Тръмп притиснал Зеленски: Сложи край на войната веднага!

Американският лидер Доналд Тръмп разкри пред репортери в Белия дом детайли от скорошната си среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски. Тръмп заяви, че е настоял пред Зеленски за бързо прекратяване на конфликта.
„Казах му просто да сложи край на войната“, посочи американският президент във Вашингтон, цитиран от Ройтерс и ANI.
По време на изявлението си Тръмп акцентира върху своята дипломатическа линия, отбелязвайки, че поддържа добри отношения както с украинския си колега, така и с руския президент Владимир Путин. „Бих искал той да сложи край на войната“, повтори Тръмп, коментирайки високата човешка цена и хилядите жертви през предходния месец.
Разговорите в Белия дом разочаровали Киев
Според влиятелното украинско издание „Страна“, дългоочакваната среща на Зеленски с Тръмп изобщо не е оправдала високите очаквания на украинската делегация.
Вместо да получи зелена светлина за нови доставки на далекобойни оръжия и разширяване на военната подкрепа, Киев се е сблъскал с категоричното искане на Вашингтон за ускоряване на дипломатическия процес.
От своя страна, Володимир Зеленски се опита да прехвърли отговорността за липсата на напредък изцяло върху Кремъл. В интервю за телевизия Fox News украинският президент посочи, че Украйна, Тръмп и европейските лидери споделят общо желание за мир, но основната пречка остава в Москва. „Ние искаме край на войната всеки ден, президентът Тръмп го иска, европейците го искат. Путин обаче не го иска и това е истинският проблем“, заяви Зеленски, чиито думи бяха разпространени от украинската медия UNN.
Анализът на „Страна“ показва, че визитата на украинската делегация в САЩ не е постигнала стратегически пробив. Администрацията на Тръмп продължава да настоява за бързо замразяване на конфликта и преговори, без да се ангажира с исканията на Украйна за бъдещо членство в НАТО или предоставяне на по-мощни офанзивни оръжия. Това поставя Киев в изключително сложна геополитическа позиция, в която натискът от страна на основния му съюзник за териториални отстъпки или тежки компромиси става все по-осезаем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Рижия разбра
Коментиран от #8, #11
04:11 30.07.2026
2 Ооох
04:11 30.07.2026
3 Азз
Коментиран от #17, #18
04:12 30.07.2026
4 Надрусания иска
04:14 30.07.2026
5 оня с коня
Коментиран от #9
04:15 30.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лъже
Лъже.
04:17 30.07.2026
8 Шопо
До коментар #1 от "Рижия разбра":Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
Просто е.
Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
Коментиран от #12, #13
04:18 30.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И на един фронт
До коментар #1 от "Рижия разбра":не могат да победят дори!
Но пък за европейските лидери не е важна победа, а процентите от парите на народите си и затова пак ще се опънат, като магаре на мост!
При мир с Русия и нормални отношения и бизнеса с НАТО е в киреча.
Британците няма да го допуснат. Пак!
04:22 30.07.2026
12 По-скоро няма
До коментар #8 от "Шопо":Избор, понеже огромна част от парите и помоща на САЩ и запада са откраднали. Даже и някои оръжия, които са им дали, со продали на други по света. Ако спре войната, даже и самите покрайнци ще му потърсят сметка за убитите братя, синове, внуци, съпрузи... и може и да го линчуват. За това тоя иска даже и ядрена война... Толкова е зле.
04:24 30.07.2026
13 Ааа не си разбрал
До коментар #8 от "Шопо":Ако Украйна капитулира сега, има шанс да остане нещо от нея.
04:27 30.07.2026
14 Какво да си кажат
Коментиран от #19
04:27 30.07.2026
15 оня с коня
До коментар #9 от "оня с коня":На 9-ти Септември 44 такива като тебе присвоихте Имотите на Читавите Българи благодарение на Факта че Руските танкове бяха зад гърба ви.Е,45г щракахте със Пръсти и плюскахте Кюфтета с "Гъмза" разредена с Лимонада но дойде време да си реституираме Имуществото,а вие да започнете да пърдите от Глад.Все пак обаче сме Хора и разбираме че Клептоманията/Кражбата/ ви е вродена,великодушно ви разрешаваме да крадете Никове...Нищо друго,щото ще има бой през ръцете:)
Коментиран от #20, #23, #26, #28, #29, #30, #31
04:31 30.07.2026
16 Републиканец
Коментиран от #24
04:31 30.07.2026
17 Вчера чете друго по видело
До коментар #3 от "Азз":Днес в 4 ч. пишат истината, когато хората спят и не четат Пропаганда, братчед. Така действа. По тъмна доба истината. През деня,лъжа.
Коментиран от #32
04:32 30.07.2026
18 Не чети само
До коментар #3 от "Азз":а и мисли! Със собствената си глава.
Авторитетните медии и Институти срам нямат.
04:33 30.07.2026
19 Мдаа де
До коментар #14 от "Какво да си кажат":12 Мин среща. Марш от тук му казва Тръмп зеленПор.
04:35 30.07.2026
20 Републиканец
До коментар #15 от "оня с коня":Фашистите в България капитулираха за един ден пред силата на съюзниците! А до 8 септември бесиха партизани и ятаци. Плащаха по 50000 лева за отрязана партизанска глава!
В България се отнесоха най-хуманно в сравнение с другите европейски страни. Там са бесели и жените на фашистите.
Накратко, получили са според заслугите си.
04:37 30.07.2026
21 Тръмп притиснал Зеленски...!
Коментиран от #22
04:38 30.07.2026
22 Мощно отзад
До коментар #21 от "Тръмп притиснал Зеленски...!":Тръмп притисна джуджето.
Путин отпред, Тръмп отзад. Станало джудже зелена ваденка.
04:47 30.07.2026
23 Оппаа
До коментар #15 от "оня с коня":Тогава не да са били руски танковете, а съветски, като повечето са били от УССР.
И виж провери кой измисли комунима уби руското царско семекство и финансира октомврийската революция. И какъв е бил състава на първото политбюро. Което грузинеца е прочистил.
Карл Маркс
04:47 30.07.2026
24 Не му е лесно
До коментар #16 от "Републиканец":да се осуква.
Но ще има скоро статии от марчято, анатоли и елито институтката.
И те ще оправят нещата.
Имай търпение.
04:56 30.07.2026
25 оня коня
05:00 30.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ей, лявПЕДАЛ
До коментар #15 от "оня с коня":Твоят проблем е да си определиш пола, остави войната за мъжете.
05:04 30.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 другоя с коня
До коментар #15 от "оня с коня":4тa година, редакциятa детo ти плащa си хаби парите на вятъра. Нито има логикa в написаното от теб, нито има смисъл, само едно излишнo присъствие на човек нежелaн от общеcтвото в което живeeм
05:09 30.07.2026
32 пропадналСАЙТ
До коментар #17 от "Вчера чете друго по видело":Най-тъпите мисирки които територията е отглежнала! Башка, всички които им се връзват!
05:10 30.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Госあ
05:52 30.07.2026
35 Вервай ми
06:30 30.07.2026