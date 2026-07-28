Украйна се зарече: тази есен Москва ще бъде ударена от балистични ракети

Тази есен Москва ще бъде ударена от балистични ракети, произведени в Украйна, заяви главният конструктор и съсобственик на Fire Point Денис Щилерман, предаде агенция УНИАН.
Fire Point е водеща украинска компания в областта на отбранителните технологии, която разработва и произвежда усъвършенствани, рентабилни и доказани в бойни действия безпилотни летателни апарати и ракетни системи за съвременна прецизна война.
Производителят на ракетите Flamingo се зарече, че след няколко седмици Киев ще има способности да удари руската столица с балистични ракети. Щилерман не каза през кой месец са възможни тези удари.
„През есента ще има удари по Москва. Нашата задача сега е да тестваме двигателя, да се уверим, че нищо не се разпада структурно, че полезният товар се държи и че двигателят функционира правилно. След това ще проведем тестов полет, ще се уверим, че всичко работи по план и тогава ще започнат полети до руска територия“, каза той.
Щилерман подчерта, че военните ще определят къде да се нанесат удари, но според него „разбира се, това ще бъдат някои важни цели веднага“.
Щилерман по-рано заяви, че украинска балистична ракета с обхват до 850 км ще бъде готова до средата на 2026 г. Той заяви, че подобни ракети имат много предимства пред руските ракети „Искандер“. Според Киев украинските ракети ще са по-бързи от „Искандер“, по-евтини и могат да летят на по-големи разстояния.
Агенция „Ройтерс“ съобщи вчера, че Украйна иска прототипът за европейска система за противоракетна отбрана да е готов до средата на 2027 г. Украйна иска прототипът за европейска система за отбрана срещу балистични ракети с кодово име „Фрея“ (Freyja) да бъде готов в рамките на първата половина на следващата година, заяви високопоставен официален представител в момент, когато Киев оказва натиск върху съюзниците си да му помогнат да си осигури оръжие, способно да прехваща руски ракети. Украинският производител на ракети и дронове Fire Point каза, че ще бъде водещият промишлен партньор в проекта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 8888
въпроса е какво ще стане с Киев, че той получава балистика от години насам
Коментиран от #36
07:03 28.07.2026
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3 Оня
07:05 28.07.2026
4 Хъм...?!
Коментиран от #15, #17, #34, #38
07:05 28.07.2026
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6 Овчар
07:06 28.07.2026
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8 тази
07:08 28.07.2026
9 Северодвинск
Коментиран от #27
07:08 28.07.2026
10 Ааа
07:08 28.07.2026
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12 Зеленото:
07:09 28.07.2026
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15 А на мен това име ,,Шилерман"...
До коментар #4 от "Хъм...?!":...,ми звучи,като - ...
...,,Мъжко Шиле",казващо...- ,,бееее"...!
07:10 28.07.2026
16 Някой си
Коментиран от #57
07:10 28.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
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19 Ники
Коментиран от #96
07:11 28.07.2026
20 На Зеленски...
До коментар #7 от "Бункера!":...,нали...?!
07:11 28.07.2026
21 Аква
07:11 28.07.2026
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24 Винаги съм се чудил...?!
До коментар #17 от "Да знаеш":Как не им падат на евреите тия смешни шапчици,тип-
,,Изрязана гумена детска топка"...?!
Да не би да ги залепят със секундно лепило за главите си...?!?!
Коментиран от #102
07:14 28.07.2026
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27 матю хари
До коментар #9 от "Северодвинск":Кое е глупост, таваришч?
Ако преди 5 години някой ми беше казал, че всеки ден Украйна ще нанася безжалостни удари по Русия, щях да му се изсмея. Сега това е реалност. Все по-зле ще става за Русия, но крепостните ще свикнат да живеят в разрушения.
Коментиран от #85, #111
07:15 28.07.2026
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30 Kaлпазанин
07:16 28.07.2026
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32 Дзак
Коментиран от #42
07:17 28.07.2026
33 Украйна се зарече...
07:18 28.07.2026
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35 ха ха
07:18 28.07.2026
36 На есен
До коментар #1 от "8888":Някой ще загуби изборите..
Коментиран от #91
07:18 28.07.2026
37 Ха ха
Ха ха ха.
07:19 28.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 666
07:19 28.07.2026
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42 Бат-Жак
До коментар #32 от "Дзак":Това тяхното ми прилича на големите нацистки надежди на Хитлер ,в края на ВСВ...-ракетите- ,,Фау-1" и ,,Фау-2"...
07:21 28.07.2026
43 Лози Гоговски
07:21 28.07.2026
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47 Човекът казва истината!
До коментар #40 от "Пак ли прескочи дувара?":Иронизирайки ежедневните хвалби,по адрес -успехите на Зеленски!
Ама за да го разбереш-требе и акъл...!
07:23 28.07.2026
48 Оня
07:23 28.07.2026
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57 Европеец
До коментар #16 от "Някой си":Прав си..... Но либералния Путин късно се усети да бие по пристанищата, но пък ще влизат през Румъния и Полша, та ще трябва да разрушава тунели и мостове...а пък да не говорим,че голяма част от компонентите е за руските и за украинските идват от световната фабрика Китай.... И продължавам да се чудя, защо Путин продължава да държи орещниците в хангарите....
07:28 28.07.2026
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59 Путин
07:29 28.07.2026
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61 Майстора
07:29 28.07.2026
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65 СКОРО И ОДЕСА
07:30 28.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
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71 1489
07:31 28.07.2026
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76 1488
07:32 28.07.2026
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80 ФАБ 10000
Коментиран от #87
07:33 28.07.2026
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82 Метероолог
07:33 28.07.2026
83 Някой
Коментиран от #88
07:33 28.07.2026
84 Дон Корлеоне
Коментиран от #93
07:35 28.07.2026
85 Европеец
До коментар #27 от "матю хари":Абе изглежда си прав ,но времето ще покаже, дали е така или не..... В началото на войната сериозни западни анализатори казваха, че ще приключи бързо, ама либералният Путин докато се натутка западните русофоби и фашисти се организираха и сега ежедневно има много удари по руска територия....
07:35 28.07.2026
86 Ще има С-400 на всеки ъгъл
07:35 28.07.2026
87 Кой ви пусна нета в Раднево?
До коментар #80 от "ФАБ 10000":Ще го накажем.
07:37 28.07.2026
88 Омразата...
До коментар #83 от "Някой":...на поляците,към украинците-ескалира!
В нета има снимки на пребити двама украински младежи(момче и момиче...),нападнати от поляци,в полски мсгазин,защото...говорили на украински...!
07:38 28.07.2026
89 Мишел
07:38 28.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 8888
До коментар #36 от "На есен":винаги има губещи...
07:40 28.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Корлеон Донев
До коментар #84 от "Дон Корлеоне":А твоят ,,Копи/пейст"-осъмна ли...,че го претовари и запуши ,от папагалене на тази опорка...😂🤣😝👍👏!
07:41 28.07.2026
94 Факти
07:41 28.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Антирашист 1926
До коментар #19 от "Ники":Измислиците не ти се отдават ! Само се опитваш да прокараш рашистки наративи за всяване на страх .
Коментиран от #105
07:43 28.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
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100 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
07:47 28.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Залепят ги само...
До коментар #24 от "Винаги съм се чудил...?!":...на тези,които не са плешиви!
А на плешивите-лесна работа-нтискат -,,хлоп"...и вакума засмуква и държи гумената топка на главата...😂!
07:47 28.07.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Е ПА ТИ НЕ СЕ СТРАХУВАЙ
До коментар #96 от "Антирашист 1926":Нали си смела бандера.
07:50 28.07.2026
106 Продължение!
До коментар #103 от "1488":И после изпуквате,пратени на ,,екскурзия",с еднопосочен билет до Белене...
07:50 28.07.2026
107 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
07:51 28.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 1488
после ще пукаме чушки на балкона за зарзават
07:51 28.07.2026
110 1488
после ще пукаме чушки на балкона за зарзават
07:51 28.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.