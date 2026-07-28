Природозащитник за "Петрохан": Групата около Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ

Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на адски много средства по екологична линия. Това е била една огромна схема – по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Връзките са публикувани и хората ги знаят. Водят към „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“, заяви природозащитникът Атанас Русев в „Денят започва“ по БНТ.
Той каза още: „Аз лично съдействам на разследването от първия ден. Запазих мълчание, защото активно съдействам на това разследване. И както би трябвало да правят абсолютно всички, които са замесени и знаят нещо по този случай. Тези хора малко или много през годините съм ги познавал и съдействам с информация. Докато аз съдействам, има три типа субекти, които абсолютно не съдействат и вредят на разследването.
Първата група са журналисти и медиите, които активно, без никакви факти, правят абсолютни спекулации по мрежата и в медиите, които притежават. Това внася разкол най-вече в общественото мнение, което в една нормална държава не би било допустимо.
Втората група са хора, които са близки до тази група – приятели, познати, родители, които по същия начин знаят много, но мълчат. Те не казват истината. Има и хора, които са били в тази общност преди 35 години. Някои от тях вече са семейни, имат деца. Всички те също мълчат.
Третата група, за която ще говоря, е най-страшната. Това са политиците, които са финансирали цялата тази организация. Те са поддържали всичко това и също пазят пълно мълчание какво са правили на тази хижа.Това, което мога да кажа за разследването – не съм говорител на МВР – но доколкото имам информация, то е почти към края си. В момента се довършват финалните експертизи. Знам, че има нови данни по случая, има нови свидетели, които са проговорили. Има веществени доказателства. Има 100% сигурност какво се е случило, как се е случило и по какъв начин. Някои от тези моменти са запечатани на камери. Камерите снимат в 4K с най-високата резолюция.“
БНТ: „Убийство и самоубийство – това ли е версията, която ще бъде доказана и в основата на която стои Ивайло Калушев?“
Атанас Русев, природозащитник: „Това е официалната версия и аз не мисля, че има нещо друго да се каже повече от нея. Няма нищо, което да противоречи на тази версия. Дори напротив.“
БНТ: Имало ли е култ към личността на Ивайло Калушев?
Атанас Русев, природозащитник: „Всички тези неща определено ги е имало, но пак ви казвам – всичко ще излезе в самото разследване. Тези неща няма как да се скрият. Казвам ви, че за тях има многобройни доказателства, които са събрани по надлежния ред. Там няма лъжа или измислица – това са доказателства.“
БНТ: Колко политика има в случая „Петрохан“?
Атанас Русев, природозащитник: „За съжаление, има много политика във всичко това, защото се оказва, че групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на адски много средства по екологична линия. Всъщност това е била една огромна схема. Организациите, които той е създал, са били подготвени в един момент по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Там е част от голямото разклонение на случая. Всички тези политици, които са се появявали на тази хижа или са имали отношение, според мен трябва да бъдат извикани.“
БНТ: Пътят на парите към кои лица води, към кои управляващи води? Можете ли да бъдете по-конкретен?
Атанас Русев, природозащитник: „Тези връзки са публикувани, не е нужно аз да ги казвам. Хората ги знаят. Водят към „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“. Натам водят. Според мен истината ще излезе. Рано или късно тя ще излезе. Няма как да бъде потулена или скрита.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Групата на Калушев
12:14 28.07.2026
2 Държавата на ШАРАНИТЕ
Коментиран от #9
12:14 28.07.2026
3 ИСКАМЕ
ПП-ТА, ДБ-ТА,БОЙО,ШИШО У ПАНДЕЛАТА.
12:15 28.07.2026
4 Оффф ,
12:15 28.07.2026
5 Сила
Тъй да знайте ....
Хвани единия , удари другия ...."природозащитниците" на БГ то !!!
или примерно WWF България , семейната фирма на Тома Белев ....!!!
12:16 28.07.2026
6 Кметът Васил(Ка)
Коментиран от #11
12:18 28.07.2026
7 Една холяма мафия по дб
Собственици и представители на тези НПО са известни екоактивисти и зелени политици, сред които:
Тома Белев
Андрей Ковачев
Петко Цветков
Веселина Кавръкова (съпруга на Тома Белев)
Христо Николов
Ирина Матеева
На пътво място е Сандов няма съд няма прокуратура дали има конфликт на интереси Тома Белев и жена му делят едни милиони с Сандов и компания
12:31 28.07.2026
8 Цвете
Коментиран от #14
12:36 28.07.2026
9 какво се прави на утрепан
До коментар #2 от "Държавата на ШАРАНИТЕ":кметът-неможач, както го нариба Борисов, а иначе отроче на ДС високи длъжности с дадените близо 150 хиляди лева по лична сметка на един от петроханци????? ЗАЩО, КЪДЕ СА ОТИШЛИ ТЕЗИ пари, КАКВО СМЯТА В. Терзиев за това и властите съответно???? НЯМА ДА МУ СЕ РАЗМИНЕ. Ако уважава поне малко себе си и партията, която представлява, трябваше НЕЗАБАВНО да даде сметка за това и си подаде оставката!!!!!
Коментиран от #17
12:37 28.07.2026
10 Цвете
12:38 28.07.2026
11 най-сърдечно питам
До коментар #6 от "Кметът Васил(Ка)":какви са аргументите на тези, писали минуси в полза на ДС кмета ни? Ако ПОНЕ ВИЕ имате доблест, кажете. Може ние нещо да не знаем. Например, че парите са дадени за благородни цели и ета резултатите.....
12:39 28.07.2026
12 ту-туу
12:42 28.07.2026
13 ТИКИ
12:42 28.07.2026
14 Хмм
До коментар #8 от "Цвете":и вие вярвате, че кметът терзиев е дал 250 хиляди от добро сърце, защо тогава докрай криеше, ами Ивейчо, дето е бил адвокат на Росатом срещу България, за което българия е платила 600 млн. евро,Ивей веднага преустановява дейността си на адвокат и започва да кара моторни шейни и скъпи коли, парите на терзиев са по личната сметка на ивей, ами децата - самият Калушев казва в интервю по БНР че в началото е работел с 15 годишни (Валери?), но били многотрудни деца и минл на 8-10 годишни деца и вие одобрявате това, бихте лиси пратили детето при 50 годишен мъж, ами майките понякога вземат ден-два неплатен отпуск, за да се порадват на децата си, а тези "майки" не ги виждат с месеци, но затова пък майката на Николай качва снимки от плаж в Мексико, това ли е цената, а сектите винаги свършват така, остаряват, спонсорите губят иннтерес, а те не могат на 50 да си изкарват хляба с труд, пък и нямат семейства, което да ги амбицира
12:45 28.07.2026
15 Хмм
12:48 28.07.2026
16 Госあ
12:50 28.07.2026
17 то пък варнеския
До коментар #9 от "какво се прави на утрепан":Благо коцков да не е по-различен? Не само че разрешил под носа му да изникнат 130 незаконни къщи, ами и семейството му незаконно озурпирало общинска земя в Морската градина. Около ПП-ДБ където и да повдигнеш, все изкача нещо и се размирисва здраво.
12:52 28.07.2026
18 Толкова за този еколог
Да не говорим, че Кирл Петков го разобличи за връзки с Пашата и ББ.
Този човек е компрометиран....
12:54 28.07.2026
19 Питам
13:00 28.07.2026
20 Зеления
Но ще дам един много показателен момент, който всеки може да види като факт и да си го анализира сам. Вчера по БНТ мисля да беше в 20:00 часа емисията новини имаше интервю с Борислав Сандов, който е пътувал в катастрофиралия автобус на Цариградско шосе.
В интервюто Сандов казва, че пътувайки в автобуса е чул много силно тракане в средната част на превозното средство, което силно го е притеснило и уплашен да не стане нещо вместо да стигне до крайната спирка за където е тръгнал е слязъл на предходна и е изчакал друг автобус.
И цитат от него: "За щастие, защото щях да се озова в този автобус по време на катастрофата."
Самия Сандов изобщо не добавя да е предприел някакви мерки при тази опастност - да отиде да предупреди шофьора, да настоява да се спре автобуса, да се обади на 112 - абсолютно нищо, усетил опастността се е спасил сам себе си, оставяйки другите на произвола на съдбата.
И ви питам всички - този бивш министър, можете ли да му вярвате, че не е познавал никой от Петроханци при сключване на споразумението между неговото министерство и тяхната организация, че случайно се е снимал преди време с тях на един гроздобер, но не зн
Коментиран от #21, #28
13:00 28.07.2026
21 Зеления
До коментар #20 от "Зеления":Продължение на коментар 20
И ви питам всички - този бивш министър, можете ли да му вярвате, че не е познавал никой от Петроханци при сключване на споразумението между неговото министерство и тяхната организация, че случайно се е снимал преди време с тях на един гроздобер, но не знае кои са били, че само е ял боровинки на Петрохан когато е ходил...изобщо можете ли да му вярвате на която и да е дума на него и неговата партия след като гризача се е изнизал от автобуса без дори да каже: "Ей хора тук има проблем!"
13:02 28.07.2026
22 Само да попитам
13:06 28.07.2026
23 Хмм
13:06 28.07.2026
24 Гост
Взимаш 150 а даваш милион и половина от какъв зор? Няма логика и не ги приказвай.
13:18 28.07.2026
25 Холмс
13:24 28.07.2026
26 Атанас Русев
13:24 28.07.2026
27 Сталинчо
13:26 28.07.2026
28 Отговорността
До коментар #20 от "Зеления":не е на Сандов. И аз се возих в такъв автобус и слязох преди време. Тези трошки трябва да минават т.н. ТО1 и ТО2. Отговорността е на механиците в автотранспортното предприятие.
13:29 28.07.2026
29 Това
13:30 28.07.2026
30 Тити на Кака
Красотата на перманентната Промяна!
13:37 28.07.2026