Земетресението в Япония взе 13 жертви, обяви премиерът

Мощно земетресение в Япония с предварителен магнитуд 7.1 по скалата на Рихтер разтърси южния остров Кюшу в следобедните часове на 28 юли 2026 г.

Към 04:15 часа българско време министър-председателят на страната Сани Такаичи официално обяви, че броят на загиналите е достигнал 13 души. Властите продължават разследването, за да потвърдят дали всички смъртни случаи са пряко свързани с бедствието, докато стотици граждани са ранени.

Експлозия и разрушения в търговски център

Основният фокус на спасителните операции е град Кашима в префектура Кумамото. Вторият етаж на големия търговски център Aeon Mall Kumamoto частично се срути, последван от силна експлозия, причинена най-вероятно от изтичане на газ. Спасителите са извадили няколко души от отломките, но под развалините и в срутен завод за хартия в град Яцуширо все още има хора в неизвестност.

Щетите по критичната инфраструктура в региона са огромни:

48 000 домакинства останаха без електрозахранване.

останаха без електрозахранване. Движението на влаковете стрела (Shinkansen) е напълно спряно.

Пистата на международното летище в Кумамото е затворена за неопределено време.

Част от каменните стени на историческия замък "Кумамото" се срутиха.

Реакция на властите и сеизмична обстановка

Премиерът Сани Такаичи мобилизира над 3 600 военнослужещи от Силите за самоотбрана, които да се включат в разчистването и издирването на оцелели. Първоначално обявеното предупреждение за цунами с височина на вълната до 1 метър беше отменено от Японската метеорологична агенция (JMA) около два часа след труса.

Сеизмолозите предупреждават за риск от силни вторични трусове през следващата седмица, като вече са регистрирани десетки афтършокове. Агенцията за ядрено регулиране на Япония успокои обществеността, че няма отчетени аномалии в близките атомни електроцентрали "Генкаи" и "Сендаи".