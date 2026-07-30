Дрон удари американски газов танкер в Египет ВИДЕО

Ситуацията в Близкия изток достигна нова критична точка, след като безпилотен летателен апарат порази американски танкер за втечнен природен газ (LNG).

Инцидентът е станал по време на обработка на товари на египетското пристанище Дамиета. Атаката бе потвърдена от британската компания за морска сигурност Ambrey. Това е първият случай от началото на конфликта, при който Египет става пряка мишена на подобен удар.

Хронология на атаката в пристанище Дамиета

Според първоначалните доклади, публикувани от Reuters (reuters.com), дронът е ударил плаващата платформа за съхранение и регазификация (FSRU) Energos Winter. Корабът е собственост на американската компания Energos Infrastructure. Вследствие на детонацията в десния борд на плавателния съд е избухнал пожар. Пламъците бързо са се разпространили и са обхванали втори газов танкер – Gaslog Salem.

Пристанищната компания Inchcape съобщи, че евакуацията на екипажите е извършена незабавно. Министерството на петрола на Египет излезе с официално изявление, разпространено от телевизия Al Jazeera. Кайро потвърди за инцидента и уточни, че пожарът е напълно овладян без жертви и ранени. На мястото лично пристигна египетският енергиен министър Карим Бадауи, за да ръководи техническата оценка на щетите.

Тръмп обеща съкрушителен отговор на САЩ

До момента нито една организация не е поела официална отговорност за нападението. Въпреки това, инцидентът съвпадна с рязка ескалация по оста Вашингтон – Техеран. Часове по-рано Иран изстреля балистични ракети по американски бази в Йордания, а САЩ и Саудитска Арабия отвърнаха с удари по проирански групировки в Ирак. Йеменските хути също обявиха пълна морска блокада на Саудитска Арабия.

Тръмп обяви пред Fox News, че е подробно запознат със ситуацията. Той се закани със съкрушителен военен отговор срещу Иран. „Това е поредната провокация, наш ред е да действаме. Ще ги ударим изключително тежко“, категоричен бе държавният глава на САЩ.

Шок на енергийните пазари и скок на петрола

Ескалацията предизвика незабавна паника на международните пазари. Данни на икономическия портал Investing показват, че цената на петрола от сорта Брент скочи с над 8%. Суровината отново надхвърли границата от 90 долара за барел. Анализаторите предупреждават, че превръщането на Средиземно море в бойна зона може да парализира доставките на втечнен газ за Европа преди зимния сезон.