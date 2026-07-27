Полша предупреди, че може да продаде своите изтребители МиГ-29 на България вместо на Украйна

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш отправи ясно предупреждение към Киев, че ако не бъде постигнато споразумение в следващите няколко седмици, Полша е готова да продаде своите изтребители МиГ-29 на България заяви той в интервю за WP.
Военният министър обясни, че Варшава очаква в замяна на самолетите украинско ноу-хау и прехвърляне на технологии за производство на дронове — сектор, в който Украйна вече има значителен капацитет и дори изнася за Близкия изток:
''Виждайки как Украйна е изградила индустрия за дронове и продава дронове в Близкия изток – тоест, не всички дронове, които произвежда, се изразходват за война и следователно има капацитети, които надвишават нуждите на фронта и за нуждите на собствената ѝ армия, и печели пари от това – е време да кажем какво очакваме от тях. Ноу-хау е това, в което са силни. И да влязат в сътрудничество. Да ни прехвърлят част от дроновете, които бихме могли да използваме''.
Камиш подчера, че макар Украйна да остава първи приоритет, опцията самолетите да се дадат на България е напълно реална при липса на постигнати договорености с Киев.
''Тези самолети са в добро състояние. Толкова добри, че българите искат да ги купят. Ако някой е заинтересован да плати за тях, това означава, че са наистина добри. Ако това не се получи - какво от това, моля. Времето за Украйна по този въпрос става все по-кратко, окончателно решение трябва да бъде взето през следващите седмици''.
Офертата идва след предишни съобщения, че Киев се е отказал от формулата ''МиГ-ове срещу дронове'' поради исторически спорове между двете държави, докато в момента щабовете водят преговори за финансовите параметри и техническата поддръжка на машините.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 крайна е фалирала
Коментиран от #10
17:08 27.07.2026
2 Радев
17:08 27.07.2026
3 честен ционист
Коментиран от #5, #20
17:08 27.07.2026
4 Бай той Толстой
Да не им е домъчняло за Варшавския договор?
Коментиран от #9
17:09 27.07.2026
5 всеки който има дронове
До коментар #3 от "честен ционист":и ракети може да ни запали по всяко време
Коментиран от #14
17:10 27.07.2026
6 Пич
Коментиран от #59
17:11 27.07.2026
7 г@йнирал наплананов
17:12 27.07.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ..
МОЖЕ ДА СА СТАРИ ,НО ЗА Ф16 ТЕПЪРВА ЩЕ КУПУВАМЕ " ЗЛАТНИ" РАКЕТИ И БОМБИ ...
.. В УСЛОВИЯТА НА ДЕФИЦИТ ДАЖЕ ЗА АРМИЯТА НА ИЗРАЕЛ И САЩ - КОЕТО ВДИГА ЦЕНАТА ОЩЕ ПОВЕЧЕ :)
Коментиран от #11, #17
17:12 27.07.2026
9 честен ционист
До коментар #4 от "Бай той Толстой":По същество Варшавският договор се изпълнява днес в пълна сила.
17:12 27.07.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "крайна е фалирала":Украйна продава дронове на половината свят.
17:12 27.07.2026
11 Я пъ тоа
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ф16 са с пълно бойно снаряжение.
Ама ти откъде да знаеш.
Коментиран от #38
17:13 27.07.2026
12 Опа
Коментиран от #33, #71, #74
17:13 27.07.2026
13 Пилота
17:14 27.07.2026
14 честен ционист
До коментар #5 от "всеки който има дронове":Никой не може да ни запали. Даже от запад ни пази Сърбия със своите радари от приятелски огън.
17:14 27.07.2026
15 А какво
Коментиран от #31
17:14 27.07.2026
16 матю хари
17:14 27.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Късно е либе, за китка...!
И както казаха дедковците ни-Тагарев и Запренов:
Една Ф-ка,се равнява на 20 Миг-29 и изобще не са ни нужни тия руски щайги...
Аре панове,пътувайте...!
Коментиран от #23
17:15 27.07.2026
19 Последния Софиянец
Коментиран от #32
17:16 27.07.2026
20 Моряка
До коментар #3 от "честен ционист":Добре,ама с кво ще ги купим? С дефицита ли?.Но пари има,милиарди,ама са огепани и си стоят в офшорките на Боко и Шиши.Ако им заклещят т@ш@ ците с керпеден,,може и да ги върнат.Ама трябва български Сталин.Може би Костадинов?
Коментиран от #25, #65
17:16 27.07.2026
21 Те били
Коментиран от #29
17:16 27.07.2026
22 Хмм
Коментиран от #63
17:16 27.07.2026
23 честен ционист
До коментар #18 от "Късно е либе, за китка...!":Тези Ф-ки Радев трябва да продаде на Тайван, ако вече не ги е продал де.
17:17 27.07.2026
24 С400
17:18 27.07.2026
25 честен ционист
До коментар #20 от "Моряка":С магистралата до Делиормана и Силистра.
Коментиран от #43
17:18 27.07.2026
26 Защо
Коментиран от #41
17:18 27.07.2026
27 Дедо стари
Коментиран от #55
17:19 27.07.2026
28 Сатана Z
17:21 27.07.2026
29 Добра шега
До коментар #21 от "Те били":- ще ползват за резервни части полските гуми на закупените мигове.
17:22 27.07.2026
30 Моряка
Коментиран от #36
17:22 27.07.2026
31 маати
До коментар #15 от "А какво":и тя ще ягнешку ни ште табори
17:22 27.07.2026
32 а ти
До коментар #19 от "Последния Софиянец":в натура
17:23 27.07.2026
33 Мноого сложно ве...?!
До коментар #12 от "Опа":Представяш ли си на практика колко време ще коства реализацията на сънищата ти...?!
17:24 27.07.2026
34 6135
Иначе Ф-16 за да излезне на равни начала срещу МиГ, то трябва да е не МиГ-29 а МиГ-19.
Коментиран от #44
17:25 27.07.2026
35 Боруна Лом
17:25 27.07.2026
36 салангоч
До коментар #30 от "Моряка":не е луд който яде пататника-сухоземна поговорка
17:25 27.07.2026
37 Триъгълна сделка
17:25 27.07.2026
38 DW смърди
До коментар #11 от "Я пъ тоа":Колко точно "пълно", като има общо 12 ракети за 8 самолета, а всеки от тях трябва да изстреля една ракета при тест преди допускането да носи бойна готовност? В момента се пада по ракета и половина на самолет, след тестовете остават 4 ракети...
Коментиран от #45, #77
17:26 27.07.2026
39 Изумен
При това украйнците само ги сглобяват в Украйна, дори без право да ги продават на други държави
17:26 27.07.2026
40 да продаде своите изтребители МиГ-29
нали имаме фърчила ф16 купени с милиарди заеми с на шкембак войвода надутите общ поръчки
17:27 27.07.2026
41 Миговете
До коментар #26 от "Защо":Украйна иска да ги закупи, за да воюва с мигове, че за нови няма пари.
Радев иска да ги закупи , за да попречи на украинците да воюват (по нечия препоръка) от миролюбиви съображения, също няма пари, но ще вземе заем.
17:27 27.07.2026
42 Някой
Вместо да ги дадат без пари на укритие, ще вз мат да ги продадат на лошите българи!
Радев заслужава да бъде обруган и наречен новия Орбан, не ли? Щото гледа интереса на държавата си.
17:27 27.07.2026
43 Моряка
До коментар #25 от "честен ционист":Те,добружанци,са свикнали без магистрала.Ама нали лапнахме Ефките?Сега ще ги гледаме и ще им се радваме.Някой ден може и да излетят,ама кой знае.
17:27 27.07.2026
44 604
До коментар #34 от "6135":то да не е висналияти срещу млад стърчок 😄
Коментиран от #46, #52
17:27 27.07.2026
45 тест
До коментар #38 от "DW смърди":мое праиш на те сти си
17:29 27.07.2026
46 6135
До коментар #44 от "604":Приматите в зоопарка се изразяват по-членоразделно от тебе.
17:29 27.07.2026
47 Що ще ни ги продава
Коментиран от #48, #69
17:30 27.07.2026
48 Путин
До коментар #47 от "Що ще ни ги продава":ги скара на тема,нацизъм!
17:31 27.07.2026
49 Много готино нали
17:32 27.07.2026
50 Много готино нали
17:33 27.07.2026
51 РЕАЛИСТ
17:34 27.07.2026
52 604
До коментар #44 от "604":многу ли тъ нараних, ма жендър..пхахахххахаахаахя
Коментиран от #68, #73
17:34 27.07.2026
53 Демократъ
Коментиран от #60
17:35 27.07.2026
54 Българин
17:35 27.07.2026
55 Предложи
До коментар #27 от "Дедо стари":кремъклийките за подарък на украинците и Радев ще ги купи за резервни части. :)
17:35 27.07.2026
56 Нямааа
17:35 27.07.2026
57 Защо Иран
17:35 27.07.2026
58 тези
17:36 27.07.2026
59 2554
До коментар #6 от "Пич":Па-добре нещо западно. Руска скрап не ни трябва!
Коментиран от #79
17:36 27.07.2026
60 Тъпчоооо
До коментар #53 от "Демократъ":Ще я нареж ти ама с макетно ножче нали? Разбира ти главата как се реже самолет
Коментиран от #61
17:37 27.07.2026
61 Не бери грижа от Демократа
До коментар #60 от "Тъпчоооо":Направо с фадромата с челюстите ще я нареже бай мнгауу за 50 евро
17:38 27.07.2026
62 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
63 Цако Даков
До коментар #22 от "Хмм":Като познавам нашите политици, тези Миг-ове ще ги купят и веднага ще се подмажат на когото трябва и ще ги харижат на Украйна.
17:40 27.07.2026
64 То ако ги дадат без пари на Зелника
17:41 27.07.2026
65 Курназ Костя
До коментар #20 от "Моряка":Може, ако първо ми построиш бункер.
Иначе откъде ще водя аскера?
Коментиран от #78
17:41 27.07.2026
66 Историк
17:43 27.07.2026
67 Не са нужни на Украйна
17:44 27.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 604:604:604
До коментар #47 от "Що ще ни ги продава":Къв си ти, че ще ти издават военни тайни
17:45 27.07.2026
70 ХЪ ХЪ ХЪЪЪ
17:45 27.07.2026
71 Моряка
До коментар #12 от "Опа":Е,нали купихме Натювски изтребители.Стоят си тихо и кротко.Много са добрички.
Коментиран от #80
17:46 27.07.2026
72 Радев
Коментиран от #75
17:48 27.07.2026
73 милинка
До коментар #52 от "604":с модераза си пот мивайте калните вени
17:48 27.07.2026
74 Фокс
До коментар #12 от "Опа":Абв либералиста . Осрайна не купува нищо защото няма пари . Всичко и се подарява и затова поляците се дърпат. Искат в замяна дронове . Почети малко англосаксонска зганн . Хахайа
17:49 27.07.2026
75 а акции от фабрики
До коментар #72 от "Радев":на 8 септемврий?
17:49 27.07.2026
76 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:50 27.07.2026
77 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #38 от "DW смърди":Боен комплект за Ф16 блок 70.
AIM-120 AMRAAM:
Ракета за прецизен удар извън линията на видимост. Търси целта с радар.AIM-9X Sidewinder: Ракета за близък въздушен бой с топлинно насочване. Следва ПОГЛЕДА на пилота. Минимум 8 броя
Въздух-Повърхност (За наземни и морски цели)GBU-39 SDB: Малки, високоточни планиращи бомби с голям обсег.JDAM (GBU-31/38): Свободно падащи бомби, превърнати в GPS-насочвани прецизни оръжия. Минимум 6 броя
AGM-88 HARM: Противорадарна ракета за унищожаване на вражески ПВО системи. Минимум 16 броя
AGM-84 Harpoon: Тежка противокорабна ракета за удари по морски съдове. Минимум 6 броя
Вградено въоръжениеM61A1 Vulcan: 20-милиметрово шестцевно автоматично оръдие Гатлинг. Изстрелва до 6000 изстрела в минута.
Поддържащи контейнери (Подове)AN/AAQ-33 Sniper: Контейнер за лазерно насочване, разузнаване и откриване на цели денем и нощем.
17:51 27.07.2026
78 Моряка
До коментар #65 от "Курназ Костя":Споко бе Костя.Какви аскери ще водиш.Останаха една шепа,колкото да дават пазачи на складове и бивши казарми(ако циганите не им са изгризали арматурата).
17:51 27.07.2026
79 Пич
До коментар #59 от "2554":Е.......нали има !!!
Й......?!
17:51 27.07.2026
80 салага
До коментар #71 от "Моряка":лапкай шнорхела
17:51 27.07.2026
81 Летец Пешеходец
Коментиран от #84
17:53 27.07.2026
82 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги
Украинците не щат руски бракми, щом имат най-модерно оръжие.
Озадачените панове: къде, къде да ги дадат, да не събират прах и – айдеее! – в българския боклучарник и клошарник.
17:53 27.07.2026
83 КОЙ ДА ЗНАЙ
AIM-120 AMRAAM:
Ракета за прецизен удар извън линията на видимост. Търси целта с радар.AIM-9X Sidewinder:
Ракета за близък въздушен бой с топлинно насочване. Следва ПОГЛЕДА на пилота. Минимум 8 броя
Въздух-Повърхност (За наземни и морски цели)GBU-39 SDB: Малки, високоточни планиращи бомби с голям обсег.JDAM (GBU-31/38): Свободно падащи бомби, превърнати в GPS-насочвани прецизни оръжия. Минимум 6 броя
AGM-88 HARM: Противорадарна ракета за унищожаване на вражески ПВО системи. Минимум 16 броя
AGM-84 Harpoon: Тежка противокорабна ракета за удари по морски съдове. Минимум 6 броя
Вградено въоръжениеM61A1 Vulcan: 20-милиметрово шестцевно автоматично оръдие Гатлинг. Изстрелва до 6000 изстрела в минута.
Поддържащи контейнери (Подове)AN/AAQ-33 Sniper: Контейнер за лазерно насочване, разузнаване и откриване на цели денем и ноще
17:54 27.07.2026
84 фърчираптор
До коментар #81 от "Летец Пешеходец":штото румките са от 70 години.ама на гейнералите им дай желязо и аскер да марширува
17:55 27.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.