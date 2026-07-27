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Полша предупреди, че може да продаде своите изтребители МиГ-29 на България вместо на Украйна
  Тема: Украйна

Полша предупреди, че може да продаде своите изтребители МиГ-29 на България вместо на Украйна

27 Юли, 2026 17:06 1 710 85

  • полша-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • изтребители-
  • миг-29-
  • владислав косиняк-камиш-
  • володимир зеленски

Военният министър обясни, че Варшава очаква в замяна на самолетите украинско ноу-хау и прехвърляне на технологии за производство на дронове — сектор, в който Украйна вече има значителен капацитет и дори изнася за Близкия изток

Полша предупреди, че може да продаде своите изтребители МиГ-29 на България вместо на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш отправи ясно предупреждение към Киев, че ако не бъде постигнато споразумение в следващите няколко седмици, Полша е готова да продаде своите изтребители МиГ-29 на България заяви той в интервю за WP.

Военният министър обясни, че Варшава очаква в замяна на самолетите украинско ноу-хау и прехвърляне на технологии за производство на дронове — сектор, в който Украйна вече има значителен капацитет и дори изнася за Близкия изток:

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''Виждайки как Украйна е изградила индустрия за дронове и продава дронове в Близкия изток – тоест, не всички дронове, които произвежда, се изразходват за война и следователно има капацитети, които надвишават нуждите на фронта и за нуждите на собствената ѝ армия, и печели пари от това – е време да кажем какво очакваме от тях. Ноу-хау е това, в което са силни. И да влязат в сътрудничество. Да ни прехвърлят част от дроновете, които бихме могли да използваме''.

Камиш подчера, че макар Украйна да остава първи приоритет, опцията самолетите да се дадат на България е напълно реална при липса на постигнати договорености с Киев.

''Тези самолети са в добро състояние. Толкова добри, че българите искат да ги купят. Ако някой е заинтересован да плати за тях, това означава, че са наистина добри. Ако това не се получи - какво от това, моля. Времето за Украйна по този въпрос става все по-кратко, окончателно решение трябва да бъде взето през следващите седмици''.

Офертата идва след предишни съобщения, че Киев се е отказал от формулата ''МиГ-ове срещу дронове'' поради исторически спорове между двете държави, докато в момента щабовете водят преговори за финансовите параметри и техническата поддръжка на машините.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 крайна е фалирала

    29 14 Отговор
    нищо немой да и се продаде

    Коментиран от #10

    17:08 27.07.2026

  • 2 Радев

    16 9 Отговор
    Ние сме по-важни от украйна 😏

    17:08 27.07.2026

  • 3 честен ционист

    17 18 Отговор
    Трябва да купим и от Турция С-400 и Иран нищо не могат да ни направят.

    Коментиран от #5, #20

    17:08 27.07.2026

  • 4 Бай той Толстой

    11 18 Отговор
    Какви предатели само!
    Да не им е домъчняло за Варшавския договор?

    Коментиран от #9

    17:09 27.07.2026

  • 5 всеки който има дронове

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    и ракети може да ни запали по всяко време

    Коментиран от #14

    17:10 27.07.2026

  • 6 Пич

    29 9 Отговор
    Странна игра се играе!!! Дали заради влошаването на отношенията между Украйна и Полша?! За нас ще бъде по добре да имаме самолети които хвърчат,и за които имаме обучени пилоти. А най вероятно имаме и съоръжение!

    Коментиран от #59

    17:11 27.07.2026

  • 7 г@йнирал наплананов

    11 9 Отговор
    урааа руски фърчила

    17:12 27.07.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    31 10 Отговор
    ЗА МИГ 29 ИМАМЕ ЗАКУПЕНО ВЪОРЪЖЕНИЕ
    .... ..
    МОЖЕ ДА СА СТАРИ ,НО ЗА Ф16 ТЕПЪРВА ЩЕ КУПУВАМЕ " ЗЛАТНИ" РАКЕТИ И БОМБИ ...
    .. В УСЛОВИЯТА НА ДЕФИЦИТ ДАЖЕ ЗА АРМИЯТА НА ИЗРАЕЛ И САЩ - КОЕТО ВДИГА ЦЕНАТА ОЩЕ ПОВЕЧЕ :)

    Коментиран от #11, #17

    17:12 27.07.2026

  • 9 честен ционист

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бай той Толстой":

    По същество Варшавският договор се изпълнява днес в пълна сила.

    17:12 27.07.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "крайна е фалирала":

    Украйна продава дронове на половината свят.

    17:12 27.07.2026

  • 11 Я пъ тоа

    8 32 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ф16 са с пълно бойно снаряжение.
    Ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #38

    17:13 27.07.2026

  • 12 Опа

    15 26 Отговор
    На над за какво ни е това старо съветско желязо? По-добре да продадем нашите мигове на единствената държава, която иска да ги купи, Украйна и с парите да купим натовски изтребители. Но изглежда, че военната хунта начело на България пак изпълнява поръчки на Кремъл.

    Коментиран от #33, #71, #74

    17:13 27.07.2026

  • 13 Пилота

    5 9 Отговор
    ги иска, за да повиши продажната цена , а ще ги купи, за да спасява животи на пилоти - колеги и от двете воюващи държави и след настояване от чичо си Дончо, ще ги подари заради отпаднала необходимост за ужас на батко си Вова..

    17:14 27.07.2026

  • 14 честен ционист

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "всеки който има дронове":

    Никой не може да ни запали. Даже от запад ни пази Сърбия със своите радари от приятелски огън.

    17:14 27.07.2026

  • 15 А какво

    7 11 Отговор
    ще ги правим ефките? Те поне са си набори с миговете.

    Коментиран от #31

    17:14 27.07.2026

  • 16 матю хари

    14 11 Отговор
    Румен Радев мръсник и руски агент!

    17:14 27.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Късно е либе, за китка...!

    13 12 Отговор
    Ние вече си имаме ,,Ф"-ки- ...16-ки...!
    И както казаха дедковците ни-Тагарев и Запренов:
    Една Ф-ка,се равнява на 20 Миг-29 и изобще не са ни нужни тия руски щайги...
    Аре панове,пътувайте...!

    Коментиран от #23

    17:15 27.07.2026

  • 19 Последния Софиянец

    3 6 Отговор
    България плаща в кеш.

    Коментиран от #32

    17:16 27.07.2026

  • 20 Моряка

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Добре,ама с кво ще ги купим? С дефицита ли?.Но пари има,милиарди,ама са огепани и си стоят в офшорките на Боко и Шиши.Ако им заклещят т@ш@ ците с керпеден,,може и да ги върнат.Ама трябва български Сталин.Може би Костадинов?

    Коментиран от #25, #65

    17:16 27.07.2026

  • 21 Те били

    4 3 Отговор
    за резервни части на нашия Миг !

    Коментиран от #29

    17:16 27.07.2026

  • 22 Хмм

    10 6 Отговор
    За какво са ни тези МИГ-ове? Замразяват пенсии и минимална заплата, а искат да хвърлят милиарди за стари изтърбушени самолети.

    Коментиран от #63

    17:16 27.07.2026

  • 23 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Късно е либе, за китка...!":

    Тези Ф-ки Радев трябва да продаде на Тайван, ако вече не ги е продал де.

    17:17 27.07.2026

  • 24 С400

    4 0 Отговор
    Без разтешение на Путин не може!

    17:18 27.07.2026

  • 25 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Моряка":

    С магистралата до Делиормана и Силистра.

    Коментиран от #43

    17:18 27.07.2026

  • 26 Защо

    3 7 Отговор
    Само България и Украйна ги искат тези бракми?

    Коментиран от #41

    17:18 27.07.2026

  • 27 Дедо стари

    1 1 Отговор
    Аз имам 2 кремъклийки от моя дедо. Много добре в много добро състояние. Толкова добри, че руснаците искат да ги купят. Ако някой е заинтересован да плати за тях, това означава, че са наистина добри. Ако това не се получи - какво от това, моля.

    Коментиран от #55

    17:19 27.07.2026

  • 28 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Полша иска пари кеш за Миг29 и само мистър Кеш може да ги осигури и след това подари на Укопия.

    17:21 27.07.2026

  • 29 Добра шега

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Те били":

    - ще ползват за резервни части полските гуми на закупените мигове.

    17:22 27.07.2026

  • 30 Моряка

    4 4 Отговор
    Те полските Мигове може и да излетят,а Ефките кога?А Боко и Каракачанов,дето ги купиха на петторни цени,кога ще ги съдят?А Радев,дето не им наложи вето,а си замълча?

    Коментиран от #36

    17:22 27.07.2026

  • 31 маати

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "А какво":

    и тя ще ягнешку ни ште табори

    17:22 27.07.2026

  • 32 а ти

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    в натура

    17:23 27.07.2026

  • 33 Мноого сложно ве...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Опа":

    Представяш ли си на практика колко време ще коства реализацията на сънищата ти...?!

    17:24 27.07.2026

  • 34 6135

    5 2 Отговор
    Поляците не ги интересува какво иска България, просто отвъртат дипломатически шамар на Украйна.

    Иначе Ф-16 за да излезне на равни начала срещу МиГ, то трябва да е не МиГ-29 а МиГ-19.

    Коментиран от #44

    17:25 27.07.2026

  • 35 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ЗАЩОТО ОТ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ВЗЕМЕ ПАРИ,А ОТ УКРИЯ.......ЩЕ Е.....

    17:25 27.07.2026

  • 36 салангоч

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Моряка":

    не е луд който яде пататника-сухоземна поговорка

    17:25 27.07.2026

  • 37 Триъгълна сделка

    3 3 Отговор
    Ще ги платим с рубли,които Русия дължи на Полша!

    17:25 27.07.2026

  • 38 DW смърди

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Я пъ тоа":

    Колко точно "пълно", като има общо 12 ракети за 8 самолета, а всеки от тях трябва да изстреля една ракета при тест преди допускането да носи бойна готовност? В момента се пада по ракета и половина на самолет, след тестовете остават 4 ракети...

    Коментиран от #45, #77

    17:26 27.07.2026

  • 39 Изумен

    3 0 Отговор
    И как тоя иска Украйна да му продава британски, американски и германски дронови технологии без разрешение??!
    При това украйнците само ги сглобяват в Украйна, дори без право да ги продават на други държави

    17:26 27.07.2026

  • 40 да продаде своите изтребители МиГ-29

    2 0 Отговор
    амче що
    нали имаме фърчила ф16 купени с милиарди заеми с на шкембак войвода надутите общ поръчки

    17:27 27.07.2026

  • 41 Миговете

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Защо":

    Украйна иска да ги закупи, за да воюва с мигове, че за нови няма пари.
    Радев иска да ги закупи , за да попречи на украинците да воюват (по нечия препоръка) от миролюбиви съображения, също няма пари, но ще вземе заем.

    17:27 27.07.2026

  • 42 Някой

    5 1 Отговор
    Ах, колко нетолерантно!
    Вместо да ги дадат без пари на укритие, ще вз мат да ги продадат на лошите българи!
    Радев заслужава да бъде обруган и наречен новия Орбан, не ли? Щото гледа интереса на държавата си.

    17:27 27.07.2026

  • 43 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "честен ционист":

    Те,добружанци,са свикнали без магистрала.Ама нали лапнахме Ефките?Сега ще ги гледаме и ще им се радваме.Някой ден може и да излетят,ама кой знае.

    17:27 27.07.2026

  • 44 604

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "6135":

    то да не е висналияти срещу млад стърчок 😄

    Коментиран от #46, #52

    17:27 27.07.2026

  • 45 тест

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "DW смърди":

    мое праиш на те сти си

    17:29 27.07.2026

  • 46 6135

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "604":

    Приматите в зоопарка се изразяват по-членоразделно от тебе.

    17:29 27.07.2026

  • 47 Що ще ни ги продава

    5 1 Отговор
    На Киев нали щеше да ги подарява ?

    Коментиран от #48, #69

    17:30 27.07.2026

  • 48 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Що ще ни ги продава":

    ги скара на тема,нацизъм!

    17:31 27.07.2026

  • 49 Много готино нали

    3 2 Отговор
    Украйна - първи приоритет, а България не е приоритет. Да им тъковам и на НАТО-то

    17:32 27.07.2026

  • 50 Много готино нали

    2 2 Отговор
    (Тези самолети са в добро състояние. Толкова добри, че българите искат да ги купят. Ако някой е заинтересован да плати за тях, това означава, че са наистина добри.)

    17:33 27.07.2026

  • 51 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    КОЙ ЗАЛАГА НА БИТА КАРТА

    17:34 27.07.2026

  • 52 604

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "604":

    многу ли тъ нараних, ма жендър..пхахахххахаахаахя

    Коментиран от #68, #73

    17:34 27.07.2026

  • 53 Демократъ

    5 3 Отговор
    Тази руска скрап баправо я режете за консерви

    Коментиран от #60

    17:35 27.07.2026

  • 54 Българин

    3 1 Отговор
    Поляците са русофили! Съвсем естествено е, че ще дадат самолетите на България, за да попаднат ма фронта срещу Русия!

    17:35 27.07.2026

  • 55 Предложи

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дедо стари":

    кремъклийките за подарък на украинците и Радев ще ги купи за резервни части. :)

    17:35 27.07.2026

  • 56 Нямааа

    3 0 Отговор
    Искаме ги подарък! Без такива

    17:35 27.07.2026

  • 57 Защо Иран

    3 0 Отговор
    не ги купи?

    17:35 27.07.2026

  • 58 тези

    5 2 Отговор
    Тези самолети не ни трябват. Поредната руска схема. Радев(руския башибозук) купува самолетите само и само да не идат в Украйна. Народа ги плаща и остават да раждясат, като бтр-те. Тия башибозуци са много прозрачни. Схемата се вижда от далеч.

    17:36 27.07.2026

  • 59 2554

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Па-добре нещо западно. Руска скрап не ни трябва!

    Коментиран от #79

    17:36 27.07.2026

  • 60 Тъпчоооо

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Демократъ":

    Ще я нареж ти ама с макетно ножче нали? Разбира ти главата как се реже самолет

    Коментиран от #61

    17:37 27.07.2026

  • 61 Не бери грижа от Демократа

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "Тъпчоооо":

    Направо с фадромата с челюстите ще я нареже бай мнгауу за 50 евро

    17:38 27.07.2026

  • 62 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 63 Цако Даков

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хмм":

    Като познавам нашите политици, тези Миг-ове ще ги купят и веднага ще се подмажат на когото трябва и ще ги харижат на Украйна.

    17:40 27.07.2026

  • 64 То ако ги дадат без пари на Зелника

    1 2 Отговор
    После пак ще ни ги продаде или на нас или на Мароко

    17:41 27.07.2026

  • 65 Курназ Костя

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Моряка":

    Може, ако първо ми построиш бункер.
    Иначе откъде ще водя аскера?

    Коментиран от #78

    17:41 27.07.2026

  • 66 Историк

    6 1 Отговор
    България с прокремълското си управление естествено иска да бъде съветска република.ДС-КГБ мафията винаги е пречела и ще пречи на развитието на държавата, богата на природни ресурси ,но бедна на разумни и родолюбиви българи. Те, можещите и талантливите бягат, за да разнасят името българско по света. Държавата България стана символ на корупция и национално безхаберие.

    17:43 27.07.2026

  • 67 Не са нужни на Украйна

    0 2 Отговор
    На тях само чували за тручове са им нужни и бели чаршафи

    17:44 27.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 604:604:604

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Що ще ни ги продава":

    Къв си ти, че ще ти издават военни тайни

    17:45 27.07.2026

  • 70 ХЪ ХЪ ХЪЪЪ

    3 1 Отговор
    Фатмака ще купува руски боклуци а нямало пари в бюджета за заплати и пенсии, до нова година му давам на фатмака летец некадърен.

    17:45 27.07.2026

  • 71 Моряка

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Опа":

    Е,нали купихме Натювски изтребители.Стоят си тихо и кротко.Много са добрички.

    Коментиран от #80

    17:46 27.07.2026

  • 72 Радев

    5 0 Отговор
    Подарявам акции от Боташ.

    Коментиран от #75

    17:48 27.07.2026

  • 73 милинка

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "604":

    с модераза си пот мивайте калните вени

    17:48 27.07.2026

  • 74 Фокс

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Опа":

    Абв либералиста . Осрайна не купува нищо защото няма пари . Всичко и се подарява и затова поляците се дърпат. Искат в замяна дронове . Почети малко англосаксонска зганн . Хахайа

    17:49 27.07.2026

  • 75 а акции от фабрики

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Радев":

    на 8 септемврий?

    17:49 27.07.2026

  • 76 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 1 Отговор
    Най-добре Полша да ни ги подари, а ние да ги продадем на Украйна.

    17:50 27.07.2026

  • 77 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "DW смърди":

    Боен комплект за Ф16 блок 70.

    AIM-120 AMRAAM:
    Ракета за прецизен удар извън линията на видимост. Търси целта с радар.AIM-9X Sidewinder: Ракета за близък въздушен бой с топлинно насочване. Следва ПОГЛЕДА на пилота. Минимум 8 броя
    Въздух-Повърхност (За наземни и морски цели)GBU-39 SDB: Малки, високоточни планиращи бомби с голям обсег.JDAM (GBU-31/38): Свободно падащи бомби, превърнати в GPS-насочвани прецизни оръжия. Минимум 6 броя

    AGM-88 HARM: Противорадарна ракета за унищожаване на вражески ПВО системи. Минимум 16 броя

    AGM-84 Harpoon: Тежка противокорабна ракета за удари по морски съдове. Минимум 6 броя

    Вградено въоръжениеM61A1 Vulcan: 20-милиметрово шестцевно автоматично оръдие Гатлинг. Изстрелва до 6000 изстрела в минута.

    Поддържащи контейнери (Подове)AN/AAQ-33 Sniper: Контейнер за лазерно насочване, разузнаване и откриване на цели денем и нощем.

    17:51 27.07.2026

  • 78 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "Курназ Костя":

    Споко бе Костя.Какви аскери ще водиш.Останаха една шепа,колкото да дават пазачи на складове и бивши казарми(ако циганите не им са изгризали арматурата).

    17:51 27.07.2026

  • 79 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "2554":

    Е.......нали има !!!
    Й......?!

    17:51 27.07.2026

  • 80 салага

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Моряка":

    лапкай шнорхела

    17:51 27.07.2026

  • 81 Летец Пешеходец

    3 1 Отговор
    Няма да ни ги продадат. Типичен бизнес шантаж. Дайте ни каквото искаме, иначе има друг "купувач". Полша иска от Украйна нещо, което тя има, а България няма. Какво ще им предложим на поляците. На Мунчо зелените чорапи, мазната фуражка и лекьосаната униформа. Те искат дронове и технологията за производство, а ние дори не сме приели на въоръжение и малкото дронове, които се произвеждат в България. Имам предвид "SAMJET" и "VTOL DRONE SYSTEM" на Самел 90.

    Коментиран от #84

    17:53 27.07.2026

  • 82 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги

    2 1 Отговор
    Истината е много по-прозаична.
    Украинците не щат руски бракми, щом имат най-модерно оръжие.
    Озадачените панове: къде, къде да ги дадат, да не събират прах и – айдеее! – в българския боклучарник и клошарник.

    17:53 27.07.2026

  • 83 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 0 Отговор
    Боен комплект за Ф16 блок 70

    AIM-120 AMRAAM:
    Ракета за прецизен удар извън линията на видимост. Търси целта с радар.AIM-9X Sidewinder:

    Ракета за близък въздушен бой с топлинно насочване. Следва ПОГЛЕДА на пилота. Минимум 8 броя

    Въздух-Повърхност (За наземни и морски цели)GBU-39 SDB: Малки, високоточни планиращи бомби с голям обсег.JDAM (GBU-31/38): Свободно падащи бомби, превърнати в GPS-насочвани прецизни оръжия. Минимум 6 броя

    AGM-88 HARM: Противорадарна ракета за унищожаване на вражески ПВО системи. Минимум 16 броя

    AGM-84 Harpoon: Тежка противокорабна ракета за удари по морски съдове. Минимум 6 броя

    Вградено въоръжениеM61A1 Vulcan: 20-милиметрово шестцевно автоматично оръдие Гатлинг. Изстрелва до 6000 изстрела в минута.

    Поддържащи контейнери (Подове)AN/AAQ-33 Sniper: Контейнер за лазерно насочване, разузнаване и откриване на цели денем и ноще

    17:54 27.07.2026

  • 84 фърчираптор

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Летец Пешеходец":

    штото румките са от 70 години.ама на гейнералите им дай желязо и аскер да марширува

    17:55 27.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

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