Днес, 28 юли 2026 г., се навършват точно 40 години от емблематичната декларация на Михаил Горбачов, с която официално започва геополитическият завой към прекратяване на десетгодишната съветска военна интервенция в Афганистан. На тази дата през 1986 г., по време на ключова реч в далекоизточния град Владивосток, тогавашният генерален секретар на ЦК на КПСС обявява пред света, че Съветският съюз ще изтегли шест полка от афганистанска територия преди края на годината.

Този дипломатически и военен ход се превръща в първия публичен сигнал за краха на съветската кампания, често наричана „Виетнам на СССР“. Макар и първоначално посрещнат с дълбок скептицизъм от страна на Запада, Владивостокският апел полага основите за пълното изтегляне, завършило окончателно през февруари 1989 г.

Речта във Владивосток: Стратегически завой или „пропаганден трик“?

През юли 1986 г. Афганистанската война вече е навлязла в своята седма, изключително кървава година. Изправен пред тежка икономическа криза у дома и международна изолация, Горбачов използва трибуната във Владивосток, за да обяви новата външна политика на Кремъл, обвързана с неговите реформи „Перестройка“ и „Гласност“.

Според историческите хроники на архива на The New York Times, Горбачов заявява, че решението е взето след сериозна оценка на ситуацията и консултации с правителството в Кабул. Планирано е завръщането в родината на един танков, два мотострелкови и три зенитни полка с цялото им снаряжение.

Реакцията на Вашингтон обаче е хладна. Дипломатически архиви на The Washington Post от юли 1986 г. разкриват, че Белият дом и Държавният департамент на САЩ бързо определят хода като тактическа маневра. Западни разузнавателни данни по-късно твърдят, че малко преди речта в Афганистан тайно са вкарани нови свежи сили, което превръща декларираното съкращение в симулация с цел печелене на позиции преди преговорите под егидата на ООН в Женева.

„Кървящата рана“ на Съветския съюз

Въпреки първоначалните маневри, Владивостокската реч отразява реалното осъзнаване в Москва, че войната е спечелена в ущърб на държавата. Горбачов открито нарича Афганистан „кървяща рана“. По официални данни, цитирани от платформата The Soviet-Afghan War Lexicon, конфликтът коства живота на над 15 000 съветски военнослужещи и ранява десетки хиляди други, докато жертвите сред афганистанското цивилно население надхвърлят един милион души.

Натискът от муджахидините, масирано финансирани и въоръжавани от САЩ, Пакистан и Саудитска Арабия (включително с трансфер на зенитни ракети „Стингър“), прави удържането на позициите логистичен кошмар. Икономическото изтощение принуждава съветското ръководство да подпише Женевските споразумения през април 1988 г., водещи до пълния изход на 40-а армия под командването на генерал Борис Громов на 15 февруари 1989 г.

Равносметката 40 години по-късно: Уроците на историята

Четири десетилетия след историческото изявление от 28 юли 1986 г., геополитическият контекст в региона остава сложен, а паралелите с по-късните събития са неизбежни. Преди смъртта си Михаил Горбачов коментира пред медиите, включително пред руската агенция РИА Новости, че чуждите интервенции в Афганистан са обречени "по рождение" поради нереалистичните опити за насилствена демократизация или идеологизиране на едно дълбоко племенно общество. Той подчерта, че САЩ и НАТО са повторили същите грешки по време на своето 20-годишно присъствие, приключило през 2021 г.

Днес, под управлението на талибаните, Афганистан продължава да отбелязва датите на изтегляне на чуждите армии като символ на национален суверенитет, макар страната да е в тежка хуманитарна криза. Събитията от 28 юли 1986 г. остават в историята като първия официален пирон в ковчега на една военна авантюра, ускорила разпадането на самия Съветски съюз.