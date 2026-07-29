Руските генерали лъжат Путин! Кремъл се хвали, че познава като петте си пръстта фронта в Украйна

Руският президент Владимир Путин се опитва да се представи като добре информиран за обстановката на бойното поле в Украйна, докато руските военни блогъри продължават да се оплакват, че руските командири лъжат за настъплението на фронта.
На 26 юли, по време на инсценирано събитие с участието на личен състав от руския военноморски флот, Путин отговори на въпрос относно източниците, от които черпи информация за фронта.
Путин заяви, че разчита предимно на информация от официални източници, но че анализира целия спектър от информация, която получава, за да стигне до окончателните си заключения.
Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).
Путин съобщи, че получава информация от руски командири, войници, специални служби и длъжностни лица.
Руският президент отбеляза, че има и "блогъри", които понякога чете, като твърди, че някои от тях "уцелват в десятката" и вършат добра работа, докато други преследват само собствените си интереси.
Путин заяви, че информацията от неуточнени обществени групи също понякога е полезна, но може да включва "информационен боклук" и да бъде "опасна" за онези, които нямат "основно разбиране за... текущите събития".
Руските военни блогъри обаче отдавна се оплакват, че руските командири и длъжностни лица лъжат за руските успехи на бойното поле.
ISW вече е отбелязвал изтекла карта на руското Министерство на отбраната (МО) от април 2026 г., на която например са изобразени силно преувеличени твърдения за руската фронтова линия в западната част на Запорожска област.
На 28 юли руски военен блогър заяви, че ситуацията за руските сили е благоприятна единствено в посока Александровка, но че "нещата стоят по-зле" в други участъци от фронта, въпреки че украинските власти съобщават все по-рядко за успехите на украинската армия на бойното поле.
Друг руски военен блогър отговори, като заяви, че руските командири многократно са изпращали щурмови подразделения на мисии, основавайки се на неточно разбиране за положението на фронта, като са приемали, че руските войници са близо до украинските позиции, които трябва да атакуват, докато всъщност те все още са на разстояние до четири километра.
Кремъл очевидно е привлякъл на своя страна няколко известни военни блогъри, които приемат и популяризират измислената от Кремъл версия за такива мащабни руски настъпления, което поставя под въпрос доколко използването от Путин на "блогърски" източници подобрява разбирането му за реалната ситуация на бойното поле.
Според информациите, представители на Кремъл обмислят широк спектър от варианти за подкрепа на евентуална мобилизация в бъдеще, докато руският президент Владимир Путин вероятно продължава да преценява възможностите си.
Руският опозиционен източник "Верстка" съобщи на 28 юли, позовавайки се на източници в руското правителство и близки до него, че руските власти обсъждат евентуалното въвеждане на нови ограничения за руското население в случай на мобилизация след изборите за руската Държавна дума през септември 2026 г.
"Верстка" цитира двама политически стратези, работещи с Кремъл, които заявиха, че "сериозен" провал на фронта или в усилията за набиране на руски войници може да предизвика мобилизация и че някои служители на службите за сигурност се застъпват за пълно или частично военно положение, за да предотвратят граждански безредици в случай на мобилизация.
Според информацията служителите на службите за сигурност се застъпват за по-строги наказания за нарушения на валутното законодателство, засилен контрол върху чуждестранните активи, ограничения върху виртуалните частни мрежи (VPN) и въвеждането на изходни визи.
Изглежда, че руските власти обсъждат провеждането на мобилизация през есента, но Путин вероятно все още не е взел окончателно решение. Кремъл обаче създава условия, които да улеснят мобилизацията, в случай че Путин реши да я проведе в бъдеще.
На 26 юли Путин подписа закон, с който се разширява достъпът на "Росгвардия" и руското Министерство на отбраната до информация за руските военнослужещи и техните семейства в Единния държавен регистър на службите по гражданска регистрация.
Този закон е вследствие на предложенията на "Росгвардия" от 21 юли за разширяване на нейните разпоредби за гражданска отбрана с цел защита на руското общество от неуточнени "опасности" по време на мобилизация, военно положение и военно време.
ISW продължава да счита, че мобилизацията е много лично решение за Путин, което зависи от личното му възприятие за ситуацията на бойното поле и за целостта на Кремъл, и че все още не е ясно дали и как Путин ще реши да пристъпи към мобилизация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Украйна вече забременя!!!
Коментиран от #57
20:26 29.07.2026
2 камънчо
Коментиран от #60
20:26 29.07.2026
3 Ден и нощ
Коментиран от #63
20:27 29.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бат Данчо
20:28 29.07.2026
6 Валерий Герасимов, началник щаб
Коментиран от #18
20:28 29.07.2026
7 Янко
20:28 29.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 За Русия Лъжата е като Въздуха и Водата
Това е Нормалността
Коментиран от #32, #37
20:29 29.07.2026
10 Владимир Путин, президент
Коментиран от #26
20:29 29.07.2026
11 Четете "скандално"
Коментиран от #22
20:29 29.07.2026
12 От Киев за три дни
20:30 29.07.2026
13 Токущо по БНТ казаха:
Само нашите русодебили още не са разбрали!
Коментиран от #27, #33
20:30 29.07.2026
14 Руснак без крак...
20:30 29.07.2026
15 Емигрант
Нека погледнем първо себе си, преди да сочим другите.
20:31 29.07.2026
16 Най- много лъжат
20:31 29.07.2026
17 Руснаците
Коментиран от #41
20:31 29.07.2026
18 Майка ти
До коментар #6 от "Валерий Герасимов, началник щаб":На мен една капейка още вчера ми направи тази работа! Но не бързам да гоня окупатора...
20:31 29.07.2026
19 Майор Деянов, на всеки километър
20:32 29.07.2026
20 стоян
20:32 29.07.2026
21 Мусорчик
Коментиран от #43
20:32 29.07.2026
22 гру гайтанджиева
До коментар #11 от "Четете "скандално"":Руски фейкове.
Коментиран от #40
20:32 29.07.2026
23 Най много лъжат
20:33 29.07.2026
24 нннн
20:33 29.07.2026
25 Путин е в информационна мъгла!
20:33 29.07.2026
26 Паветник
До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":А аз пък мога да дишам, докато надувам, вярвате ли?
Кака ми го показа номера...
20:33 29.07.2026
27 Без име
До коментар #13 от "Токущо по БНТ казаха:":🤣🤣🤣🤣
20:34 29.07.2026
28 пешо
20:34 29.07.2026
29 Обикновен човек
Коментиран от #67
20:35 29.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
20:35 29.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Вале-каро
До коментар #13 от "Токущо по БНТ казаха:":Абсолютно си прав.Но има една Българска раздумка"С човека е говорено,всичко е уредено , той каза ще видим"Така ,че имайте едно на ум.
20:36 29.07.2026
34 Братя Maнгacapян, блогъри
20:36 29.07.2026
35 Луганск
Гледат да му приспиват вниманието и чакат подходящ момент да го направят на мавзолей.
20:36 29.07.2026
36 Русодебил
призовавам всички русодебили да се явят на амбразурата!
Нещата са зле!
Коментиран от #46
20:36 29.07.2026
37 И хомо връските на Путин се смятат за
До коментар #9 от "За Русия Лъжата е като Въздуха и Водата":Нормално в Русия
20:37 29.07.2026
38 Ами
западната пропаганда направо избива рибата :)
20:37 29.07.2026
39 az СВО Победа 81
Няколко дена без техните вицове и зспочнаха да ми липсват! 🤣
20:37 29.07.2026
40 Послъгваш аркадаш
До коментар #22 от "гру гайтанджиева":Типично като тро... на фашисткият запад!
Коментиран от #68, #69, #75
20:38 29.07.2026
41 Не ни занимавай
До коментар #17 от "Руснаците":с еротичните си фантазии
20:39 29.07.2026
42 🤣🤣🤣
20:39 29.07.2026
43 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "Мусорчик":Русняка враг му не требе.
Русняка се победи сам, без пушка от НАТО да е пукнала !!!
20:39 29.07.2026
44 Кремъклийков
Коментиран от #51, #54
20:42 29.07.2026
45 Владимир Путин, президент
Коментиран от #48
20:44 29.07.2026
46 ТъйБа, ТъйБа
До коментар #36 от "Русодебил":Вгъ/3ъТъйБа......
20:45 29.07.2026
47 Миролюб Войнов, аналитик
И най-плитките лъжи....😄😄😄
Коментиран от #49
20:46 29.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Обичам те
До коментар #47 от "Миролюб Войнов, аналитик":Студен и с много свещи-за торта си мисля де
20:47 29.07.2026
50 Кирпича
20:48 29.07.2026
51 Киев епедал
До коментар #44 от "Кремъклийков":Той къв предмет Е... А
20:49 29.07.2026
52 Затова най-вярваме
Само те точно и обективно изследват, подчертават, отбелязват, припомнят, предполагат и докладват!
Дори DW и Ройтерс не могат да им се мерят.
20:49 29.07.2026
53 Кирпича
Коментиран от #59, #62
20:49 29.07.2026
54 Копей, ти ходил си на училище?
До коментар #44 от "Кремъклийков":Широко използван похват. Нарича се олицетворение .
Коментиран от #71
20:49 29.07.2026
55 Дзак
20:49 29.07.2026
56 Владимир Путин, президент
20:51 29.07.2026
57 За лъжата по принцип..
До коментар #1 от "Пич":Нападателят лъже, лъже един защитник, лъже втори защитник, лъже трети, лъже вратаря, лъже вратата... Лъже ни че играе футбол. А мадия та DW не ни лъже, тя създава един свой собствен измислен свят.
20:52 29.07.2026
58 Русия печели
20:52 29.07.2026
59 Рамзан Кадиров
До коментар #53 от "Кирпича":Потвърждавам. Всичките ми кози са по-красиви от него.
20:52 29.07.2026
60 Соломон
До коментар #2 от "камънчо":За това пък на изток в Тюмен мирише на тоалетна та се нетрае. А вода много ама и тя не става ни за пиене ми за миене.Рускиня се оплаква че взела вана а след това цистит
20:54 29.07.2026
61 Защо му отваряте очите на Путин?
Хахаха, смешници сте ми, верно!
Коментиран от #78
20:54 29.07.2026
62 чичо Кольо
До коментар #53 от "Кирпича":Мераклия ли си му?
20:54 29.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Руският
20:57 29.07.2026
65 Хахахаха
20:57 29.07.2026
66 Ърп
20:57 29.07.2026
67 така е
До коментар #29 от "Обикновен човек":Ако не бяха руснаците, още щеше да ходиш с шалвари!
Коментиран от #73, #74
20:57 29.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Путин
21:00 29.07.2026
71 Панелко
До коментар #54 от "Копей, ти ходил си на училище?":Изруча ли си шкембето саабалем или си при смъркача у метрото ?
21:01 29.07.2026
72 Врьош
21:01 29.07.2026
73 Брех
До коментар #67 от "така е":Прадядо ти със шалвари ли е ходил?
21:01 29.07.2026
74 Що ти
До коментар #67 от "така е":без ли ходиш?
21:02 29.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ройтерс
21:03 29.07.2026
77 Факти
Коментиран от #82
21:03 29.07.2026
78 Точно
До коментар #61 от "Защо му отваряте очите на Путин?":твоя коментар ще прочете!
21:03 29.07.2026
79 Факти
Поздрави от батко Вова
21:03 29.07.2026
80 Щото Путин
21:04 29.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Обаче
До коментар #77 от "Факти":Кобзон Експрес върви по план график.
21:08 29.07.2026