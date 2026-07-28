Президентът на Казахстан направи безпрецедентен коментар в присъствието на Путин: експерт смята, че това е послание от Китай за спиране на войната

Речта на казахстанския президент Касъм-Жомарт Токаев в присъствието на Владимир Путин се превърна в едно от най-шумните дипломатически събития през последните месеци.
Токаев заяви пред руския президент Путин, че бойните действия в Украйна трябва да бъдат прекратени, и призова за замразяване на конфликта. Това е рядък случай, при който казахстанският лидер отправя подобен коментар лично към руския президент.
Изявленията на съюзниците на Русия относно войната в Украйна винаги носят особена тежест. Досега дори най-близките партньори на Кремъл избягваха публичната критика, ограничавайки се с общи думи за необходимостта от мир и дипломация. Това обаче се промени, пише украинското издание OBOZ.ua.
Токаев не просто призова за прекратяване на военните действия и връщане към преговори. Много по-важни бяха думите му, че причините за тази война са „неразбираеми за мнозина, включително и за нас“. Tова беше първият път, когато един от най-близките партньори на Москва толкова открито се дистанцира от основното обяснение на Кремъл за войната. За руските власти това беше много по-болезнен сигнал от самия призив за преговори.
Още повече въпроси възникнаха след изявлението на самия Токаев. Той заяви, че преди срещата е получил много запитвания от Европа и САЩ с молба да предаде на Путин предложения за прекратяване на войната. Това веднага породи различни версии: дали казахстанският президент е посредник на Запада, дали изразява позицията на Китай, или пък предава настроенията на част от руския елит, който все повече усеща последиците от продължителната война.
Украинският анализатор Иля Котов коментира, че призивът на Токаев за спиране на войната не е случаен. Токаев е професионален дипломат, бивш министър на външните работи, човек, който отлично разбира тежестта на всяка изречена дума. Следователно това изказване определено не е било спонтанно. По същество Токаев направи две неща – предаде определено послание и същевременно очерта официалната позиция на Казахстан. Преди това той зае последователна позиция по отношение на войната. Още през 2022 г. той заяви, че Казахстан няма да участва в агресия срещу Украйна в рамките на ОДКС и няма да помага на Русия да заобикаля санкциите.
Думите му не са импровизация, а държавна позиция, смята Котов. Друг въпрос е чие е това послание. Често се говори за Китай или Турция. Всъщност Токаев сякаш е изразил позицията на няколко ключови играчи едновременно. Китай все повече се убеждава, че Путин не изпълнява стратегическите задачи, които си е поставил. Вторичните санкции, евентуалните нови американски тарифи и икономическите загуби правят войната все по-малко изгодна за Пекин. Неслучайно отново беше споменат и Истанбул. Това може да се възприеме като сигнал от Турция за готовността ѝ да се върне на масата за преговори. Позицията на САЩ е не по-малко важна. Казахстан е тясно интегриран в американските енергийни проекти, така че Вашингтон също е заинтересован от прекратяването на войната.
Показателно е, че още на следващия ден Путин отново заяви, че Русия не е инициирала агресията. Това беше отговор не само на Токаев, но и на международната публика. Светът отдавна е престанал да възприема историческите митове на Кремъл като обяснение за войната. Ето защо няма пълноценни преговори между САЩ и Русия. Токаев всъщност каза основното – Русия няма историческо или морално право да атакува съседни държави. А за Казахстан това е въпрос на собствена сигурност. Ако днес Украйна стане мишена, утре всяка друга държава в региона може да се окаже такава.
Котов коментира и изгледите за временното спиране на огъня. За Украйна е важно замразяването на войната да не се превърне просто в пауза, по време на която Русия ще възстанови военния си потенциал, някои санкции може да бъдат облекчени, а международната търговия с Москва постепенно ще се възобнови. След определено време Кремъл може отново да се върне към агресия. Докато Владимир Путин е на власт, желанието му да унищожи украинската държавност няма да изчезне. Не става въпрос само за територии, а за самото съществуване на Украйна като независима държава.
Кой ще гарантира мира, ако евентуално бъде постигнато примирие или мир? Пекин не е готов открито да стане страна в конфликта. Той традиционно се позиционира като държава, която стои над конфликта. Затова, говорейки за велики сили, Токаев е имал предвид предимно Съединените щати (по отношение на гаранциите). Също така и Турция, която е заинтересована от сигурността на Черноморския регион и потенциално може да се включи в гарантирането на сигурността, поне в района на Черно море. Очевидно е споменат и Европейският съюз, особено предвид дискусиите за евентуалното разполагане на европейски контингент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маша Знахарова
Коментиран от #27
11:24 28.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Докато се натъркайте да го напишете
След 5 дни го напишете. Толкова сте бързи
Коментиран от #6, #11, #13, #20
11:25 28.07.2026
4 Един
Коментиран от #29
11:25 28.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Докато се
До коментар #3 от "Докато се натъркайте да го напишете":натуткате.
Коментиран от #105
11:26 28.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цвете
Коментиран от #30, #34, #60
11:27 28.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мдаааааа
До коментар #3 от "Докато се натъркайте да го напишете":Тия от факти го знаят, но никога няма да ни го публикуват. Виж в други сайтове го пише. Китай каза, че на 100% подкрепя Русия
11:27 28.07.2026
12 Гробар
Коментиран от #21
11:29 28.07.2026
13 мулти-култи плетка
До коментар #3 от "Докато се натъркайте да го напишете":аМа то може и след месец оти за пропагандата нема почивен ден
11:29 28.07.2026
14 няма край
11:32 28.07.2026
15 Антирашист 1929
11:32 28.07.2026
16 Димяща ушанка
11:33 28.07.2026
17 Кривоверен алкаш
Коментиран от #31, #37
11:35 28.07.2026
18 Арбатов
Коментиран от #68
11:35 28.07.2026
19 Напомням
Коментиран от #33, #71
11:36 28.07.2026
20 Китай каза, че
До коментар #3 от "Докато се натъркайте да го напишете":не е упълномощил никого за говорите, и то глупости. Колкото и да се мъчат някой държави и техни васали няма да успеят да вкарат клин между Русия и Китай. Подкрепата на Китай за Русия е на 100%.
11:36 28.07.2026
21 Антирашист 1929
До коментар #12 от "Гробар":Гробарите да вървят да закопаят капитализма (да изпълнят основния комунистически лозунг).
11:36 28.07.2026
22 Маринов
11:39 28.07.2026
23 Факти
Коментиран от #25
11:40 28.07.2026
24 Клати Курти
11:41 28.07.2026
25 Османагич 🇹🇷
До коментар #23 от "Факти":А ние постепенно преминаваме към натиск за сдаване на власта на Пеевски Ефенди ,изглежда читав и достоен човек подходящ за валия на Вилаета Източна Румелия .
11:45 28.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ИИ без И
До коментар #1 от "Маша Знахарова":Бот, сред бот юркат българския вот..
11:47 28.07.2026
28 Хи хи
11:48 28.07.2026
29 Аз, роботът
До коментар #4 от "Един":Маневри на руската дипломация..
11:48 28.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ветеран от протеста
До коментар #17 от "Кривоверен алкаш":Дългия ,отвори фризера и го отт.перри на май.кясси намираща се вътре в подходяща поза ,та да охладиш малко страстите в тези горещини .
Коментиран от #55
11:49 28.07.2026
32 Ще прекупуваме
11:51 28.07.2026
33 Страхотен въпрос задаваш
До коментар #19 от "Напомням":1. Русия беше обещала да не напада Украйна още през 1991 а НАТО да не се разширява на изток.
2. Но Русия наруши договора и нападна Украйна през 2022.
3. След това НАТО се разшири на изток с Финландия (2023та) и Швеция (2024та)
На Русия никога не може да се вярва.
Коментиран от #53, #89, #94
11:51 28.07.2026
34 Цък
До коментар #9 от "Цвете":Въпроса е защо 404 и Запада искат да замразят конфликта.Руснаците спукват от бой банкерите и НАТО . Няма боеприпаси, няма ПВО, руснаците удрят каквото си искат. Най лошото е че явно Русия помага на Иран. Тръмп: ще питам Путин какво правят руски сателити над Иран-новината е от факти. Какво каза Лавров на Рубио, че кравара си изпусна нервите и взе да ръси лъжи за руските загуби.
Коментиран от #44, #47
11:51 28.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дръндрън
Ама не разбраха, че е невъзможно да им се налее акъл ...
11:54 28.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Град Козлодуй
11:56 28.07.2026
41 Както а кара
Той е велик и води освободителна война.
Готов е целия свят да освободи.
Май скоро ще освободи и Русия?
11:58 28.07.2026
42 мучо
11:59 28.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Фантазирала прекалено
До коментар #34 от "Цък":Ще те накажем.
12:00 28.07.2026
45 !!!?
12:02 28.07.2026
46 Пламен
Коментиран от #49, #56
12:03 28.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Zaxaрова
12:05 28.07.2026
49 Факти
До коментар #46 от "Пламен":И това ще се случи. Путин като падне в Русия ще настане хаос. Тогава в Украйна ще бъде разположено ядрено оръжие.
12:06 28.07.2026
50 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
12:06 28.07.2026
51 Търновец
Коментиран от #66
12:06 28.07.2026
52 Казашкая фланкировка
Коментиран от #62
12:07 28.07.2026
53 Само питам
До коментар #33 от "Страхотен въпрос задаваш":А България ,и Румъния,и Прибалтика ,и Чехия,Словакия,Унгария преди 1991 ли се присъединиха към НАТО? Или това не се брои? Аман от смешници.
Коментиран от #76, #119
12:09 28.07.2026
54 Факт
12:10 28.07.2026
55 Пелтеков
До коментар #31 от "Ветеран от протеста":как е супата...гореща ли ти е,нали знаеш какво да правиш...Оли...
Коментиран от #59, #69
12:11 28.07.2026
56 Кривоверен алкаш
До коментар #46 от "Пламен":Алооо ,огняра параджия , запри се малко ,голям международен политанализатор се оказа бре хмммне ?Ганя Царр.Вулла когато е на две -три ракии се оказва най веливият във всичко на света .
12:12 28.07.2026
57 ПКП
12:14 28.07.2026
58 Баба Ванга
12:15 28.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Само питам
До коментар #9 от "Цвете":И ти там беше,и ти чу?Или една баба на пазара ти го каза?Р. s.-не е баба,а Мара превежда от мова.
12:17 28.07.2026
61 Ако Путин
Токаев отиваше на кино
Коментиран от #63
12:17 28.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Кривоверен алкаш
Коментиран от #65
12:20 28.07.2026
65 Кривоверен алкаш
До коментар #64 от "Кривоверен алкаш":Оли,толкова ли нямаш акъл за собствен ник...голяма грешка си...
Коментиран от #67, #72
12:23 28.07.2026
66 Амет
До коментар #51 от "Търновец":Търновски ,отдавна ти имам мерак ,що не мине на гости в Мъглиж и без това не е далеч ,да бистеим цяла вечер световната политика ,а и "други работи " .
12:23 28.07.2026
67 Кривоверен алкаш
До коментар #65 от "Кривоверен алкаш":Оли ,пак ти е залепнало релето ,електричкооо...
12:24 28.07.2026
68 И как завърши това?
До коментар #18 от "Арбатов":От тия изброените колко са в НАТО днес? Или е част от плана?
Коментиран от #118
12:26 28.07.2026
69 Ветеран от протеста
До коментар #55 от "Пелтеков":Ползвам студена супа гаспачо ,за разлика от теб добрички меден каваллл,надуваш ли яко бузите 😂😂😂,старче ?
12:28 28.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Роко
До коментар #19 от "Напомням":Може ли да споделиш къде мога да се запозная с това обещание?
Коментиран от #77
12:30 28.07.2026
72 Дррр Тиа криптографф
До коментар #65 от "Кривоверен алкаш":Дяд.Каа ,очаквам сега да ни разцъкаш 3те закона на Ом ,та да те видим колко Голяма Работа си ...,колкото две по малки ..😬😬😬 !
12:31 28.07.2026
73 Кой ли пък е тоя...,,Котов"...?!
12:32 28.07.2026
74 Коментар
Завчера фашиста е поискал (чрез катъра Лавров) от САЩ нов план за мир за да има повод да спре война под някакъв предлог който не е съвсем унизителен за Русия.😂 Тръмп трябвало също да възспре Зеленски да не запали всичко съществено и жизненоважно в Мордор. Вижда се края на войната.
Коментиран от #91
12:32 28.07.2026
75 Казахстан знаят
Путин е заявявал, че където стъпи руски кашик и всичко живо е избито, то това място става изконна руска земя.
Коментиран от #86
12:33 28.07.2026
76 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #53 от "Само питам":Сам го казваш: присъединиха се, тоест направили са го доброволно какъвто е принципа на НАТО, ако населението на държава избере правителство обявило намерение за НАТО членство и държавата бъде приета хората се радват и стандарта ма живот се качва
Коментиран от #90, #102, #107
12:33 28.07.2026
77 Спийди Гонзалес -Гонзо Бързака
До коментар #71 от "Роко":Приятелю ,ако искаш да изкараш едни лесно 10€врака за 3- мах4 минути ,аз съм човека .
12:33 28.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Мамунфилтак подлога на тинята
12:36 28.07.2026
80 идиоти вън
12:38 28.07.2026
81 Ах ,ах
Проблемът на Токаев е ,че не може да изнася и за това реве. И не само те. Да реве на Укра. Русия блокира Черно море
Коментиран от #88
12:39 28.07.2026
82 Путин
12:40 28.07.2026
83 русия Китайска губерния
Коментиран от #87
12:42 28.07.2026
84 Путин
12:42 28.07.2026
85 Любо пита
12:42 28.07.2026
86 Всичките стан
До коментар #75 от "Казахстан знаят":са под крилото на Китай!Путин не смее да ги пипне!
12:44 28.07.2026
87 Медводков линията 🤡
До коментар #83 от "русия Китайска губерния":Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед една бутилка вечер 🤩🤡🤮
12:44 28.07.2026
88 Жоро
До коментар #81 от "Ах ,ах":К0га падна от самолета?
12:45 28.07.2026
89 Бай онзи
До коментар #33 от "Страхотен въпрос задаваш":Трябва да се чете повече! Има документи и факти за всички събития!
12:45 28.07.2026
90 анонимен
До коментар #76 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Нали разбираш, че остъргването на генетичен материал от чаршафа не те прави напълно човек, а почти. Ако това те устройва, не предприемай суицид.
12:45 28.07.2026
91 Това са безспорни
До коментар #74 от "Коментар":Факти.
12:46 28.07.2026
92 Личи си
12:46 28.07.2026
93 путин Враг Народу
Коментиран от #96, #101
12:46 28.07.2026
94 456
До коментар #33 от "Страхотен въпрос задаваш":Интересно ,а балтииските ,Полша или България и други да не би да сме в друг съюз? А ще ми припомниш ли кога ние влязохме ,а? Ако не се сещаш ,аз ще ти кажа.
12:47 28.07.2026
95 И Русия
12:47 28.07.2026
96 анонимен
До коментар #93 от "путин Враг Народу":Убеден си, че това ще стане съвсем скоро, нали?!
12:48 28.07.2026
97 Карим Хан
12:50 28.07.2026
98 Токаев
12:52 28.07.2026
99 Вовата
12:52 28.07.2026
100 Ах ,ах
Нема спиране. Първо да оберат и тези из Европата.
Коментиран от #103
12:52 28.07.2026
101 Дядя Ванго
До коментар #93 от "путин Враг Народу":Няма да си жив да го видиш това. Тоест, няма никога да стане.
12:53 28.07.2026
102 Хи хи
До коментар #76 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Присъединяването към нато беше НЕдоброволно, нямаше референдум, но тва няма и значение, щото нато излъга, че няма да се разширява !! В Крим и Донецк например имаше референдум за присъединяване към Русия !
12:53 28.07.2026
103 Укрите реват
До коментар #100 от "Ах ,ах":Но тепърва ще реват, както никой на света досега не е ревал. Много зло има да патят и ще изпият горчивата чаша докрай.
12:54 28.07.2026
104 Укрите реват
12:55 28.07.2026
105 Антирашист 1993
До коментар #6 от "Докато се":Грешката е от бота !
12:56 28.07.2026
106 Крокодила Вова
12:57 28.07.2026
107 Ах ,ах
До коментар #76 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Теб кога те питаха? Защото в България никой не пита харата.
12:59 28.07.2026
108 Токаев
13:00 28.07.2026
109 Без име
13:13 28.07.2026
110 Послание от Бог
13:14 28.07.2026
111 Вашта леля
13:24 28.07.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 сноу
13:28 28.07.2026
114 Някой знае ли
13:29 28.07.2026
115 ШЕФА
13:33 28.07.2026
116 Янко
13:38 28.07.2026
117 Дезинформация
13:38 28.07.2026
118 Шалепин
До коментар #68 от "И как завърши това?":Част от плана е.
13:40 28.07.2026
119 типигоьс
До коментар #53 от "Само питам":а към кой да се присъединят бе сифилистик нали им сърбаха попарата 40-50 години след "освобождението" от фъшизъма и вече не искат да бъдат " освобождавани "
13:44 28.07.2026