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Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря три танкера

Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря три танкера

29 Юли, 2026 05:16, обновена 29 Юли, 2026 05:20 1 019 3

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  • танкери-
  • окинава

Техеран блокира плавателни съдове в ключовия морски коридор, докато САЩ изтеглят морски пехотинци към Окинава, а IRIB отрича ирански удари срещу Саудитска Арабия

Ескалация в Ормузкия проток: Иран спря три танкера - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в Близкия изток достигна нова критична точка сутринта на 28 юли.

Ислямската република обяви мащабни оперативни ходове в стратегическия Ормузки проток, съвпадащи с ключови размествания на американските въоръжени сили в региона и остри дипломатически реакции от страна на Техеран.

Блокада в Ормузкия проток: Спрени са три танкера

Иранските сили официално обявиха, че три петролни танкера са били успешно спрени при опит да преминат през стратегическия Ормузки проток. Според доклади на корабоплавателни анализатори от платформата Lloyds List Intelligence, трафикът през водния коридор е спаднал драстично през последните седмици поради подновените военни рискове. Иранската страна мотивира действията си с мерки за сигурност и проверка на товари, определяни като контрабанда в контекста на продължаващия геополитически конфликт със САЩ. По данни на организацията United Against Nuclear Iran (UANI), десетки танкери остават блокирани или пренасочени по алтернативни маршрути.

Морските пехотинци на САЩ се завърнаха в Окинава

На заден план на морската ескалация, американските морски пехотинци от 31-во експедиционно отделение (31st MEU), които бяха изпратени в близкоизточния театър на военните действия срещу Иран, официално приключиха своята мисия. Командването на Военноморските сили на САЩ и информационната служба на Пентагона DVIDS потвърдиха, че десантният кораб USS Tripoli (LHA 7) е акостирал във военноморската база „Уайт Бийч“ в Окинава, Япония, за да свали обратно сухопътния контингент. Военните служители се завръщат след шестмесечно интензивно разгръщане в зоните на Пети и Седми флот на САЩ, където осигуряваха въздушно-наземна подкрепа и контрол на корабоплаването.

IRIB: Иран отрича участие в ударите срещу Саудитска Арабия

Междувременно, официалната държавна медия на Техеран IRIB категорично отхвърли обвиненията за участие на страната в неотдавнашните въздушни удари с дронове и ракети срещу петролната инфраструктура на Саудитска Арабия. Военни представители, цитирани от телевизията и разпространени от новинарската мрежа Al Jazeera, заявиха, че Иран „не е произвел нито един изстрел“ срещу обекти на кралството. Иранската дипломация определи обвиненията на Рияд като опит за дестабилизация и приписа отговорността на регионални бунтовнически групи, действащи самостоятелно в Ирак и Йемен.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сандо

    18 0 Отговор
    А преди янките да нагазят с мръсните си ботуши и в тоя район на света всичко си беше нормално и никой на никого не пречеше нито да плава,нито да произвежда,нито да търгува и даже туристите ходеха там като в Рая.Англосаксите са способни да превърнат и най-прекрасните кътчета на планетата в мръсна и воняща дупка!

    05:34 29.07.2026

  • 2 КЕФ

    11 1 Отговор
    Кравари загиват и теехниката им бива унищожавана от ирански ракети с руско насочване.

    05:46 29.07.2026

  • 3 БРАВО

    10 3 Отговор
    Иран има право да контролира какви кораби с какви товари минават през протока, защото от там се снабдяват базите на враговете им. А вражеските държави, които помагат на враговете им да убиват невинни иранци, трябват да плащат такси за преминаване на корабите им, защото само така могат да им вземат репарации. Кораби, свързани с Израел, може да преминават само под вода.

    05:52 29.07.2026

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