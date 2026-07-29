Иран с ракетна атака срещу бази на САЩ

Тази нощ Корпусът на пазителите на ислямската революция на Иран изстреля множество балистични ракети в опит за изненадваща атака срещу военни бази на САЩ в Близкия изток, прекъсвайки временното затишие в боевете.

Напрежението ескалира: Всички ракети са прихванати

Централното командване на САЩ (CENTCOM) официално потвърди в социалната мрежа X, че иранските сили са извършили масиран удар, насочен основно към американски обекти в региона, включително бази в Йордания. Според изявлението на военните, американските системи за противовъздушна отбрана са реагирали своевременно и всички вражески ракети са били успешно прехванати, без да причинят преки щети на съоръженията.

Журналистическото разследване и официалните доклади сочат, че атаката с балистични ракети идва броени часове след ключовата среща във Вашингтон между американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Политическите анализатори отчитат този ход като опит на Техеран да демонстрира сила на фона на преговорите за контрол над стратегическия Ормузки проток.

Край на тактическата пауза между Вашингтон и Техеран

През изминалия уикенд САЩ временно преустановиха въздушните си удари над иранска територия, за да дадат възможност на дипломацията. Иранската страна обаче категорично отказа капитулация, заявявайки готовност за „тотална война“. Новата ракетна атака срещу американски военни бази поставя под сериозен въпрос възможността за мирно споразумение.

В отговор на ескалацията, съюзническите сили на САЩ и Саудитска Арабия вече нанесоха бързи контраудари по логистични бази и оръжейни складове на проирански милиции в Източен Ирак. Петролните пазари веднага реагираха на новината, като цените на суровия петрол скочиха с над 4%, надхвърляйки 82 долара за барел поради опасения от пълномащабен регионален конфликт.