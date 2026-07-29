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Пентагонът предупреди американските войници: Спрете да качвате видеа в интернет! Така помагате на иранската армия

Пентагонът предупреди американските войници: Спрете да качвате видеа в интернет! Така помагате на иранската армия

29 Юли, 2026 22:23 587 22

  • пентагон-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • адмирал брад купър

От началото на конфликта с Иран на 28 февруари са загинали около 18 американски военнослужещи, а над 600 са ранени

Пентагонът предупреди американските войници: Спрете да качвате видеа в интернет! Така помагате на иранската армия - 1
Reuters Reuters

Американският командващ за Близкия изток адмирал Брад Купър е предупредил военнослужещите, че видеоклипове и снимки, публикувани онлайн от мобилните им телефони, могат да помогнат на Иран да оценява ефективността на ударите си и да планира нови атаки срещу американски бази. Според източници на "Ройтерс" на част от разположените в региона войници скоро може да бъде наредено да предадат телефоните си.

В непубликувано досега писмо от 28 юли Купър призовава военнослужещите да "удвоят фокуса си върху оперативната сигурност", предупреждавайки, че Иран използва "реакции, снимки и кадри от мобилните телефони на нашите войски", както и журналистически публикации, за да следи резултатите от атаките си почти в реално време.

"Преката, неизбежна цена на тази разузнавателна информация с отворен код може да се измери в живота на американски военнослужещи и цивилни жители в целевите страни от Персийския залив", пише Купър.

Според двама източници в Йордания, честа цел на ирански удари, на някои военнослужещи вече е съобщено, че телефоните им ще бъдат конфискувани през следващите дни. Трети източник уточнява, че подобна мярка се обсъжда и на други места в региона, но все още не е окончателно решена. Говорител на Централното командване на САЩ заяви, че меморандумът представлява общо напомняне за важността на оперативната сигурност.

Купър посочва като пример видеозапис, публикуван в Instagram, заснет с очила Meta с вградена камера по време на иранска атака срещу авиобазата Мувафак Салти в Йордания на 17 юли. "Видео, заснето с очилата Meta на военнослужещ, беше публикувано в Instagram, показващо къде и как лицето се е евакуирало в бункер по време на иранска ракетна атака и атака с дрон", написа Купър.

"Иран знае, че оръжията са били използвани; обаче техните сили не знаят дали са пропуснали целта с 50 метра, са ударили празна писта или са успешно поразили претъпкан обект", пише той. "Подробните списъци, описания и анализи на това, което е било ударено, публично публикувани от новинарските издания, по същество извършват безплатно оценката на бойните щети (BDA) на Иран", каза Купър. Според него подобни разкрития могат да се превърнат в "незабавна зелена светлина" за последващи, още по-разрушителни атаки.

От началото на конфликта с Иран на 28 февруари са загинали около 18 американски военнослужещи, а над 600 са ранени.

Междувременно демократически законодатели настояват за повече информация за щетите по американските бази и за публикуване на военно разследване за вероятен американски удар по девическо училище в Иран. Американски представители от години предупреждават, че данните от мобилни устройства и приложения могат да бъдат използвани за проследяване и насочване на военни цели, което засилва натиска върху Пентагона да ограничава публичното разкриване на оперативна информация.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То тва

    8 2 Отговор
    са руските сателити, работещи за Иран 🤣🤣

    22:27 29.07.2026

  • 2 Сатана Z

    13 4 Отговор
    Иранците бият Краварите както циганин не си бие кучето

    22:27 29.07.2026

  • 3 хАмериканските войници

    12 2 Отговор
    Са тик-ток олигоелементи и иранците ще ги избият до крак, ако влязат в сухопътна операция. Тъжно.

    Коментиран от #4, #15

    22:28 29.07.2026

  • 4 Тик-Ток Кадировец

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "хАмериканските войници":

    А нас не догонят...

    22:30 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъхъ

    5 1 Отговор
    Особено помагат на иранската армия клиповете с , какво хранят американските войници! Наистина ужасно, бунтовете на самолетоносачите не са случайни! САЩ не могат да хранят войниците си и не случайно те бягат от бойното поле и отвсякъде!😂😂😂😂😂

    22:32 29.07.2026

  • 7 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Хохо-лите днес реват,че техен F16 е свален ,след като е гонил Геран 136.

    22:33 29.07.2026

  • 8 Тръмп подготвя сделка с Брюксел !

    3 4 Отговор
    България излиза от ЕС и НАТО и я дава на Путин!
    В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
    Така смята, че е честно и справедливо!
    Затова не праща US посланик в София!

    Коментиран от #20, #22

    22:33 29.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Американският Сенат:

    2 4 Отговор
    " Америка застава твърдо зад Украйна! Русия губи войната"!
    Само нашите русодебили още не са разбрали!

    Коментиран от #14, #18, #19

    22:34 29.07.2026

  • 11 Ами

    5 0 Отговор
    Скъпи американци не качвайте снимки и клипове от разрушените си бази,
    тук едни хора се чудят как да обясняват че побеждавате и се налага
    да обявяват поредното примирие и готовност за преговори.

    22:35 29.07.2026

  • 12 Друг Иранец

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "И/ранец":

    На мен голапаха преди да ги думна

    Коментиран от #13

    22:35 29.07.2026

  • 13 Хомосексуалисти за Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Друг Иранец":

    Урррррааа!!!

    Коментиран от #16

    22:37 29.07.2026

  • 14 Твърдо... Колко твърдо

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Американският Сенат:":

    Както се увеличават митата за ЕС и Канада ли, или както ТВЪРДО се увеличава пазаруване то на енергоресурси от РУСИЯ, от тези, които налагат санкции..... Голям СМЯХ С такива въшки като Теб

    22:39 29.07.2026

  • 15 Шопо

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "хАмериканските войници":

    Пехотинците на САЩ не са като нашите кашици, те са гледали филмите с Рамбо.

    22:39 29.07.2026

  • 16 Паветник

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хомосексуалисти за Путин":

    Късметлии! На мен само ромеите ми дават да им лапам!

    22:40 29.07.2026

  • 17 Васко Делчев

    2 2 Отговор
    Тези масови убийци няма ли някои ирански ракети да им светят маслото и да им потопят всички кораби!?!? Тези терористи от друго не разбират. Да засилят и няколко самолета към кулите им...

    22:42 29.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Какво

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Американският Сенат:":

    Намекваш?
    Че САЩ ще яздят Украйна ли?
    Задния вход на Украйна е от към Полша!

    Коментиран от #21

    22:42 29.07.2026

  • 20 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп подготвя сделка с Брюксел !":

    Сделката е ,че няма да има никаква остатъчна Украйна! Полша , Унгария и Румъния си взимат териториите и край! Това вече се разбра .

    22:44 29.07.2026

  • 21 Бабати

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Какво":

    Шаяздят

    22:45 29.07.2026

  • 22 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп подготвя сделка с Брюксел !":

    По голям US посланик от Радев има ли?

    22:47 29.07.2026