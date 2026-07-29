САЩ и Саудитска Арабия удариха Ирак

Саудитска Арабия и САЩ нанесоха съвместни въздушни удари по позиции на проирански шиитски милиции в Ирак, съобщиха официално от Министерството на отбраната в Рияд и Централното командване на САЩ (CENTCOM​).

Операцията е директен отговор на засилените атаки с безпилотни летателни апарати, насочени срещу ключови обекти от саудитската енергийна инфраструктура през последните 72 часа.

Според официално изявление на CENTCOM, разпространено от Reuters, американски и саудитски изтребители са поразили множество логистични центрове и складове за оръжие в Източен Ирак. Целите са пряко свързани с бойци, направлявани от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). Военните действия бяха предприети, след като саудитската противовъздушна отбрана прехвана десетки дронове над Източната провинция на страната и столицата Рияд, изстреляни от иракска територия.

Кралството подчерта, че действията му са в съответствие с правото на самоотбрана по чл. 51 от Хартата на ООН, като същевременно Рияд декларира, че не търси по-нататъшна регионална ескалация. Както предава телевизия Al Jazeera, иракският премиер Али ал-Заиди вече е наредил разследване на случаите, в които суверенна територия на Багдад се използва за плацдарм срещу съседни държави. Същевременно организацията „Ислямска съпротива в Ирак“ побърза да отрече участие в нападенията срещу петролните съоръжения, описвайки обвиненията като „фабрикация“.

Ситуацията остава силно динамична, а координираният отговор на Рияд и Вашингтон поставя под въпрос крехкия баланс в Близкия изток и сигурността на глобалните доставки на петрол.

Операцията е директен отговор на над 30 атаки с дронове, извършени срещу американски сили и саудитска енергийна инфраструктура през последните 72 часа, заявиха от CENTCOM и поясниха, че действията идват след дълъг период на ескалация – в официални данни се посочва, че за по-ранни периоди от годината са регистрирани над 600 опита за нападения срещу американски граждани и съоръжения в региона.