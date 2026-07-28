Архимандрит Никанор обяви открита война на патриарх Даниил и отказа послушание

Напрежението по оста между архимандрит Никанор и патриарх Даниил прерасна в пълномащабен институционален и идеологически сблъсък.
Днес, точно в 14:00 часа, архимандритът трябваше да се яви на официална среща в Софийската митрополия по разпореждане на патриарха. Отец Никанор обаче категорично отказа да прекрачи прага на сградата на ул. "Калоян" 7 в София, докато тя се обитава от настоящия църковен глава. Той излезе с остро публично изявление в личния си профил във Фейсбук, където директно заяви: "Време е т.нар. патриарх Даниил да си ходи!".
Обвинения в проруска политика и „кремълски коловози“
В основата на настоящата драма стоят дълбоки геополитически и морални различия. В своя позиция, цитирана подробно от Dnevnik.bg и Mediapool.bg, архимандрит Никанор обвини патриарх Даниил, че е превърнал църквата в „лакей на руския империализъм“ и я е вкарал в „демоничните кремълски коловози“.
Отецът изтъкна няколко ключови причини за своя бунт:
- Липса на състрадание към Украйна: Патриархът многократно е оправдавал руската военна агресия и не е проявил състрадание към страдащия украински народ.
- Административни наказания: Архимандритът разкри пред Българското национално радио, че след като манастирът му е приел групи от украински деца, той веднага е бил извикван в митрополията и санкциониран с "аргос" (запрещение от свещенослужение).
- Игнориране на тежки сигнали: Даниил е отказал среща с младеж, желаещ да свидетелства за потенциални педофилски прояви в манастир под негово ръководство.
- Канонични въпроси: Патриархът не е изчистил безспорно името си от съмнения за съучастие в убийството на свещеник Стефан Камберов преди 24 години.
Административната война за „отпусното писмо“
Конфликтът има и силно изразена административна страна, която се точи от месеци. Още при избора на патриарх Даниил през 2024 г., архимандрит Никанор подаде оставка, но тогава тя му беше върната с обещания за съвместна работа.
Според интервю на Никанор пред БНР, от година и половина той чака официално „отпусно писмо“, за да премине на служение в Русенската епархия под омофора на митрополит Наум. Русенският митрополит е изпратил две официални напомнящи писма и редовно повдига въпроса пред Светия синод, но патриарх Даниил умишлено бави документа, което Никанор определя като чиста форма на административна дискриминация и подмолна война.
„Могат да ме отлъчат от БПЦ, но не и от Бога“
Представители на Софийската митрополия все още не са излезли с официална позиция след днешния отказ за среща, но в църковните среди се говори за задействане на тежки дисциплинарни процедури срещу бунтовния монах. Пред националното радио архимандритът демонстрира пълно спокойствие спрямо евентуални канонични последствия:
"Могат да ме отлъчат от БПЦ, не могат да ме отлъчат от Бога. Ако реши пак да ме наказва, този път няма да си играя на църква и просто ще го пренебрегна."
Случаят оставя Българската православна църква в състояние на сериозно вътрешно разделение, като за пореден път изважда на преден план сблъсъка между проруското крило в Синода и духовниците с проевропейска и проукраинска позиция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
и т.н. румен
Коментиран от #14, #16
17:48 28.07.2026
2 Ерноган
17:48 28.07.2026
3 Отец
17:49 28.07.2026
4 виктория
17:49 28.07.2026
5 Стига бе
17:49 28.07.2026
6 Чорбара
17:49 28.07.2026
7 Последния Софиянец
17:49 28.07.2026
8 Хм...
17:49 28.07.2026
9 Ахааа
Коментиран от #39
17:50 28.07.2026
10 Лама Калушев
Коментиран от #37
17:51 28.07.2026
11 Наблюдател
17:52 28.07.2026
12 Ххахахах
17:52 28.07.2026
13 виктория
17:53 28.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 две попчета
17:54 28.07.2026
16 Европеец
До коментар #1 от "1488":Не смяташ ли че е по-лесно, това недоразумение соросоидно буля никанорова да бъде чао, отколкото Патриарха..... Втората фори светулка е добре да иде на психиатър....
17:54 28.07.2026
17 Той
Коментиран от #38
17:54 28.07.2026
18 мдаа
17:55 28.07.2026
19 Никанор Мазния Хей
17:55 28.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Боруна Лом
17:56 28.07.2026
22 Патриарха е достоен човек
17:58 28.07.2026
23 Фют
17:58 28.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 факт
17:58 28.07.2026
26 Никанор дойде в гигинския манастир
Известно е че се върна от Америка където е бил брокер
Който знае подробности може да каже
Той направи тогава разкол в манастира
Коментиран от #31
17:58 28.07.2026
27 Емил
17:59 28.07.2026
28 Архимандрит Никанор
17:59 28.07.2026
29 Много е страшно, българи!
17:59 28.07.2026
30 хахахаха
18:00 28.07.2026
31 Последния Софиянец
До коментар #26 от "Никанор дойде в гигинския манастир":Никанор изографиса в Гигинския манастир Бойко Борисов и Цветан Василев като ктитори.
Коментиран от #61
18:02 28.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 малко попче
18:03 28.07.2026
34 Ами
18:03 28.07.2026
35 Хайо
18:03 28.07.2026
36 Григор
Подобни духовници, като този архимандрит не ни трябват! Политиката няма място в църквата! Фори-Светулката №2 не ни трябва!
18:03 28.07.2026
37 Копейкин Костя
До коментар #10 от "Лама Калушев":Запознатия, в кой манастир ходят всички петолъчници?
18:04 28.07.2026
38 По точно
До коментар #17 от "Той":Истинският български патриот обича Русия повече от България.
18:04 28.07.2026
39 Европеец
До коментар #9 от "Ахааа":Най-големият разкол беше когато държавата, разбираи СДС се намеси в църковните дела.... На църквата устоя, всички посестрени църкви застанаха зад негово светейшество българският Патриарх Максим, който след време прие покаянието на Фори светулката.... Фори ходи в Америка, прави някаква църква, после се върна в бг-то и мисля че му дадоха да живее в някаква обител и с някакъв измислен сан, някъде в Велико търновско май беше.... Дали разколника Фори светулката е още жив не знам....
18:05 28.07.2026
40 Какъвто премиерът,
И президентката!
Пълно падение, с помощта на Боко, Кокора и Доган.
18:06 28.07.2026
41 ?????
Мястото на Фори светулката не остава вакантно.
Все ще се намери някой да се полакоми за сребърниците на разни НПО-та.
Надявам се тоя път на владиките да им стигне разума и да не се повлекат като предишния път след отцепника.
Ако не и църквата и държавата ги пиши бегали като българска твърдина.
18:07 28.07.2026
42 пенсионер от Варна
18:07 28.07.2026
43 Българин
18:08 28.07.2026
44 Някой
До коментар #14 от "Окооо":И освен това неграмотно
18:08 28.07.2026
45 Р Г В
18:17 28.07.2026
46 Някой
18:18 28.07.2026
47 Гръга
18:18 28.07.2026
48 Имам добра памет
18:18 28.07.2026
49 Исторически парк
18:18 28.07.2026
50 Ивелин Михайлов
18:19 28.07.2026
51 Софиянец
18:20 28.07.2026
52 нннн
18:20 28.07.2026
53 долу сащ
18:21 28.07.2026
54 Добре, че Патриарх Даниил е начело
Само си представете, че архимандрит Никанор беше избран от Светия Синод за Патриарх на БПЦ!
Бог не допусна това падение.
Ясно е че архимандрит Никанор е човек на обладания от ЦРУ "вселенски" патриарх в Истанбул.
18:21 28.07.2026
55 скоро,скоро!!!
18:23 28.07.2026
56 Мундите
18:23 28.07.2026
57 Херодот
18:24 28.07.2026
58 хъхъ
18:24 28.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Георги
18:25 28.07.2026
61 Точно и ясно
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Тея двамката значи сега го ръгат
Че той е луд е ясно
Но тиквата няма да миряса докато не пусне
Идиоти против народа
Ясно
18:25 28.07.2026
62 000
18:26 28.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 pycлямис
и кадьipkaта е негавия прарок !
18:28 28.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.