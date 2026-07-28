Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Архимандрит Никанор обяви открита война на патриарх Даниил и отказа послушание

Архимандрит Никанор обяви открита война на патриарх Даниил и отказа послушание

28 Юли, 2026 17:39, обновена 28 Юли, 2026 17:45 1 478 66

  • никанор-
  • даниил-
  • патриарх-
  • църква

Драмата между Българската православна църква (БПЦ) и бившия игумен на Гигинския манастир достигна своята кулминация, след като духовникът призова главата на църквата да се оттегли

Архимандрит Никанор обяви открита война на патриарх Даниил и отказа послушание - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението по оста между архимандрит Никанор и патриарх Даниил прерасна в пълномащабен институционален и идеологически сблъсък.

Днес, точно в 14:00 часа, архимандритът трябваше да се яви на официална среща в Софийската митрополия по разпореждане на патриарха. Отец Никанор обаче категорично отказа да прекрачи прага на сградата на ул. "Калоян" 7 в София, докато тя се обитава от настоящия църковен глава. Той излезе с остро публично изявление в личния си профил във Фейсбук, където директно заяви: "Време е т.нар. патриарх Даниил да си ходи!".

Обвинения в проруска политика и „кремълски коловози“

В основата на настоящата драма стоят дълбоки геополитически и морални различия. В своя позиция, цитирана подробно от Dnevnik.bg и Mediapool.bg, архимандрит Никанор обвини патриарх Даниил, че е превърнал църквата в „лакей на руския империализъм“ и я е вкарал в „демоничните кремълски коловози“.

Отецът изтъкна няколко ключови причини за своя бунт:

  • Липса на състрадание към Украйна: Патриархът многократно е оправдавал руската военна агресия и не е проявил състрадание към страдащия украински народ.
  • Административни наказания: Архимандритът разкри пред Българското национално радио, че след като манастирът му е приел групи от украински деца, той веднага е бил извикван в митрополията и санкциониран с "аргос" (запрещение от свещенослужение).
  • Игнориране на тежки сигнали: Даниил е отказал среща с младеж, желаещ да свидетелства за потенциални педофилски прояви в манастир под негово ръководство.
  • Канонични въпроси: Патриархът не е изчистил безспорно името си от съмнения за съучастие в убийството на свещеник Стефан Камберов преди 24 години.

Административната война за „отпусното писмо“

Конфликтът има и силно изразена административна страна, която се точи от месеци. Още при избора на патриарх Даниил през 2024 г., архимандрит Никанор подаде оставка, но тогава тя му беше върната с обещания за съвместна работа.

Според интервю на Никанор пред БНР, от година и половина той чака официално „отпусно писмо“, за да премине на служение в Русенската епархия под омофора на митрополит Наум. Русенският митрополит е изпратил две официални напомнящи писма и редовно повдига въпроса пред Светия синод, но патриарх Даниил умишлено бави документа, което Никанор определя като чиста форма на административна дискриминация и подмолна война.

„Могат да ме отлъчат от БПЦ, но не и от Бога“

Представители на Софийската митрополия все още не са излезли с официална позиция след днешния отказ за среща, но в църковните среди се говори за задействане на тежки дисциплинарни процедури срещу бунтовния монах. Пред националното радио архимандритът демонстрира пълно спокойствие спрямо евентуални канонични последствия:

"Могат да ме отлъчат от БПЦ, не могат да ме отлъчат от Бога. Ако реши пак да ме наказва, този път няма да си играя на църква и просто ще го пренебрегна."

Случаят оставя Българската православна църква в състояние на сериозно вътрешно разделение, като за пореден път изважда на преден план сблъсъка между проруското крило в Синода и духовниците с проевропейска и проукраинска позиция.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    23 74 Отговор
    "Време е т.нар. патриарх Даниил да си ходи!"

    и т.н. румен

    Коментиран от #14, #16

    17:48 28.07.2026

  • 2 Ерноган

    24 72 Отговор
    Браво на Архимандрит Никанор, бой по антихристите военнолюбци

    17:48 28.07.2026

  • 3 Отец

    19 68 Отговор
    Ако махнат проруския патриарх,това ще е Божие чудо!

    17:49 28.07.2026

  • 4 виктория

    60 12 Отговор
    тоя гюм е пълен с ла..на!!!

    17:49 28.07.2026

  • 5 Стига бе

    86 17 Отговор
    Тоя е византийска и украинска проститутка. Соросоиден търгаш предрешен в расо.

    17:49 28.07.2026

  • 6 Чорбара

    60 12 Отговор
    Аре заминавай от България!

    17:49 28.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    71 14 Отговор
    Опитват украински сценарий за унищожението на православието.

    17:49 28.07.2026

  • 8 Хм...

    18 67 Отговор
    Руският слуга Даниил е срам за БПЦ!

    17:49 28.07.2026

  • 9 Ахааа

    59 7 Отговор
    Не за първи път има разколници в българската църква! Въпросът е, дали някой ще го последва! Винаги ще се намери някой из.мекяр.... Много пушек за нищо, няма шанс за сериозен разкол, тъкмо ще се отсее плявата!

    Коментиран от #39

    17:50 28.07.2026

  • 10 Лама Калушев

    46 8 Отговор
    В Гигинския манастир ходят всички Петроханци.

    Коментиран от #37

    17:51 28.07.2026

  • 11 Наблюдател

    42 7 Отговор
    НИКАНОРОВЦИ ВИНАГИ ЩЕ ИМА! НЕ БЯХЯ НИКАНОРОВЦИ, НЕ БЯХА ПЕПЕЙЦИ, НЕ БЕШЕ ЧУДО! АМАН ОТ АГРЕСИЯТА И НАХАЛСТВОТО НА ЕДНО КРЕСЛИВО МАЛЦИНСТВО!

    17:52 28.07.2026

  • 12 Ххахахах

    46 8 Отговор
    Негодник в расо. Незабавно отлъчване на разколника!

    17:52 28.07.2026

  • 13 виктория

    48 10 Отговор
    никаноре, подлого, патриарха е демократично избран!!!

    17:53 28.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 две попчета

    2 23 Отговор
    Две попчета се дърлят. Кога ще се закрива тази пeд0филсkа секта наречена църква?

    17:54 28.07.2026

  • 16 Европеец

    38 7 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Не смяташ ли че е по-лесно, това недоразумение соросоидно буля никанорова да бъде чао, отколкото Патриарха..... Втората фори светулка е добре да иде на психиатър....

    17:54 28.07.2026

  • 17 Той

    31 5 Отговор
    И тук ли пак Украйна е в дъното на нещата? Явно българофилите са на изчезване.

    Коментиран от #38

    17:54 28.07.2026

  • 18 мдаа

    18 4 Отговор
    връщаме се в мутренските времена! синода на БПЦ и синода на лизачите!

    17:55 28.07.2026

  • 19 Никанор Мазния Хей

    24 8 Отговор
    е от дружинката на Баба Гуси.

    17:55 28.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Боруна Лом

    20 6 Отговор
    НА ТОЗИ ДА МУ СЕ ЗАКАЧИ КАЛИМЯВКАТА НА КАМБАНАТА

    17:56 28.07.2026

  • 22 Патриарха е достоен човек

    22 5 Отговор
    А този разпасан козелоподобен е дупчен билет.

    17:58 28.07.2026

  • 23 Фют

    6 15 Отговор
    Даниил е нюйоркско изчадие, къв руски империализъм, но е безполезен като цяло, както и цялата църква и служителите й.

    17:58 28.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 факт

    17 3 Отговор
    дявола го яхнал тоя

    17:58 28.07.2026

  • 26 Никанор дойде в гигинския манастир

    19 5 Отговор
    Преди доста години
    Известно е че се върна от Америка където е бил брокер
    Който знае подробности може да каже
    Той направи тогава разкол в манастира

    Коментиран от #31

    17:58 28.07.2026

  • 27 Емил

    16 4 Отговор
    Фори светулката 2

    17:59 28.07.2026

  • 28 Архимандрит Никанор

    14 4 Отговор
    да се омита в недоуприна като му е жал за неонацистите

    17:59 28.07.2026

  • 29 Много е страшно, българи!

    9 22 Отговор
    Много е страшно! Кремълското удовище, масовият убиец Путин ни назначава президенти, премиери, вицета, министри и пр., тоест, станал е господар на цялата власт в злочестата ни България! Но толкова страшно никога не е било! Кремълският злодей посегна и на църквата ни! Така нареченият патриарх Даниил е нигов избор и затова е убиец! Чиста проба убиец! Той е един от убийците на отец Камберов, но мутрата от СИК, прикри това чудовищно престъпление! Че как иначе? Ккаво друго са го анучили в школите на ВИС и СИК, освен да краде огромни суми пари, да краде бизнеси и фирми, да съсипва и да руши държавата, научили са го и да убива! Затова защитава убийци! Защо червената и в червата слугиня на Фатмака, дето се гласи пак да е "български" президент, мълчи по въпроса? Ще мълчи ами, къде на майка си кремълска да върви?! Ами, ако падне от виоск етаж, както се случва с онези, които не изпълняват заповедите на злодея в Клемъл?!

    17:59 28.07.2026

  • 30 хахахаха

    4 7 Отговор
    Вийната за власт между попчетата е чутовна, пара има миряните се скубят яко, обаче друго си е власчицата.

    18:00 28.07.2026

  • 31 Последния Софиянец

    12 5 Отговор

    До коментар #26 от "Никанор дойде в гигинския манастир":

    Никанор изографиса в Гигинския манастир Бойко Борисов и Цветан Василев като ктитори.

    Коментиран от #61

    18:02 28.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 малко попче

    14 6 Отговор
    Попа брокер иска властта.

    18:03 28.07.2026

  • 34 Ами

    12 5 Отговор
    Тогава мешката върху расото и с песен към бандерията

    18:03 28.07.2026

  • 35 Хайо

    11 3 Отговор
    Този охранен поп дето иска Украйна ,не е лошо да заминава за Украйна .

    18:03 28.07.2026

  • 36 Григор

    11 5 Отговор
    "Обвинения в проруска политика и „кремълски коловози“
    Подобни духовници, като този архимандрит не ни трябват! Политиката няма място в църквата! Фори-Светулката №2 не ни трябва!

    18:03 28.07.2026

  • 37 Копейкин Костя

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Лама Калушев":

    Запознатия, в кой манастир ходят всички петолъчници?

    18:04 28.07.2026

  • 38 По точно

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Той":

    Истинският български патриот обича Русия повече от България.

    18:04 28.07.2026

  • 39 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ахааа":

    Най-големият разкол беше когато държавата, разбираи СДС се намеси в църковните дела.... На църквата устоя, всички посестрени църкви застанаха зад негово светейшество българският Патриарх Максим, който след време прие покаянието на Фори светулката.... Фори ходи в Америка, прави някаква църква, после се върна в бг-то и мисля че му дадоха да живее в някаква обител и с някакъв измислен сан, някъде в Велико търновско май беше.... Дали разколника Фори светулката е още жив не знам....

    18:05 28.07.2026

  • 40 Какъвто премиерът,

    5 6 Отговор
    такъв и патриархът!

    И президентката!

    Пълно падение, с помощта на Боко, Кокора и Доган.

    18:06 28.07.2026

  • 41 ?????

    11 2 Отговор
    Уф.
    Мястото на Фори светулката не остава вакантно.
    Все ще се намери някой да се полакоми за сребърниците на разни НПО-та.
    Надявам се тоя път на владиките да им стигне разума и да не се повлекат като предишния път след отцепника.
    Ако не и църквата и държавата ги пиши бегали като българска твърдина.

    18:07 28.07.2026

  • 42 пенсионер от Варна

    6 1 Отговор
    време е да го отлъчат !

    18:07 28.07.2026

  • 43 Българин

    3 8 Отговор
    Като българин и православен християнин заставам зад архимандрит Никанор и съм против руския шпионин Даниил. Напомням на българите, че БПЦ няма нищо общо с московската патриаршия,която е ерес.

    18:08 28.07.2026

  • 44 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Окооо":

    И освен това неграмотно

    18:08 28.07.2026

  • 45 Р Г В

    0 0 Отговор
    Данаил който е бил викарий на Американския патриарх и е изпълнявал мисии в Австралия , Нова Зенландия и т.н който е проповядвал божието слово на аборигени и бушмени наистина не се вписва в религиозните традиции, обичаи на православните християни.

    18:17 28.07.2026

  • 46 Някой

    1 1 Отговор
    Щом се намеси политиката в религията, пуши я бегала. На този няма кой да му се върже на акъла. Само Зеленски би...

    18:18 28.07.2026

  • 47 Гръга

    2 2 Отговор
    Никанор лапа на Централна гара от 20 до 23 часа без почивен ден.

    18:18 28.07.2026

  • 48 Имам добра памет

    2 1 Отговор
    Няма да коментирам никакви "коловози", но си спомням, че Никанор нарече веднъж Борисов "праведен" и оттогава дълбоко се съмнявам в неговото служене на БПЦ!

    18:18 28.07.2026

  • 49 Исторически парк

    4 1 Отговор
    Никанор е човек на Сорос! Служи на Сатаната!

    18:18 28.07.2026

  • 50 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Декек америка обяви война на русия🤣😂

    18:19 28.07.2026

  • 51 Софиянец

    3 1 Отговор
    Къв е тоя дбил! Да ходи в бандеристан!

    18:20 28.07.2026

  • 52 нннн

    2 1 Отговор
    Ха! И всред поповете имало умнокрасиви!

    18:20 28.07.2026

  • 53 долу сащ

    4 0 Отговор
    Посолството ще унищожи България,като всичко до което се докосне кравар

    18:21 28.07.2026

  • 54 Добре, че Патриарх Даниил е начело

    3 0 Отговор
    на Българската Православна Църква, неразделна част от Съборната Православна Църква, начело на която е нашият Спасител и Бог Иисус Христос.

    Само си представете, че архимандрит Никанор беше избран от Светия Синод за Патриарх на БПЦ!

    Бог не допусна това падение.

    Ясно е че архимандрит Никанор е човек на обладания от ЦРУ "вселенски" патриарх в Истанбул.

    18:21 28.07.2026

  • 55 скоро,скоро!!!

    1 0 Отговор
    мазен!!!

    18:23 28.07.2026

  • 56 Мундите

    2 0 Отговор
    са овладяли всичко, вкл църквата. Негодници рашкави

    18:23 28.07.2026

  • 57 Херодот

    3 0 Отговор
    ...архимандрит Никанор заявява, че напуска Българската православна църква и че „моят патриарх от днес се казва Вартоломей I“. Подава молба до новоизбрания патриарх да бъде освободен като игумен на Гигинския манастир и като клирик на Софийската епархия и на Българската църква, но по-късно я оттегля. Тоя макар и брадат става само за ОКОЛОВРЪСТНОТО.

    18:24 28.07.2026

  • 58 хъхъ

    1 0 Отговор
    Архимандрит ЦРУ обяви, че е еретик и разколник, ама ние си го знаехме и преди да си признае.

    18:24 28.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Георги

    1 1 Отговор
    Аз също мисля че нашата църква трябва да осъди агресията на Путин а не да застава на страната на агресора.Слава на Украйна и героичната армия

    18:25 28.07.2026

  • 61 Точно и ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Тея двамката значи сега го ръгат
    Че той е луд е ясно
    Но тиквата няма да миряса докато не пусне
    Идиоти против народа
    Ясно

    18:25 28.07.2026

  • 62 000

    0 0 Отговор
    Неолибералите са катили, които не знаят какви са и в какъв свят живеят. Тази сган трябва да бъде култивирана силово. Идва това време.

    18:26 28.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 pycлямис

    0 0 Отговор
    адин и путгин
    и кадьipkaта е негавия прарок !

    18:28 28.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове