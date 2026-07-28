Украйна се зарече: тази есен Москва ще бъде ударена от балистични ракети

Тази есен Москва ще бъде ударена от балистични ракети, произведени в Украйна, заяви главният конструктор и съсобственик на Fire Point Денис Щилерман, предаде агенция УНИАН.

Fire Point е водеща украинска компания в областта на отбранителните технологии, която разработва и произвежда усъвършенствани, рентабилни и доказани в бойни действия безпилотни летателни апарати и ракетни системи за съвременна прецизна война.

Производителят на ракетите Flamingo се зарече, че след няколко седмици Киев ще има способности да удари руската столица с балистични ракети. Щилерман не каза през кой месец са възможни тези удари.

„През есента ще има удари по Москва. Нашата задача сега е да тестваме двигателя, да се уверим, че нищо не се разпада структурно, че полезният товар се държи и че двигателят функционира правилно. След това ще проведем тестов полет, ще се уверим, че всичко работи по план и тогава ще започнат полети до руска територия“, каза той.

Щилерман подчерта, че военните ще определят къде да се нанесат удари, но според него „разбира се, това ще бъдат някои важни цели веднага“.

Щилерман по-рано заяви, че украинска балистична ракета с обхват до 850 км ще бъде готова до средата на 2026 г. Той заяви, че подобни ракети имат много предимства пред руските ракети „Искандер“. Според Киев украинските ракети ще са по-бързи от „Искандер“, по-евтини и могат да летят на по-големи разстояния.

Агенция „Ройтерс“ съобщи вчера, че Украйна иска прототипът за европейска система за противоракетна отбрана да е готов до средата на 2027 г. Украйна иска прототипът за европейска система за отбрана срещу балистични ракети с кодово име „Фрея“ (Freyja) да бъде готов в рамките на първата половина на следващата година, заяви високопоставен официален представител в момент, когато Киев оказва натиск върху съюзниците си да му помогнат да си осигури оръжие, способно да прехваща руски ракети. Украинският производител на ракети и дронове Fire Point каза, че ще бъде водещият промишлен партньор в проекта.