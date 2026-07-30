Сенатът на САЩ придвижи новите санкции срещу Русия

Горната камара на американския Конгрес направи ключова стъпка към приемането на нов мащабен законопроект, целящ сериозно затягане на санкциите срещу Руската федерация и Ислямска република Иран.

По време на пленарната сесия в сряда (29 юли), излъчвана на живо по американския обществен телевизионен канал C-SPAN, законодателите одобриха провеждането на дебати по същество.

Убедително мнозинство в подкрепа на новите мерки

Второто процедурно гласуване премина с категорично мнозинство. Общо 84 сенатори гласуваха „за“ откриването на дебатите, докато едва 12 сенатори се обявиха „против“. Този убедителен двупартиен резултат е ясен сигнал, че работата по законодателството ще продължи ускорено.

Прогресът на инициативата се движи по план, след като първото задължително процедурно гласуване по текстовете беше успешно преодоляно ден по-рано, на 28 юли.

Какво следва за законопроекта?

Високият брой гласове „за“ показва силна политическа воля във Вашингтон за засилване на икономическия натиск върху Москва и Техеран. Предстои сенаторите да разгледат евентуални изменения и допълнения към текстовете, преди документът да бъде подложен на окончателно гласуване в Сената и впоследствие изпратен за одобрение в Камарата на представителите.

Какво включват новите "адски санкции" срещу Русия?

Новият законов инструмент има за основна цел да превърне Руската федерация в истински "търговски остров", като блокира основните ѝ финансови потоци от износ на суровини. Мерките са прецизирани, за да нанесат максимални щети по следните направления:

Енергиен сектор: Директни санкции се налагат на Централната банка на Русия, на водещия кредитор "Сбербанк", както и на "Газпромбанк", финансираща износа на руско синьо гориво.

Директни санкции се налагат на Централната банка на Русия, на водещия кредитор "Сбербанк", както и на "Газпромбанк", финансираща износа на руско синьо гориво. Тарифен натиск над купувачите: Президентът Доналд Тръмп получава правомощия да налага мита до 100% на петте най-големи вносители на руски петрол и газ (сред които Китай и Индия).

Президентът Доналд Тръмп получава правомощия да налага мита до 100% на петте най-големи вносители на руски петрол и газ (сред които Китай и Индия). "Сенчестият флот": За първи път се въвеждат рестрикции и блокиране на чуждестранни кораби, използвани от Москва за заобикаляне на съществуващия ценови таван на петрола.

За първи път се въвеждат рестрикции и блокиране на чуждестранни кораби, използвани от Москва за заобикаляне на съществуващия ценови таван на петрола. Обвързване с Иран: По изрично настояване на Белия дом, в текста бе интегрирано удължаване на санкциите срещу енергийния и оръжеен сектор на Иран до 2031 г. заради военната подкрепа за Кремъл.

Политически отзвук и следващи стъпки в Конгреса

Въпреки огромното двупартийно мнозинство, в Капитолия се чуха и критични гласове. Част от демократите, водени от сенатор Питър Уелч и конгресмен Грегъри Мийкс, изразиха сериозни опасения, че законът дава твърде широки и неконтролирани правомощия на президента Тръмп да налага мита по собствена преценка, което може да засегне и европейските съюзници на САЩ. Републиканецът Ранд Пол също се обяви против с мотив, че безконтролният тарифен натиск крие риск от икономически сътресения.

След преминаването на тази важна процедурна фаза, Сенатът преминава към обсъждане на писмени изменения преди провеждането на окончателния вот за приемане. Тъй като Камарата на представителите се намира в лятна ваканция до 31 август, окончателното одобрение на санкционния пакет от двете камари на Конгреса и полагането на подписа на Доналд Тръмп се очакват в началото на септември 2026 г..