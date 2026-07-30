Новини
Свят »
САЩ »
Сенатът на САЩ придвижи новите санкции срещу Русия

Сенатът на САЩ придвижи новите санкции срещу Русия

30 Юли, 2026 03:04, обновена 30 Юли, 2026 03:18 905 7

  • сенат-
  • сащ-
  • санкции-
  • русия-
  • второ гласуване

Сенаторите одобриха ключова стъпка от законопроекта за енергиен натиск над Москва в присъствието на Володимир Зеленски

Сенатът на САЩ придвижи новите санкции срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Горната камара на американския Конгрес направи ключова стъпка към приемането на нов мащабен законопроект, целящ сериозно затягане на санкциите срещу Руската федерация и Ислямска република Иран.

По време на пленарната сесия в сряда (29 юли), излъчвана на живо по американския обществен телевизионен канал C-SPAN, законодателите одобриха провеждането на дебати по същество.

Убедително мнозинство в подкрепа на новите мерки

Второто процедурно гласуване премина с категорично мнозинство. Общо 84 сенатори гласуваха „за“ откриването на дебатите, докато едва 12 сенатори се обявиха „против“. Този убедителен двупартиен резултат е ясен сигнал, че работата по законодателството ще продължи ускорено.

Прогресът на инициативата се движи по план, след като първото задължително процедурно гласуване по текстовете беше успешно преодоляно ден по-рано, на 28 юли.

Какво следва за законопроекта?

Високият брой гласове „за“ показва силна политическа воля във Вашингтон за засилване на икономическия натиск върху Москва и Техеран. Предстои сенаторите да разгледат евентуални изменения и допълнения към текстовете, преди документът да бъде подложен на окончателно гласуване в Сената и впоследствие изпратен за одобрение в Камарата на представителите.

Какво включват новите "адски санкции" срещу Русия?

Новият законов инструмент има за основна цел да превърне Руската федерация в истински "търговски остров", като блокира основните ѝ финансови потоци от износ на суровини. Мерките са прецизирани, за да нанесат максимални щети по следните направления:

  • Енергиен сектор: Директни санкции се налагат на Централната банка на Русия, на водещия кредитор "Сбербанк", както и на "Газпромбанк", финансираща износа на руско синьо гориво.
  • Тарифен натиск над купувачите: Президентът Доналд Тръмп получава правомощия да налага мита до 100% на петте най-големи вносители на руски петрол и газ (сред които Китай и Индия).
  • "Сенчестият флот": За първи път се въвеждат рестрикции и блокиране на чуждестранни кораби, използвани от Москва за заобикаляне на съществуващия ценови таван на петрола.
  • Обвързване с Иран: По изрично настояване на Белия дом, в текста бе интегрирано удължаване на санкциите срещу енергийния и оръжеен сектор на Иран до 2031 г. заради военната подкрепа за Кремъл.

Политически отзвук и следващи стъпки в Конгреса

Въпреки огромното двупартийно мнозинство, в Капитолия се чуха и критични гласове. Част от демократите, водени от сенатор Питър Уелч и конгресмен Грегъри Мийкс, изразиха сериозни опасения, че законът дава твърде широки и неконтролирани правомощия на президента Тръмп да налага мита по собствена преценка, което може да засегне и европейските съюзници на САЩ. Републиканецът Ранд Пол също се обяви против с мотив, че безконтролният тарифен натиск крие риск от икономически сътресения.

След преминаването на тази важна процедурна фаза, Сенатът преминава към обсъждане на писмени изменения преди провеждането на окончателния вот за приемане. Тъй като Камарата на представителите се намира в лятна ваканция до 31 август, окончателното одобрение на санкционния пакет от двете камари на Конгреса и полагането на подписа на Доналд Тръмп се очакват в началото на септември 2026 г..


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    9 0 Отговор
    Гърците миришат на пор ,англичаните смърдят на свине 🤮🤮🇬🇷🇬🇧💩💩

    03:22 30.07.2026

  • 2 ФАКТ

    1 5 Отговор
    руш ките ш л у хи приклу4иха

    Коментиран от #3

    03:23 30.07.2026

  • 3 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    За мекерето ли става дума?

    03:35 30.07.2026

  • 4 Ха-ха-ха

    4 1 Отговор
    Ама наистина си стрелят в коляното.
    Така набутахте Русия към Китай и Индия. Тези ще използват евтините руски ресурси и дори само Китай ще ви смачка икономически и военно, като досаден комар. Еми много, ама много сте "умни"! Продължавайте пътеката на Горбачов! Даже и банани няма да ви останат!

    04:18 30.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Стигнах до Китай и Индия и наказанив с мита и но стана смешно ,та кого плашат говедата ,3милирда китайци и индийци и руснаци ли ,само и господа ако това се случи ,в обора ще печатат долари на ролки ,и дано това стане час по скоро

    04:24 30.07.2026

  • 6 Истината

    3 1 Отговор
    Сащ и запада паднаха!
    С тази инфлация, 50 долара в САЩ и в западна Европа са нищо. Един обяд. Ама в Китай си е един военен дрон. В Индия индиеца цяла седмица шие потници за 50 долара. За това западът умря съвсем демократично. Конкуренцията ги уби.

    04:31 30.07.2026

  • 7 путин си мести...

    2 0 Отговор
    онуй..

    04:51 30.07.2026