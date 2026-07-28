Киев предупреди Техеран: Въздържайте се от изостряне на ситуацията и от подкрепа за Русия

Украинският външен министър Андрий Сибига съобщи, че е се е обадил на иранския си колега Абас Арагчи след осъждането от Ислямската република на украинската атака с дрон срещу неин кораб, и го е предупредил Техеран да се въздържа от всякакви действия за изостряне на ситуацията и от подкрепа за Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Подчертах необходимостта от въздържане от всякакви ескалационни стъпки, а също и да бъде прекратена всякаква помощ за руската война срещу Украйна. Тази война е незаконна и трябва да приключи", написа Сибига в Екс.
Техеран потвърди, че разговорът се е състоял.
В неделя Арагчи заяви, че украинската атака срещу иранския съд, при която беше убит моряк, а друг бе ранен, "не може да остане без отговор".
В публикацията си Сибига посочи, че действията на Украйна са "били насочени единствено към защита на нашата страна (на Украйна) от руската агресия и никога не са имали за цел да се нападат граждански плавателни съдове или цивилни граждани".
През четирите години от началото на войната с Русия Украйна понесе масирани обстрели с дронове камикадзе иранско производство.
За това време Киев разработи собствени технологии за противодействие на заплахата от безпилотните апарати и предложи помощта си на близкоизточните страни, които бяха подложени на подобни нападения тази година от Техеран.
Израелският първи дипломат Гидеон Саар междувременно съобщи в същата социална мрежа, че е разговарял с украинския си колега и че двамата са обсъдили "предизвикателствата пред нашите страни (Израел и Украйна), включително заплахата от Иран".
Той добави, че очаква с нетърпение страната му да задълбочи сътрудничеството с Украйна.
Украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море ще бъде смятана за нападение срещу самия Иран и показва колко важно е елиминирането на “заплахата от Киев”, заяви днес Кремъл, цитиран от Ройтерс.
Министерството на външните работи на Иран в събота осъди украинската атака, като посочи, че при експлозията е убит един моряк, а друг е бил ранен.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е нанесъл удар по плавателен съд, използван за доставка на военни товари с участието на Иран.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес обвини Украйна за разширяване на географския мащаб на “терористичните атаки”.
Той обвини Киев за взривяването на германския газопровод “Северен поток” - нещо, което Киев отрича - и за нанасяне на вреди на интересите на Казахстан с атаки срещу тръбна инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (Си Пи Си).
“Тази заплаха трябва да бъде неутрализирана и определено унищожена”, каза Песков.
Междувременно говорителят на Кремъл добави, че руското правителство следи ситуацията с гиганта в електронната търговия “Уайлдберис”, след украински атаки с дронове срещу негови складове в страната, но все още не са взети решения за намеса.
Запитан дали правителството обмисля да осигури държавна помощ на “Уайлдберис” и продавачите му, които претърпяха загуби в резултат на атаките, Песков поздрави компанията за отговора ѝ.
“Знаете, че тази компания предприе доста безпрецедентен ход да съобщи решението си да осигури помощ на продавачите и на онези, чиито стоки са в складовете, въпреки че - строго погледнато - компанията не е имала такова задължение. Това, разбира се, заслужава най-високата оценка“, каза Песков пред репортери.
“Що се отнася до помощта за компанията, като цяло “тази ситуация“, разбира се, се следи от правителството. Водят се дискусии, но все още не са взети “конкретни решения“ по този въпрос“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕЙ НА ТОВА СЕ ВИКА
22:52 28.07.2026
2 Тези разлигавени украинци
22:55 28.07.2026
3 Овчар
Коментиран от #11
22:56 28.07.2026
4 Боруна Лом
22:56 28.07.2026
5 Крали Марко
22:58 28.07.2026
6 Ний ша Ва упрайм
22:59 28.07.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #46, #50
22:59 28.07.2026
8 Абас Арагчи
23:00 28.07.2026
9 Пич
Въобще ситуацията...
Очаквам при затягане на неуспехите на САЩ и Израел, да се опитат да отворят война в трета държава, или да включат във войната трета държава!!! Пакистан и СА са добър залог!!! В краен случай евреите ще обстрелят Безмер, Урсулианските медии ще ореват орталъка, че е стрелял Иран, и ще задействат чл.5!!! Както видяхме с Ирак, обесиха Саддам без никакви доказателства за химически оръжия!!! Изфабрикуваха ги, и после официално се извиниха!!!
Коментиран от #20
23:00 28.07.2026
10 Дик диверсанта
Най-голямата заплаха за България сте рос дебилите, като и част от децата ви, които също стават дебили.
Коментиран от #16, #73
23:03 28.07.2026
11 Историк
До коментар #3 от "Овчар":Когато един клоун вземе властта и застане начело на дадена държава той не става цар, а всъщност царството се превръща в цирк...
Коментиран от #30
23:05 28.07.2026
12 Ихааа
Коментиран от #24
23:06 28.07.2026
13 ?????
Тва предупреждение повече прилича на предизвикателство за да ги удари Иран и да се докажат на Тръмп че са заедно с него във войната му срещу Иран.
То и атаката срещу иранския кораб беше акуратно направена няколко дни преди воаяжа на Зеленски в Щатите със същата цел - ние сме с вас срещу Иран не ни изоставяйте.
Но комбинацията май не станала.
Нещо много постно интервюто на Зеленски след срещата с Тръмп - ала бала за лицензиите на Патриотите(докато почне производството им в Украйна я камилата, я камиларя) и никаква конкретика за нищо друго.
Коментиран от #53
23:06 28.07.2026
14 Супер нагли бандерофашаги
23:06 28.07.2026
15 Смех с ватенки
Коментиран от #19
23:07 28.07.2026
16 скъпа моя връщай се в леглото
До коментар #10 от "Дик диверсанта":при мъжката си половина гаденмиризливпедера@ст стига ти това че си цял ден с различни никове за днес ти подариха значка соросоидендебил
23:07 28.07.2026
17 Последния Софиянец
Коментиран от #23
23:07 28.07.2026
18 РУСОФИЛКИТЕ
И НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.
СЛЕДВА КАКТО ВИНАГИ
ЦЕЛУВАНЕ НА КУРАНЪТ.
Коментиран от #45
23:08 28.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 що се напиняш?
До коментар #9 от "Пич":Така и така ще се нассереш.
Коментиран от #33
23:08 28.07.2026
21 Пич
Коментиран от #28, #38
23:09 28.07.2026
22 Сатанa Z
🇮🇷 Арагчи: Всяко посегателство върху нашите граждани или интереси е неприемливо и всички причинени щети трябва да бъдат напълно обезщетени.
Арагчи относно украинската атака срещу ирански кораб: Украинският външен министър Андрий Сибиха ме увери, че ударът срещу иранския кораб е бил непреднамерен и че Украйна не се стреми към ескалация на напрежението.
Иран също не се стреми към ескалация; той обаче ясно заяви, че всяка атака срещу ирански граждани или интереси е неприемлива. Всякакви причинени щети трябва да бъдат напълно обезщетени.
23:09 28.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Историк
23:10 28.07.2026
26 Удри копейката с манивелата!
23:11 28.07.2026
27 Дик диверсанта
Коментиран от #34
23:11 28.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ИРАНСКИТЕ ШАХЕДИ
НИКАКВА ПРОШКА
ЗА ИРАНСКИТЕ ТЕРОРИСТИ.
Коментиран от #42
23:11 28.07.2026
30 Соломон
До коментар #11 от "Историк":Този клоун е дошъл на власт чрез избори както вички други клоуни преди него.Клоуна в Москва го постави пияния Елцин.И в резултат на това всички видяха какво се поучава когато Иванушка глупака стане цар
Коментиран от #57
23:11 28.07.2026
31 Интересно
Коментиран от #85
23:11 28.07.2026
32 Хомосексуален ли си?
До коментар #23 от "ко рече последната софиянка":Ще ти помогнем.
Коментиран от #36, #40
23:12 28.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Соломон
До коментар #27 от "Дик диверсанта":Както не е и първият потопен в Каспийско море
23:12 28.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ДрБр
23:13 28.07.2026
38 Пич
До коментар #21 от "Пич":Като гледам вие сте млатените и еб...те
23:13 28.07.2026
39 Копейкотрошач
До коментар #24 от "Па що?":Една тесла ти стига.
Коментиран от #77
23:14 28.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Някой
Ще е забавно!
Коментиран от #48
23:14 28.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Име
23:15 28.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Сатана Z
До коментар #7 от "Последния Софиянец":⚡️ Съветникът по националната сигурност на Ирак обвини Украйна в извършване на саботаж в страната: „Малка група, работеща за Киев, проведе ограничени саботажни операции в Ирак. Отговорността за тези атаки се приписва на местни групи...“
Коментиран от #47
23:15 28.07.2026
47 Соломон
До коментар #46 от "Сатана Z":Не разбирам.Ако САЩ могат да удрят иранските проксита в Ирак.Защо и Украинците да не могат
Коментиран от #87
23:17 28.07.2026
48 Кви улеи те гонят 😂
До коментар #41 от "Някой":Не нормален ли си или си друсан?🤡
23:19 28.07.2026
49 Ето така се прави
23:19 28.07.2026
50 Ха ха ха
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Това най-новия виц ли е
23:20 28.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ицо
Коментиран от #54
23:22 28.07.2026
53 ?????
До коментар #13 от "?????":Всъзност аз си мисля че едва ли иранците ще си хабят ракетите по Украйна.
Трябват им на други места.
Струва ми се по вероятно да ударят някакъв украински кораб по моретата и океаните.
И симетрично и по-евтино.
Коментиран от #62
23:23 28.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Отец Дионисий
Коментиран от #59
23:26 28.07.2026
56 Абе фашистки нещастници
Коментиран от #63
23:27 28.07.2026
57 Избори
До коментар #30 от "Соломон":след преврат и раздаване на курабийки от американско длъжностно лице.... Не споменаваме нацистките формирования (наречени партии), които влязоха във властта и спонсорирани и обучавани в западно европейските държави. Дотук с демократичните избори..
Коментиран от #65
23:29 28.07.2026
58 урко
23:29 28.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ЕИЩГКЩФНКД
23:30 28.07.2026
61 Бай онзи
23:31 28.07.2026
62 Интересно
До коментар #53 от "?????":Има логика. Удрят украински кораб в руски териториални води или зона и е равнопоставно. Пито-платено.
23:31 28.07.2026
63 Що квичиш?
До коментар #56 от "Абе фашистки нещастници":За пари ли?
Коментиран от #64, #66, #67, #80, #90, #92, #94
23:32 28.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Интересно
До коментар #57 от "Избори":Кога е станал преврат, кой е взел властта и кога след това е имало избори????
23:36 28.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Интересно
До коментар #66 от "Не е за пари":Прав си.
Знаеш ли какво е фашизъм?
Коментиран от #71, #84
23:41 28.07.2026
69 УдоМача
23:41 28.07.2026
70 КПСС БКП
23:42 28.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Що квичиш?
До коментар #67 от "Абе фашистки нещастници":За пари ли?
Коментиран от #89, #91
23:44 28.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 руската мечка
Коментиран от #97
23:49 28.07.2026
75 Интересно
До коментар #73 от "Русофобията":Интересно определение. Дай такова и за русофилията.
23:50 28.07.2026
76 Летец Пешеходец
23:52 28.07.2026
77 А на
До коментар #39 от "Копейкотрошач":Тебе дръжката на теслата!
23:52 28.07.2026
78 А50
23:52 28.07.2026
79 ?????
Ето и гугъл превода на версията на иранския външен министър Абас Арагчи за разговора със Сибига.
"Украинският външен министър Сибига увери, че атаката срещу иранския кораб е била непреднамерена и Украйна не се стреми към ескалация. Иран също не се стреми към ескалация, но даде да се разбере, че всяко нападение срещу нашите граждани или интереси е неприемливо. Трябва да се компенсират загубите"
Такива ми ти работи.
23:53 28.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 БАЦЕ ЕООД
23:55 28.07.2026
82 Брадата лъжа
Медийно безсрамие и лъжи!
23:55 28.07.2026
83 Ами
И двете държави са създадени от СССР.
И двете държави се управляват от хазари.
И двете държави съществуват заради САЩ.
Коментиран от #103
23:57 28.07.2026
84 Да разбира се
До коментар #68 от "Интересно":Първият признак на фашизма от евтина пропаганда срещу Русия и евтини глупаци по форумите по форумите, виждаме всички! Останалите лъжи, кражби, анатемосване на народ, гонене на спортисти и артисти, кражба на авоари, стоки, имоти, рушене на паметници, подмяна на история, рушене на църкви, гонене на свещеници, събиране на хора от улицата за пушечно месо, репресии на народа и още куп фашистки екстри ги виждаме в Украйна и голяма част в Европа, възродила фашизма!
Коментиран от #93, #96
23:58 28.07.2026
85 А50
До коментар #31 от "Интересно":А чул ли си някой освен укрите да реве за тези кораби
Коментиран от #104
23:59 28.07.2026
86 Янко
23:59 28.07.2026
87 Защо ли?
До коментар #47 от "Соломон":Да не цивриш тук ако Иран им обяани защо!
23:59 28.07.2026
88 Интересно
До коментар #80 от "Не е за пари":Прав си приятел за тези които се излагат. Реално не знаят какво казват 😉
23:59 28.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Касс
До коментар #84 от "Да разбира се":Изфъсскал си .
Коментиран от #95
00:05 29.07.2026
94 Не е за пари
До коментар #63 от "Що квичиш?":Г.лу-пака к.вичи за жълти сто тинки, защото е от па-дък и показва трагедията си и дъното на запада и от чаяността на фашизма да опре до от па-дъка да т.ро-ли срещу Русия. Та така. За жълти сто тинки бок.-лука се излага.
ПП До т.риещият!
Ако т.ро-лещият г.лу-пак си ти и се припозна в коментара, аз нямам вина.
00:06 29.07.2026
95 Е да те жаля ли
До коментар #93 от "Касс":Остава да си тролиш жално и да те се радват, че си евтин и глупав.
00:06 29.07.2026
96 Интересно
До коментар #84 от "Да разбира се":Общи приказки. Това за което говориш го има на конкретни места. Всички ги знаят. Фашизма има определение. Не е тълкуване.
Коментиран от #99
00:07 29.07.2026
97 А ти кога
До коментар #74 от "руската мечка":ще го гризнеш?
И по-дълго да гризеш, та да поумнееш
00:07 29.07.2026
98 БАЦЕ ЕООД
00:08 29.07.2026
99 Реалности
До коментар #96 от "Интересно":Въпрос на интелект е човек дали живее в реалността или е ползван за евтин глупак по форумите да троли за фашизма срещу Русия.
Коментиран от #107, #111
00:09 29.07.2026
100 ей тва е отговор
Коментиран от #106
00:09 29.07.2026
101 az СВО Победа 81
00:12 29.07.2026
102 az СВО Победа 81
Коментиран от #105
00:14 29.07.2026
103 Малка поправка
До коментар #83 от "Ами":Израел създаден от британците на колониалните им земи . Както и държавите на шейхоеете. Мосад е създаден от британските служби и е тяхно разклонение за контрол на района.
Чрез Мосад и лобито им контролират и политиката в САЩ.
Британците са в основата на войните за Крим...прогонване на Русия от Черно море..и преди и сега
Коментиран от #113
00:14 29.07.2026
104 Интересно
До коментар #85 от "А50":Чети бе. За това има дипломатически канали.
Не по форумите.
00:15 29.07.2026
105 да да да
До коментар #102 от "az СВО Победа 81":От твое име ли се извини бе @матко, ти четеш ли или само си писател.
Коментиран от #110
00:16 29.07.2026
106 Ми да
До коментар #100 от "ей тва е отговор":Страхлив е като нашите дръгливи копейки.
Коментиран от #109
00:17 29.07.2026
107 Интересно
До коментар #99 от "Реалности":Не знаех че на елементарни въпроси се казва тролене.
Коментиран от #108
00:17 29.07.2026
108 Тролене се казва
До коментар #107 от "Интересно":на ниско интелигентните тролски простотии с които ни заливат два глупака във форума срещу Русия и показват освен личната си трагедия на евтин глупак и трагедията на запада и отчаяността на фашизма залял запада да опре до глупак да троли срещу Русия
00:20 29.07.2026
109 ей тва е отговор
До коментар #106 от "Ми да":не искам да ги обиждам но когато фактите говорят и боговете мълчат е те копейките никога не мълчат ама тва е друга тема.....
00:21 29.07.2026
110 az СВО Победа 81
До коментар #105 от "да да да":Там е работата, че чета!
Скоро и до теб ще стигне....
Коментиран от #114
00:21 29.07.2026
111 Интересно
До коментар #99 от "Реалности":Особено ако на въпроса се отговаря с общи приказки или обиди. Тролеите са ясни.
Коментиран от #112
00:22 29.07.2026
112 На въпроси
До коментар #111 от "Интересно":с цел тролене се отговаря само с подигравка! В коментара пределно ясно са написани само факти, случващи се в Украйна и Европа!
Коментиран от #116
00:24 29.07.2026
113 Интересно
До коментар #103 от "Малка поправка":Поправка на поправката.
Знаеш ли кой е организатор на Мосад и откъде произхожда ?
00:26 29.07.2026
114 да да да
До коментар #110 от "az СВО Победа 81":браво четеш и кво разбра сега....една гаща с плява?
00:26 29.07.2026
115 Последния Софиянец
00:30 29.07.2026
116 Интересно
До коментар #112 от "На въпроси":Въпроси с цел тролене?
Например къде са конфискувани най много имоти? Това ли?
Коментиран от #117
00:31 29.07.2026
117 Какво правят в Европа
До коментар #116 от "Интересно":Питаш неща случващи се пред всички ни.
00:32 29.07.2026