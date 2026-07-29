Пентагонът предупреди американските войници: Спрете да качвате видеа в интернет! Така помагате на иранската армия

Американският командващ за Близкия изток адмирал Брад Купър е предупредил военнослужещите, че видеоклипове и снимки, публикувани онлайн от мобилните им телефони, могат да помогнат на Иран да оценява ефективността на ударите си и да планира нови атаки срещу американски бази. Според източници на "Ройтерс" на част от разположените в региона войници скоро може да бъде наредено да предадат телефоните си.

В непубликувано досега писмо от 28 юли Купър призовава военнослужещите да "удвоят фокуса си върху оперативната сигурност", предупреждавайки, че Иран използва "реакции, снимки и кадри от мобилните телефони на нашите войски", както и журналистически публикации, за да следи резултатите от атаките си почти в реално време.

"Преката, неизбежна цена на тази разузнавателна информация с отворен код може да се измери в живота на американски военнослужещи и цивилни жители в целевите страни от Персийския залив", пише Купър.

Според двама източници в Йордания, честа цел на ирански удари, на някои военнослужещи вече е съобщено, че телефоните им ще бъдат конфискувани през следващите дни. Трети източник уточнява, че подобна мярка се обсъжда и на други места в региона, но все още не е окончателно решена. Говорител на Централното командване на САЩ заяви, че меморандумът представлява общо напомняне за важността на оперативната сигурност.

Купър посочва като пример видеозапис, публикуван в Instagram, заснет с очила Meta с вградена камера по време на иранска атака срещу авиобазата Мувафак Салти в Йордания на 17 юли. "Видео, заснето с очилата Meta на военнослужещ, беше публикувано в Instagram, показващо къде и как лицето се е евакуирало в бункер по време на иранска ракетна атака и атака с дрон", написа Купър.

"Иран знае, че оръжията са били използвани; обаче техните сили не знаят дали са пропуснали целта с 50 метра, са ударили празна писта или са успешно поразили претъпкан обект", пише той. "Подробните списъци, описания и анализи на това, което е било ударено, публично публикувани от новинарските издания, по същество извършват безплатно оценката на бойните щети (BDA) на Иран", каза Купър. Според него подобни разкрития могат да се превърнат в "незабавна зелена светлина" за последващи, още по-разрушителни атаки.

От началото на конфликта с Иран на 28 февруари са загинали около 18 американски военнослужещи, а над 600 са ранени.

Междувременно демократически законодатели настояват за повече информация за щетите по американските бази и за публикуване на военно разследване за вероятен американски удар по девическо училище в Иран. Американски представители от години предупреждават, че данните от мобилни устройства и приложения могат да бъдат използвани за проследяване и насочване на военни цели, което засилва натиска върху Пентагона да ограничава публичното разкриване на оперативна информация.