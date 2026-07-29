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Петя Дикова се озова в спешното по време на лятната си почивка

Петя Дикова се озова в спешното по време на лятната си почивка

29 Юли, 2026 07:15 3 668 48

  • петя дикова-
  • спешно отделение-
  • царево-
  • почивка

Дикова не разкрива каква е причината да се озове в спешното отделение

Петя Дикова се озова в спешното по време на лятната си почивка - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Журналистката и телевизионна водеща Петя Дикова е потърсила спешна медицинска помощ по време на почивката си на Южното Черноморие. За случилото се тя разказа в публикация в социалните мрежи, в която изрази благодарност към медицинския екип, оказал ѝ помощ, пише plovdiv24.bg.

Дикова не разкрива каква е причината да се озове в спешното отделение, но подчертава, че е останала впечатлена от професионализма и отношението на лекарите и медицинските сестри в новия медицински център в Царево.

"Има и такива моменти, в които се озоваваш в спешното. Но искам да ви кажа, че ако сте по Южното Черноморие и попаднете в смяната на д-р Солаков и сестра Снежана Камбурова в новия медицински център в Царево – сте в добри ръце, както бях аз“, написа тя.

В публикацията си водещата обръща внимание и на необходимостта да се говори не само за проблемите в здравната система, но и за положителните примери.

"Смятам, че в морето от критики към неефективно здравеопазване с хроничен недостиг на кадри, точене на каса и затруднен достъп до спешна помощ, да се посочват добрите примери е ценно“, споделя Дикова.

Тя завършва посланието си с благодарност към медицинския екип, който се е погрижил за нея.

"Благодаря ви и респект за всички като вас“, пише още журналистката.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    38 0 Отговор
    Рядко от качествена храна

    Коментиран от #15

    07:16 29.07.2026

  • 2 чисто море

    43 1 Отговор
    Абасралас

    07:17 29.07.2026

  • 3 Морски сваляч

    30 0 Отговор
    Ние си знаем, ние си знаем...

    07:18 29.07.2026

  • 4 Мурзик

    38 2 Отговор
    На нашето Черноморие никога не трябва да се пие чешмяна вода, да се консумира таратор, кафе, наливни напитки, дори супа. И най-важното - не гълтайте морска вода.

    Коментиран от #6, #40

    07:20 29.07.2026

  • 5 Сийка

    28 1 Отговор
    Преяла е със стари миди или е на хотел " ол инклузив".Затова на морето - само леко запечени филии с малко масло и домашно сладко, а и хладна бира.

    Коментиран от #9

    07:22 29.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Емигрант

    26 8 Отговор
    Тази дама се разстроила,

    Но къде са ми новините за една друга дама, която от напъни да става президент сега е яко запечена. Личи и по опънатите встрани усни (някой си мислят, че се усмихва)

    Коментиран от #39

    07:23 29.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    Алкохоличка.В жегите не трябва да се пие много.

    07:24 29.07.2026

  • 9 Хм.....

    24 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сийка":

    Или е претрила стара мида...

    07:24 29.07.2026

  • 10 не знам каква е тая

    30 0 Отговор
    но предлагам да местим

    07:24 29.07.2026

  • 11 Сигурно

    24 0 Отговор
    Е яла таратор от 30€ със звезда Мишлен!

    07:26 29.07.2026

  • 12 Хаха

    41 0 Отговор
    И с кифленската шапка в спешното...... Пак фасони и превземки

    07:28 29.07.2026

  • 13 Тити

    17 0 Отговор
    Познайте защо от хубаети добавки във еодата ,, и от прекалената храна таратор по 8 евра и аревица по 4 евра

    Коментиран от #20

    07:34 29.07.2026

  • 14 Някой

    28 0 Отговор
    Това защо трябва да е новина?

    07:35 29.07.2026

  • 15 ВЕСЕЛЯК

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дааааа":

    Била на "ол-инлузив" и яла от всичко по много. Проджвъркала се е като карпатска лисица. Ударила кафевия печат направо на стола в бара.
    Веднага са били задействани 5 хигиениста с кофи и мопове и три фирми за борба с опасните химикали. Района все още е отцепен от гражданска защита.

    07:38 29.07.2026

  • 16 преместих

    15 1 Отговор
    го..........два пъти

    07:44 29.07.2026

  • 17 Колко

    23 0 Отговор
    вълнуващо..... Диария на морето ! А иначе респект към всички медици в Спешните отделения !

    07:47 29.07.2026

  • 18 Умна

    12 0 Отговор
    Поредната " майка" проснала децата на плаж от 11 до 3 на обяд, точно когато не трябва. Но на нея и е прилошало. Дреме им. Нали са с СПФ, нищо няма да им стане.

    07:52 29.07.2026

  • 19 В Царево докторите са добри!

    9 2 Отговор
    Спешното в Приморско да се избягва! Петя се е обезводнила след хранително неразположение. Банка глюкоза и два дни диета ще я върнат на черешата.

    Коментиран от #24, #27

    07:53 29.07.2026

  • 20 Да знаеш

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Тити":

    Няма еврА, пише се и се произнася еврО -
    1 еврО, 5 еврО, 100 еврО.

    Коментиран от #26

    08:02 29.07.2026

  • 21 Никога не бих позволила

    14 0 Отговор
    Някакви ловци на лични совешки изживявания, да се гаврят с личните ми проблеми, развявайки ме, като найлонова торбичка от вятъра.
    Освен, ако госпожа журналката не прави реклама на персонала на медицинското заведение!
    А защо не спомене, колко са я одрали за прегледа?
    Или това за Дикова не е от значение?

    08:05 29.07.2026

  • 22 Скорцени

    9 0 Отговор
    най добре се е.е болен на легло ..да и турят нещо където иска и ще се оправи

    08:06 29.07.2026

  • 23 Едно наум

    9 0 Отговор
    с бучките лед на морето, не се знае от каква вода е правен ледът. Това важи не само у нас, а и в чужбина.

    Коментиран от #25

    08:06 29.07.2026

  • 24 Скорцени

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "В Царево докторите са добри!":

    в Приморско няма спешно

    08:08 29.07.2026

  • 25 Скорцени

    12 0 Отговор

    До коментар #23 от "Едно наум":

    от питейна вода от язовир Ясна поляна ...едва ли бият кладенци за да те натровят ..в България няма проблеми с това ,не говорете глупости..тва че по разни измислени 5 или 4 вездни хотели е мизерия и не прибират по цел ден храната е друга тема

    Коментиран от #31

    08:10 29.07.2026

  • 26 Един лев, пет лева , хиляди лева…

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Да знаеш":

    И защо да не са « евра», а « евро»?
    Някъде им казват «юро»
    Така е с чуждиците, на които им се кланяте

    08:10 29.07.2026

  • 27 Алкохолно отравяне

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "В Царево докторите са добри!":

    За това не казват каква е диагнозата!
    Аман.

    08:12 29.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Едно наум

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Скорцени":

    Местните са свикнали с местната вода, но на гостите може да не им понася, не казвам че е лоша или нечиста. Затова почти всеки предпочита да пие бутилирана вода, когато е на почивка. Въпрос на личен избор.

    08:21 29.07.2026

  • 32 хихи

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кирил":

    Поср@л@ се е! Не вярвам да е спукала нясой еърбек нямаше да е на системи, също и ако си е изклъчила шушито...

    08:21 29.07.2026

  • 33 Пакпрекалила

    6 0 Отговор
    с алкохола!

    08:33 29.07.2026

  • 34 Батето

    3 1 Отговор
    Ухапал я кърлеж. Няма страшно най-много лаймска да хване.

    Коментиран от #35

    08:35 29.07.2026

  • 35 хихи

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "Батето":

    по шушито

    08:45 29.07.2026

  • 36 мучо

    7 0 Отговор
    и аз бях там, ама за мен не писахте

    08:46 29.07.2026

  • 37 Ами сега

    10 0 Отговор
    Аууу, горката, преуморила се е от почивки.

    08:48 29.07.2026

  • 38 Табаков

    0 6 Отговор
    Аз много харесвам Петя,тя е женска приказка! Като че ли Господ я е нарисувал,толкова е красива! Красота е отвсякъде!

    08:57 29.07.2026

  • 39 Вверт

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Емигрант":

    Ето коммемтар на патил човек , който и сега явно се напъва в тоалетната. Жалък си

    08:58 29.07.2026

  • 40 Кмета

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мурзик":

    Да ,да ходим с противогази,това е нашето черноморие.Не се яде,не се пие да се къпеш също!Важно е да си направим стори и колко сме на...ни! Жалко за красивото ни море,красиво съчетание на природа, само че го превърнахме в мизерно блато!Това което беше преди много време си остава само на картички от миналото.

    09:04 29.07.2026

  • 41 Асеновград

    2 0 Отговор
    Ако пико и повръщане.....

    09:22 29.07.2026

  • 42 В момента

    4 0 Отговор
    и наливат мозък !

    09:27 29.07.2026

  • 43 Абе

    4 0 Отговор
    Таа лелка са е надрала с мастика и мента.

    09:36 29.07.2026

  • 44 Злоба

    2 0 Отговор
    И коя беше тази и сиво полезно нещо е известна ????

    09:39 29.07.2026

  • 45 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Причината е във фекалните тръби,които изплуваха при Созопол а и тези,които все още не са изплували.

    09:41 29.07.2026

  • 46 летния грип, разстройство , температура

    1 0 Отговор
    са от лоша хигиена и слаб имунитет плюс дехидратация . с клизма и малко аспирини с чаша вода с лимон и препечена филия хляб лесно се оправя . а царево е хубаво село . затова е и с много туристи . от там е канала за мигранти . носят болести . ходят с дебели дрехи в жегите . в софето спешното е голямо и има реанимация и много кревати . но най често ходят там катастрофирали и ранени , пребити . не е добра средата . по германски тертип .

    09:46 29.07.2026

  • 47 Специалист

    1 0 Отговор
    Веселино само полезни статий пишеш днес.Ту черноморски пирати те гонят.Ту някаква журналистка е яла развалена храна на скъпото ни черноморие.Пиши за цените това ни интересува

    09:46 29.07.2026

  • 48 Добре, че баща ти

    0 0 Отговор
    е Сашо Диков, че щеше да гледаш отвън болницата…

    09:46 29.07.2026