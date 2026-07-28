Киев предупреди Техеран: Въздържайте се от изостряне на ситуацията и от подкрепа за Русия

Украинският външен министър Андрий Сибига съобщи, че е се е обадил на иранския си колега Абас Арагчи след осъждането от Ислямската република на украинската атака с дрон срещу неин кораб, и го е предупредил Техеран да се въздържа от всякакви действия за изостряне на ситуацията и от подкрепа за Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Подчертах необходимостта от въздържане от всякакви ескалационни стъпки, а също и да бъде прекратена всякаква помощ за руската война срещу Украйна. Тази война е незаконна и трябва да приключи", написа Сибига в Екс.

Техеран потвърди, че разговорът се е състоял.

В неделя Арагчи заяви, че украинската атака срещу иранския съд, при която беше убит моряк, а друг бе ранен, "не може да остане без отговор".

В публикацията си Сибига посочи, че действията на Украйна са "били насочени единствено към защита на нашата страна (на Украйна) от руската агресия и никога не са имали за цел да се нападат граждански плавателни съдове или цивилни граждани".

През четирите години от началото на войната с Русия Украйна понесе масирани обстрели с дронове камикадзе иранско производство.

За това време Киев разработи собствени технологии за противодействие на заплахата от безпилотните апарати и предложи помощта си на близкоизточните страни, които бяха подложени на подобни нападения тази година от Техеран.

Израелският първи дипломат Гидеон Саар междувременно съобщи в същата социална мрежа, че е разговарял с украинския си колега и че двамата са обсъдили "предизвикателствата пред нашите страни (Израел и Украйна), включително заплахата от Иран".

Той добави, че очаква с нетърпение страната му да задълбочи сътрудничеството с Украйна.

Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран и показва колко важно е елиминирането на “заплахата от Киев”, заяви днес Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Министерството на външните работи на Иран в събота осъди украинската атака, като посочи, че при експлозията е убит един моряк, а друг е бил ранен.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е нанесъл удар по плавателен съд, използван за доставка на военни товари с участието на Иран.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес обвини Украйна за разширяване на географския мащаб на “терористичните атаки”.

Той обвини Киев за взривяването на германския газопровод “Северен поток” - нещо, което Киев отрича - и за нанасяне на вреди на интересите на Казахстан с атаки срещу тръбна инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (Си Пи Си).

“Тази заплаха трябва да бъде неутрализирана и определено унищожена”, каза Песков.

Междувременно говорителят на Кремъл добави, че руското правителство следи ситуацията с гиганта в електронната търговия “Уайлдберис”, след украински атаки с дронове срещу негови складове в страната, но все още не са взети решения за намеса.

Запитан дали правителството обмисля да осигури държавна помощ на “Уайлдберис” и продавачите му, които претърпяха загуби в резултат на атаките, Песков поздрави компанията за отговора ѝ.

“Знаете, че тази компания предприе доста безпрецедентен ход да съобщи решението си да осигури помощ на продавачите и на онези, чиито стоки са в складовете, въпреки че - строго погледнато - компанията не е имала такова задължение. Това, разбира се, заслужава най-високата оценка“, каза Песков пред репортери.

“Що се отнася до помощта за компанията, като цяло “тази ситуация“, разбира се, се следи от правителството. Водят се дискусии, но все още не са взети “конкретни решения“ по този въпрос“, каза той.