

    12:23 28.07.2026

  • 67 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Кривоверен алкаш":

    Оли ,пак ти е залепнало релето ,електричкооо...

    12:24 28.07.2026

  • 68 И как завърши това?

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Арбатов":

    От тия изброените колко са в НАТО днес? Или е част от плана?

    Коментиран от #118

    12:26 28.07.2026

  • 69 Ветеран от протеста

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Пелтеков":

    Ползвам студена супа гаспачо ,за разлика от теб добрички меден каваллл,надуваш ли яко бузите 😂😂😂,старче ?

    12:28 28.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Роко

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Напомням":

    Може ли да споделиш къде мога да се запозная с това обещание?

    Коментиран от #77

    12:30 28.07.2026

  • 72 Дррр Тиа криптографф

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Кривоверен алкаш":

    Дяд.Каа ,очаквам сега да ни разцъкаш 3те закона на Ом ,та да те видим колко Голяма Работа си ...,колкото две по малки ..😬😬😬 !

    12:31 28.07.2026

  • 73 Кой ли пък е тоя...,,Котов"...?!

    4 1 Отговор
    ,,Котов коментира и изгледите за временното спиране на огъня...."...?!?!

    12:32 28.07.2026

  • 74 Коментар

    10 2 Отговор
    Путлера е бита карта и военнопрестъпник .
    Завчера фашиста е поискал (чрез катъра Лавров) от САЩ нов план за мир за да има повод да спре война под някакъв предлог който не е съвсем унизителен за Русия.😂 Тръмп трябвало също да възспре Зеленски да не запали всичко съществено и жизненоважно в Мордор. Вижда се края на войната.

    Коментиран от #91

    12:32 28.07.2026

  • 75 Казахстан знаят

    5 2 Отговор
    че след Украйна те са следващия най-апетитен кандидат за "изконна руска земя"
    Путин е заявявал, че където стъпи руски кашик и всичко живо е избито, то това място става изконна руска земя.

    Коментиран от #86

    12:33 28.07.2026

  • 76 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "Само питам":

    Сам го казваш: присъединиха се, тоест направили са го доброволно какъвто е принципа на НАТО, ако населението на държава избере правителство обявило намерение за НАТО членство и държавата бъде приета хората се радват и стандарта ма живот се качва

    Коментиран от #90, #102, #107

    12:33 28.07.2026

  • 77 Спийди Гонзалес -Гонзо Бързака

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Роко":

    Приятелю ,ако искаш да изкараш едни лесно 10€врака за 3- мах4 минути ,аз съм човека .

    12:33 28.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Мамунфилтак подлога на тинята

    1 1 Отговор
    Аааа ние свръх супер неумните подлоги на разкаляна просия не верваме докато от первой кален канал не ни скажат или поне от калния пасьол!!!

    12:36 28.07.2026

  • 80 идиоти вън

    0 2 Отговор
    Ц, нема да стане, ще е бой до дупка(Кив, Одеса и тнт)!

    12:38 28.07.2026

  • 81 Ах ,ах

    3 3 Отговор
    Малии колко компетентни и разбиращи са укрите.🤣
    Проблемът на Токаев е ,че не може да изнася и за това реве. И не само те. Да реве на Укра. Русия блокира Черно море

    Коментиран от #88

    12:39 28.07.2026

  • 82 Путин

    5 0 Отговор
    Токаев надавил на мня!

    12:40 28.07.2026

  • 83 русия Китайска губерния

    5 1 Отговор
    И на Китай омръзна тая СВО. Дори на Медведа е забранено да плаши с ядрено оръжие!

    Коментиран от #87

    12:42 28.07.2026

  • 84 Путин

    3 0 Отговор
    Толька ещьо 2 пасьолки и астанавимся!

    12:42 28.07.2026

  • 85 Любо пита

    3 2 Отговор
    Защо к00пейките още бълнуват за пабиеда?

    12:42 28.07.2026

  • 86 Всичките стан

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "Казахстан знаят":

    са под крилото на Китай!Путин не смее да ги пипне!

    12:44 28.07.2026

  • 87 Медводков линията 🤡

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "русия Китайска губерния":

    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед една бутилка вечер 🤩🤡🤮

    12:44 28.07.2026

  • 88 Жоро

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Ах ,ах":

    К0га падна от самолета?

    12:45 28.07.2026

  • 89 Бай онзи

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Страхотен въпрос задаваш":

    Трябва да се чете повече! Има документи и факти за всички събития!

    12:45 28.07.2026

  • 90 анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Нали разбираш, че остъргването на генетичен материал от чаршафа не те прави напълно човек, а почти. Ако това те устройва, не предприемай суицид.

    12:45 28.07.2026

  • 91 Това са безспорни

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Коментар":

    Факти.

    12:46 28.07.2026

  • 92 Личи си

    2 0 Отговор
    кой е шефа!

    12:46 28.07.2026

  • 93 путин Враг Народу

    4 4 Отговор
    Скоро ще бъде спазена руската традиция и Фашиста путин ще бъде обявен за враг на народа!

    Коментиран от #96, #101

    12:46 28.07.2026

  • 94 456

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Страхотен въпрос задаваш":

    Интересно ,а балтииските ,Полша или България и други да не би да сме в друг съюз? А ще ми припомниш ли кога ние влязохме ,а? Ако не се сещаш ,аз ще ти кажа.

    12:47 28.07.2026

  • 95 И Русия

    4 0 Отговор
    ще стане стан !

    12:47 28.07.2026

  • 96 анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "путин Враг Народу":

    Убеден си, че това ще стане съвсем скоро, нали?!

    12:48 28.07.2026

  • 97 Карим Хан

    0 2 Отговор
    Ставам частен ловец на глави!

    12:50 28.07.2026

  • 98 Токаев

    5 2 Отговор
    казал да се спре войната. Че той самия Путин казва, че ще спре войната. Само не е казал кога. Ха ха ха ха ха ха ха Еврошаранчетата кълват на гола кука.

    12:52 28.07.2026

  • 99 Вовата

    2 2 Отговор
    Не магу зарабатавать деньги !

    12:52 28.07.2026

  • 100 Ах ,ах

    5 2 Отговор
    Браво. Страхотна статия. Укрите реват и се молят на други да накарат руснаците да спрат.
    Нема спиране. Първо да оберат и тези из Европата.

    Коментиран от #103

    12:52 28.07.2026

  • 101 Дядя Ванго

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "путин Враг Народу":

    Няма да си жив да го видиш това. Тоест, няма никога да стане.

    12:53 28.07.2026

  • 102 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #76 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Присъединяването към нато беше НЕдоброволно, нямаше референдум, но тва няма и значение, щото нато излъга, че няма да се разширява !! В Крим и Донецк например имаше референдум за присъединяване към Русия !

    12:53 28.07.2026

  • 103 Укрите реват

    5 2 Отговор

    До коментар #100 от "Ах ,ах":

    Но тепърва ще реват, както никой на света досега не е ревал. Много зло има да патят и ще изпият горчивата чаша докрай.

    12:54 28.07.2026

  • 104 Укрите реват

    4 3 Отговор
    Тро Ло Ве Те скърбят. Слагайте черните лентички за Бог да прости Фукрайна.

    12:55 28.07.2026

  • 105 Антирашист 1993

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Докато се":

    Грешката е от бота !

    12:56 28.07.2026

  • 106 Крокодила Вова

    2 0 Отговор
    А я играю на гарможке...

    12:57 28.07.2026

  • 107 Ах ,ах

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Теб кога те питаха? Защото в България никой не пита харата.

    12:59 28.07.2026

  • 108 Токаев

    2 1 Отговор
    Приключвай,или ще те приключат!

    13:00 28.07.2026

  • 109 Без име

    0 1 Отговор
    Путин отговори, че замразяване на конфликта няма да има.

    13:13 28.07.2026

  • 110 Послание от Бог

    3 1 Отговор
    Много е трудно да убедиш убедените, ще не са прави. Нашата псевдожурналистика, а на практика пропаганда нисък клас, все търси глупости обявени за "анализ", ако може да поразклати нечие логическо мислене, но успехите са маломерни.

    13:14 28.07.2026

  • 111 Вашта леля

    1 0 Отговор
    Дипломатите не правят такива коментари на всеослушание, ако е не е съгласувано предварително. Това е дъвка за нечии бъдещи коментари и предположения...

    13:24 28.07.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 сноу

    2 0 Отговор
    Най общо казано пребъркани вкиснати бози ,ама от укрогюмове..

    13:28 28.07.2026

  • 114 Някой знае ли

    1 0 Отговор
    кой е Котов, който е цитиран в статията?

    13:29 28.07.2026

  • 115 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Прочети автор Мара и повече не чети и не коментирай !

    13:33 28.07.2026

  • 116 Янко

    1 0 Отговор
    Да кажем на експерта че китайците хал хабер си нямат какво е казал Токаев като знаем че при него е пълно с американски англииски и европейски фирми работейки по петрола газта и подземните богатства.

    13:38 28.07.2026

  • 117 Дезинформация

    0 0 Отговор
    Украинците правят съчинение по снимката на Токарев. Пропускат да ни информират, че Казахстан е отправил нота на Киев, след потопяването на казахстански танкери.

    13:38 28.07.2026

  • 118 Шалепин

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "И как завърши това?":

    Част от плана е.

    13:40 28.07.2026

  • 119 типигоьс

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Само питам":

    а към кой да се присъединят бе сифилистик нали им сърбаха попарата 40-50 години след "освобождението" от фъшизъма и вече не искат да бъдат " освобождавани "

    13:44 28.07.2026

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