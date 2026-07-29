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Европа готви радикален преврат срещу големите коли: Искат намаляване на размерите на автомобилите

Европа готви радикален преврат срещу големите коли: Искат намаляване на размерите на автомобилите

29 Юли, 2026 13:17 3 308 23

  • автомобили-
  • европа-
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  • паркиране-
  • размери

Нарастващият размер на превозните средства елиминира хиляди места за паркиране и се превръща в реален проблем за безопасността на движението по пътищата

Европа готви радикален преврат срещу големите коли: Искат намаляване на размерите на автомобилите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Поколение след поколение автомобилите стават все по-дълги. Според скорошно проучване на Европейската федерация за транспорт и околна среда, този непрекъснат растеж може да има последици за местата за паркиране, както и за безопасността на движението по пътищата в Европа.

Нарастващата дължина на автомобилите може да се превърне в проблем основно в големите градове. От години насам тенденцията на автомобилния пазар е превозните средства да стават все по-големи и внушителни. Това явление се дължи предимно на SUV-тата, които вече от доста време заливат улиците ни. Но и всички автомобили като цяло стават все по-дълги.

Така например отявлено градско возило, като новото Renault Twingo E-Tech е дълго близо 3.80 метра, докато първото поколение на модела, пуснато на пазара през 1993 година, достигаше максимум от 3.43 метра. Освен това някои по-нови модели, освен гореспоменатите кросоувъри, вече надвишават 5 метра дължина в сегменти, които преди това са оставали под този критичен размер, като например BMW Серия 5 (5.06 метра). Този скок в растежа може да се превърне в проблем на тесни пътища или на паркинги. Според проучване, проведено от Европейската федерация за транспорт и околна среда (T&E), големите градове биха могли да загубят до няколко хиляди паркоместа до 2040 година и то само заради удължаването на автомобилите.

Европа готви радикален преврат срещу големите коли: Искат намаляване на размерите на автомобилите

Мари Шерон, временен директор на T&E, обяснява, че „в продължение на години производителите на автомобили са давали приоритет на най-печелившите модели, често по-дълги и по-широки “, което е довело до „нарастващ натиск върху общественото пространство и нови проблеми с безопасността “. Според това проучване средната дължина на новите превозни средства, продавани на европейския пазар, се е увеличавала средно с 1.2 см годишно от 2000 година насам, докато широчината им е нараствала с 0.5 см годишно.

Според експертите това неминуемо ще доведе до сложни ситуации по пътищата, проектирани преди десетилетия, въз основа на превозните средства от онази епоха. За да се справи с тази тенденция, T&E призовава за политическа намеса, насочена към връщане към средните размери на новите превозни средства през 2015 година.

Авторите на това проучване посочват, че средната дължина на новите автомобили е била 4.09 м през 2000 година и е достигнала 4.38 м през 2025-а. Ако растежът продължи с настоящите темпове, тази цифра може да достигне 4.56 м през 2040 година, приблизително колкото размера на най-голямата Dacia - Bigster. T&E смята, че връщането към средна дължина от 4.25 м би било идеално за смекчаване на щетите, като едновременно с това се намалява широчината от 1.90 м на 1.77 м за същия период.

Европа готви радикален преврат срещу големите коли: Искат намаляване на размерите на автомобилите

Нарастващият размер на новите автомобили ще повлияе не само на трафика, но и на паркоместата. T&E твърди, че град, като Париж може да загуби до 12 000 паркоместа на улицата за по-малко от 15 години поради тази тенденция към по-дълги превозни средства. И френската столица не е единствената спомената. Лондон може да загуби между 72 000 и 118 000 места, Берлин между 71 000 и 117 000, а Рим между 58 000 и 95 000.

Има и още една опасна тенденция

Европейската неправителствена организация също така прогнозира, че постоянното увеличаване на дължината на превозните средства може да има пагубни последици върху броя на смъртните случаи по пътищата, регистрирани всяка година. Ако тази тенденция продължи, годишно биха могли да бъдат регистрирани допълнителни 400 смъртни случая сред „ уязвимите участници в движението “ (пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти и др.). Това би представлявало приблизително 2500 смъртни случая за четиринадесет години за възрастни и 79 за деца в Европа. Трябва да се отбележи обаче, че тази прогноза не се основава единствено на дължината на автомобила, тъй като тя взема предвид и теглото му, което също се увеличава.

„Законите на физиката са неоспорими: колкото по-големи и по-тежки са автомобилите, толкова по-силни и опасни са сблъсъците, особено за децата и пешеходците. Трябва да действаме, за да обърнем тази тенденция и да защитим участниците в движението “, предупреждава Клеман Дроняр Ландре, ръководител на организацията „Чисти градове“ във Франция. Това заключение произлиза от друго проучване на T&E, проведено през 2025 година, което подчерта опасността, породена от постоянното увеличаване на височината на капаците на автомобилите.

Европа готви радикален преврат срещу големите коли: Искат намаляване на размерите на автомобилите


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Максимум

    5 3 Отговор
    Колкото лагерна количка трябва да са

    13:23 29.07.2026

  • 2 УдоМача

    16 2 Отговор
    направо да вадят чертежите и спецификациите от 90 -те! Това сега не са коли!!!!!!!!!!!!!!!

    13:25 29.07.2026

  • 3 Име

    8 8 Отговор
    Едно добро предложение от Европа, на фона на всички останали идващи от Брюксел, които са абсурдни по отношение на колите

    Коментиран от #15

    13:26 29.07.2026

  • 4 Си Дзин

    11 3 Отговор
    Искам да видя баба ви Урсула в трабант.

    Коментиран от #13

    13:27 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    2 2 Отговор
    да продава Секвоя?

    13:31 29.07.2026

  • 7 Хасан Белия

    1 4 Отговор
    Стига вааа, ква тъз ивропа, ща псувам. Ми аз без беимве ни мога да живея ва. Няма малки беимвета. Ко ща прая, кът не мога да са изцепя яко по магистралата

    13:31 29.07.2026

  • 8 Варна 3

    3 3 Отговор
    Това беше както с американските грамадни пикапи и джипове. Нека напомня, че през 2014 в Стара Загора е било убито 5год. момче на пътя, пресичало неправилно пред джипа Ланд Роувър Дискавъри. То има и друг проблем: прекалената височина на предната част на джипа създава огромна мъртва зона, която шофьорът не е видял детето и го влачил с няколко метра.

    Коментиран от #20

    13:31 29.07.2026

  • 9 РАК

    2 4 Отговор
    То отдавна измислено решението за градовете от японците.
    Японският държавен стандарт за градски автомобили се нарича Kei car:

    троги технически ограниченияМаксимална дължина: до 3,40 метра.Максимална ширина: до 1,48 метра.Максимална височина: до 2,00 метра.Обем на двигателя: ограничена до 660 кубически сантиметра (cc).Максимална мощност: до 64 конски сили.

    Отам почва цакането с данъци, даване отнемане на преференции.

    13:32 29.07.2026

  • 10 стоян

    2 2 Отговор
    Правилно решение от ЕС - пет метра автомобил и два тона тежи а вътре го кара само един гъ с - струва ли си петра за един гъ с - комплексар казва вижте ме аз имам пари

    13:33 29.07.2026

  • 11 Чета и не вярвам на ушите си

    0 0 Отговор
    Никъде в статията не видяхме кой го предлага и какви са мерките и със закони ли ще се борят срещу размерите. Само някакво калпаво проучване срещнах???

    13:38 29.07.2026

  • 12 Нали ви казвам отдавна

    6 1 Отговор
    На брюксел му пречат хората и се чудат какви геноциди да прилагат

    Коментиран от #16

    13:38 29.07.2026

  • 13 Ку-ку

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Си Дзин":

    Да, ама трабанта ще е с алкантара, голяма навигация, джанти 19 и доработен от BRABUS... 🤣🤣🤣

    13:39 29.07.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Продължавам да ви казвам, че и най-ощетения в главата, рано или късно ще стопли и ще прогледне, че ЕС един гнусен диктат, пред който и най-черния комунизъм е пълно недоносче! Просто сте бавни в мисленето и сте свикнали Партията да ви казва, а вие да и вярвате - но това е до време!

    13:40 29.07.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    А тебе кой те спира да си вземеш малка кола, че трябва Брюксел да казва какви да се произвеждат - има и под 5 метра коли! Щом хората искат големи коли Урсулица ли ще им определя?!!! Див фашизъм, на който ръкопляскате!

    13:42 29.07.2026

  • 16 Диктор

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нали ви казвам отдавна":

    Щом става дума, самата държава трябва да прилага ограниченията, а не Брюксел

    13:42 29.07.2026

  • 17 87666

    0 0 Отговор
    Глупости, то хората намаляват, тези за колите се хванали. След 30 г няма да има кой една система да ви сложи в болницата. И не, ейай няма да може.

    13:42 29.07.2026

  • 18 Определено

    1 0 Отговор
    в ЕП са събрани от кол и въже некадърници и когат политиката се набърка там където не им е мястото ето ви резултата. Та нали те съсипват индустриата с перманетните си директиви и изисквания - уж безопасност, уж екология, уж незнам кво си. Точно на базата на тези изисквания колите порастнаха.

    Коментиран от #21

    13:44 29.07.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Напред ...към старите малки фиатчета и мини Купър❗

    13:44 29.07.2026

  • 20 РАК

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Варна 3":

    Айде да не пишем неверни неща за този случай.

    Пръво и основна вина на водача на МПС колата е, че колата е навлезнала в пешеходната зона в центъра на града. Зоната е забранена за МПС.
    На това място (кръстовище) има и начално училище. Тогава там имше детски кът с атоматичните кончета и др.
    Каквото и му е попречило да види детето, той е извършил редица действия и нарушения. Преди да му попречи видимоста за да избегне ПТП.
    Най-вече е усещането за безнаказаност вижте ме аз имам пари.

    13:46 29.07.2026

  • 21 Автоценител

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Определено":

    За автомобили дори. Но преди и за налагане на модифицирано ГМО на плодовете и семената с новото NGT. Засаждане на семе с NGT може да съсипе земеделската земя. И то точно затова хората протестираха за това нещо.

    13:48 29.07.2026

  • 22 А такаа

    0 0 Отговор
    Омръзна ми да гледам тунинговани какички, които си возят самотното д-ъ до МОЛ-а в камиони по 2 тона!

    13:52 29.07.2026

  • 23 Ама

    0 0 Отговор
    крайно време е фонлайнар да ни монтира и по един дебитомер за вдишвания въздух и да си го плащаме...

    13:55 29.07.2026