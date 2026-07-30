Тръмп притиснал Зеленски: Сложи край на войната веднага!

Американският лидер Доналд Тръмп разкри пред репортери в Белия дом детайли от скорошната си среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски. Тръмп заяви, че е настоял пред Зеленски за бързо прекратяване на конфликта.

„Казах му просто да сложи край на войната“, посочи американският президент във Вашингтон, цитиран от Ройтерс и ANI.

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По време на изявлението си Тръмп акцентира върху своята дипломатическа линия, отбелязвайки, че поддържа добри отношения както с украинския си колега, така и с руския президент Владимир Путин. „Бих искал той да сложи край на войната“, повтори Тръмп, коментирайки високата човешка цена и хилядите жертви през предходния месец.

Разговорите в Белия дом разочаровали Киев

Според влиятелното украинско издание „Страна“, дългоочакваната среща на Зеленски с Тръмп изобщо не е оправдала високите очаквания на украинската делегация.

Вместо да получи зелена светлина за нови доставки на далекобойни оръжия и разширяване на военната подкрепа, Киев се е сблъскал с категоричното искане на Вашингтон за ускоряване на дипломатическия процес.

От своя страна, Володимир Зеленски се опита да прехвърли отговорността за липсата на напредък изцяло върху Кремъл. В интервю за телевизия Fox News украинският президент посочи, че Украйна, Тръмп и европейските лидери споделят общо желание за мир, но основната пречка остава в Москва. „Ние искаме край на войната всеки ден, президентът Тръмп го иска, европейците го искат. Путин обаче не го иска и това е истинският проблем“, заяви Зеленски, чиито думи бяха разпространени от украинската медия UNN.

Анализът на „Страна“ показва, че визитата на украинската делегация в САЩ не е постигнала стратегически пробив. Администрацията на Тръмп продължава да настоява за бързо замразяване на конфликта и преговори, без да се ангажира с исканията на Украйна за бъдещо членство в НАТО или предоставяне на по-мощни офанзивни оръжия. Това поставя Киев в изключително сложна геополитическа позиция, в която натискът от страна на основния му съюзник за териториални отстъпки или тежки компромиси става все по-осезаем.