Архимандрит Никанор обяви открита война на патриарх Даниил и отказа послушание

Напрежението по оста между архимандрит Никанор и патриарх Даниил прерасна в пълномащабен институционален и идеологически сблъсък.

Днес, точно в 14:00 часа, архимандритът трябваше да се яви на официална среща в Софийската митрополия по разпореждане на патриарха. Отец Никанор обаче категорично отказа да прекрачи прага на сградата на ул. "Калоян" 7 в София, докато тя се обитава от настоящия църковен глава. Той излезе с остро публично изявление в личния си профил във Фейсбук, където директно заяви: "Време е т.нар. патриарх Даниил да си ходи!".

Обвинения в проруска политика и „кремълски коловози“

В основата на настоящата драма стоят дълбоки геополитически и морални различия. В своя позиция, цитирана подробно от Dnevnik.bg и Mediapool.bg, архимандрит Никанор обвини патриарх Даниил, че е превърнал църквата в „лакей на руския империализъм“ и я е вкарал в „демоничните кремълски коловози“.

Отецът изтъкна няколко ключови причини за своя бунт:

Липса на състрадание към Украйна: Патриархът многократно е оправдавал руската военна агресия и не е проявил състрадание към страдащия украински народ.

Патриархът многократно е оправдавал руската военна агресия и не е проявил състрадание към страдащия украински народ. Административни наказания: Архимандритът разкри пред Българското национално радио , че след като манастирът му е приел групи от украински деца, той веднага е бил извикван в митрополията и санкциониран с "аргос" (запрещение от свещенослужение).

Архимандритът разкри пред , че след като манастирът му е приел групи от украински деца, той веднага е бил извикван в митрополията и санкциониран с "аргос" (запрещение от свещенослужение). Игнориране на тежки сигнали: Даниил е отказал среща с младеж, желаещ да свидетелства за потенциални педофилски прояви в манастир под негово ръководство.

Даниил е отказал среща с младеж, желаещ да свидетелства за потенциални педофилски прояви в манастир под негово ръководство. Канонични въпроси: Патриархът не е изчистил безспорно името си от съмнения за съучастие в убийството на свещеник Стефан Камберов преди 24 години.

Административната война за „отпусното писмо“

Конфликтът има и силно изразена административна страна, която се точи от месеци. Още при избора на патриарх Даниил през 2024 г., архимандрит Никанор подаде оставка, но тогава тя му беше върната с обещания за съвместна работа.

Според интервю на Никанор пред БНР, от година и половина той чака официално „отпусно писмо“, за да премине на служение в Русенската епархия под омофора на митрополит Наум. Русенският митрополит е изпратил две официални напомнящи писма и редовно повдига въпроса пред Светия синод, но патриарх Даниил умишлено бави документа, което Никанор определя като чиста форма на административна дискриминация и подмолна война.

„Могат да ме отлъчат от БПЦ, но не и от Бога“

Представители на Софийската митрополия все още не са излезли с официална позиция след днешния отказ за среща, но в църковните среди се говори за задействане на тежки дисциплинарни процедури срещу бунтовния монах. Пред националното радио архимандритът демонстрира пълно спокойствие спрямо евентуални канонични последствия:

"Могат да ме отлъчат от БПЦ, не могат да ме отлъчат от Бога. Ако реши пак да ме наказва, този път няма да си играя на църква и просто ще го пренебрегна."

Случаят оставя Българската православна църква в състояние на сериозно вътрешно разделение, като за пореден път изважда на преден план сблъсъка между проруското крило в Синода и духовниците с проевропейска и проукраинска позиция.