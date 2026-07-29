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Руските генерали лъжат Путин! Кремъл се хвали, че познава като петте си пръстта фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Руските генерали лъжат Путин! Кремъл се хвали, че познава като петте си пръстта фронта в Украйна

29 Юли, 2026 20:23 918 82

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • донбас

Руският президент отбеляза, че има и блогъри, които понякога чете, като твърди, че някои от тях уцелват в десятката и вършат добра работа, докато други преследват само собствените си интереси

Руските генерали лъжат Путин! Кремъл се хвали, че познава като петте си пръстта фронта в Украйна - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин се опитва да се представи като добре информиран за обстановката на бойното поле в Украйна, докато руските военни блогъри продължават да се оплакват, че руските командири лъжат за настъплението на фронта.

На 26 юли, по време на инсценирано събитие с участието на личен състав от руския военноморски флот, Путин отговори на въпрос относно източниците, от които черпи информация за фронта.

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Путин заяви, че разчита предимно на информация от официални източници, но че анализира целия спектър от информация, която получава, за да стигне до окончателните си заключения.

Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Путин съобщи, че получава информация от руски командири, войници, специални служби и длъжностни лица.

Руският президент отбеляза, че има и "блогъри", които понякога чете, като твърди, че някои от тях "уцелват в десятката" и вършат добра работа, докато други преследват само собствените си интереси.

Путин заяви, че информацията от неуточнени обществени групи също понякога е полезна, но може да включва "информационен боклук" и да бъде "опасна" за онези, които нямат "основно разбиране за... текущите събития".

Руските военни блогъри обаче отдавна се оплакват, че руските командири и длъжностни лица лъжат за руските успехи на бойното поле.

ISW вече е отбелязвал изтекла карта на руското Министерство на отбраната (МО) от април 2026 г., на която например са изобразени силно преувеличени твърдения за руската фронтова линия в западната част на Запорожска област.

На 28 юли руски военен блогър заяви, че ситуацията за руските сили е благоприятна единствено в посока Александровка, но че "нещата стоят по-зле" в други участъци от фронта, въпреки че украинските власти съобщават все по-рядко за успехите на украинската армия на бойното поле.

Друг руски военен блогър отговори, като заяви, че руските командири многократно са изпращали щурмови подразделения на мисии, основавайки се на неточно разбиране за положението на фронта, като са приемали, че руските войници са близо до украинските позиции, които трябва да атакуват, докато всъщност те все още са на разстояние до четири километра.

Кремъл очевидно е привлякъл на своя страна няколко известни военни блогъри, които приемат и популяризират измислената от Кремъл версия за такива мащабни руски настъпления, което поставя под въпрос доколко използването от Путин на "блогърски" източници подобрява разбирането му за реалната ситуация на бойното поле.

Според информациите, представители на Кремъл обмислят широк спектър от варианти за подкрепа на евентуална мобилизация в бъдеще, докато руският президент Владимир Путин вероятно продължава да преценява възможностите си.

Руският опозиционен източник "Верстка" съобщи на 28 юли, позовавайки се на източници в руското правителство и близки до него, че руските власти обсъждат евентуалното въвеждане на нови ограничения за руското население в случай на мобилизация след изборите за руската Държавна дума през септември 2026 г.

"Верстка" цитира двама политически стратези, работещи с Кремъл, които заявиха, че "сериозен" провал на фронта или в усилията за набиране на руски войници може да предизвика мобилизация и че някои служители на службите за сигурност се застъпват за пълно или частично военно положение, за да предотвратят граждански безредици в случай на мобилизация.

Според информацията служителите на службите за сигурност се застъпват за по-строги наказания за нарушения на валутното законодателство, засилен контрол върху чуждестранните активи, ограничения върху виртуалните частни мрежи (VPN) и въвеждането на изходни визи.

Изглежда, че руските власти обсъждат провеждането на мобилизация през есента, но Путин вероятно все още не е взел окончателно решение. Кремъл обаче създава условия, които да улеснят мобилизацията, в случай че Путин реши да я проведе в бъдеще.

На 26 юли Путин подписа закон, с който се разширява достъпът на "Росгвардия" и руското Министерство на отбраната до информация за руските военнослужещи и техните семейства в Единния държавен регистър на службите по гражданска регистрация.

Този закон е вследствие на предложенията на "Росгвардия" от 21 юли за разширяване на нейните разпоредби за гражданска отбрана с цел защита на руското общество от неуточнени "опасности" по време на мобилизация, военно положение и военно време.

ISW продължава да счита, че мобилизацията е много лично решение за Путин, което зависи от личното му възприятие за ситуацията на бойното поле и за целостта на Кремъл, и че все още не е ясно дали и как Путин ще реши да пристъпи към мобилизация.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 13 Отговор
    Лъжат те, лъжат!!! Ама жените най добре знаят как от лъжи надуват кореми!!!
    Украйна вече забременя!!!

    Коментиран от #57

    20:26 29.07.2026

  • 2 камънчо

    27 13 Отговор
    Фронтът уверено върви на Запад

    Коментиран от #60

    20:26 29.07.2026

  • 3 Ден и нощ

    27 15 Отговор
    фашизма лее евтина пропаганда срещу Русия.

    Коментиран от #63

    20:27 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бат Данчо

    28 7 Отговор
    Пак буламач по факти.бг

    20:28 29.07.2026

  • 6 Валерий Герасимов, началник щаб

    14 22 Отговор
    Завтра влизаме в Киев ......

    Коментиран от #18

    20:28 29.07.2026

  • 7 Янко

    31 8 Отговор
    Всички лъжат само ISW не лъжат.Те само раздават курабиики на майданите

    20:28 29.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 За Русия Лъжата е като Въздуха и Водата

    16 22 Отговор
    Те са неизменна част от Живота в Русия
    Това е Нормалността

    Коментиран от #32, #37

    20:29 29.07.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    15 23 Отговор
    Руснака лъже както диша !!! 👈

    Коментиран от #26

    20:29 29.07.2026

  • 11 Четете "скандално"

    22 10 Отговор
    Украинските генерали също лъжат

    Коментиран от #22

    20:29 29.07.2026

  • 12 От Киев за три дни

    10 14 Отговор
    До няма да напускаме Москва

    20:30 29.07.2026

  • 13 Токущо по БНТ казаха:

    15 24 Отговор
    Американският Сенат каза: " Америка застава твърдо зад Украйна! Русия губи войната"!
    Само нашите русодебили още не са разбрали!

    Коментиран от #27, #33

    20:30 29.07.2026

  • 14 Руснак без крак...

    12 16 Отговор
    Лъжливото русначе 😄

    20:30 29.07.2026

  • 15 Емигрант

    21 6 Отговор
    Абе то и български генерал лъже, че няма да допусне американски самолети да участват от българска територия във военна агресия срещу чужда държава.


    Нека погледнем първо себе си, преди да сочим другите.

    20:31 29.07.2026

  • 16 Най- много лъжат

    22 6 Отговор
    Факти:))

    20:31 29.07.2026

  • 17 Руснаците

    22 12 Отговор
    мачкат бавно и жестоко. Западната измет реве неистово че украинците правят контра офанзива. Войната ще продължи докато Европа не моли за милост. Милост НЯМА да има.

    Коментиран от #41

    20:31 29.07.2026

  • 18 Майка ти

    6 14 Отговор

    До коментар #6 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    На мен една капейка още вчера ми направи тази работа! Но не бързам да гоня окупатора...

    20:31 29.07.2026

  • 19 Майор Деянов, на всеки километър

    12 15 Отговор
    Когато руснак ти каже доброе утро, погледни си часовника 👈😄

    20:32 29.07.2026

  • 20 стоян

    10 17 Отговор
    А дано има мобилизация та рузнаците от големите градове да усетят войната - много рузки вдовици ще реват за мъжа като знаем че на фронта още с първата атака и груз 200

    20:32 29.07.2026

  • 21 Мусорчик

    9 16 Отговор
    Всъщност мобилизацията е начин да се спестят пари. Въпросът е как да се представи СВО като провал и съответно войната като Отечествена, в която руснакът се бори за съществуването си (отново).

    Коментиран от #43

    20:32 29.07.2026

  • 22 гру гайтанджиева

    9 13 Отговор

    До коментар #11 от "Четете "скандално"":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #40

    20:32 29.07.2026

  • 23 Най много лъжат

    18 8 Отговор
    Западналите желаещи от клуба на "богатите"

    20:33 29.07.2026

  • 24 нннн

    18 4 Отговор
    На война и двете страни лъжат. В случая едната много повече. Информирайте се от различни източници; не само от Факти.

    20:33 29.07.2026

  • 25 Путин е в информационна мъгла!

    8 11 Отговор
    Генералите нищо не му казват!

    20:33 29.07.2026

  • 26 Паветник

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    А аз пък мога да дишам, докато надувам, вярвате ли?
    Кака ми го показа номера...

    20:33 29.07.2026

  • 27 Без име

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Токущо по БНТ казаха:":

    🤣🤣🤣🤣

    20:34 29.07.2026

  • 28 пешо

    11 8 Отговор
    Украйна губи по целия фронт

    20:34 29.07.2026

  • 29 Обикновен човек

    10 9 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #67

    20:35 29.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ганя Путинофила

    6 9 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    20:35 29.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вале-каро

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Токущо по БНТ казаха:":

    Абсолютно си прав.Но има една Българска раздумка"С човека е говорено,всичко е уредено , той каза ще видим"Така ,че имайте едно на ум.

    20:36 29.07.2026

  • 34 Братя Maнгacapян, блогъри

    9 8 Отговор
    Cигaните сме се учили от руснаците !!!

    20:36 29.07.2026

  • 35 Луганск

    7 8 Отговор
    А какво да го правят. Той е инфантил с ментални проблеми. Замангильосват го като дете. За да не се ядоса, че са му взели играчките.
    Гледат да му приспиват вниманието и чакат подходящ момент да го направят на мавзолей.

    20:36 29.07.2026

  • 36 Русодебил

    7 10 Отговор
    Таваришчи,
    призовавам всички русодебили да се явят на амбразурата!
    Нещата са зле!

    Коментиран от #46

    20:36 29.07.2026

  • 37 И хомо връските на Путин се смятат за

    6 10 Отговор

    До коментар #9 от "За Русия Лъжата е като Въздуха и Водата":

    Нормално в Русия

    20:37 29.07.2026

  • 38 Ами

    10 7 Отговор
    Не знам дали руските генерали лъжат Путин, но
    западната пропаганда направо избива рибата :)

    20:37 29.07.2026

  • 39 az СВО Победа 81

    11 7 Отговор
    Ееее, най-после материал от ISW! 🤣🤣🤣

    Няколко дена без техните вицове и зспочнаха да ми липсват! 🤣

    20:37 29.07.2026

  • 40 Послъгваш аркадаш

    9 5 Отговор

    До коментар #22 от "гру гайтанджиева":

    Типично като тро... на фашисткият запад!

    Коментиран от #68, #69, #75

    20:38 29.07.2026

  • 41 Не ни занимавай

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Руснаците":

    с еротичните си фантазии

    20:39 29.07.2026

  • 42 🤣🤣🤣

    5 3 Отговор
    Институтът за изследване на войната (ISW). 🤣🤣🤣

    20:39 29.07.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    6 7 Отговор

    До коментар #21 от "Мусорчик":

    Русняка враг му не требе.
    Русняка се победи сам, без пушка от НАТО да е пукнала !!!

    20:39 29.07.2026

  • 44 Кремъклийков

    2 10 Отговор
    " Кремъл се хвали"- Кремъл одушевен предмет ли е та да се хвали?

    Коментиран от #51, #54

    20:42 29.07.2026

  • 45 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    На руснака краката са къси 👈😄😄

    Коментиран от #48

    20:44 29.07.2026

  • 46 ТъйБа, ТъйБа

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "Русодебил":

    Вгъ/3ъТъйБа......

    20:45 29.07.2026

  • 47 Миролюб Войнов, аналитик

    4 7 Отговор
    Руснаците имат най-дългите насове !!!
    И най-плитките лъжи....😄😄😄

    Коментиран от #49

    20:46 29.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Обичам те

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Студен и с много свещи-за торта си мисля де

    20:47 29.07.2026

  • 50 Кирпича

    3 3 Отговор
    Психиатрите също го лъжат , че психически е на ред

    20:48 29.07.2026

  • 51 Киев епедал

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Кремъклийков":

    Той къв предмет Е... А

    20:49 29.07.2026

  • 52 Затова най-вярваме

    1 5 Отговор
    на ISW!
    Само те точно и обективно изследват, подчертават, отбелязват, припомнят, предполагат и докладват!
    Дори DW и Ройтерс не могат да им се мерят.

    20:49 29.07.2026

  • 53 Кирпича

    6 3 Отговор
    Ама Путин е много грозен.

    Коментиран от #59, #62

    20:49 29.07.2026

  • 54 Копей, ти ходил си на училище?

    4 4 Отговор

    До коментар #44 от "Кремъклийков":

    Широко използван похват. Нарича се олицетворение .

    Коментиран от #71

    20:49 29.07.2026

  • 55 Дзак

    1 1 Отговор
    Да не вярва на официалните си източници, би било обидно за самия него! А те вероятно са достатъчно разнообразни.

    20:49 29.07.2026

  • 56 Владимир Путин, президент

    5 5 Отговор
    Тия генерали мязат на клошари !!! 😁

    20:51 29.07.2026

  • 57 За лъжата по принцип..

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Нападателят лъже, лъже един защитник, лъже втори защитник, лъже трети, лъже вратаря, лъже вратата... Лъже ни че играе футбол. А мадия та DW не ни лъже, тя създава един свой собствен измислен свят.

    20:52 29.07.2026

  • 58 Русия печели

    4 4 Отговор
    В Интернет.

    20:52 29.07.2026

  • 59 Рамзан Кадиров

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "Кирпича":

    Потвърждавам. Всичките ми кози са по-красиви от него.

    20:52 29.07.2026

  • 60 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "камънчо":

    За това пък на изток в Тюмен мирише на тоалетна та се нетрае. А вода много ама и тя не става ни за пиене ми за миене.Рускиня се оплаква че взела вана а след това цистит

    20:54 29.07.2026

  • 61 Защо му отваряте очите на Путин?

    3 6 Отговор
    Ама сте и вие - сега, като прочете тази статия, ще му светне, че руските генерали го лъжат, защо му помагате бре???

    Хахаха, смешници сте ми, верно!

    Коментиран от #78

    20:54 29.07.2026

  • 62 чичо Кольо

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Кирпича":

    Мераклия ли си му?

    20:54 29.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Руският

    6 2 Отговор
    Руският език е създаден за лъжа и измама Не за истината.

    20:57 29.07.2026

  • 65 Хахахаха

    4 2 Отговор
    Вярвам на руските военни блогъри. Рашите ги гърчат на фронта.

    20:57 29.07.2026

  • 66 Ърп

    2 1 Отговор
    Мишел го информира

    20:57 29.07.2026

  • 67 така е

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Обикновен човек":

    Ако не бяха руснаците, още щеше да ходиш с шалвари!

    Коментиран от #73, #74

    20:57 29.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Путин

    2 0 Отговор
    беше в Бахмут,Покровск,Купянск!Утре в Константиновка!

    21:00 29.07.2026

  • 71 Панелко

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Копей, ти ходил си на училище?":

    Изруча ли си шкембето саабалем или си при смъркача у метрото ?

    21:01 29.07.2026

  • 72 Врьош

    2 1 Отговор
    Лъжата е национален спорт!

    21:01 29.07.2026

  • 73 Брех

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "така е":

    Прадядо ти със шалвари ли е ходил?

    21:01 29.07.2026

  • 74 Що ти

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "така е":

    без ли ходиш?

    21:02 29.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ройтерс

    1 2 Отговор
    Не можем да потвърдим от независим източник написаното в този пасквил.

    21:03 29.07.2026

  • 77 Факти

    1 2 Отговор
    Кораби бандерски не се вясват в черно море , метрото е претъпкано с урки и смъркача не си е върнал един метър територия от началото на войната …

    Коментиран от #82

    21:03 29.07.2026

  • 78 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Защо му отваряте очите на Путин?":

    твоя коментар ще прочете!

    21:03 29.07.2026

  • 79 Факти

    0 2 Отговор
    Проверявайте си фактите ,за да не звучите нелепо .
    Поздрави от батко Вова

    21:03 29.07.2026

  • 80 Щото Путин

    1 0 Отговор
    хич не лъже!

    21:04 29.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Факти":

    Кобзон Експрес върви по план график.

    21:08 29.07.2026

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