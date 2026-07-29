Ирак свика извънредно заседание на Съвета за сигурност след въздушните удари на САЩ и Саудитска Арабия

Иракският премиер Али аз Зайди разпореди извънредно заседание на Съвета за национална сигурност след въздушните удари на САЩ и Саудитска Арабия, насочени срещу подкрепяни от Иран въоръжени движения в страната, съобщи държавната информационна агенция ИНА, предаде ДПА, съобщи БТА.

Заседанието в Багдад ще се фокусира върху ситуацията със сигурността и ударите, нанесени през нощта, се посочва в изявлението. По-рано Централното командване на армията на САЩ (СЕНТКОМ) заяви, че атаките са били насочени срещу въоръжени групировки, съюзници на Иран, действащи в Ирак.

„Силите за народна мобилизация“ – обединение на предимно шиитски въоръжени групировки, свързани с Иран - съобщиха, че 20 техни бойци са били убити, а други 32 са ранени.

Паравоенната групировка посочи още, че въздушните удари на САЩ и Саудитска Арабия са поразили цели в няколко части на страната, включително райони около Багдад, южната провинция Басра и северната провинция Ниневия. Те съобщиха, че са нанесени щети и на сгради, превозни средства и военно оборудване.

СЕНТКОМ посочи, че ударите са били нанесени в отговор на повече от 30 атаки с дронове през последните 72 часа, които според командването са били ръководени от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия заяви, че ударите, проведени съвместно с американските сили, са били насочени срещу позиции на групировките в Ирак, които преди това са били използвани за нанасяне на удари срещу саудитски петролни съоръжения.

От началото на войната с Иран държавите от Залива също са подложени на нападения от Ирак, където подкрепяни от Техеран въоръжени групировки продължават да имат значително влияние. Правителството на Зайди заяви, че иска да разоръжи групировките, макар да няма много признаци, че това ще бъде възможно в краткосрочен план. Зайди зае длъжността на министър-председател през май.