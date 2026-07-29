Петя Дикова се озова в спешното по време на лятната си почивка

Журналистката и телевизионна водеща Петя Дикова е потърсила спешна медицинска помощ по време на почивката си на Южното Черноморие. За случилото се тя разказа в публикация в социалните мрежи, в която изрази благодарност към медицинския екип, оказал ѝ помощ, пише plovdiv24.bg.

Дикова не разкрива каква е причината да се озове в спешното отделение, но подчертава, че е останала впечатлена от професионализма и отношението на лекарите и медицинските сестри в новия медицински център в Царево.

"Има и такива моменти, в които се озоваваш в спешното. Но искам да ви кажа, че ако сте по Южното Черноморие и попаднете в смяната на д-р Солаков и сестра Снежана Камбурова в новия медицински център в Царево – сте в добри ръце, както бях аз“, написа тя.

В публикацията си водещата обръща внимание и на необходимостта да се говори не само за проблемите в здравната система, но и за положителните примери.

"Смятам, че в морето от критики към неефективно здравеопазване с хроничен недостиг на кадри, точене на каса и затруднен достъп до спешна помощ, да се посочват добрите примери е ценно“, споделя Дикова.

Тя завършва посланието си с благодарност към медицинския екип, който се е погрижил за нея.

"Благодаря ви и респект за всички като вас“, пише още журналистката.