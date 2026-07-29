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Сенатът на САЩ утвърди Джей Клейтън за шеф на разузнаването

Сенатът на САЩ утвърди Джей Клейтън за шеф на разузнаването

29 Юли, 2026 04:21, обновена 29 Юли, 2026 04:25 384 0

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Това стана след седмици на политическо напрежение във Вашингтон

Сенатът на САЩ утвърди Джей Клейтън за шеф на разузнаването - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сенатът на САЩ официално утвърди Джей Клейтън на поста директор на Националното разузнаване (DNI), предаде БТА.

Горната камара на американския парламент одобри номинацията на президента Доналд Тръмп с гласуване по строго партийна линия – 51 гласа „за“ срещу 47 „против“. Клейтън, който е бивш председател на Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) и настоящ федерален прокурор от Ню Йорк, поема ръководството на 18-те разузнавателни агенции в страната.

С това решение се слага край на спорното управление на временно изпълняващия длъжността Бил Пълти. Пълти пое поста временно след оставката на Тълси Габард през май, като престоят му бе белязан от сериозни съкращения на близо 30% от персонала на ведомството. Републиканците се надяваха да утвърдят Клейтън още миналия месец, но Белият дом съзнателно забави процеса, за да остави Пълти начело за няколко допълнителни седмици.

Основно предизвикателство пред новия директор на разузнаването ще бъде възстановяването на диалога с Конгреса по ключови теми, включително и подновяването на изтеклия през юни Член 702 от Закона за наблюдение на чуждестранното разузнаване (FISA). Програмата за електронно следене без съдебна заповед беше блокирана от демократите именно в знак на протест срещу действията на временното ръководство.

Изслушванията на Джей Клейтън в Сенатската комисия по разузнаване също преминаха с напрежение. Опозицията изрази силни резерви, след като Клейтън отказа категорично да потвърди, че Джо Байдън е спечелил изборите през 2020 г., заявявайки единствено, че резултатите тогава са били „сертифицирани“. Въпреки критиките и упреците в липса на директен разузнавателен опит, мнозинството в Сената даде зелена светлина за назначаването му.


САЩ
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