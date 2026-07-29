Тръмп отчете "много добри" срещи със Зеленски и Нетаняху

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е обсъдил много въпроси по време на срещите си с Володимир Зеленски и израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом на 28 юли.

„Обсъдени бяха много въпроси. Срещата премина много добре!“, написа американският лидер в Truth Social, визирайки разговорите си със Зеленски. Той не предостави никакви подробности.

„Беше много добра среща. Със сигурност бяха обсъдени много важни въпроси“, отбеляза Тръмп, визирайки консултациите си с Нетаняху.

Двустранните срещи на върха се проведоха на затворени врати в Овалния кабинет, а говорителката на Белия дом Каролин Ливит потвърди в социалните мрежи, че разговорите са завършили с голям успех. Посещението на двамата чуждестранни лидери съвпадна с траурната церемония за американския сенатор Линдзи Греъм във Вашингтон.

Зеленски договори съвместно производство на ракети „Patriot“

По време на първата среща Володимир Зеленски е поставил като основен приоритет укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. В свое изявление след разговорите украинският президент посочи, че е обсъдил с Тръмп издаването на лицензи за съвместно и координирано производство на ракети-прихващачи от системата Patriot на украинска територия.

„Нашите екипи вече работят по конкретни решения, за да преминем към съвместно производство възможно най-бързо“, сподели Зеленски в социалната мрежа X. Диалогът между двамата демонстрира затопляне на отношенията, след като Тръмп изрази задоволство от засилването на украинските удари по руската енергийна инфраструктура.

Ядрената заплаха от Иран в центъра на диалога с Нетаняху

Веднага след отпътуването на Зеленски, Доналд Тръмп се срещна с Бенямин Нетаняху за разговори, продължили около 90 минути. Израелският министър-председател подчерта пред медиите, че разговорът е бил сред най-добрите, които е водил с американския президент. Двамата са постигнали пълно разбирателство по отношение на общата цел – недопускането на Иран до придобиване на ядрено оръжие.

Срещата идва в момент на леко напрежение, породено от плановете на Вашингтон за ядрено сътрудничество със Саудитска Арабия и сделка за изтребители F-35 с Турция, но Тръмп увери, че позициите на САЩ и Израел остават изключително близки.