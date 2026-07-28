Напрегнат ден в Белия дом! Доналд Тръмп проведе позитивни и продуктивни разговори с Нетаняху и Зеленски

Последователните срещи на президента на САЩ Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху днес във Вашингтон са били „положителни и ползотворни“, написа в социалната мрежа Екс говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от ДПА, пише БТА.
Тръмп прие първо Зеленски, а след това Нетаняху в Овалния кабинет за двустранни разговори. От публикуваните снимки се вижда, че на срещите са присъствали и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, както и министърът на отбраната Пийт Хегсет.
Разговорите между Тръмп и Нетаняху, които според Белия дом са продължили малко под час и половина, са били съсредоточени основно върху Иран, тъй като позициите на двамата лидери по отношение на войната, започнала в края на февруари, изглежда се разминават.
Според Тръмп израелският министър-председател се опитва да убеди САЩ да не се оттеглят от войната. Съобщава се още, че Нетаняху е възнамерявал да представи на Тръмп разузнавателна информация за предполагаеми ирански усилия за възстановяване на военните способности на Ислямската република.
През последните месеци отношенията между двамата лидери, които доскоро се смятаха за близки, бяха определяни като обтегнати заради различията им относно войната с Иран. Докато Израел, според информацията, желае да продължи военните действия, Тръмп изглежда търси дипломатическо решение от няколко месеца насам.
Според израелски медии Нетаняху остава твърдо решен да свали от власт ръководството на Иран.
Очаква се по-късно днес Тръмп, Нетаняху и Зеленски да присъстват на възпоменателна церемония в памет на покойния сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм, смятан за един от най-важните поддръжници както на Украйна, така и на Израел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #9, #12, #21
23:14 28.07.2026
2 Робот
Коментиран от #13
23:15 28.07.2026
3 Пропуснали сте
Коментиран от #6, #14
23:16 28.07.2026
4 Орешник
23:16 28.07.2026
5 Последния идиот
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не са се скарали.
23:17 28.07.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Пропуснали сте":И как ще правят ракети без ток?
23:18 28.07.2026
7 Мелания
Коментиран от #10
23:20 28.07.2026
8 Надеждата
23:24 28.07.2026
9 Надеждите
До коментар #1 от "Последния Софиянец":на копейките, макар да се декалрират за софийски, са илюзия.
23:25 28.07.2026
10 Успокой се!
До коментар #7 от "Мелания":илюзийте са храна за русороби.
Коментиран от #11
23:27 28.07.2026
11 Мелания
До коментар #10 от "Успокой се!":Защо завиждаш? И ти ли......3+?
23:32 28.07.2026
12 Ами
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не са се карали.
Просто Тръмп е уведомил Зеленски, че шефът на "Шеврон"
е казал че Зеленски му пречи на бизнеса.
Кой разбрал, разбрал.
23:34 28.07.2026
13 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #2 от "Робот":🤩 Засега.😱🤑
23:35 28.07.2026
14 Канадец
До коментар #3 от "Пропуснали сте":Решението не е на Тръмп а на компаниите производители, или накратко очаква се решение в близките 3-4 месеца, и оше 3-4 години за да се организират доставки на компоненти и изграждането на завод, ако не го гръмнат Руснаците.
23:37 28.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Град Козлодуй
23:40 28.07.2026
17 Сенко
23:40 28.07.2026
18 руската мечка
23:45 28.07.2026
19 Иван
23:52 28.07.2026
20 Срещите са ползотворна
Коментиран от #23
23:54 28.07.2026
21 Някой здраво ви е излъгал.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Срещата е минала много добре, за съжаление на русофилите :)
23:54 28.07.2026
22 гост
Според изданието в началото на военния конфликт между САЩ и Иран Тръмп е разчитал страните от НАТО да окажат по-активна подкрепа, но не е получил очаквания отговор, въпреки че европейските държави започнаха да увеличават военните си разходи.
На този фон Украйна, която администрацията на Тръмп първоначално разглеждаше основно като получател на американска помощ, е предприела действия, които според авторите променят възприятието за нейната роля. Като пример се посочва първата атака срещу свързан с Иран кораб в Каспийско море.
Към това се прибавя и изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия споделя с Иран информация за наблюдение на американски военни бази в Персийския залив. Според авторите украинското разузнаване е намерило възможност да „помогне на САЩ и техните партньори на фона на продължаващата война с Иран“.
Кво стаа копеи , Трамп наш , а , хахаххахха !!
00:03 29.07.2026
23 Ами
До коментар #20 от "Срещите са ползотворна":Навярно снимката е направена от шефът на
"Шеврон" или от посочено от него лице.
Няма как да не са щастливи :)
00:09 29.07.2026
24 Ники
Един евреин , масов убиец, един евреин фашист и един луд ирландец.
00:19 29.07.2026