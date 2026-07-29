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Иранската армия чака китайски преносими зенитно-ракетни комплекси до седмици

Иранската армия чака китайски преносими зенитно-ракетни комплекси до седмици

29 Юли, 2026 21:53 905 37

  • иран-
  • китай-
  • ракети-
  • дронове-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Източниците на Reuters предупреждават, че макар да има подписано споразумение, сроковете за доставка, количествата и други детайли по договора все още могат да бъдат променени

Иранската армия чака китайски преносими зенитно-ракетни комплекси до седмици - 1
Reuters Reuters

Очаква се Иран да получи до няколко седмици първата пратка по договор за доставка на до 400 преносими ракетни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), произведени в Китай, съобщи Reuters. Агенцията се позовава на три източника, запознати със сделката.

Сделката идва, докато страната възстановява отбраната си на фона на войната със Съединените щати. Тя е на стойност 60-70 милиона долара и е сред най-големите стъпки в усилията на Техеран за укрепване на системите му за противовъздушна отбрана с малък обсег от началото на войната му със САЩ и Израел, която разкри пропуски в способностите на Иран да защитава военни обекти и стратегическа инфраструктура.

Договорът касае закупуване на между 300 и 400 преносими зенитно-ракетни комплекса (ПЗРК), включително произведени в Китай системи QW-12 и FN-16, твърдят източниците на Reuters, говорили при условие за анонимност поради чувствителността на въпроса. Според тях контрактът в подписан с Zhongqing Baoshang International Investment - базирана в Хонконг компания, която в случая служи за посредник между иранската страна и китайския доставчик.

Иранското външно министерство базираната в Пекин Zhong Qing Bao Shang Group, компания майка на Zhongqing Baoshang International Investment, към момента не са отговорили на отправено от медията искане за коментар по темата. Китайското външно министерство определя твърденията за сделката като напълно безпочвени. "Китай последователно играе роля в насърчаването на мира и прекратяването на конфликта", заявява то.

Иран трябва да се превъоръжи след месеци на боеве, в които САЩ и Израел нанесоха удари по съоръжения, свързани програмите страната за ракети, дронове и противовъздушна отбрана. Техеран отговори със залпове с балистични ракети и дронове. Конфликтът открои предизвикателствата пред защитата на военни и стратегически обекти срещу атаките с нови модели самолети и оръжия с прецизно насочване.

Вашингтон прекрати двуседмичните въздушни удари в събота, но президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че ударите ще бъдат възобновени, ако преговорите не успеят да сложат край на петмесечния конфликт. На теория, има и договорка за прекратяване на огъня, която официално беше в сила от април.

Доставката на стотици преносими зенитно-ракетни комплекси значително ще разшири арсенала на Иран от оръжия за противовъздушна отбрана с малък обсег и ще е показателна за задълбочаване на военните отношения с Китай. Сделката сочи и за продължаваща зависимост на Ислямската република от комбинация от местно производство на оръжия и чуждестранни доставки, въпреки годините на санкции и ограничения върху вноса, свързан с отбраната.

Източниците на Reuters предупреждават, че макар да има подписано споразумение, сроковете за доставка, количествата и други детайли по договора все още могат да бъдат променени. Предвижда се пратките да тръгват по въздух от град Урумчи в Западен Китай. След това ще преминават през Пакистан до Иран, като източниците не уточняват дали ще е отново по въздух или по суша.

Звеното на въоръжените сили на Пакистан за връзки с обществеността определи твърденията за участието на страната в доставките на оръжия за противовъздушна отбрана на Иран от Китай като спекулации, изфабрикувани и абсолютно неверни.

На фона на сериозните инвестиции на Иран през последните две десетилетия в ракети, дронове и радари, експерти значението и на преносимите ПВО системи, които могат бързо да бъдат изтеглени, да се управляват от малки екипи и да се преместват често, което ги прави по-малко уязвими от стационарните батареи за противовъздушна отбрана.

Източник от сферата на сигурността от европейска държава заяви, че властите в страната са запознати с няколко обсъждани договора, включващи евентуална продажба на ПЗРК от серията QW на Иран, включително системи QW-12, QW-18 и QW-19. Източник от сферата на сигурността от Близкия изток пък коментира, че бил запознат с искане на Иран да закупи QW-12 и QW-18, но не знаел, че сделката вече е сключена.

QW-12 и FN-16 са преносими ракетни системи земя-въздух с инфрачервено насочване, предназначени за унищожаване на нисколетящи самолети, хеликоптери и дронове. Тяхната мобилност позволява бързото им разполагане около военни съоръжения, енергийна инфраструктура и други чувствителни обекти. Анализатори в областта на отбраната считат QW-12 за по-малко ефективна от по-новите варианти на QW, включително QW-18 и QW-19, но обясняват, че все пак може да осигури ефективна защита с малък обсег срещу дронове и нисколетящи цели.

По информация на 2 западни източника от разузнаването и ирански служител Техеран е проучил и възможностите за използване на сухопътни маршрути за по-дискретно транспортиране на китайски военни доставки и компоненти с двойна употреба и намаляване на риска пресичането им.

Reuters информира по-рано и че Иран е близо до сключване на споразумение с Китай за придобиване на противокорабни крилати ракети, според запознати с преговорите. Към момента не е известно дали то е финализирано.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубу

    9 4 Отговор
    Русия, Иран и Китай си имат роли в сценария.

    21:57 29.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    11 6 Отговор
    Китайците да им дадат и балистични ракети ,стигащи и до Безмер

    Коментиран от #5, #8

    21:57 29.07.2026

  • 3 Без име

    9 5 Отговор
    А Русия вече подготвя ракети за петролопровода, който ще снабдява източния фронт на нато. Ставаме фронтова колония. Честити на всички, гласували за генерала! Милион и 400 хиляди охлюва.

    Коментиран от #13, #25

    21:59 29.07.2026

  • 4 по-евтино

    4 11 Отговор
    Нали има американски санкции срещу Иран, тогава кораба с ракетите да бъде спрян и товара конфискуван.

    Коментиран от #12, #26, #37

    22:00 29.07.2026

  • 5 ДАНС

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    На теб ДАНС да ти почука на вратата и да полежиш малко на топло с бай Сали.

    Коментиран от #14

    22:00 29.07.2026

  • 6 Ха ха

    5 11 Отговор
    Какво стана с руското ПВО на Иран?

    Еврейците си летят, както си искат над Иран.

    Коментиран от #10

    22:02 29.07.2026

  • 7 Иван

    3 3 Отговор
    Отбранителни оръжия.

    22:02 29.07.2026

  • 8 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Иран ,по точно външно министерство на Иран каза,че онези в България,които взимат решение за допускане на американските самолети в България,те ще отговарят..Сиреч Иран казва,че ще бомби МС и НС...

    Коментиран от #18

    22:03 29.07.2026

  • 9 Ъъъъ

    4 4 Отговор
    Понеже съм тъп, не разбрах, Иран обмислял ли е да обстрелва укро-пристанища? Моля още 20пъти да ми го обясните, аз съм ппдб/ЛГБТ!🤥

    22:04 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Милен

    5 8 Отговор
    Като знам китайските чипове колко стават, сами ще се гърмят!

    Коментиран от #15, #30

    22:05 29.07.2026

  • 12 Хе хе...

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "по-евтино":

    Много ми е любопитно кой точно ще спре китайски кораб и ще конфискува товара му?

    Коментиран от #20, #24, #27

    22:07 29.07.2026

  • 13 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Да бе ,и аз се чудя как толкова българи не прозряха що за стока е Радев.. Излъчването му говори толкова ясно...

    22:07 29.07.2026

  • 14 Иван

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "ДАНС":

    Елена Поптодорова е шеф на ДАНС.

    22:07 29.07.2026

  • 15 Китайски чип

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Милен":

    Сигурно е така както казваш най вероятно сваления ф35 му се е повредила пералнята и затова е паднал.

    22:08 29.07.2026

  • 16 Иван

    4 3 Отговор
    60-70 милиона долара за юдео-нацистката Хунта в Украйна не е новина.

    22:09 29.07.2026

  • 17 иван костов

    10 3 Отговор
    Горките американци, ТРЕТАТА армия в света е напълно импотентна и безпомощна, нямат съюзници, които да им помогнат, нямат оръжие няма дух, имат ненормален главнокомандващ, който разсмива целият свят!😂😂😂😂🤣🤣🤣☹️

    22:09 29.07.2026

  • 18 Европеец

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Много хора в бг територията ще се зарадват , ако това стане....

    Коментиран от #19

    22:10 29.07.2026

  • 19 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Не,не много хора а цяла България ще празнува:) И след въпросната Нота от външно министерство на Иран ,Радев спешно събра словаците на среща:) Припари им...Разбра,че не в Безмер ще умират невинни хора за които изобщо не им пука , а самите те са на мушката ..

    Коментиран от #21

    22:14 29.07.2026

  • 20 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хе хе...":

    И те спряха руски с Петрол, за китайски не съм чул...... Но автора на статията голям разузнавач се извъдилг, но пропуснал да отбележи, че обикновено корабите с такъв товар дискретно се охраняват.....

    22:15 29.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ала Бала

    3 3 Отговор
    САЩ също трябва да закупи тези системи от Китай че една база не им остана в района.

    22:18 29.07.2026

  • 23 Ами

    4 3 Отговор
    Те и американците си чакат ракетите ... Само да не стане като предния път :)
    Да ги натоварят на един кораб и иранците да го потопят.

    22:19 29.07.2026

  • 24 Бе знаеш ли

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хе хе...":

    Може да го думнат.

    22:20 29.07.2026

  • 25 Замфир

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Всички гласували за Радев, пушките и на фронта, то файда от тях без това няма.

    Коментиран от #28

    22:20 29.07.2026

  • 26 Кой

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "по-евтино":

    ще го спре?

    22:21 29.07.2026

  • 27 Любезния Лос

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Хе хе...":

    Любезно и възпитано! Качват се на борда, любезно конфискуват оръжията и възпитано пожелават приятен път към Китай 😁​😁​😁​

    Коментиран от #33

    22:22 29.07.2026

  • 28 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Замфир":

    Тогава в България ще останат само пенсионерите бре:) Защото пенсионерите гласуваха за ПП/ДБ ,че при управлението им Асен Василев вдигна драстично пенсиите им.

    22:24 29.07.2026

  • 29 Иран вече не иска руските кюнци

    3 4 Отговор
    С-400 !

    Коментиран от #36

    22:24 29.07.2026

  • 30 Зарко

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Милен":

    Миленчо който всичко знае.

    22:24 29.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Глупости на търкалета!

    3 4 Отговор
    Китайците не са толкова глупави!

    Коментиран от #35

    22:25 29.07.2026

  • 33 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Любезния Лос":

    Никой няма да те чака да му любезничиш:)

    22:26 29.07.2026

  • 34 Значи

    2 4 Отговор
    Сащ ще го .ухат!

    22:28 29.07.2026

  • 35 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Глупости на търкалета!":

    Прокси война срещу Китай! И смяташ,че Китай ще седи със скръстени ръце ли? Точно затова,защото ме са глупави и няма да седят със скръстени ръце.

    22:32 29.07.2026

  • 36 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Иран вече не иска руските кюнци":

    И аз не искам Toyota Land Cruiser от 2020 година за 10 000 евро,
    ама никой не иска да ми я продаде :)

    22:42 29.07.2026

  • 37 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "по-евтино":

    Това са ПЗРК, не е необходим кораб.
    Могат да ги транспортират с един товарен самолет.
    За няколко часа са в Иран.

    22:46 29.07.2026

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