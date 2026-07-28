Новини
Свят »
САЩ »
Напрегнат ден в Белия дом! Доналд Тръмп проведе позитивни и продуктивни разговори с Нетаняху и Зеленски

Напрегнат ден в Белия дом! Доналд Тръмп проведе позитивни и продуктивни разговори с Нетаняху и Зеленски

28 Юли, 2026 23:11 970 24

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • володимир зеленски-
  • иран-
  • украйна

Според Тръмп израелският министър-председател се опитва да убеди САЩ да не се оттеглят от войната

Напрегнат ден в Белия дом! Доналд Тръмп проведе позитивни и продуктивни разговори с Нетаняху и Зеленски - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Последователните срещи на президента на САЩ Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху днес във Вашингтон са били „положителни и ползотворни“, написа в социалната мрежа Екс говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от ДПА, пише БТА.

Тръмп прие първо Зеленски, а след това Нетаняху в Овалния кабинет за двустранни разговори. От публикуваните снимки се вижда, че на срещите са присъствали и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, както и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Разговорите между Тръмп и Нетаняху, които според Белия дом са продължили малко под час и половина, са били съсредоточени основно върху Иран, тъй като позициите на двамата лидери по отношение на войната, започнала в края на февруари, изглежда се разминават.

Според Тръмп израелският министър-председател се опитва да убеди САЩ да не се оттеглят от войната. Съобщава се още, че Нетаняху е възнамерявал да представи на Тръмп разузнавателна информация за предполагаеми ирански усилия за възстановяване на военните способности на Ислямската република.

През последните месеци отношенията между двамата лидери, които доскоро се смятаха за близки, бяха определяни като обтегнати заради различията им относно войната с Иран. Докато Израел, според информацията, желае да продължи военните действия, Тръмп изглежда търси дипломатическо решение от няколко месеца насам.

Според израелски медии Нетаняху остава твърдо решен да свали от власт ръководството на Иран.

Очаква се по-късно днес Тръмп, Нетаняху и Зеленски да присъстват на възпоменателна церемония в памет на покойния сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм, смятан за един от най-важните поддръжници както на Украйна, така и на Израел.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 9 Отговор
    Разговорът с Зеленски свърши много бързо.Пак са се скарали.

    Коментиран от #5, #9, #12, #21

    23:14 28.07.2026

  • 2 Робот

    6 10 Отговор
    Учудва ме факта че тези сладури са най мразените терористи на планетата а са още живи..!!

    Коментиран от #13

    23:15 28.07.2026

  • 3 Пропуснали сте

    7 6 Отговор
    Най-важното от срещата между Тръмп и Зеленски. Украйна получава лиценз за производство на ракети Пейтриът.

    Коментиран от #6, #14

    23:16 28.07.2026

  • 4 Орешник

    6 4 Отговор
    Линдзи Греъм в затворен ковчег ли ще бъде?

    23:16 28.07.2026

  • 5 Последния идиот

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не са се скарали.

    23:17 28.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пропуснали сте":

    И как ще правят ракети без ток?

    23:18 28.07.2026

  • 7 Мелания

    5 6 Отговор
    Ах, каква веселба 3+ очаквах с тези трима левенти, а те - импотенти!

    Коментиран от #10

    23:20 28.07.2026

  • 8 Надеждата

    4 5 Отговор
    е тия тримата да оправят света. Всичко останало е боклук и варвари начело със североизточнта джамахирия!

    23:24 28.07.2026

  • 9 Надеждите

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    на копейките, макар да се декалрират за софийски, са илюзия.

    23:25 28.07.2026

  • 10 Успокой се!

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мелания":

    илюзийте са храна за русороби.

    Коментиран от #11

    23:27 28.07.2026

  • 11 Мелания

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Успокой се!":

    Защо завиждаш? И ти ли......3+?

    23:32 28.07.2026

  • 12 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не са се карали.
    Просто Тръмп е уведомил Зеленски, че шефът на "Шеврон"
    е казал че Зеленски му пречи на бизнеса.
    Кой разбрал, разбрал.

    23:34 28.07.2026

  • 13 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    🤩 Засега.😱🤑

    23:35 28.07.2026

  • 14 Канадец

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пропуснали сте":

    Решението не е на Тръмп а на компаниите производители, или накратко очаква се решение в близките 3-4 месеца, и оше 3-4 години за да се организират доставки на компоненти и изграждането на завод, ако не го гръмнат Руснаците.

    23:37 28.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Град Козлодуй

    5 4 Отговор
    Сбирка на сатанистите! Кой пак да ударят и на коя държава да демократизират бензина/ прехватизират/

    23:40 28.07.2026

  • 17 Сенко

    3 7 Отговор
    Скроили са шапката на ботоксовата гад.

    23:40 28.07.2026

  • 18 руската мечка

    4 6 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    23:45 28.07.2026

  • 19 Иван

    4 1 Отговор
    Хазарски коварен ционистки ден в Белия Масонски Дом.

    23:52 28.07.2026

  • 20 Срещите са ползотворна

    3 1 Отговор
    Най вече със Зеленски и споразумението се пази в тайна но и двамата световни лидери бяха щастливи след това

    Коментиран от #23

    23:54 28.07.2026

  • 21 Някой здраво ви е излъгал.

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Срещата е минала много добре, за съжаление на русофилите :)

    23:54 28.07.2026

  • 22 гост

    0 3 Отговор
    Newsweek: Украйна става все по-ценен съюзник на САЩ, изпълнява роля, която Тръмп очакваше от ЕС Украйна става все по-ценен съюзник на Съединените щати и започва да изпълнява задачи, които президентът Доналд Тръмп първоначално очакваше от европейските съюзници в НАТО. Това се посочва в анализ на Newsweek.
    Според изданието в началото на военния конфликт между САЩ и Иран Тръмп е разчитал страните от НАТО да окажат по-активна подкрепа, но не е получил очаквания отговор, въпреки че европейските държави започнаха да увеличават военните си разходи.
    На този фон Украйна, която администрацията на Тръмп първоначално разглеждаше основно като получател на американска помощ, е предприела действия, които според авторите променят възприятието за нейната роля. Като пример се посочва първата атака срещу свързан с Иран кораб в Каспийско море.
    Към това се прибавя и изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия споделя с Иран информация за наблюдение на американски военни бази в Персийския залив. Според авторите украинското разузнаване е намерило възможност да „помогне на САЩ и техните партньори на фона на продължаващата война с Иран“.
    Кво стаа копеи , Трамп наш , а , хахаххахха !!

    00:03 29.07.2026

  • 23 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Срещите са ползотворна":

    Навярно снимката е направена от шефът на
    "Шеврон" или от посочено от него лице.
    Няма как да не са щастливи :)

    00:09 29.07.2026

  • 24 Ники

    2 0 Отговор
    Трима военнопрестъпници на едно място.
    Един евреин , масов убиец, един евреин фашист и един луд ирландец.

    00:19 29.07.2026