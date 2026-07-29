Иранската армия чака китайски преносими зенитно-ракетни комплекси до седмици

Очаква се Иран да получи до няколко седмици първата пратка по договор за доставка на до 400 преносими ракетни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), произведени в Китай, съобщи Reuters. Агенцията се позовава на три източника, запознати със сделката.

Сделката идва, докато страната възстановява отбраната си на фона на войната със Съединените щати. Тя е на стойност 60-70 милиона долара и е сред най-големите стъпки в усилията на Техеран за укрепване на системите му за противовъздушна отбрана с малък обсег от началото на войната му със САЩ и Израел, която разкри пропуски в способностите на Иран да защитава военни обекти и стратегическа инфраструктура.

Договорът касае закупуване на между 300 и 400 преносими зенитно-ракетни комплекса (ПЗРК), включително произведени в Китай системи QW-12 и FN-16, твърдят източниците на Reuters, говорили при условие за анонимност поради чувствителността на въпроса. Според тях контрактът в подписан с Zhongqing Baoshang International Investment - базирана в Хонконг компания, която в случая служи за посредник между иранската страна и китайския доставчик.

Иранското външно министерство базираната в Пекин Zhong Qing Bao Shang Group, компания майка на Zhongqing Baoshang International Investment, към момента не са отговорили на отправено от медията искане за коментар по темата. Китайското външно министерство определя твърденията за сделката като напълно безпочвени. "Китай последователно играе роля в насърчаването на мира и прекратяването на конфликта", заявява то.

Иран трябва да се превъоръжи след месеци на боеве, в които САЩ и Израел нанесоха удари по съоръжения, свързани програмите страната за ракети, дронове и противовъздушна отбрана. Техеран отговори със залпове с балистични ракети и дронове. Конфликтът открои предизвикателствата пред защитата на военни и стратегически обекти срещу атаките с нови модели самолети и оръжия с прецизно насочване.

Вашингтон прекрати двуседмичните въздушни удари в събота, но президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че ударите ще бъдат възобновени, ако преговорите не успеят да сложат край на петмесечния конфликт. На теория, има и договорка за прекратяване на огъня, която официално беше в сила от април.

Доставката на стотици преносими зенитно-ракетни комплекси значително ще разшири арсенала на Иран от оръжия за противовъздушна отбрана с малък обсег и ще е показателна за задълбочаване на военните отношения с Китай. Сделката сочи и за продължаваща зависимост на Ислямската република от комбинация от местно производство на оръжия и чуждестранни доставки, въпреки годините на санкции и ограничения върху вноса, свързан с отбраната.

Източниците на Reuters предупреждават, че макар да има подписано споразумение, сроковете за доставка, количествата и други детайли по договора все още могат да бъдат променени. Предвижда се пратките да тръгват по въздух от град Урумчи в Западен Китай. След това ще преминават през Пакистан до Иран, като източниците не уточняват дали ще е отново по въздух или по суша.

Звеното на въоръжените сили на Пакистан за връзки с обществеността определи твърденията за участието на страната в доставките на оръжия за противовъздушна отбрана на Иран от Китай като спекулации, изфабрикувани и абсолютно неверни.

На фона на сериозните инвестиции на Иран през последните две десетилетия в ракети, дронове и радари, експерти значението и на преносимите ПВО системи, които могат бързо да бъдат изтеглени, да се управляват от малки екипи и да се преместват често, което ги прави по-малко уязвими от стационарните батареи за противовъздушна отбрана.

Източник от сферата на сигурността от европейска държава заяви, че властите в страната са запознати с няколко обсъждани договора, включващи евентуална продажба на ПЗРК от серията QW на Иран, включително системи QW-12, QW-18 и QW-19. Източник от сферата на сигурността от Близкия изток пък коментира, че бил запознат с искане на Иран да закупи QW-12 и QW-18, но не знаел, че сделката вече е сключена.

QW-12 и FN-16 са преносими ракетни системи земя-въздух с инфрачервено насочване, предназначени за унищожаване на нисколетящи самолети, хеликоптери и дронове. Тяхната мобилност позволява бързото им разполагане около военни съоръжения, енергийна инфраструктура и други чувствителни обекти. Анализатори в областта на отбраната считат QW-12 за по-малко ефективна от по-новите варианти на QW, включително QW-18 и QW-19, но обясняват, че все пак може да осигури ефективна защита с малък обсег срещу дронове и нисколетящи цели.

По информация на 2 западни източника от разузнаването и ирански служител Техеран е проучил и възможностите за използване на сухопътни маршрути за по-дискретно транспортиране на китайски военни доставки и компоненти с двойна употреба и намаляване на риска пресичането им.

Reuters информира по-рано и че Иран е близо до сключване на споразумение с Китай за придобиване на противокорабни крилати ракети, според запознати с преговорите. Към момента не е известно дали то е финализирано.