Иранската армия чака китайски преносими зенитно-ракетни комплекси до седмици

Очаква се Иран да получи до няколко седмици първата пратка по договор за доставка на до 400 преносими ракетни системи за противовъздушна отбрана (ПВО), произведени в Китай, съобщи Reuters. Агенцията се позовава на три източника, запознати със сделката.
Сделката идва, докато страната възстановява отбраната си на фона на войната със Съединените щати. Тя е на стойност 60-70 милиона долара и е сред най-големите стъпки в усилията на Техеран за укрепване на системите му за противовъздушна отбрана с малък обсег от началото на войната му със САЩ и Израел, която разкри пропуски в способностите на Иран да защитава военни обекти и стратегическа инфраструктура.
Договорът касае закупуване на между 300 и 400 преносими зенитно-ракетни комплекса (ПЗРК), включително произведени в Китай системи QW-12 и FN-16, твърдят източниците на Reuters, говорили при условие за анонимност поради чувствителността на въпроса. Според тях контрактът в подписан с Zhongqing Baoshang International Investment - базирана в Хонконг компания, която в случая служи за посредник между иранската страна и китайския доставчик.
Иранското външно министерство базираната в Пекин Zhong Qing Bao Shang Group, компания майка на Zhongqing Baoshang International Investment, към момента не са отговорили на отправено от медията искане за коментар по темата. Китайското външно министерство определя твърденията за сделката като напълно безпочвени. "Китай последователно играе роля в насърчаването на мира и прекратяването на конфликта", заявява то.
Иран трябва да се превъоръжи след месеци на боеве, в които САЩ и Израел нанесоха удари по съоръжения, свързани програмите страната за ракети, дронове и противовъздушна отбрана. Техеран отговори със залпове с балистични ракети и дронове. Конфликтът открои предизвикателствата пред защитата на военни и стратегически обекти срещу атаките с нови модели самолети и оръжия с прецизно насочване.
Вашингтон прекрати двуседмичните въздушни удари в събота, но президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че ударите ще бъдат възобновени, ако преговорите не успеят да сложат край на петмесечния конфликт. На теория, има и договорка за прекратяване на огъня, която официално беше в сила от април.
Доставката на стотици преносими зенитно-ракетни комплекси значително ще разшири арсенала на Иран от оръжия за противовъздушна отбрана с малък обсег и ще е показателна за задълбочаване на военните отношения с Китай. Сделката сочи и за продължаваща зависимост на Ислямската република от комбинация от местно производство на оръжия и чуждестранни доставки, въпреки годините на санкции и ограничения върху вноса, свързан с отбраната.
Източниците на Reuters предупреждават, че макар да има подписано споразумение, сроковете за доставка, количествата и други детайли по договора все още могат да бъдат променени. Предвижда се пратките да тръгват по въздух от град Урумчи в Западен Китай. След това ще преминават през Пакистан до Иран, като източниците не уточняват дали ще е отново по въздух или по суша.
Звеното на въоръжените сили на Пакистан за връзки с обществеността определи твърденията за участието на страната в доставките на оръжия за противовъздушна отбрана на Иран от Китай като спекулации, изфабрикувани и абсолютно неверни.
На фона на сериозните инвестиции на Иран през последните две десетилетия в ракети, дронове и радари, експерти значението и на преносимите ПВО системи, които могат бързо да бъдат изтеглени, да се управляват от малки екипи и да се преместват често, което ги прави по-малко уязвими от стационарните батареи за противовъздушна отбрана.
Източник от сферата на сигурността от европейска държава заяви, че властите в страната са запознати с няколко обсъждани договора, включващи евентуална продажба на ПЗРК от серията QW на Иран, включително системи QW-12, QW-18 и QW-19. Източник от сферата на сигурността от Близкия изток пък коментира, че бил запознат с искане на Иран да закупи QW-12 и QW-18, но не знаел, че сделката вече е сключена.
QW-12 и FN-16 са преносими ракетни системи земя-въздух с инфрачервено насочване, предназначени за унищожаване на нисколетящи самолети, хеликоптери и дронове. Тяхната мобилност позволява бързото им разполагане около военни съоръжения, енергийна инфраструктура и други чувствителни обекти. Анализатори в областта на отбраната считат QW-12 за по-малко ефективна от по-новите варианти на QW, включително QW-18 и QW-19, но обясняват, че все пак може да осигури ефективна защита с малък обсег срещу дронове и нисколетящи цели.
По информация на 2 западни източника от разузнаването и ирански служител Техеран е проучил и възможностите за използване на сухопътни маршрути за по-дискретно транспортиране на китайски военни доставки и компоненти с двойна употреба и намаляване на риска пресичането им.
Reuters информира по-рано и че Иран е близо до сключване на споразумение с Китай за придобиване на противокорабни крилати ракети, според запознати с преговорите. Към момента не е известно дали то е финализирано.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хубу
21:57 29.07.2026
2 Kaлпазанин
Коментиран от #5, #8
21:57 29.07.2026
3 Без име
Коментиран от #13, #25
21:59 29.07.2026
4 по-евтино
Коментиран от #12, #26, #37
22:00 29.07.2026
5 ДАНС
До коментар #2 от "Kaлпазанин":На теб ДАНС да ти почука на вратата и да полежиш малко на топло с бай Сали.
Коментиран от #14
22:00 29.07.2026
6 Ха ха
Еврейците си летят, както си искат над Иран.
Коментиран от #10
22:02 29.07.2026
7 Иван
22:02 29.07.2026
8 Атина Палада
До коментар #2 от "Kaлпазанин":Иран ,по точно външно министерство на Иран каза,че онези в България,които взимат решение за допускане на американските самолети в България,те ще отговарят..Сиреч Иран казва,че ще бомби МС и НС...
Коментиран от #18
22:03 29.07.2026
9 Ъъъъ
22:04 29.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Милен
Коментиран от #15, #30
22:05 29.07.2026
12 Хе хе...
До коментар #4 от "по-евтино":Много ми е любопитно кой точно ще спре китайски кораб и ще конфискува товара му?
Коментиран от #20, #24, #27
22:07 29.07.2026
13 Атина Палада
До коментар #3 от "Без име":Да бе ,и аз се чудя как толкова българи не прозряха що за стока е Радев.. Излъчването му говори толкова ясно...
22:07 29.07.2026
14 Иван
До коментар #5 от "ДАНС":Елена Поптодорова е шеф на ДАНС.
22:07 29.07.2026
15 Китайски чип
До коментар #11 от "Милен":Сигурно е така както казваш най вероятно сваления ф35 му се е повредила пералнята и затова е паднал.
22:08 29.07.2026
16 Иван
22:09 29.07.2026
17 иван костов
22:09 29.07.2026
18 Европеец
До коментар #8 от "Атина Палада":Много хора в бг територията ще се зарадват , ако това стане....
Коментиран от #19
22:10 29.07.2026
19 Атина Палада
До коментар #18 от "Европеец":Не,не много хора а цяла България ще празнува:) И след въпросната Нота от външно министерство на Иран ,Радев спешно събра словаците на среща:) Припари им...Разбра,че не в Безмер ще умират невинни хора за които изобщо не им пука , а самите те са на мушката ..
Коментиран от #21
22:14 29.07.2026
20 Европеец
До коментар #12 от "Хе хе...":И те спряха руски с Петрол, за китайски не съм чул...... Но автора на статията голям разузнавач се извъдилг, но пропуснал да отбележи, че обикновено корабите с такъв товар дискретно се охраняват.....
22:15 29.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ала Бала
22:18 29.07.2026
23 Ами
Да ги натоварят на един кораб и иранците да го потопят.
22:19 29.07.2026
24 Бе знаеш ли
До коментар #12 от "Хе хе...":Може да го думнат.
22:20 29.07.2026
25 Замфир
До коментар #3 от "Без име":Всички гласували за Радев, пушките и на фронта, то файда от тях без това няма.
Коментиран от #28
22:20 29.07.2026
26 Кой
До коментар #4 от "по-евтино":ще го спре?
22:21 29.07.2026
27 Любезния Лос
До коментар #12 от "Хе хе...":Любезно и възпитано! Качват се на борда, любезно конфискуват оръжията и възпитано пожелават приятен път към Китай 😁😁😁
Коментиран от #33
22:22 29.07.2026
28 Атина Палада
До коментар #25 от "Замфир":Тогава в България ще останат само пенсионерите бре:) Защото пенсионерите гласуваха за ПП/ДБ ,че при управлението им Асен Василев вдигна драстично пенсиите им.
22:24 29.07.2026
29 Иран вече не иска руските кюнци
Коментиран от #36
22:24 29.07.2026
30 Зарко
До коментар #11 от "Милен":Миленчо който всичко знае.
22:24 29.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Глупости на търкалета!
Коментиран от #35
22:25 29.07.2026
33 Атина Палада
До коментар #27 от "Любезния Лос":Никой няма да те чака да му любезничиш:)
22:26 29.07.2026
34 Значи
22:28 29.07.2026
35 Атина Палада
До коментар #32 от "Глупости на търкалета!":Прокси война срещу Китай! И смяташ,че Китай ще седи със скръстени ръце ли? Точно затова,защото ме са глупави и няма да седят със скръстени ръце.
22:32 29.07.2026
36 Ами
До коментар #29 от "Иран вече не иска руските кюнци":И аз не искам Toyota Land Cruiser от 2020 година за 10 000 евро,
ама никой не иска да ми я продаде :)
22:42 29.07.2026
37 Ами
До коментар #4 от "по-евтино":Това са ПЗРК, не е необходим кораб.
Могат да ги транспортират с един товарен самолет.
За няколко часа са в Иран.
22:46 29.07.2026