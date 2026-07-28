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40 години от историческата реч на Горбачов за Афганистан: Началото на края за съветския „Виетнам“

40 години от историческата реч на Горбачов за Афганистан: Началото на края за съветския „Виетнам“

28 Юли, 2026 12:46 784 17

  • реч-
  • горбачов-
  • афганистан-
  • виетнам-
  • съветски съюз

На 28 юли 1986 г. във Владивосток съветският лидер обявява първото изтегляне на войски, което предвещава края на кървавия конфликт

40 години от историческата реч на Горбачов за Афганистан: Началото на края за съветския „Виетнам“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 28 юли 2026 г., се навършват точно 40 години от емблематичната декларация на Михаил Горбачов, с която официално започва геополитическият завой към прекратяване на десетгодишната съветска военна интервенция в Афганистан. На тази дата през 1986 г., по време на ключова реч в далекоизточния град Владивосток, тогавашният генерален секретар на ЦК на КПСС обявява пред света, че Съветският съюз ще изтегли шест полка от афганистанска територия преди края на годината.

Този дипломатически и военен ход се превръща в първия публичен сигнал за краха на съветската кампания, често наричана „Виетнам на СССР“. Макар и първоначално посрещнат с дълбок скептицизъм от страна на Запада, Владивостокският апел полага основите за пълното изтегляне, завършило окончателно през февруари 1989 г.

Речта във Владивосток: Стратегически завой или „пропаганден трик“?

През юли 1986 г. Афганистанската война вече е навлязла в своята седма, изключително кървава година. Изправен пред тежка икономическа криза у дома и международна изолация, Горбачов използва трибуната във Владивосток, за да обяви новата външна политика на Кремъл, обвързана с неговите реформи „Перестройка“ и „Гласност“.

Според историческите хроники на архива на The New York Times, Горбачов заявява, че решението е взето след сериозна оценка на ситуацията и консултации с правителството в Кабул. Планирано е завръщането в родината на един танков, два мотострелкови и три зенитни полка с цялото им снаряжение.

Реакцията на Вашингтон обаче е хладна. Дипломатически архиви на The Washington Post от юли 1986 г. разкриват, че Белият дом и Държавният департамент на САЩ бързо определят хода като тактическа маневра. Западни разузнавателни данни по-късно твърдят, че малко преди речта в Афганистан тайно са вкарани нови свежи сили, което превръща декларираното съкращение в симулация с цел печелене на позиции преди преговорите под егидата на ООН в Женева.

„Кървящата рана“ на Съветския съюз

Въпреки първоначалните маневри, Владивостокската реч отразява реалното осъзнаване в Москва, че войната е спечелена в ущърб на държавата. Горбачов открито нарича Афганистан „кървяща рана“. По официални данни, цитирани от платформата The Soviet-Afghan War Lexicon, конфликтът коства живота на над 15 000 съветски военнослужещи и ранява десетки хиляди други, докато жертвите сред афганистанското цивилно население надхвърлят един милион души.

Натискът от муджахидините, масирано финансирани и въоръжавани от САЩ, Пакистан и Саудитска Арабия (включително с трансфер на зенитни ракети „Стингър“), прави удържането на позициите логистичен кошмар. Икономическото изтощение принуждава съветското ръководство да подпише Женевските споразумения през април 1988 г., водещи до пълния изход на 40-а армия под командването на генерал Борис Громов на 15 февруари 1989 г.

Равносметката 40 години по-късно: Уроците на историята

Четири десетилетия след историческото изявление от 28 юли 1986 г., геополитическият контекст в региона остава сложен, а паралелите с по-късните събития са неизбежни. Преди смъртта си Михаил Горбачов коментира пред медиите, включително пред руската агенция РИА Новости, че чуждите интервенции в Афганистан са обречени "по рождение" поради нереалистичните опити за насилствена демократизация или идеологизиране на едно дълбоко племенно общество. Той подчерта, че САЩ и НАТО са повторили същите грешки по време на своето 20-годишно присъствие, приключило през 2021 г.

Днес, под управлението на талибаните, Афганистан продължава да отбелязва датите на изтегляне на чуждите армии като символ на национален суверенитет, макар страната да е в тежка хуманитарна криза. Събитията от 28 юли 1986 г. остават в историята като първия официален пирон в ковчега на една военна авантюра, ускорила разпадането на самия Съветски съюз.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    3 5 Отговор
    Сорос видя че съм пр ст и ми заповяда да се евг. Знаеше че ще го послушам и ще стана многоходов.

    12:49 28.07.2026

  • 2 Другари

    2 6 Отговор
    Здравейте многоходови русофили.

    12:50 28.07.2026

  • 3 ФАКТ

    3 4 Отговор
    Русия никога не е имала по-мнофоходов Првзидент.

    12:51 28.07.2026

  • 4 Хмм

    6 2 Отговор
    бяха там по молба на правителството, за да пазят цивилното население от излямистите, но жената на горбачов искаше да се развява по приеми в дворци и резиденции, тя е в основата на всичко, погубиха не само Афганистан, но дори нас

    12:52 28.07.2026

  • 5 Бг гражданин

    13 3 Отговор
    Тоя белязания обърка целият свят,с предателството си. Не напрозно е валидна поговорката" пази са ог белязан човек"! Противна личност!

    12:53 28.07.2026

  • 6 Бай онзи

    11 2 Отговор
    Гробокопача на (СССР),и на руската държава.

    12:55 28.07.2026

  • 7 Дедо поп

    9 2 Отговор
    Дяволът го беше белязал този мръсник. Да гори в Геената огнена! Амин!🙏🏻

    12:56 28.07.2026

  • 8 Хмм

    9 1 Отговор
    между другото, горбачов е украинец, жена му също

    12:57 28.07.2026

  • 9 Крум петрохан

    1 0 Отговор
    Днес съм в две интервюта гледайте ме ! 🤡

    12:59 28.07.2026

  • 10 Ах ,ах

    9 1 Отговор
    Този разби живота на милиони хора ,заради едно ранчо във ФАЩ. В ада ...негова...

    13:07 28.07.2026

  • 11 Анонимен

    5 1 Отговор
    На всеослушние обяви изтеглянето едностранно от ГДР на съветската армия.Двете разделени години наред Германии се обединиха.Реципорочни и огледални действия от страна на Президент Рейгън не последваха.Така Горбачов остана с пръст в устата и беше излъган от изпечен артист,авантюрист за дълъг период от време.Вече 100години са разположени на тази територия.Играят ролята на жадарм.

    13:09 28.07.2026

  • 12 Мими Кучева🐕

    3 2 Отговор
    Михал Горбачов,най-уменъ от преателите на Шорош.🥳🤣🤣🤣🤣👍

    13:15 28.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    1 1 Отговор
    Горбачов разруши СССР. Съветвали са президента на САЩ да го спре, че не им трябват много врагове, но е било твърде съблазнително.
    В Афганистан СССР подкрепя светско правителство. Виждал съм кадри на модно ревю от Афганистан. По думи на Хилъри Клинтън, да не забравят че днес се бият с тези които създадоха (визирайки Ал Кайда), тя обяснява как са събирали ислямисти от цял свят за да ги изсипят в Афганистан. Та когато реват например за правата на жените в Афганистан, да знаят че това да нямат права е заслуга на САЩ! Както и Иран е вървял към светска държава но ЦРУ и Ми6 правят преврат 1953г и докарват ислямисти. За правата там да са благодарни на САЩ и Великобритания!
    Сега в Сирия се радват на бившата Ал Нусра самоопределила се за клон на Ал Кайда и обявени в САЩ за терористична организация.

    Коментиран от #16

    13:26 28.07.2026

  • 16 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Ето кратка версия на казваното от Хилъри Клинтън как реално създават Ал Кайда.
    Тук лошо че дават за линкове от Ютубе, а не дават сигурно от Яндекс? ;)

    13:32 28.07.2026

  • 17 пешо

    1 0 Отговор
    СЛАВА РУСИЯ

    13:34 28.07.2026