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Тръмп притиснал Зеленски: Сложи край на войната веднага!
  Тема: Украйна

Тръмп притиснал Зеленски: Сложи край на войната веднага!

30 Юли, 2026 03:54, обновена 30 Юли, 2026 04:23 1 834 35

  • сащ-
  • украйна-
  • тръмп-
  • зеленски-
  • война-
  • преговори-
  • оръжие

Срещата във Вашингтон не оправда очакванията на Киев, анализатори отчитат засилен натиск от Белия дом

Тръмп притиснал Зеленски: Сложи край на войната веднага! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският лидер Доналд Тръмп разкри пред репортери в Белия дом детайли от скорошната си среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски. Тръмп заяви, че е настоял пред Зеленски за бързо прекратяване на конфликта.

„Казах му просто да сложи край на войната“, посочи американският президент във Вашингтон, цитиран от Ройтерс и ANI.

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По време на изявлението си Тръмп акцентира върху своята дипломатическа линия, отбелязвайки, че поддържа добри отношения както с украинския си колега, така и с руския президент Владимир Путин. „Бих искал той да сложи край на войната“, повтори Тръмп, коментирайки високата човешка цена и хилядите жертви през предходния месец.

Разговорите в Белия дом разочаровали Киев

Според влиятелното украинско издание „Страна“, дългоочакваната среща на Зеленски с Тръмп изобщо не е оправдала високите очаквания на украинската делегация.

Вместо да получи зелена светлина за нови доставки на далекобойни оръжия и разширяване на военната подкрепа, Киев се е сблъскал с категоричното искане на Вашингтон за ускоряване на дипломатическия процес.

От своя страна, Володимир Зеленски се опита да прехвърли отговорността за липсата на напредък изцяло върху Кремъл. В интервю за телевизия Fox News украинският президент посочи, че Украйна, Тръмп и европейските лидери споделят общо желание за мир, но основната пречка остава в Москва. „Ние искаме край на войната всеки ден, президентът Тръмп го иска, европейците го искат. Путин обаче не го иска и това е истинският проблем“, заяви Зеленски, чиито думи бяха разпространени от украинската медия UNN.

Анализът на „Страна“ показва, че визитата на украинската делегация в САЩ не е постигнала стратегически пробив. Администрацията на Тръмп продължава да настоява за бързо замразяване на конфликта и преговори, без да се ангажира с исканията на Украйна за бъдещо членство в НАТО или предоставяне на по-мощни офанзивни оръжия. Това поставя Киев в изключително сложна геополитическа позиция, в която натискът от страна на основния му съюзник за териториални отстъпки или тежки компромиси става все по-осезаем.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рижия разбра

    45 7 Отговор
    САЩ не могат да воюват на 2 фронта и искат да се съсредоточат на Иран. Нямат ракети, не могат да победат и на 2-та фронта. А шмъркача още си мисли, че 404 бандерланд е важна. Еми не е.... Утече в канала...

    Коментиран от #8, #11

    04:11 30.07.2026

  • 2 Ооох

    25 4 Отговор
    Лошо ми е!!!

    04:11 30.07.2026

  • 3 Азз

    30 3 Отговор
    Вчера друго четох.....

    Коментиран от #17, #18

    04:12 30.07.2026

  • 4 Надрусания иска

    36 3 Отговор
    Да вкара в тяхната война цял свят. И ако може цял свят да продължи да им купува златни тоалетни. Ама освен една шепа евро безумци и банички, никой вече по света не го интересува попадналата руска покрайнина...

    04:14 30.07.2026

  • 5 оня с коня

    20 4 Отговор
    Нормално е Тръмп да преследва Националните си Интереси,явно добрата стара Европа ще се "Поразкърши" за да компенсира Нещата и да вдъхне "Вяра в бъдещето" на Зеленски с ДОПЪЛНИТЕЛНИ Финансово-Военни Ижекции...от по-големичките:)

    Коментиран от #9

    04:15 30.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лъже

    6 18 Отговор
    Милен е много червен!
    Лъже.

    04:17 30.07.2026

  • 8 Шопо

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "Рижия разбра":

    Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
    Просто е.
    Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    Коментиран от #12, #13

    04:18 30.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И на един фронт

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Рижия разбра":

    не могат да победят дори!
    Но пък за европейските лидери не е важна победа, а процентите от парите на народите си и затова пак ще се опънат, като магаре на мост!
    При мир с Русия и нормални отношения и бизнеса с НАТО е в киреча.
    Британците няма да го допуснат. Пак!

    04:22 30.07.2026

  • 12 По-скоро няма

    26 2 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Избор, понеже огромна част от парите и помоща на САЩ и запада са откраднали. Даже и някои оръжия, които са им дали, со продали на други по света. Ако спре войната, даже и самите покрайнци ще му потърсят сметка за убитите братя, синове, внуци, съпрузи... и може и да го линчуват. За това тоя иска даже и ядрена война... Толкова е зле.

    04:24 30.07.2026

  • 13 Ааа не си разбрал

    25 2 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Ако Украйна капитулира сега, има шанс да остане нещо от нея.

    04:27 30.07.2026

  • 14 Какво да си кажат

    20 2 Отговор
    За 15 минути среща. Тръмп е увикал мишока, както той си знае и са го изхвърлили през черния вход. Да е благодарен че не са го арестували. Урките са обстреляли с дронове танкери с американски нефт, купен от Казахстан.

    Коментиран от #19

    04:27 30.07.2026

  • 15 оня с коня

    5 30 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    На 9-ти Септември 44 такива като тебе присвоихте Имотите на Читавите Българи благодарение на Факта че Руските танкове бяха зад гърба ви.Е,45г щракахте със Пръсти и плюскахте Кюфтета с "Гъмза" разредена с Лимонада но дойде време да си реституираме Имуществото,а вие да започнете да пърдите от Глад.Все пак обаче сме Хора и разбираме че Клептоманията/Кражбата/ ви е вродена,великодушно ви разрешаваме да крадете Никове...Нищо друго,щото ще има бой през ръцете:)

    Коментиран от #20, #23, #26, #28, #29, #30, #31

    04:31 30.07.2026

  • 16 Републиканец

    8 1 Отговор
    Благодарим на Милен Ганев за честната журналистика.

    Коментиран от #24

    04:31 30.07.2026

  • 17 Вчера чете друго по видело

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Азз":

    Днес в 4 ч. пишат истината, когато хората спят и не четат Пропаганда, братчед. Така действа. По тъмна доба истината. През деня,лъжа.

    Коментиран от #32

    04:32 30.07.2026

  • 18 Не чети само

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Азз":

    а и мисли! Със собствената си глава.

    Авторитетните медии и Институти срам нямат.

    04:33 30.07.2026

  • 19 Мдаа де

    16 2 Отговор

    До коментар #14 от "Какво да си кажат":

    12 Мин среща. Марш от тук му казва Тръмп зеленПор.

    04:35 30.07.2026

  • 20 Републиканец

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Фашистите в България капитулираха за един ден пред силата на съюзниците! А до 8 септември бесиха партизани и ятаци. Плащаха по 50000 лева за отрязана партизанска глава!
    В България се отнесоха най-хуманно в сравнение с другите европейски страни. Там са бесели и жените на фашистите.
    Накратко, получили са според заслугите си.

    04:37 30.07.2026

  • 21 Тръмп притиснал Зеленски...!

    8 2 Отговор
    Ама как...отза@,ли...🙄😮‍💨😨😟🫢?!

    Коментиран от #22

    04:38 30.07.2026

  • 22 Мощно отзад

    10 3 Отговор

    До коментар #21 от "Тръмп притиснал Зеленски...!":

    Тръмп притисна джуджето.
    Путин отпред, Тръмп отзад. Станало джудже зелена ваденка.

    04:47 30.07.2026

  • 23 Оппаа

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Тогава не да са били руски танковете, а съветски, като повечето са били от УССР.
    И виж провери кой измисли комунима уби руското царско семекство и финансира октомврийската революция. И какъв е бил състава на първото политбюро. Което грузинеца е прочистил.

    Карл Маркс

    04:47 30.07.2026

  • 24 Не му е лесно

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Републиканец":

    да се осуква.
    Но ще има скоро статии от марчято, анатоли и елито институтката.
    И те ще оправят нещата.
    Имай търпение.

    04:56 30.07.2026

  • 25 оня коня

    9 2 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    05:00 30.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ей, лявПЕДАЛ

    11 2 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Твоят проблем е да си определиш пола, остави войната за мъжете.

    05:04 30.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 другоя с коня

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    4тa година, редакциятa детo ти плащa си хаби парите на вятъра. Нито има логикa в написаното от теб, нито има смисъл, само едно излишнo присъствие на човек нежелaн от общеcтвото в което живeeм

    05:09 30.07.2026

  • 32 пропадналСАЙТ

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Вчера чете друго по видело":

    Най-тъпите мисирки които територията е отглежнала! Башка, всички които им се връзват!

    05:10 30.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Госあ

    8 1 Отговор
    Аз като писах, че гномчето гледаше като пребозало теле на снимката с Макрон…💁

    05:52 30.07.2026

  • 35 Вервай ми

    0 0 Отговор
    Украинците свършиха пералните, руснаците няма как да произведат нови ракети, така че време е войната да приключва.

    06:30 30.07.2026