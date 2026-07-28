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Киев предупреди Техеран: Въздържайте се от изостряне на ситуацията и от подкрепа за Русия
  Тема: Украйна

Киев предупреди Техеран: Въздържайте се от изостряне на ситуацията и от подкрепа за Русия

28 Юли, 2026 22:50 1 827 117

  • украйна-
  • иран-
  • русия-
  • каспийско море-
  • дронове

Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран и показва колко важно е елиминирането на заплахата от Киев, заяви днес Кремъл

Киев предупреди Техеран: Въздържайте се от изостряне на ситуацията и от подкрепа за Русия - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига съобщи, че е се е обадил на иранския си колега Абас Арагчи след осъждането от Ислямската република на украинската атака с дрон срещу неин кораб, и го е предупредил Техеран да се въздържа от всякакви действия за изостряне на ситуацията и от подкрепа за Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Подчертах необходимостта от въздържане от всякакви ескалационни стъпки, а също и да бъде прекратена всякаква помощ за руската война срещу Украйна. Тази война е незаконна и трябва да приключи", написа Сибига в Екс.

Техеран потвърди, че разговорът се е състоял.

В неделя Арагчи заяви, че украинската атака срещу иранския съд, при която беше убит моряк, а друг бе ранен, "не може да остане без отговор".

В публикацията си Сибига посочи, че действията на Украйна са "били насочени единствено към защита на нашата страна (на Украйна) от руската агресия и никога не са имали за цел да се нападат граждански плавателни съдове или цивилни граждани".

През четирите години от началото на войната с Русия Украйна понесе масирани обстрели с дронове камикадзе иранско производство.

За това време Киев разработи собствени технологии за противодействие на заплахата от безпилотните апарати и предложи помощта си на близкоизточните страни, които бяха подложени на подобни нападения тази година от Техеран.

Израелският първи дипломат Гидеон Саар междувременно съобщи в същата социална мрежа, че е разговарял с украинския си колега и че двамата са обсъдили "предизвикателствата пред нашите страни (Израел и Украйна), включително заплахата от Иран".

Той добави, че очаква с нетърпение страната му да задълбочи сътрудничеството с Украйна.

Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран и показва колко важно е елиминирането на “заплахата от Киев”, заяви днес Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Министерството на външните работи на Иран в събота осъди украинската атака, като посочи, че при експлозията е убит един моряк, а друг е бил ранен.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е нанесъл удар по плавателен съд, използван за доставка на военни товари с участието на Иран.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес обвини Украйна за разширяване на географския мащаб на “терористичните атаки”.

Той обвини Киев за взривяването на германския газопровод “Северен поток” - нещо, което Киев отрича - и за нанасяне на вреди на интересите на Казахстан с атаки срещу тръбна инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (Си Пи Си).

“Тази заплаха трябва да бъде неутрализирана и определено унищожена”, каза Песков.

Междувременно говорителят на Кремъл добави, че руското правителство следи ситуацията с гиганта в електронната търговия “Уайлдберис”, след украински атаки с дронове срещу негови складове в страната, но все още не са взети решения за намеса.

Запитан дали правителството обмисля да осигури държавна помощ на “Уайлдберис” и продавачите му, които претърпяха загуби в резултат на атаките, Песков поздрави компанията за отговора ѝ.

“Знаете, че тази компания предприе доста безпрецедентен ход да съобщи решението си да осигури помощ на продавачите и на онези, чиито стоки са в складовете, въпреки че - строго погледнато - компанията не е имала такова задължение. Това, разбира се, заслужава най-високата оценка“, каза Песков пред репортери.

“Що се отнася до помощта за компанията, като цяло “тази ситуация“, разбира се, се следи от правителството. Водят се дискусии, но все още не са взети “конкретни решения“ по този въпрос“, каза той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕЙ НА ТОВА СЕ ВИКА

    94 15 Отговор
    БЕЗГРАНИЧНА НАГЛОСТ И БЕЗУМИЕ.УКРАИНЦИТЕ ОЧЕВИДНО СА ПОВЯРВАЛИ ПРЕКОМЕРНО И СА СИ ИЗПИЛИ МОЗЪКА. ФИНАЛЪТ Е 100% ЯСЕН. ФИНИТО

    22:52 28.07.2026

  • 2 Тези разлигавени украинци

    83 11 Отговор
    Си помислиха ,че са центърът на света. Трагикомедия,болна нация.

    22:55 28.07.2026

  • 3 Овчар

    77 13 Отговор
    Украйна е бита карта ...! През зимата много украйнци ще откажат да вярват и подчиняват на правителството..! Вече е неизбежно , те сами си го направиха , избраха си артист за водач и то клоун..!

    Коментиран от #11

    22:56 28.07.2026

  • 4 Боруна Лом

    58 7 Отговор
    УКРИ, НАГЛИ УКРИИ!ПУТИН ДАЙ ЕДНА РАКЕТКА ПО ТАКА!

    22:56 28.07.2026

  • 5 Крали Марко

    51 7 Отговор
    Сибига знае ли че е подсъдим и до година ще му изпълнят смъртната присъда питам.

    22:58 28.07.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    37 8 Отговор
    нагли урки ве

    22:59 28.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    30 8 Отговор
    Куриоз!Украински наемници воюват срещу САЩ в Ирак.

    Коментиран от #46, #50

    22:59 28.07.2026

  • 8 Абас Арагчи

    38 9 Отговор
    Чакаме ви и вас пиленца заедно с американците! Елате да творите при батко ви да ви посинеят и на вас дупенцата!

    23:00 28.07.2026

  • 9 Пич

    49 9 Отговор
    Олеле майко !!! Това дребното зелено верно не знае какво друса!!! А Иран....
    Въобще ситуацията...
    Очаквам при затягане на неуспехите на САЩ и Израел, да се опитат да отворят война в трета държава, или да включат във войната трета държава!!! Пакистан и СА са добър залог!!! В краен случай евреите ще обстрелят Безмер, Урсулианските медии ще ореват орталъка, че е стрелял Иран, и ще задействат чл.5!!! Както видяхме с Ирак, обесиха Саддам без никакви доказателства за химически оръжия!!! Изфабрикуваха ги, и после официално се извиниха!!!

    Коментиран от #20

    23:00 28.07.2026

  • 10 Дик диверсанта

    13 36 Отговор
    В България само тъпи рос дебили ли сте останали, първите седем коментара.
    Най-голямата заплаха за България сте рос дебилите, като и част от децата ви, които също стават дебили.

    Коментиран от #16, #73

    23:03 28.07.2026

  • 11 Историк

    43 7 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Когато един клоун вземе властта и застане начело на дадена държава той не става цар, а всъщност царството се превръща в цирк...

    Коментиран от #30

    23:05 28.07.2026

  • 12 Ихааа

    9 25 Отговор
    Как квичат русотрътките. Музика, музикаааааа

    Коментиран от #24

    23:06 28.07.2026

  • 13 ?????

    34 5 Отговор
    Ха ха.
    Тва предупреждение повече прилича на предизвикателство за да ги удари Иран и да се докажат на Тръмп че са заедно с него във войната му срещу Иран.
    То и атаката срещу иранския кораб беше акуратно направена няколко дни преди воаяжа на Зеленски в Щатите със същата цел - ние сме с вас срещу Иран не ни изоставяйте.
    Но комбинацията май не станала.
    Нещо много постно интервюто на Зеленски след срещата с Тръмп - ала бала за лицензиите на Патриотите(докато почне производството им в Украйна я камилата, я камиларя) и никаква конкретика за нищо друго.

    Коментиран от #53

    23:06 28.07.2026

  • 14 Супер нагли бандерофашаги

    26 7 Отговор
    Супер нагли бандерофашаги! Ние ще ви удряме ама вие се въздържайте! Същите са като янките!. Я няколко от новите ракети върху бункера на бандеро фашиста наркоман зеленски!

    23:06 28.07.2026

  • 15 Смех с ватенки

    6 20 Отговор
    Песков драпа дано нещо излезе от тук.Жалка и смешна работа.Иранците си имат други дертове.

    Коментиран от #19

    23:07 28.07.2026

  • 16 скъпа моя връщай се в леглото

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Дик диверсанта":

    при мъжката си половина гаденмиризливпедера@ст стига ти това че си цял ден с различни никове за днес ти подариха значка соросоидендебил

    23:07 28.07.2026

  • 17 Последния Софиянец

    9 20 Отговор
    Зеленски трабва да замлати и чалмите като ватите, не зная какво ги бави!

    Коментиран от #23

    23:07 28.07.2026

  • 18 РУСОФИЛКИТЕ

    9 19 Отговор
    ПАК СВАЛИХА УШАНКИТЕ

    И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    СЛЕДВА КАКТО ВИНАГИ

    ЦЕЛУВАНЕ НА КУРАНЪТ.

    Коментиран от #45

    23:08 28.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 що се напиняш?

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Така и така ще се нассереш.

    Коментиран от #33

    23:08 28.07.2026

  • 21 Пич

    6 17 Отговор
    Само от млатене разбират аятоласите и чамосаните им копейки.

    Коментиран от #28, #38

    23:09 28.07.2026

  • 22 Сатанa Z

    10 4 Отговор
    Те това е казАл иранеца,а не бръщолевенията на Онатолий

    🇮🇷 Арагчи: Всяко посегателство върху нашите граждани или интереси е неприемливо и всички причинени щети трябва да бъдат напълно обезщетени.

    Арагчи относно украинската атака срещу ирански кораб: Украинският външен министър Андрий Сибиха ме увери, че ударът срещу иранския кораб е бил непреднамерен и че Украйна не се стреми към ескалация на напрежението.

    Иран също не се стреми към ескалация; той обаче ясно заяви, че всяка атака срещу ирански граждани или интереси е неприемлива. Всякакви причинени щети трябва да бъдат напълно обезщетени.

    23:09 28.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Историк

    7 10 Отговор
    Клоуна милеционер с ботокса ще виси от башнята тази есен.

    23:10 28.07.2026

  • 26 Удри копейката с манивелата!

    7 12 Отговор
    Докато се изправи!

    23:11 28.07.2026

  • 27 Дик диверсанта

    5 19 Отговор
    Над Крим имаме коридор през който украинските дронове летят необезпокоявани, така, че това няма да е последния кораб, който потапят, всички кораби с които орките пренасят въоръжение и техника ще последват съдбата на този. Каспийско море ще стане като Азовско.

    Коментиран от #34

    23:11 28.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ИРАНСКИТЕ ШАХЕДИ

    8 15 Отговор
    СА ЛЕГИТИМНА ВОЕННА ЦЕЛ.

    НИКАКВА ПРОШКА

    ЗА ИРАНСКИТЕ ТЕРОРИСТИ.

    Коментиран от #42

    23:11 28.07.2026

  • 30 Соломон

    10 13 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Този клоун е дошъл на власт чрез избори както вички други клоуни преди него.Клоуна в Москва го постави пияния Елцин.И в резултат на това всички видяха какво се поучава когато Иванушка глупака стане цар

    Коментиран от #57

    23:11 28.07.2026

  • 31 Интересно

    3 12 Отговор
    Що бе, руснаците казват че е позволено. Колко чужди кораба пострадаха от тях.

    Коментиран от #85

    23:11 28.07.2026

  • 32 Хомосексуален ли си?

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "ко рече последната софиянка":

    Ще ти помогнем.

    Коментиран от #36, #40

    23:12 28.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Соломон

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Дик диверсанта":

    Както не е и първият потопен в Каспийско море

    23:12 28.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ДрБр

    6 2 Отговор
    Льош, льош Киив!

    23:13 28.07.2026

  • 38 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Като гледам вие сте млатените и еб...те

    23:13 28.07.2026

  • 39 Копейкотрошач

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Па що?":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #77

    23:14 28.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Някой

    11 8 Отговор
    Честито на улеите - намериха си майстора с иранците. Те не прощават на американци и евреи, че какво остана за укритие?
    Ще е забавно!

    Коментиран от #48

    23:14 28.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Име

    2 3 Отговор
    Приятни сънища!

    23:15 28.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Сатана Z

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    ⚡️ Съветникът по националната сигурност на Ирак обвини Украйна в извършване на саботаж в страната: „Малка група, работеща за Киев, проведе ограничени саботажни операции в Ирак. Отговорността за тези атаки се приписва на местни групи...“

    Коментиран от #47

    23:15 28.07.2026

  • 47 Соломон

    5 8 Отговор

    До коментар #46 от "Сатана Z":

    Не разбирам.Ако САЩ могат да удрят иранските проксита в Ирак.Защо и Украинците да не могат

    Коментиран от #87

    23:17 28.07.2026

  • 48 Кви улеи те гонят 😂

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Някой":

    Не нормален ли си или си друсан?🤡

    23:19 28.07.2026

  • 49 Ето така се прави

    4 5 Отговор
    А не като нашите шушумиги - Иран изпрати нота и те ореваха медиите

    23:19 28.07.2026

  • 50 Ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Това най-новия виц ли е

    23:20 28.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ицо

    6 4 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    Коментиран от #54

    23:22 28.07.2026

  • 53 ?????

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Всъзност аз си мисля че едва ли иранците ще си хабят ракетите по Украйна.
    Трябват им на други места.
    Струва ми се по вероятно да ударят някакъв украински кораб по моретата и океаните.
    И симетрично и по-евтино.

    Коментиран от #62

    23:23 28.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Отец Дионисий

    5 5 Отговор
    Трябва всеки ден да благодарим на Бог, че не сме се родили руснаци или иранци.

    Коментиран от #59

    23:26 28.07.2026

  • 56 Абе фашистки нещастници

    6 4 Отговор
    Кой потопи кораба на Иран. Сган лъжлива. Иран ако иска ще подкрепя Русия, ако иска САЩ. Вас ще слушат! Фашистка сган!

    Коментиран от #63

    23:27 28.07.2026

  • 57 Избори

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Соломон":

    след преврат и раздаване на курабийки от американско длъжностно лице.... Не споменаваме нацистките формирования (наречени партии), които влязоха във властта и спонсорирани и обучавани в западно европейските държави. Дотук с демократичните избори..

    Коментиран от #65

    23:29 28.07.2026

  • 58 урко

    5 4 Отговор
    Фашистите Наркомани предупреждават че те само трябва да атакуват - каква изродщина просто невероятно, хайде братушките да ви приключват централно.

    23:29 28.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ЕИЩГКЩФНКД

    4 1 Отговор
    Форума е пълен с копейки.

    23:30 28.07.2026

  • 61 Бай онзи

    1 2 Отговор
    Тука надничат островни уши!!!

    23:31 28.07.2026

  • 62 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "?????":

    Има логика. Удрят украински кораб в руски териториални води или зона и е равнопоставно. Пито-платено.

    23:31 28.07.2026

  • 63 Що квичиш?

    4 2 Отговор

    До коментар #56 от "Абе фашистки нещастници":

    За пари ли?

    Коментиран от #64, #66, #67, #80, #90, #92, #94

    23:32 28.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Избори":

    Кога е станал преврат, кой е взел властта и кога след това е имало избори????

    23:36 28.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Не е за пари":

    Прав си.
    Знаеш ли какво е фашизъм?

    Коментиран от #71, #84

    23:41 28.07.2026

  • 69 УдоМача

    4 3 Отговор
    Киев много ербап стана, но Иран трябва да го направи на картофена нива за да си дойдат нещата по местата...

    23:41 28.07.2026

  • 70 КПСС БКП

    4 2 Отговор
    Другари и другарки.Какво ще правим , когато след няколко месеца нашата мила раша се разпадне?Мъка, мъка дрогаре няма да има Копейки за банички.ГЛАД ИДЕ ДРОГАРЕ.

    23:42 28.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Що квичиш?

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Абе фашистки нещастници":

    За пари ли?

    Коментиран от #89, #91

    23:44 28.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 руската мечка

    1 1 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #97

    23:49 28.07.2026

  • 75 Интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Русофобията":

    Интересно определение. Дай такова и за русофилията.

    23:50 28.07.2026

  • 76 Летец Пешеходец

    4 3 Отговор
    Украйна демонстрира, че ще им го върне тъпкано на иранците, заради подкрепата им за Русия. Освен това се оформя съюз между Украйна и Израел, което едва ли радва Кремъл. Досега евреите изпращаха на украинците само хуманитарна помощ, като отказваха оръжейни доставки. Но, това може много скоро да се промени. Още повече, че двете войни може да се "обединят", като се разшири районът на ударите срещу руски и ирански цели.

    23:52 28.07.2026

  • 77 А на

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Копейкотрошач":

    Тебе дръжката на теслата!

    23:52 28.07.2026

  • 78 А50

    1 2 Отговор
    Иран ще направи показно как се лупкат бандеровчета насред Куев. Те не отстъпиха на Сащ и Израел но хунтата ще ги плаши, укрите държат първенството по тъпотия

    23:52 28.07.2026

  • 79 ?????

    2 0 Отговор
    Уф.
    Ето и гугъл превода на версията на иранския външен министър Абас Арагчи за разговора със Сибига.
    "Украинският външен министър Сибига увери, че атаката срещу иранския кораб е била непреднамерена и Украйна не се стреми към ескалация. Иран също не се стреми към ескалация, но даде да се разбере, че всяко нападение срещу нашите граждани или интереси е неприемливо. Трябва да се компенсират загубите"
    Такива ми ти работи.

    23:53 28.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 БАЦЕ ЕООД

    2 1 Отговор
    Тия украински боклуци незабавно трябва да напуснат България и да отидат на фронта ...

    23:55 28.07.2026

  • 82 Брадата лъжа

    2 1 Отговор
    "През четирите години от началото на войната с Русия Украйна понесе масирани обстрели с дронове камикадзе иранско производство."

    Медийно безсрамие и лъжи!

    23:55 28.07.2026

  • 83 Ами

    3 1 Отговор
    Израел и окраина си приличат по три неща.
    И двете държави са създадени от СССР.
    И двете държави се управляват от хазари.
    И двете държави съществуват заради САЩ.

    Коментиран от #103

    23:57 28.07.2026

  • 84 Да разбира се

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Интересно":

    Първият признак на фашизма от евтина пропаганда срещу Русия и евтини глупаци по форумите по форумите, виждаме всички! Останалите лъжи, кражби, анатемосване на народ, гонене на спортисти и артисти, кражба на авоари, стоки, имоти, рушене на паметници, подмяна на история, рушене на църкви, гонене на свещеници, събиране на хора от улицата за пушечно месо, репресии на народа и още куп фашистки екстри ги виждаме в Украйна и голяма част в Европа, възродила фашизма!

    Коментиран от #93, #96

    23:58 28.07.2026

  • 85 А50

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Интересно":

    А чул ли си някой освен укрите да реве за тези кораби

    Коментиран от #104

    23:59 28.07.2026

  • 86 Янко

    1 1 Отговор
    Бати зеле иранците няма да ви пазят като Путин.Видяхте какво стана с американските бази при арабите.

    23:59 28.07.2026

  • 87 Защо ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Соломон":

    Да не цивриш тук ако Иран им обяани защо!

    23:59 28.07.2026

  • 88 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Не е за пари":

    Прав си приятел за тези които се излагат. Реално не знаят какво казват 😉

    23:59 28.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Касс

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Да разбира се":

    Изфъсскал си .

    Коментиран от #95

    00:05 29.07.2026

  • 94 Не е за пари

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Що квичиш?":

    Г.лу-пака к.вичи за жълти сто тинки, защото е от па-дък и показва трагедията си и дъното на запада и от чаяността на фашизма да опре до от па-дъка да т.ро-ли срещу Русия. Та така. За жълти сто тинки бок.-лука се излага.

    ПП До т.риещият!
    Ако т.ро-лещият г.лу-пак си ти и се припозна в коментара, аз нямам вина.

    00:06 29.07.2026

  • 95 Е да те жаля ли

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Касс":

    Остава да си тролиш жално и да те се радват, че си евтин и глупав.

    00:06 29.07.2026

  • 96 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Да разбира се":

    Общи приказки. Това за което говориш го има на конкретни места. Всички ги знаят. Фашизма има определение. Не е тълкуване.

    Коментиран от #99

    00:07 29.07.2026

  • 97 А ти кога

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "руската мечка":

    ще го гризнеш?
    И по-дълго да гризеш, та да поумнееш

    00:07 29.07.2026

  • 98 БАЦЕ ЕООД

    1 0 Отговор
    това тук не е медия така или иначе ... количеството достоверна информация е смешно

    00:08 29.07.2026

  • 99 Реалности

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Интересно":

    Въпрос на интелект е човек дали живее в реалността или е ползван за евтин глупак по форумите да троли за фашизма срещу Русия.

    Коментиран от #107, #111

    00:09 29.07.2026

  • 100 ей тва е отговор

    2 1 Отговор
    А нашия чорап хем путиноид ама и се крие под полата на тръмп.

    Коментиран от #106

    00:09 29.07.2026

  • 101 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Два взривени автомобила с военни от ВСУ за ден в Одеса!

    00:12 29.07.2026

  • 102 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Киев клекна на Техеран. Извини се за удара по иранския кораб и не желае конфронтация с Техеран. Техеран иска компенсации.

    Коментиран от #105

    00:14 29.07.2026

  • 103 Малка поправка

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Ами":

    Израел създаден от британците на колониалните им земи . Както и държавите на шейхоеете. Мосад е създаден от британските служби и е тяхно разклонение за контрол на района.
    Чрез Мосад и лобито им контролират и политиката в САЩ.
    Британците са в основата на войните за Крим...прогонване на Русия от Черно море..и преди и сега

    Коментиран от #113

    00:14 29.07.2026

  • 104 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #85 от "А50":

    Чети бе. За това има дипломатически канали.
    Не по форумите.

    00:15 29.07.2026

  • 105 да да да

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "az СВО Победа 81":

    От твое име ли се извини бе @матко, ти четеш ли или само си писател.

    Коментиран от #110

    00:16 29.07.2026

  • 106 Ми да

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "ей тва е отговор":

    Страхлив е като нашите дръгливи копейки.

    Коментиран от #109

    00:17 29.07.2026

  • 107 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Реалности":

    Не знаех че на елементарни въпроси се казва тролене.

    Коментиран от #108

    00:17 29.07.2026

  • 108 Тролене се казва

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Интересно":

    на ниско интелигентните тролски простотии с които ни заливат два глупака във форума срещу Русия и показват освен личната си трагедия на евтин глупак и трагедията на запада и отчаяността на фашизма залял запада да опре до глупак да троли срещу Русия

    00:20 29.07.2026

  • 109 ей тва е отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Ми да":

    не искам да ги обиждам но когато фактите говорят и боговете мълчат е те копейките никога не мълчат ама тва е друга тема.....

    00:21 29.07.2026

  • 110 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "да да да":

    Там е работата, че чета!

    Скоро и до теб ще стигне....

    Коментиран от #114

    00:21 29.07.2026

  • 111 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Реалности":

    Особено ако на въпроса се отговаря с общи приказки или обиди. Тролеите са ясни.

    Коментиран от #112

    00:22 29.07.2026

  • 112 На въпроси

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Интересно":

    с цел тролене се отговаря само с подигравка! В коментара пределно ясно са написани само факти, случващи се в Украйна и Европа!

    Коментиран от #116

    00:24 29.07.2026

  • 113 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Малка поправка":

    Поправка на поправката.
    Знаеш ли кой е организатор на Мосад и откъде произхожда ?

    00:26 29.07.2026

  • 114 да да да

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "az СВО Победа 81":

    браво четеш и кво разбра сега....една гаща с плява?

    00:26 29.07.2026

  • 115 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Само млатене по ватата!

    00:30 29.07.2026

  • 116 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "На въпроси":

    Въпроси с цел тролене?
    Например къде са конфискувани най много имоти? Това ли?

    Коментиран от #117

    00:31 29.07.2026

  • 117 Какво правят в Европа

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Интересно":

    Питаш неща случващи се пред всички ни.

    00:32 29.07.2026

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