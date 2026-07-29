Сенатът на САЩ придвижи нови санкции срещу Русия и Иран

Американският Сенат направи ключова стъпка към налагането на нови мащабни енергийни и икономически ограничения срещу Москва и Техеран.

С огромно мнозинство от 86 гласа „за“ срещу 12 „против“, сенаторите одобриха процедурно предложение за придвижване на законопроекта, официално наречен „Закон на Линдзи О. Греъм за налагане на санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.“, предадоха Reuters и Асошиейтед Прес.

Гласуването в залата на Капитолия се проведе в изключително емоционален момент – броени часове след официалната траурна церемония за сенатор Линдзи Греъм, който почина внезапно по-рано този месец. Специален гост на процедурата беше украинският президент Володимир Зеленски, който наблюдаваше дебатите директно от първия ред на галерията на Сената след проведена среща с американския президент Доналд Тръмп.

Зеленски определи законодателния акт като мощен сигнал за подкрепа и ключов инструмент за спиране на финансирането на руската военна машина.

Какво предвижда новият законопроект за санкции?

Новият нормативен акт е насочен основно към блокиране на приходите на Кремъл от износ на енергийни ресурси. Текстът дава извънредни правомощия на американския президент да налага таргетирани икономически мерки. Основните акценти в него включват:

Санкции за купувачи на петрол и газ: Мерките вземат на прицел петимата най-големи купувачи на руска енергия в световен мащаб, както и петте държави, които най-активно помагат за заобикаляне на наложените ограничения.

Мерките вземат на прицел петимата най-големи купувачи на руска енергия в световен мащаб, както и петте държави, които най-активно помагат за заобикаляне на наложените ограничения. Драстични мита: Президентът Доналд Тръмп ще има правото да налага наказателни мита до 100% върху вносни стоки от страни, които продължават да търгуват мащабно с руски суровини (сред които Индия, Китай и някои държави от ЕС).

Президентът Доналд Тръмп ще има правото да налага наказателни мита до 100% върху вносни стоки от страни, които продължават да търгуват мащабно с руски суровини (сред които Индия, Китай и някои държави от ЕС). Натиск над Иран: В документа са интегрирани и допълнителни рестрикции срещу иранския енергиен и оръжеен сектор, предвид текущата ситуация и военното напрежение в Близкия изток.

Разногласия и следващи стъпки в Конгреса

Въпреки категоричната двупартийна подкрепа, текстовете предизвикаха сериозни вътрешни дебати сред Демократическата партия. Някои представители изразиха притеснения, че законопроектът дава твърде широка и безконтролна възможност на президента Тръмп да използва митата като търговско оръжие, което потенциално би застрашило икономическите отношения със съюзниците на САЩ.

Процедурното одобрение отваря пътя за финално гласуване в Сената, което се очаква в края на тази седмица. Тъй като Камарата на представителите в момента е в планирана лятна ваканция, окончателното приемане на закона и изпращането му за подпис на президентското бюро ще се случи най-рано в началото на септември, информират анализатори от CNBC и The Hill.

Украинският президент Володимир Зеленски коментира вота в Сената непосредствено преди историческото гласуване, определяйки го като „мощен сигнал и огромна подкрепа“ за неговия народ.

Той разговаря с репортери и сенатори на Капитолийския хълм, след като присъства на погребението на сенатор Линдзи Греъм и проведе среща на четири очи с президента Доналд Тръмп в Белия дом.

Зеленски подчерта, че този законопроект поставя изключително важен санкционен натиск върху Русия. По думите му това не е просто въпрос на пари, а на реален механизъм, който да спре финансирането на руската военна машина.

Той добави, че решението на Сената изпраща силен и ясен сигнал както към Европа, така и директно към хората в Украйна, че страната не е сама в този конфликт.

Украинският лидер изрази дълбока признателност към американските сенатори за това, че дискусията е била изключително конкретна и фокусирана върху практическите детайли за това как точно да се помогне на Украйна.

Освен икономическите мерки, Зеленски използва трибуната във Вашингтон, за да припомни критичната нужда на бойното поле, заявявайки пред сенаторите и президента Тръмп, че Украйна се нуждае от противобалистични системи и ракети за комплексите Patriot „буквално всеки ден“ за защита от руските удари.

Зеленски изрази оптимизъм, че задвижването на законопроекта ще доведе до дългосрочни „позитивни резултати“ на фронта и на дипломатическата сцена