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Тръмп отчете "много добри" срещи със Зеленски и Нетаняху

Тръмп отчете "много добри" срещи със Зеленски и Нетаняху

29 Юли, 2026 04:53, обновена 29 Юли, 2026 05:52 748 6

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  • срещи-
  • вашингтон

Лидерът на САЩ обсъди ключови геополитически въпроси с украинския и израелския премиер

Тръмп отчете "много добри" срещи със Зеленски и Нетаняху - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е обсъдил много въпроси по време на срещите си с Володимир Зеленски и израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом на 28 юли.

„Обсъдени бяха много въпроси. Срещата премина много добре!“, написа американският лидер в Truth Social, визирайки разговорите си със Зеленски. Той не предостави никакви подробности.

„Беше много добра среща. Със сигурност бяха обсъдени много важни въпроси“, отбеляза Тръмп, визирайки консултациите си с Нетаняху.

Двустранните срещи на върха се проведоха на затворени врати в Овалния кабинет, а говорителката на Белия дом Каролин Ливит потвърди в социалните мрежи, че разговорите са завършили с голям успех. Посещението на двамата чуждестранни лидери съвпадна с траурната церемония за американския сенатор Линдзи Греъм във Вашингтон.

Зеленски договори съвместно производство на ракети „Patriot

По време на първата среща Володимир Зеленски е поставил като основен приоритет укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. В свое изявление след разговорите украинският президент посочи, че е обсъдил с Тръмп издаването на лицензи за съвместно и координирано производство на ракети-прихващачи от системата Patriot на украинска територия.

„Нашите екипи вече работят по конкретни решения, за да преминем към съвместно производство възможно най-бързо“, сподели Зеленски в социалната мрежа X. Диалогът между двамата демонстрира затопляне на отношенията, след като Тръмп изрази задоволство от засилването на украинските удари по руската енергийна инфраструктура.

Ядрената заплаха от Иран в центъра на диалога с Нетаняху

Веднага след отпътуването на Зеленски, Доналд Тръмп се срещна с Бенямин Нетаняху за разговори, продължили около 90 минути. Израелският министър-председател подчерта пред медиите, че разговорът е бил сред най-добрите, които е водил с американския президент. Двамата са постигнали пълно разбирателство по отношение на общата цел – недопускането на Иран до придобиване на ядрено оръжие.

Срещата идва в момент на леко напрежение, породено от плановете на Вашингтон за ядрено сътрудничество със Саудитска Арабия и сделка за изтребители F-35 с Турция, но Тръмп увери, че позициите на САЩ и Израел остават изключително близки.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    11 0 Отговор
    зеления никои не го посрещна на летището нито в белия дом срещата беше 20 минути

    Коментиран от #5

    05:03 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 0 Отговор
    наркоманът две мисли не може да върже да са съгласувани. един ден казва руснаците нямат вече ракети,
    а на следващия атакуват ни със стотици всеки ден; един ден казва ние сме щитът на европа,
    а на следващия не можем нито една ракета да свалим; един ден казва ние напредваме,
    а на следващия че дадено селище вече не е стратегическо; един ден казва руснаците губят по хиляди на ден,
    а на следващия разменят тела в съотношение 10:1...

    05:06 29.07.2026

  • 4 Готов за бой

    7 0 Отговор
    Аз само ги чакам краварскитеГУВНА или ИЗРАЕЛЦИТЕ и нас да атакуват. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??
    Никакъв ЕС не ме интересува

    05:07 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Много

    8 0 Отговор
    "ползотворна" среща на три бандита !

    05:12 29.07.2026