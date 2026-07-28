Напрегнат ден в Белия дом! Доналд Тръмп проведе позитивни и продуктивни разговори с Нетаняху и Зеленски

Последователните срещи на президента на САЩ Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху днес във Вашингтон са били „положителни и ползотворни“, написа в социалната мрежа Екс говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от ДПА, пише БТА.

Тръмп прие първо Зеленски, а след това Нетаняху в Овалния кабинет за двустранни разговори. От публикуваните снимки се вижда, че на срещите са присъствали и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, както и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Разговорите между Тръмп и Нетаняху, които според Белия дом са продължили малко под час и половина, са били съсредоточени основно върху Иран, тъй като позициите на двамата лидери по отношение на войната, започнала в края на февруари, изглежда се разминават.

Според Тръмп израелският министър-председател се опитва да убеди САЩ да не се оттеглят от войната. Съобщава се още, че Нетаняху е възнамерявал да представи на Тръмп разузнавателна информация за предполагаеми ирански усилия за възстановяване на военните способности на Ислямската република.

През последните месеци отношенията между двамата лидери, които доскоро се смятаха за близки, бяха определяни като обтегнати заради различията им относно войната с Иран. Докато Израел, според информацията, желае да продължи военните действия, Тръмп изглежда търси дипломатическо решение от няколко месеца насам.

Според израелски медии Нетаняху остава твърдо решен да свали от власт ръководството на Иран.

Очаква се по-късно днес Тръмп, Нетаняху и Зеленски да присъстват на възпоменателна церемония в памет на покойния сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм, смятан за един от най-важните поддръжници както на Украйна, така и на Израел.