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Природозащитник за "Петрохан": Групата около Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ

Природозащитник за "Петрохан": Групата около Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ

28 Юли, 2026 12:08 5 814 30

  • атанас русев-
  • петрохан-
  • група-
  • ивайло калушев-
  • усвояване-
  • средства-
  • пву

Всъщност това е била една огромна схема. Организациите, които той е създал, са били подготвени в един момент по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Там е част от голямото разклонение на случая, коментира още Атанас Русев

Природозащитник за "Петрохан": Групата около Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на адски много средства по екологична линия. Това е била една огромна схема – по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Връзките са публикувани и хората ги знаят. Водят към „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“, заяви природозащитникът Атанас Русев в „Денят започва“ по БНТ.
Той каза още: „Аз лично съдействам на разследването от първия ден. Запазих мълчание, защото активно съдействам на това разследване. И както би трябвало да правят абсолютно всички, които са замесени и знаят нещо по този случай. Тези хора малко или много през годините съм ги познавал и съдействам с информация. Докато аз съдействам, има три типа субекти, които абсолютно не съдействат и вредят на разследването.
Първата група са журналисти и медиите, които активно, без никакви факти, правят абсолютни спекулации по мрежата и в медиите, които притежават. Това внася разкол най-вече в общественото мнение, което в една нормална държава не би било допустимо.
Втората група са хора, които са близки до тази група – приятели, познати, родители, които по същия начин знаят много, но мълчат. Те не казват истината. Има и хора, които са били в тази общност преди 35 години. Някои от тях вече са семейни, имат деца. Всички те също мълчат.
Третата група, за която ще говоря, е най-страшната. Това са политиците, които са финансирали цялата тази организация. Те са поддържали всичко това и също пазят пълно мълчание какво са правили на тази хижа.Това, което мога да кажа за разследването – не съм говорител на МВР – но доколкото имам информация, то е почти към края си. В момента се довършват финалните експертизи. Знам, че има нови данни по случая, има нови свидетели, които са проговорили. Има веществени доказателства. Има 100% сигурност какво се е случило, как се е случило и по какъв начин. Някои от тези моменти са запечатани на камери. Камерите снимат в 4K с най-високата резолюция.“

БНТ: „Убийство и самоубийство – това ли е версията, която ще бъде доказана и в основата на която стои Ивайло Калушев?“
Атанас Русев, природозащитник: „Това е официалната версия и аз не мисля, че има нещо друго да се каже повече от нея. Няма нищо, което да противоречи на тази версия. Дори напротив.“

БНТ: Имало ли е култ към личността на Ивайло Калушев?
Атанас Русев, природозащитник: „Всички тези неща определено ги е имало, но пак ви казвам – всичко ще излезе в самото разследване. Тези неща няма как да се скрият. Казвам ви, че за тях има многобройни доказателства, които са събрани по надлежния ред. Там няма лъжа или измислица – това са доказателства.“

БНТ: Колко политика има в случая „Петрохан“?
Атанас Русев, природозащитник: „За съжаление, има много политика във всичко това, защото се оказва, че групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на адски много средства по екологична линия. Всъщност това е била една огромна схема. Организациите, които той е създал, са били подготвени в един момент по екологичните теми да получават адски много средства, които да идват по Плана за възстановяване. Там е част от голямото разклонение на случая. Всички тези политици, които са се появявали на тази хижа или са имали отношение, според мен трябва да бъдат извикани.“

БНТ: Пътят на парите към кои лица води, към кои управляващи води? Можете ли да бъдете по-конкретен?
Атанас Русев, природозащитник: „Тези връзки са публикувани, не е нужно аз да ги казвам. Хората ги знаят. Водят към „Демократична България“ и „Продължаваме Промяната“. Натам водят. Според мен истината ще излезе. Рано или късно тя ще излезе. Няма как да бъде потулена или скрита.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Групата на Калушев

    9 1 Отговор
    А бюлетина 10, партията на търтеите се готвеше да усвои цяла България, ама на бодлива крава, Господ тихо не дава. И търтея сега само от коментари се храни, и от каквото му пусне оня будала съдружника в кафето софийско.

    12:14 28.07.2026

  • 2 Държавата на ШАРАНИТЕ

    29 4 Отговор
    А коя протекция са ползвали , На пуделите с пачките и на кметското комунистическо отроче Иначе пеем по площадите как се скъсваме да се борим с корупцията и олигархията Блажени са верующите

    Коментиран от #9

    12:14 28.07.2026

  • 3 ИСКАМЕ

    29 3 Отговор
    ДА ВИДИМ
    ПП-ТА, ДБ-ТА,БОЙО,ШИШО У ПАНДЕЛАТА.

    12:15 28.07.2026

  • 4 Оффф ,

    24 9 Отговор
    въпросният реши да се появи за да защити версията ! Що не си защитава природата ?

    12:15 28.07.2026

  • 5 Сила

    21 1 Отговор
    Атанас Русев е чист като сълза на девица ....
    Тъй да знайте ....
    Хвани единия , удари другия ...."природозащитниците" на БГ то !!!
    или примерно WWF България , семейната фирма на Тома Белев ....!!!

    12:16 28.07.2026

  • 6 Кметът Васил(Ка)

    23 6 Отговор
    Ей, сега да не ме "олепите" мен.. Аз съ дарил 300000 лична пара, от добро сърце, на този непознат човек на личната му сметка.. Освен това ходих на "Петрохан" да си почивам и да гледам как учат дечицата от едни дебели книги на английски..

    Коментиран от #11

    12:18 28.07.2026

  • 7 Една холяма мафия по дб

    26 0 Отговор
    Биоразнообразие“ и много други – са получили над 43 милиона лева само за дейности, свързани с броене и разселване на птици.

    Собственици и представители на тези НПО са известни екоактивисти и зелени политици, сред които:

    Тома Белев
    Андрей Ковачев
    Петко Цветков
    Веселина Кавръкова (съпруга на Тома Белев)
    Христо Николов
    Ирина Матеева
    На пътво място е Сандов няма съд няма прокуратура дали има конфликт на интереси Тома Белев и жена му делят едни милиони с Сандов и компания

    12:31 28.07.2026

  • 8 Цвете

    8 16 Отговор
    ЩО ЗА ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СИ ДА ХУЛИШ И ЛЪЖЕШ ДОЛНО? ОТ КЪДЕ ЧЕРПИШ ТАЗИ СКАЗКА? КОЙ ТИ ШУШНЕ В УХОТО? НЕНАВИЖДАМ ПРЕДАТЕЛИТЕ И ТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ОТГОВОРИШ ,КОЙ, КОГА, КЪДЕ И КАК Е " СЪДЕЙСТВАЛ " ,ЗА ДА ПОЛУЧАТ ТАЗИ СУМА ПО ПВУ? НЯМА ДА СЕ ИЗЧИСТИМ ОТ РАЗНИ ДЪРДОРКОВЦИ И КАКВО ПЕЧЕЛИШ ОТ ИНТРИГАТА КОЯТО ПУСКАШ СЛЕД 6 МЕСЕЦА? ЗАЩО МЪЛЧА ДО СЕГА? ДОКАЖИ ВСИЧКО, НО С ДОКУМЕНТИ И ФАКТИ, ДАЛИ НАИСТИНА СА " УЧАСТВАЛИ " ППДБ? ЩЕ БЪДЕШ РАЗНИЩЕН, ЗАПОМНИ.

    Коментиран от #14

    12:36 28.07.2026

  • 9 какво се прави на утрепан

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Държавата на ШАРАНИТЕ":

    кметът-неможач, както го нариба Борисов, а иначе отроче на ДС високи длъжности с дадените близо 150 хиляди лева по лична сметка на един от петроханци????? ЗАЩО, КЪДЕ СА ОТИШЛИ ТЕЗИ пари, КАКВО СМЯТА В. Терзиев за това и властите съответно???? НЯМА ДА МУ СЕ РАЗМИНЕ. Ако уважава поне малко себе си и партията, която представлява, трябваше НЕЗАБАВНО да даде сметка за това и си подаде оставката!!!!!

    Коментиран от #17

    12:37 28.07.2026

  • 10 Цвете

    3 9 Отговор
    ЩО ЗА ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СИ ДА ХУЛИШ И ЛЪЖЕШ ДОЛНО? ОТ КЪДЕ ЧЕРПИШ ТАЗИ СКАЗКА? КОЙ ТИ ШУШНЕ В УХОТО? НЕНАВИЖДАМ ПРЕДАТЕЛИТЕ И ТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ОТГОВОРИШ ,КОЙ, КОГА, КЪДЕ И КАК Е " СЪДЕЙСТВАЛ " ,ЗА ДА ПОЛУЧАТ ТАЗИ СУМА ПО ПВУ? НЯМА ДА СЕ ИЗЧИСТИМ ОТ РАЗНИ ДЪРДОРКОВЦИ И КАКВО ПЕЧЕЛИШ ОТ ИНТРИГАТА КОЯТО ПУСКАШ СЛЕД 6 МЕСЕЦА? ЗАЩО МЪЛЧА ДО СЕГА? ДОКАЖИ ВСИЧКО, НО С ДОКУМЕНТИ И ФАКТИ, ДАЛИ НАИСТИНА СА " УЧАСТВАЛИ " ППДБ? ЩЕ БЪДЕШ РАЗНИЩЕН, ЗАПОМНИ.

    12:38 28.07.2026

  • 11 най-сърдечно питам

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кметът Васил(Ка)":

    какви са аргументите на тези, писали минуси в полза на ДС кмета ни? Ако ПОНЕ ВИЕ имате доблест, кажете. Може ние нещо да не знаем. Например, че парите са дадени за благородни цели и ета резултатите.....

    12:39 28.07.2026

  • 12 ту-туу

    10 0 Отговор
    ибаило мирчев и комланията от сглобката и скута на магнитския са за Бай Ставри

    12:42 28.07.2026

  • 13 ТИКИ

    10 0 Отговор
    От Петрохан слиза мирис на оставка за някои демократи с комунистическо потекло.

    12:42 28.07.2026

  • 14 Хмм

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    и вие вярвате, че кметът терзиев е дал 250 хиляди от добро сърце, защо тогава докрай криеше, ами Ивейчо, дето е бил адвокат на Росатом срещу България, за което българия е платила 600 млн. евро,Ивей веднага преустановява дейността си на адвокат и започва да кара моторни шейни и скъпи коли, парите на терзиев са по личната сметка на ивей, ами децата - самият Калушев казва в интервю по БНР че в началото е работел с 15 годишни (Валери?), но били многотрудни деца и минл на 8-10 годишни деца и вие одобрявате това, бихте лиси пратили детето при 50 годишен мъж, ами майките понякога вземат ден-два неплатен отпуск, за да се порадват на децата си, а тези "майки" не ги виждат с месеци, но затова пък майката на Николай качва снимки от плаж в Мексико, това ли е цената, а сектите винаги свършват така, остаряват, спонсорите губят иннтерес, а те не могат на 50 да си изкарват хляба с труд, пък и нямат семейства, което да ги амбицира

    12:45 28.07.2026

  • 15 Хмм

    1 0 Отговор
    България

    12:48 28.07.2026

  • 16 Госあ

    1 0 Отговор
    Насе, Насе, и ти у политиката се набутА…

    12:50 28.07.2026

  • 17 то пък варнеския

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "какво се прави на утрепан":

    Благо коцков да не е по-различен? Не само че разрешил под носа му да изникнат 130 незаконни къщи, ами и семейството му незаконно озурпирало общинска земя в Морската градина. Около ПП-ДБ където и да повдигнеш, все изкача нещо и се размирисва здраво.

    12:52 28.07.2026

  • 18 Толкова за този еколог

    6 1 Отговор
    Атанас Русев е бил в Мексико с Калушев. Настоял 3 пъти да му правят сеанси и много му харесало....
    Да не говорим, че Кирл Петков го разобличи за връзки с Пашата и ББ.
    Този човек е компрометиран....

    12:54 28.07.2026

  • 19 Питам

    3 2 Отговор
    Какво можете да очаквате от партии с имена проДАй България и Продължаваме чрез измами Подмяната?

    13:00 28.07.2026

  • 20 Зеления

    4 2 Отговор
    Няма да коментирам трагедията в Петрохан по една проста причина - има две групи хора, които имат различно мнение какво се е случило в тази хижа, както и различно отношение за Петроханци и техните финансови благодетели от ППДБ, нито едната нито другата група могат да бъдат убедени в нещо различно от това в което вярват.

    Но ще дам един много показателен момент, който всеки може да види като факт и да си го анализира сам. Вчера по БНТ мисля да беше в 20:00 часа емисията новини имаше интервю с Борислав Сандов, който е пътувал в катастрофиралия автобус на Цариградско шосе.
    В интервюто Сандов казва, че пътувайки в автобуса е чул много силно тракане в средната част на превозното средство, което силно го е притеснило и уплашен да не стане нещо вместо да стигне до крайната спирка за където е тръгнал е слязъл на предходна и е изчакал друг автобус.
    И цитат от него: "За щастие, защото щях да се озова в този автобус по време на катастрофата."

    Самия Сандов изобщо не добавя да е предприел някакви мерки при тази опастност - да отиде да предупреди шофьора, да настоява да се спре автобуса, да се обади на 112 - абсолютно нищо, усетил опастността се е спасил сам себе си, оставяйки другите на произвола на съдбата.

    И ви питам всички - този бивш министър, можете ли да му вярвате, че не е познавал никой от Петроханци при сключване на споразумението между неговото министерство и тяхната организация, че случайно се е снимал преди време с тях на един гроздобер, но не зн

    Коментиран от #21, #28

    13:00 28.07.2026

  • 21 Зеления

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Зеления":

    Продължение на коментар 20

    И ви питам всички - този бивш министър, можете ли да му вярвате, че не е познавал никой от Петроханци при сключване на споразумението между неговото министерство и тяхната организация, че случайно се е снимал преди време с тях на един гроздобер, но не знае кои са били, че само е ял боровинки на Петрохан когато е ходил...изобщо можете ли да му вярвате на която и да е дума на него и неговата партия след като гризача се е изнизал от автобуса без дори да каже: "Ей хора тук има проблем!"

    13:02 28.07.2026

  • 22 Само да попитам

    4 1 Отговор
    Ами като е дало кметчето 150 000 след ПВУ то колко ще получи за тях Може би с оше една нула отзад

    13:06 28.07.2026

  • 23 Хмм

    3 2 Отговор
    Русев е бил приятел на Кирил Петков и Калушев, но когато петков се изтърсил на Корал с охраната от НСО, която разчистила плажа и прогонила "простосмъртните" заради премиера, дето "нямаше да прави като тях", Русев скъса с приятелството, очевидно подобен е случаят с калушев, дори бащата на Алекс разбра грешката си, а и фактът че майките регистрираха фондация, за да захлебят е показателен

    13:06 28.07.2026

  • 24 Гост

    0 0 Отговор
    Да бе да - ти ще го направиш ли ?
    Взимаш 150 а даваш милион и половина от какъв зор? Няма логика и не ги приказвай.

    13:18 28.07.2026

  • 25 Холмс

    2 1 Отговор
    Да, толкова много пари са щели да усвоят, че чак са се самоубили от кеф... Естествено, че "следите" водят към ПП-ДБ...))

    13:24 28.07.2026

  • 26 Атанас Русев

    3 0 Отговор
    ги е поръчал чрез Шиши и Борисов, а изпълнението е на руски и украински килъри. Дрън дрън самоубийства и убийство!!! Ходят и лъжат яко!

    13:24 28.07.2026

  • 27 Сталинчо

    0 0 Отговор
    Този ако не го докаже в ЗАТВОРА.Така хората ще внимават какво говорят.Тук по-назапад има големи пари от бля бля!!

    13:26 28.07.2026

  • 28 Отговорността

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Зеления":

    не е на Сандов. И аз се возих в такъв автобус и слязох преди време. Тези трошки трябва да минават т.н. ТО1 и ТО2. Отговорността е на механиците в автотранспортното предприятие.

    13:29 28.07.2026

  • 29 Това

    1 0 Отговор
    Го знае всяко кюфте. Важното е, пе крадев е прогресивен и ще зарие всичко.

    13:30 28.07.2026

  • 30 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Колко интересни процеси са текли в средите на ония благородни български политици, които шумно се борят срещу кражби, корупция и мафия, по цял ден говорят за законност - то не бяха джемкорпове, ППетрохани, пещери на Али Баба , малки момченца, парапети, министри-наркомани, кметове от ДС...
    Красотата на перманентната Промяна!

    13:37 28.07.2026

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