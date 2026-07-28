40 години от историческата реч на Горбачов за Афганистан: Началото на края за съветския „Виетнам“

Днес, 28 юли 2026 г., се навършват точно 40 години от емблематичната декларация на Михаил Горбачов, с която официално започва геополитическият завой към прекратяване на десетгодишната съветска военна интервенция в Афганистан. На тази дата през 1986 г., по време на ключова реч в далекоизточния град Владивосток, тогавашният генерален секретар на ЦК на КПСС обявява пред света, че Съветският съюз ще изтегли шест полка от афганистанска територия преди края на годината.
Този дипломатически и военен ход се превръща в първия публичен сигнал за краха на съветската кампания, често наричана „Виетнам на СССР“. Макар и първоначално посрещнат с дълбок скептицизъм от страна на Запада, Владивостокският апел полага основите за пълното изтегляне, завършило окончателно през февруари 1989 г.
Речта във Владивосток: Стратегически завой или „пропаганден трик“?
През юли 1986 г. Афганистанската война вече е навлязла в своята седма, изключително кървава година. Изправен пред тежка икономическа криза у дома и международна изолация, Горбачов използва трибуната във Владивосток, за да обяви новата външна политика на Кремъл, обвързана с неговите реформи „Перестройка“ и „Гласност“.
Според историческите хроники на архива на The New York Times, Горбачов заявява, че решението е взето след сериозна оценка на ситуацията и консултации с правителството в Кабул. Планирано е завръщането в родината на един танков, два мотострелкови и три зенитни полка с цялото им снаряжение.
Реакцията на Вашингтон обаче е хладна. Дипломатически архиви на The Washington Post от юли 1986 г. разкриват, че Белият дом и Държавният департамент на САЩ бързо определят хода като тактическа маневра. Западни разузнавателни данни по-късно твърдят, че малко преди речта в Афганистан тайно са вкарани нови свежи сили, което превръща декларираното съкращение в симулация с цел печелене на позиции преди преговорите под егидата на ООН в Женева.
„Кървящата рана“ на Съветския съюз
Въпреки първоначалните маневри, Владивостокската реч отразява реалното осъзнаване в Москва, че войната е спечелена в ущърб на държавата. Горбачов открито нарича Афганистан „кървяща рана“. По официални данни, цитирани от платформата The Soviet-Afghan War Lexicon, конфликтът коства живота на над 15 000 съветски военнослужещи и ранява десетки хиляди други, докато жертвите сред афганистанското цивилно население надхвърлят един милион души.
Натискът от муджахидините, масирано финансирани и въоръжавани от САЩ, Пакистан и Саудитска Арабия (включително с трансфер на зенитни ракети „Стингър“), прави удържането на позициите логистичен кошмар. Икономическото изтощение принуждава съветското ръководство да подпише Женевските споразумения през април 1988 г., водещи до пълния изход на 40-а армия под командването на генерал Борис Громов на 15 февруари 1989 г.
Равносметката 40 години по-късно: Уроците на историята
Четири десетилетия след историческото изявление от 28 юли 1986 г., геополитическият контекст в региона остава сложен, а паралелите с по-късните събития са неизбежни. Преди смъртта си Михаил Горбачов коментира пред медиите, включително пред руската агенция РИА Новости, че чуждите интервенции в Афганистан са обречени "по рождение" поради нереалистичните опити за насилствена демократизация или идеологизиране на едно дълбоко племенно общество. Той подчерта, че САЩ и НАТО са повторили същите грешки по време на своето 20-годишно присъствие, приключило през 2021 г.
Днес, под управлението на талибаните, Афганистан продължава да отбелязва датите на изтегляне на чуждите армии като символ на национален суверенитет, макар страната да е в тежка хуманитарна криза. Събитията от 28 юли 1986 г. остават в историята като първия официален пирон в ковчега на една военна авантюра, ускорила разпадането на самия Съветски съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
12:49 28.07.2026
2 Другари
12:50 28.07.2026
3 ФАКТ
12:51 28.07.2026
4 Хмм
12:52 28.07.2026
5 Бг гражданин
12:53 28.07.2026
6 Бай онзи
12:55 28.07.2026
7 Дедо поп
12:56 28.07.2026
8 Хмм
12:57 28.07.2026
9 Крум петрохан
12:59 28.07.2026
10 Ах ,ах
13:07 28.07.2026
11 Анонимен
13:09 28.07.2026
12 Мими Кучева🐕
13:15 28.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Някой
В Афганистан СССР подкрепя светско правителство. Виждал съм кадри на модно ревю от Афганистан. По думи на Хилъри Клинтън, да не забравят че днес се бият с тези които създадоха (визирайки Ал Кайда), тя обяснява как са събирали ислямисти от цял свят за да ги изсипят в Афганистан. Та когато реват например за правата на жените в Афганистан, да знаят че това да нямат права е заслуга на САЩ! Както и Иран е вървял към светска държава но ЦРУ и Ми6 правят преврат 1953г и докарват ислямисти. За правата там да са благодарни на САЩ и Великобритания!
Сега в Сирия се радват на бившата Ал Нусра самоопределила се за клон на Ал Кайда и обявени в САЩ за терористична организация.
Коментиран от #16
13:26 28.07.2026
16 Някой
До коментар #15 от "Някой":Ето кратка версия на казваното от Хилъри Клинтън как реално създават Ал Кайда.
Тук лошо че дават за линкове от Ютубе, а не дават сигурно от Яндекс? ;)
13:32 28.07.2026
17 пешо
13:34 28.07.2026