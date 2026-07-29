Пентагонът предупреди американските войници: Спрете да качвате видеа в интернет! Така помагате на иранската армия

Американският командващ за Близкия изток адмирал Брад Купър е предупредил военнослужещите, че видеоклипове и снимки, публикувани онлайн от мобилните им телефони, могат да помогнат на Иран да оценява ефективността на ударите си и да планира нови атаки срещу американски бази. Според източници на "Ройтерс" на част от разположените в региона войници скоро може да бъде наредено да предадат телефоните си.
В непубликувано досега писмо от 28 юли Купър призовава военнослужещите да "удвоят фокуса си върху оперативната сигурност", предупреждавайки, че Иран използва "реакции, снимки и кадри от мобилните телефони на нашите войски", както и журналистически публикации, за да следи резултатите от атаките си почти в реално време.
"Преката, неизбежна цена на тази разузнавателна информация с отворен код може да се измери в живота на американски военнослужещи и цивилни жители в целевите страни от Персийския залив", пише Купър.
Според двама източници в Йордания, честа цел на ирански удари, на някои военнослужещи вече е съобщено, че телефоните им ще бъдат конфискувани през следващите дни. Трети източник уточнява, че подобна мярка се обсъжда и на други места в региона, но все още не е окончателно решена. Говорител на Централното командване на САЩ заяви, че меморандумът представлява общо напомняне за важността на оперативната сигурност.
Купър посочва като пример видеозапис, публикуван в Instagram, заснет с очила Meta с вградена камера по време на иранска атака срещу авиобазата Мувафак Салти в Йордания на 17 юли. "Видео, заснето с очилата Meta на военнослужещ, беше публикувано в Instagram, показващо къде и как лицето се е евакуирало в бункер по време на иранска ракетна атака и атака с дрон", написа Купър.
"Иран знае, че оръжията са били използвани; обаче техните сили не знаят дали са пропуснали целта с 50 метра, са ударили празна писта или са успешно поразили претъпкан обект", пише той. "Подробните списъци, описания и анализи на това, което е било ударено, публично публикувани от новинарските издания, по същество извършват безплатно оценката на бойните щети (BDA) на Иран", каза Купър. Според него подобни разкрития могат да се превърнат в "незабавна зелена светлина" за последващи, още по-разрушителни атаки.
От началото на конфликта с Иран на 28 февруари са загинали около 18 американски военнослужещи, а над 600 са ранени.
Междувременно демократически законодатели настояват за повече информация за щетите по американските бази и за публикуване на военно разследване за вероятен американски удар по девическо училище в Иран. Американски представители от години предупреждават, че данните от мобилни устройства и приложения могат да бъдат използвани за проследяване и насочване на военни цели, което засилва натиска върху Пентагона да ограничава публичното разкриване на оперативна информация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То тва
22:27 29.07.2026
2 Сатана Z
22:27 29.07.2026
3 хАмериканските войници
Коментиран от #4, #15
22:28 29.07.2026
4 Тик-Ток Кадировец
До коментар #3 от "хАмериканските войници":А нас не догонят...
22:30 29.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ъхъ
22:32 29.07.2026
7 Сатана Z
22:33 29.07.2026
8 Тръмп подготвя сделка с Брюксел !
В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
Така смята, че е честно и справедливо!
Затова не праща US посланик в София!
Коментиран от #20, #22
22:33 29.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Американският Сенат:
Само нашите русодебили още не са разбрали!
Коментиран от #14, #18, #19
22:34 29.07.2026
11 Ами
тук едни хора се чудят как да обясняват че побеждавате и се налага
да обявяват поредното примирие и готовност за преговори.
22:35 29.07.2026
12 Друг Иранец
До коментар #9 от "И/ранец":На мен голапаха преди да ги думна
Коментиран от #13
22:35 29.07.2026
13 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #12 от "Друг Иранец":Урррррааа!!!
Коментиран от #16
22:37 29.07.2026
14 Твърдо... Колко твърдо
До коментар #10 от "Американският Сенат:":Както се увеличават митата за ЕС и Канада ли, или както ТВЪРДО се увеличава пазаруване то на енергоресурси от РУСИЯ, от тези, които налагат санкции..... Голям СМЯХ С такива въшки като Теб
22:39 29.07.2026
15 Шопо
До коментар #3 от "хАмериканските войници":Пехотинците на САЩ не са като нашите кашици, те са гледали филмите с Рамбо.
22:39 29.07.2026
16 Паветник
До коментар #13 от "Хомосексуалисти за Путин":Късметлии! На мен само ромеите ми дават да им лапам!
22:40 29.07.2026
17 Васко Делчев
22:42 29.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Какво
До коментар #10 от "Американският Сенат:":Намекваш?
Че САЩ ще яздят Украйна ли?
Задния вход на Украйна е от към Полша!
Коментиран от #21
22:42 29.07.2026
20 Атина Палада
До коментар #8 от "Тръмп подготвя сделка с Брюксел !":Сделката е ,че няма да има никаква остатъчна Украйна! Полша , Унгария и Румъния си взимат териториите и край! Това вече се разбра .
22:44 29.07.2026
21 Бабати
До коментар #19 от "Какво":Шаяздят
22:45 29.07.2026
22 Атина Палада
До коментар #8 от "Тръмп подготвя сделка с Брюксел !":По голям US посланик от Радев има ли?
22:47 29.07.2026