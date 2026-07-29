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Зеленски проведе историческа среща със Сената на САЩ

Зеленски проведе историческа среща със Сената на САЩ

29 Юли, 2026 05:07, обновена 29 Юли, 2026 05:28 1 277 17

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Украинският президент призова Капитолия за ПВО и спешни енергийни мерки срещу Москва

Зеленски проведе историческа среща със Сената на САЩ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски проведе историческа среща във Вашингтон, на която бяха поканени всички 100 членове на Сената на САЩ.

Визитата, съвпадаща с траурната церемония за покойния сенатор Линдзи Греъм, се превърна в ключова дипломатическа офанзива за сигурността на Киев преди настъпващата зима. Пред американските законодатели Зеленски постави като абсолютен приоритет спешната нужда от противоракетни системи за отбрана от балистични ракети и ракети прехващачи Patriot.

Основен акцент в разговорите на Капитолия бе разглеждането на новия мащабен пакет от икономически ограничения срещу Кремъл. Сенатът започна процедурно гласуване по „Закона на Линдзи О. Греъм за налагане на санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.“, който бе подкрепен с огромно двупартийно мнозинство от 86 на 12 гласа. Законопроектът цели драстично да свие приходите на Москва от продажба на енергийни ресурси, като налага сериозни мита на държавите, които продължават да купуват руски петрол и газ.

"Новият пакет от икономически и ограничителни мерки срещу Москва има стойност, която надхвърля преките финансови щети за руската военна машина", заяви украинският държавен глава по време на срещи с американските сенатори. Според него твърдият курс на международните партньори е важен политически ориентир.

По време на разговорите в Капитолия и след първоначалното придвижване на законопроекта в американския Сенат, Зеленски акцентира, че ограниченията показват трайна солидарност. „Това не е само за средствата, които Русия използва във войната, а е голям сигнал към Европа и голяма подкрепа за нашия народ“, коментира украинският лидер пред медиите.

Международните наблюдатели отбелязват, че новината идва на фона на засиления дипломатически и санкционен натиск от страна на западните съюзници, насочен срещу енергийните приходи на Кремъл и мрежите за заобикаляне на ембаргото.

По-рано през деня Володимир Зеленски проведе стратегическа среща на четири очи в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп. Двамата лидери обсъдиха съвместното производство на дронове, лицензите за ракети „Patriot“ и възможностите за постигане на справедлив мир. Докато Тръмп настоява за разширяване на санкциите и спрямо Иран и Хизбула поради усложнената геополитическа обстановка в Близкия изток, в Сената Зеленски подчерта, че икономическият натиск и военната подкрепа трябва да действат успоредно за отслабване на руската бойна машина.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ироничен

    27 66 Отговор
    След като Тръмп 58 пъти победи Иран, Зеленски е на 10 историческа среща в САЩ.

    05:21 29.07.2026

  • 3 Факт

    23 68 Отговор
    Зеления престъпник - на колене !

    05:22 29.07.2026

  • 4 Ъъъъ

    20 50 Отговор
    Колко от 100те поканени са присъствали?

    05:26 29.07.2026

  • 5 Румен Решетников

    35 21 Отговор
    Проскубаният медвед ще бъде ударен лошо!
    Затова петолъчниците вият като флексове по форумите!

    05:32 29.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 МАРШ

    16 23 Отговор
    В Константиновка да си събираш труповете на 35 хиляди бандери, че мирише чак до България.

    05:44 29.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой те е

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    бил по кривата кратуна с лопата ли?

    06:04 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 az СВО Победа 81

    11 4 Отговор
    Пак много шум за нищо....🤣

    06:08 29.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Офффф...

    1 1 Отговор
    Пак ли занимавате аудиторията с гнусния зелен спържляк....

    07:09 29.07.2026

  • 16 Мисля

    2 1 Отговор
    Този все ,,исторически срещи " провежда,а историята май се повтаря.Харков е в обсега на артилерията,руснаците са на 5 км от Славянск в Суми върви евакуация.

    07:09 29.07.2026

  • 17 Дед Мароз

    1 0 Отговор
    Чудя се как влиза и излиза от Киев, не му ли знаят влака. С какво се предвижва с каруца ли.

    07:28 29.07.2026