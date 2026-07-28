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Украйна се зарече: тази есен Москва ще бъде ударена от балистични ракети
  Тема: Украйна

Украйна се зарече: тази есен Москва ще бъде ударена от балистични ракети

28 Юли, 2026 07:01 1 695 111

  • украйна-
  • денис щилерман-
  • русия-
  • москва-
  • война-
  • балистични ракети-
  • fire point

Fire Point е водеща украинска компания в областта на отбранителните технологии. Тя очаква скоро Киев да удари руската столица с балистични ракети.

Украйна се зарече: тази есен Москва ще бъде ударена от балистични ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази есен Москва ще бъде ударена от балистични ракети, произведени в Украйна, заяви главният конструктор и съсобственик на Fire Point Денис Щилерман, предаде агенция УНИАН.

Fire Point е водеща украинска компания в областта на отбранителните технологии, която разработва и произвежда усъвършенствани, рентабилни и доказани в бойни действия безпилотни летателни апарати и ракетни системи за съвременна прецизна война.

Производителят на ракетите Flamingo се зарече, че след няколко седмици Киев ще има способности да удари руската столица с балистични ракети. Щилерман не каза през кой месец са възможни тези удари.

„През есента ще има удари по Москва. Нашата задача сега е да тестваме двигателя, да се уверим, че нищо не се разпада структурно, че полезният товар се държи и че двигателят функционира правилно. След това ще проведем тестов полет, ще се уверим, че всичко работи по план и тогава ще започнат полети до руска територия“, каза той.

Щилерман подчерта, че военните ще определят къде да се нанесат удари, но според него „разбира се, това ще бъдат някои важни цели веднага“.

Щилерман по-рано заяви, че украинска балистична ракета с обхват до 850 км ще бъде готова до средата на 2026 г. Той заяви, че подобни ракети имат много предимства пред руските ракети „Искандер“. Според Киев украинските ракети ще са по-бързи от „Искандер“, по-евтини и могат да летят на по-големи разстояния.

Агенция „Ройтерс“ съобщи вчера, че Украйна иска прототипът за европейска система за противоракетна отбрана да е готов до средата на 2027 г. Украйна иска прототипът за европейска система за отбрана срещу балистични ракети с кодово име „Фрея“ (Freyja) да бъде готов в рамките на първата половина на следващата година, заяви високопоставен официален представител в момент, когато Киев оказва натиск върху съюзниците си да му помогнат да си осигури оръжие, способно да прехваща руски ракети. Украинският производител на ракети и дронове Fire Point каза, че ще бъде водещият промишлен партньор в проекта.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    58 9 Отговор
    и от градушка...
    въпроса е какво ще стане с Киев, че той получава балистика от години насам

    Коментиран от #36

    07:03 28.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оня

    56 10 Отговор
    То това добре ама тоя дали ще е жив до тогава?

    07:05 28.07.2026

  • 4 Хъм...?!

    68 5 Отговор
    Това име ,,Шилерман",никак не ми звучи по украински...!

    Коментиран от #15, #17, #34, #38

    07:05 28.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Овчар

    56 11 Отговор
    А Русия се зарече че зимата в Украйна няма да има ток..!

    07:06 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 тази

    51 8 Отговор
    ракета да не удари Букурещ или Варшава..все пак като лети и не дай си боже някаква повреда и БУМ..случват се такива неприятни неща..питайте румънците колко укродрона им се налага да свалят с Ф16 ..само една акета струва 500 000 долара..срещу дрон 20 000долара..Супер..просто изумителна ефективност на тези безполезни самолети..

    07:08 28.07.2026

  • 9 Северодвинск

    41 6 Отговор
    Стига сте писали глупости

    Коментиран от #27

    07:08 28.07.2026

  • 10 Ааа

    44 4 Отговор
    Да се кръстат да не си ударят други ракети че после няма да има кой да стреля. Да благодарят че има много Руснаци в украйна та не са ги изтрили от лицето на земята до сега

    07:08 28.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зеленото:

    35 4 Отговор
    Дано да стане преди и мен да ме изпратите с почести, в тесен кръг и затворен ковчег, като кака Линдзи..

    07:09 28.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А на мен това име ,,Шилерман"...

    25 5 Отговор

    До коментар #4 от "Хъм...?!":

    ...,ми звучи,като - ...
    ...,,Мъжко Шиле",казващо...- ,,бееее"...!

    07:10 28.07.2026

  • 16 Някой си

    43 5 Отговор
    Ами като ви напипат копторчето дето ги сглобявате тези британски фърчила дали ще остане нещо от него?

    Коментиран от #57

    07:10 28.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ники

    26 6 Отговор
    Русия се зарече на есен Киев да бъде ударен с ядрено оръжие.

    Коментиран от #96

    07:11 28.07.2026

  • 20 На Зеленски...

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Бункера!":

    ...,нали...?!

    07:11 28.07.2026

  • 21 Аква

    27 7 Отговор
    Няма да има есен за Украйна.

    07:11 28.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Винаги съм се чудил...?!

    27 1 Отговор

    До коментар #17 от "Да знаеш":

    Как не им падат на евреите тия смешни шапчици,тип-
    ,,Изрязана гумена детска топка"...?!
    Да не би да ги залепят със секундно лепило за главите си...?!?!

    Коментиран от #102

    07:14 28.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 матю хари

    11 24 Отговор

    До коментар #9 от "Северодвинск":

    Кое е глупост, таваришч?
    Ако преди 5 години някой ми беше казал, че всеки ден Украйна ще нанася безжалостни удари по Русия, щях да му се изсмея. Сега това е реалност. Все по-зле ще става за Русия, но крепостните ще свикнат да живеят в разрушения.

    Коментиран от #85, #111

    07:15 28.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Kaлпазанин

    16 4 Отговор
    Fair Point много украинско звучи тази украинска компания ,аз само да питам Европа запълни лонсинхранилищата с газ

    07:16 28.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Дзак

    14 2 Отговор
    Вундервафе не можа да промени хода на войната.

    Коментиран от #42

    07:17 28.07.2026

  • 33 Украйна се зарече...

    21 4 Отговор
    ...и се завтече...,ама се спъна и...падна...😟😨🙄😮‍💨🫢!

    07:18 28.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ха ха

    9 1 Отговор
    явно денис лично надписва ракетите на украински

    07:18 28.07.2026

  • 36 На есен

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    Някой ще загуби изборите..

    Коментиран от #91

    07:18 28.07.2026

  • 37 Ха ха

    3 18 Отговор
    Ботокса да бяга като Осман паша на Шипка!С късите крачета.
    Ха ха ха.

    07:19 28.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 666

    12 5 Отговор
    ТАЗИ ЕСЕН УКРАЙНА ЩЕ РАЗВЯВА БЯЛО ЗНАМЕ.

    07:19 28.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бат-Жак

    14 3 Отговор

    До коментар #32 от "Дзак":

    Това тяхното ми прилича на големите нацистки надежди на Хитлер ,в края на ВСВ...-ракетите- ,,Фау-1" и ,,Фау-2"...

    07:21 28.07.2026

  • 43 Лози Гоговски

    1 14 Отговор
    Путин е пионка на Световният Капитал, руският елит пак е продаден и приел ролята на "плашило" или "спасител" според предпочитанията на слабоумния зрител. И най-лошото е, че пак прие на своя територия разиграването на цирка. А за Украйна, там всичко е на квадрат и дори не заслужават смислен разговор, с комик начело "драмата" е гротеска

    07:21 28.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Човекът казва истината!

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Пак ли прескочи дувара?":

    Иронизирайки ежедневните хвалби,по адрес -успехите на Зеленски!
    Ама за да го разбереш-требе и акъл...!

    07:23 28.07.2026

  • 48 Оня

    6 2 Отговор
    Има една приказка за големия залък и голямата дума, и на децата е ясно че урките имат мозък на кокошка и няма как да да направят такива ракети! Но евреите и британците са друга бира,те обичат да действат подмолно и винаги си намират някой с интелект на мушкато да го играе полезният идиот!

    07:23 28.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Някой си":

    Прав си..... Но либералния Путин късно се усети да бие по пристанищата, но пък ще влизат през Румъния и Полша, та ще трябва да разрушава тунели и мостове...а пък да не говорим,че голяма част от компонентите е за руските и за украинските идват от световната фабрика Китай.... И продължавам да се чудя, защо Путин продължава да държи орещниците в хангарите....

    07:28 28.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Путин

    1 3 Отговор
    Ужас! Подавам си предизвестието днес. Напускам.....

    07:29 28.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Майстора

    6 1 Отговор
    А на другия ден Киев няма да го има на картата.

    07:29 28.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 СКОРО И ОДЕСА

    7 1 Отговор
    Ще бъде освободена. Тогава британците съвсем ще загубят интерес към бандерите.

    07:30 28.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 1489

    0 0 Отговор
    на връх

    07:31 28.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 1488

    2 0 Отговор
    на 09.09

    07:32 28.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 ФАБ 10000

    3 1 Отговор
    Много раздразнена бандера у форума тази сутрин. Явно снощи не са си доспали от бомбенето..

    Коментиран от #87

    07:33 28.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Метероолог

    4 4 Отговор
    Есента се очертава облачно с градушки в небето над Москва.

    07:33 28.07.2026

  • 83 Някой

    5 1 Отговор
    E, какво да ги правиш такива? Освен як бой и млатене в стената. Никой вече няма и грам съжаление към украинците, и то заради Зеленски и кликата му. Най-мразените хора в Украйна, а вече и по Европа (западната част също).

    Коментиран от #88

    07:33 28.07.2026

  • 84 Дон Корлеоне

    0 3 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    Коментиран от #93

    07:35 28.07.2026

  • 85 Европеец

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "матю хари":

    Абе изглежда си прав ,но времето ще покаже, дали е така или не..... В началото на войната сериозни западни анализатори казваха, че ще приключи бързо, ама либералният Путин докато се натутка западните русофоби и фашисти се организираха и сега ежедневно има много удари по руска територия....

    07:35 28.07.2026

  • 86 Ще има С-400 на всеки ъгъл

    1 1 Отговор
    Че и много зрелищно се разлитат като ги ударят

    07:35 28.07.2026

  • 87 Кой ви пусна нета в Раднево?

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "ФАБ 10000":

    Ще го накажем.

    07:37 28.07.2026

  • 88 Омразата...

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "Някой":

    ...на поляците,към украинците-ескалира!
    В нета има снимки на пребити двама украински младежи(момче и момиче...),нападнати от поляци,в полски мсгазин,защото...говорили на украински...!

    07:38 28.07.2026

  • 89 Мишел

    2 0 Отговор
    Досега нито един от хилядите украински дронове не е достигнал до град Москва, не е нанесен удар в кръга на МКАД, която е на 10 км от центъра . Вчера украинците отправиха срещу Москва близо 100 тежки дрона "Лютий " от три посоки и всичките бяха унищожени. Москва има ПРО от 1953г., която е модернизирана 7 пъти досега.

    07:38 28.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 8888

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "На есен":

    винаги има губещи...

    07:40 28.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Корлеон Донев

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Дон Корлеоне":

    А твоят ,,Копи/пейст"-осъмна ли...,че го претовари и запуши ,от папагалене на тази опорка...😂🤣😝👍👏!

    07:41 28.07.2026

  • 94 Факти

    4 0 Отговор
    Украйна се зарече: тази есен ще берем ядове !

    07:41 28.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Антирашист 1926

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ники":

    Измислиците не ти се отдават ! Само се опитваш да прокараш рашистки наративи за всяване на страх .

    Коментиран от #105

    07:43 28.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    2 0 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт. Нацистите от азоф бягат или умират.

    07:47 28.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Залепят ги само...

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Винаги съм се чудил...?!":

    ...на тези,които не са плешиви!
    А на плешивите-лесна работа-нтискат -,,хлоп"...и вакума засмуква и държи гумената топка на главата...😂!

    07:47 28.07.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Е ПА ТИ НЕ СЕ СТРАХУВАЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Антирашист 1926":

    Нали си смела бандера.

    07:50 28.07.2026

  • 106 Продължение!

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "1488":

    И после изпуквате,пратени на ,,екскурзия",с еднопосочен билет до Белене...

    07:50 28.07.2026

  • 107 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    1 0 Отговор
    Евреите лесно ги лъжат и ги пращат да умират за англосаксонските интереси.

    07:51 28.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 1488

    1 0 Отговор
    на 9септемвриОбесвам еШофьораНаСамолет за ушите
    после ще пукаме чушки на балкона за зарзават

    07:51 28.07.2026

  • 110 1488

    1 0 Отговор
    на 9септемвриОбесвам еШофьораНаСамолет за ушите
    после ще пукаме чушки на балкона за зарзават

    07:51 28.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

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