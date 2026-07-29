Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран с ракетна атака срещу бази на САЩ

Иран с ракетна атака срещу бази на САЩ

29 Юли, 2026 04:07, обновена 29 Юли, 2026 04:12 630 7

  • иран-
  • сащ-
  • бази-
  • атака-
  • ракети

Силите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция изстреляха балистични ракети, но американската противовъздушна отбрана неутрализира заплахата

Иран с ракетна атака срещу бази на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ Корпусът на пазителите на ислямската революция на Иран изстреля множество балистични ракети в опит за изненадваща атака срещу военни бази на САЩ в Близкия изток, прекъсвайки временното затишие в боевете.

Напрежението ескалира: Всички ракети са прихванати

Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално потвърди в социалната мрежа X, че иранските сили са извършили масиран удар, насочен основно към американски обекти в региона, включително бази в Йордания. Според изявлението на военните, американските системи за противовъздушна отбрана са реагирали своевременно и всички вражески ракети са били успешно прехванати, без да причинят преки щети на съоръженията.

Журналистическото разследване и официалните доклади сочат, че атаката с балистични ракети идва броени часове след ключовата среща във Вашингтон между американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Политическите анализатори отчитат този ход като опит на Техеран да демонстрира сила на фона на преговорите за контрол над стратегическия Ормузки проток.

Край на тактическата пауза между Вашингтон и Техеран

През изминалия уикенд САЩ временно преустановиха въздушните си удари над иранска територия, за да дадат възможност на дипломацията. Иранската страна обаче категорично отказа капитулация, заявявайки готовност за „тотална война“. Новата ракетна атака срещу американски военни бази поставя под сериозен въпрос възможността за мирно споразумение.

В отговор на ескалацията, съюзническите сили на САЩ и Саудитска Арабия вече нанесоха бързи контраудари по логистични бази и оръжейни складове на проирански милиции в Източен Ирак. Петролните пазари веднага реагираха на новината, като цените на суровия петрол скочиха с над 4%, надхвърляйки 82 долара за барел поради опасения от пълномащабен регионален конфликт.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Иран

    9 1 Отговор
    И следващият път не спирайте! Това зло трябва да се бие, докато не се прибере зад океана!

    04:17 29.07.2026

  • 2 Нито

    2 10 Отговор
    една ракета не е стигнала целта. Стрелят единствено за пред телевизията да се опитат да убедят населението си че не са тотално смазани, а те реално вече са. Иран разчита на шиитски милиции в ирак и смешните хути да изстрелва дрончета вместо тях, ама и тези проксита почнаха са гърмят вече. Иран е на колене

    Коментиран от #4

    04:22 29.07.2026

  • 3 Любознателен

    6 0 Отговор
    Ами те американски бази вече там не останаха.
    Какво ли ще удрят след това?

    Биби

    04:23 29.07.2026

  • 4 Наколенко

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нито":

    А, златни ти уста.
    Благодарим за информацията от първа ръка.

    Само чакаме Ройтерс да я потвърди.

    04:27 29.07.2026

  • 5 Иначе казано

    5 0 Отговор
    Сащ свършиха ракетите и нищо не са прехванали! Ефективността на патриот и без това е ниска (8-10%), но пропагандата поддържа мита за американо-израелската неуязвимост... А пораженията са реални и се крият от света. Ционистите вкарват в затвора за снимка/видео в мрежите.

    Коментиран от #6

    04:38 29.07.2026

  • 6 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иначе казано":

    Е по кво стрелят тогава ? То бази вече би трябвало да няма ?

    04:50 29.07.2026

  • 7 Един

    0 0 Отговор
    Сега аверчетата на Дончо тъпото, къде залагат на петролЯ да падне ще му запалят врата, че загубиха много парички. Хехехе риск губи...риск губи!

    04:53 29.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания