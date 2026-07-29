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САЩ и Саудитска Арабия удариха Ирак

САЩ и Саудитска Арабия удариха Ирак

29 Юли, 2026 04:00, обновена 29 Юли, 2026 04:51 813 7

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CENTCOM потвърди за съвместни въздушни удари срещу цели, свързани с Иран, след масирани атаки с дронове

САЩ и Саудитска Арабия удариха Ирак - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Саудитска Арабия и САЩ нанесоха съвместни въздушни удари по позиции на проирански шиитски милиции в Ирак, съобщиха официално от Министерството на отбраната в Рияд и Централното командване на САЩ (CENTCOM​).

Операцията е директен отговор на засилените атаки с безпилотни летателни апарати, насочени срещу ключови обекти от саудитската енергийна инфраструктура през последните 72 часа.

Според официално изявление на CENTCOM, разпространено от Reuters, американски и саудитски изтребители са поразили множество логистични центрове и складове за оръжие в Източен Ирак. Целите са пряко свързани с бойци, направлявани от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). Военните действия бяха предприети, след като саудитската противовъздушна отбрана прехвана десетки дронове над Източната провинция на страната и столицата Рияд, изстреляни от иракска територия.

Кралството подчерта, че действията му са в съответствие с правото на самоотбрана по чл. 51 от Хартата на ООН, като същевременно Рияд декларира, че не търси по-нататъшна регионална ескалация. Както предава телевизия Al Jazeera, иракският премиер Али ал-Заиди вече е наредил разследване на случаите, в които суверенна територия на Багдад се използва за плацдарм срещу съседни държави. Същевременно организацията „Ислямска съпротива в Ирак“ побърза да отрече участие в нападенията срещу петролните съоръжения, описвайки обвиненията като „фабрикация“.

Ситуацията остава силно динамична, а координираният отговор на Рияд и Вашингтон поставя под въпрос крехкия баланс в Близкия изток и сигурността на глобалните доставки на петрол.

Операцията е директен отговор на над 30 атаки с дронове, извършени срещу американски сили и саудитска енергийна инфраструктура през последните 72 часа, заявиха от CENTCOM и поясниха, че действията идват след дълъг период на ескалация – в официални данни се посочва, че за по-ранни периоди от годината са регистрирани над 600 опита за нападения срещу американски граждани и съоръжения в региона.


Ирак
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    10 4 Отговор
    Унищожава държави и народи!

    04:13 29.07.2026

  • 2 Лопата Орешник

    6 3 Отговор
    Видяха че срещу персийската империя не става и сега насилват далеч по немощния Ирак! Просто трябва да се мятат едни ракети за да може да изхарчим онзи трилион за военен бюджет! Мишоци!

    04:15 29.07.2026

  • 3 Дедо Дони

    7 0 Отговор
    Иран ли се пише или Ирак? Все тая, важно е война да има..

    Коментиран от #5

    04:29 29.07.2026

  • 4 мъко мисирска пияна

    3 0 Отговор
    милене вземи да изтрезнееш преди да пишеш

    иран ирак все тая на пияната ти глава

    04:36 29.07.2026

  • 5 оле мале 3 клас имате ли завършен?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо Дони":

    прави сметка това главния не прави разлика а както остава за обикнонвенната редова мисирка да прави разлика

    04:37 29.07.2026

  • 6 кои ти чете статиииките тука?

    1 0 Отговор
    иран ирак все тая кликове да има реклами да падат пари да прави милен кривуугледия

    04:38 29.07.2026

  • 7 Ирак са ударили

    2 0 Отговор
    "мащабна съвместна операция на територията на Източен Ирак, насочена срещу милиции, контролирани от Техеран."

    04:46 29.07.2026

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