Петя Дикова се озова в спешното по време на лятната си почивка

Журналистката и телевизионна водеща Петя Дикова е потърсила спешна медицинска помощ по време на почивката си на Южното Черноморие. За случилото се тя разказа в публикация в социалните мрежи, в която изрази благодарност към медицинския екип, оказал ѝ помощ, пише plovdiv24.bg.
Дикова не разкрива каква е причината да се озове в спешното отделение, но подчертава, че е останала впечатлена от професионализма и отношението на лекарите и медицинските сестри в новия медицински център в Царево.
"Има и такива моменти, в които се озоваваш в спешното. Но искам да ви кажа, че ако сте по Южното Черноморие и попаднете в смяната на д-р Солаков и сестра Снежана Камбурова в новия медицински център в Царево – сте в добри ръце, както бях аз“, написа тя.
В публикацията си водещата обръща внимание и на необходимостта да се говори не само за проблемите в здравната система, но и за положителните примери.
"Смятам, че в морето от критики към неефективно здравеопазване с хроничен недостиг на кадри, точене на каса и затруднен достъп до спешна помощ, да се посочват добрите примери е ценно“, споделя Дикова.
Тя завършва посланието си с благодарност към медицинския екип, който се е погрижил за нея.
"Благодаря ви и респект за всички като вас“, пише още журналистката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааааа
Коментиран от #15
07:16 29.07.2026
2 чисто море
07:17 29.07.2026
3 Морски сваляч
07:18 29.07.2026
4 Мурзик
Коментиран от #6, #40
07:20 29.07.2026
5 Сийка
Коментиран от #9
07:22 29.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Емигрант
Но къде са ми новините за една друга дама, която от напъни да става президент сега е яко запечена. Личи и по опънатите встрани усни (някой си мислят, че се усмихва)
Коментиран от #39
07:23 29.07.2026
8 Последния Софиянец
07:24 29.07.2026
9 Хм.....
До коментар #5 от "Сийка":Или е претрила стара мида...
07:24 29.07.2026
10 не знам каква е тая
07:24 29.07.2026
11 Сигурно
07:26 29.07.2026
12 Хаха
07:28 29.07.2026
13 Тити
Коментиран от #20
07:34 29.07.2026
14 Някой
07:35 29.07.2026
15 ВЕСЕЛЯК
До коментар #1 от "Дааааа":Била на "ол-инлузив" и яла от всичко по много. Проджвъркала се е като карпатска лисица. Ударила кафевия печат направо на стола в бара.
Веднага са били задействани 5 хигиениста с кофи и мопове и три фирми за борба с опасните химикали. Района все още е отцепен от гражданска защита.
07:38 29.07.2026
16 преместих
07:44 29.07.2026
17 Колко
07:47 29.07.2026
18 Умна
07:52 29.07.2026
19 В Царево докторите са добри!
Коментиран от #24, #27
07:53 29.07.2026
20 Да знаеш
До коментар #13 от "Тити":Няма еврА, пише се и се произнася еврО -
1 еврО, 5 еврО, 100 еврО.
Коментиран от #26
08:02 29.07.2026
21 Никога не бих позволила
Освен, ако госпожа журналката не прави реклама на персонала на медицинското заведение!
А защо не спомене, колко са я одрали за прегледа?
Или това за Дикова не е от значение?
08:05 29.07.2026
22 Скорцени
08:06 29.07.2026
23 Едно наум
Коментиран от #25
08:06 29.07.2026
24 Скорцени
До коментар #19 от "В Царево докторите са добри!":в Приморско няма спешно
08:08 29.07.2026
25 Скорцени
До коментар #23 от "Едно наум":от питейна вода от язовир Ясна поляна ...едва ли бият кладенци за да те натровят ..в България няма проблеми с това ,не говорете глупости..тва че по разни измислени 5 или 4 вездни хотели е мизерия и не прибират по цел ден храната е друга тема
Коментиран от #31
08:10 29.07.2026
26 Един лев, пет лева , хиляди лева…
До коментар #20 от "Да знаеш":И защо да не са « евра», а « евро»?
Някъде им казват «юро»
Така е с чуждиците, на които им се кланяте
08:10 29.07.2026
27 Алкохолно отравяне
До коментар #19 от "В Царево докторите са добри!":За това не казват каква е диагнозата!
Аман.
08:12 29.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Едно наум
До коментар #25 от "Скорцени":Местните са свикнали с местната вода, но на гостите може да не им понася, не казвам че е лоша или нечиста. Затова почти всеки предпочита да пие бутилирана вода, когато е на почивка. Въпрос на личен избор.
08:21 29.07.2026
32 хихи
До коментар #29 от "Кирил":Поср@л@ се е! Не вярвам да е спукала нясой еърбек нямаше да е на системи, също и ако си е изклъчила шушито...
08:21 29.07.2026
33 Пакпрекалила
08:33 29.07.2026
34 Батето
Коментиран от #35
08:35 29.07.2026
35 хихи
До коментар #34 от "Батето":по шушито
08:45 29.07.2026
36 мучо
08:46 29.07.2026
37 Ами сега
08:48 29.07.2026
38 Табаков
08:57 29.07.2026
39 Вверт
До коментар #7 от "Емигрант":Ето коммемтар на патил човек , който и сега явно се напъва в тоалетната. Жалък си
08:58 29.07.2026
40 Кмета
До коментар #4 от "Мурзик":Да ,да ходим с противогази,това е нашето черноморие.Не се яде,не се пие да се къпеш също!Важно е да си направим стори и колко сме на...ни! Жалко за красивото ни море,красиво съчетание на природа, само че го превърнахме в мизерно блато!Това което беше преди много време си остава само на картички от миналото.
09:04 29.07.2026
41 Асеновград
09:22 29.07.2026
42 В момента
09:27 29.07.2026
43 Абе
09:36 29.07.2026
44 Злоба
09:39 29.07.2026
45 Павел Пенев
09:41 29.07.2026
46 летния грип, разстройство , температура
09:46 29.07.2026
47 Специалист
09:46 29.07.2026
48 Добре, че баща ти
09:46 29.07.2026