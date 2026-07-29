Руските генерали лъжат Путин! Кремъл се хвали, че познава като петте си пръстта фронта в Украйна

Руският президент Владимир Путин се опитва да се представи като добре информиран за обстановката на бойното поле в Украйна, докато руските военни блогъри продължават да се оплакват, че руските командири лъжат за настъплението на фронта.

На 26 юли, по време на инсценирано събитие с участието на личен състав от руския военноморски флот, Путин отговори на въпрос относно източниците, от които черпи информация за фронта.

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Путин заяви, че разчита предимно на информация от официални източници, но че анализира целия спектър от информация, която получава, за да стигне до окончателните си заключения.

Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Путин съобщи, че получава информация от руски командири, войници, специални служби и длъжностни лица.

Руският президент отбеляза, че има и "блогъри", които понякога чете, като твърди, че някои от тях "уцелват в десятката" и вършат добра работа, докато други преследват само собствените си интереси.

Путин заяви, че информацията от неуточнени обществени групи също понякога е полезна, но може да включва "информационен боклук" и да бъде "опасна" за онези, които нямат "основно разбиране за... текущите събития".

Руските военни блогъри обаче отдавна се оплакват, че руските командири и длъжностни лица лъжат за руските успехи на бойното поле.

ISW вече е отбелязвал изтекла карта на руското Министерство на отбраната (МО) от април 2026 г., на която например са изобразени силно преувеличени твърдения за руската фронтова линия в западната част на Запорожска област.

На 28 юли руски военен блогър заяви, че ситуацията за руските сили е благоприятна единствено в посока Александровка, но че "нещата стоят по-зле" в други участъци от фронта, въпреки че украинските власти съобщават все по-рядко за успехите на украинската армия на бойното поле.

Друг руски военен блогър отговори, като заяви, че руските командири многократно са изпращали щурмови подразделения на мисии, основавайки се на неточно разбиране за положението на фронта, като са приемали, че руските войници са близо до украинските позиции, които трябва да атакуват, докато всъщност те все още са на разстояние до четири километра.

Кремъл очевидно е привлякъл на своя страна няколко известни военни блогъри, които приемат и популяризират измислената от Кремъл версия за такива мащабни руски настъпления, което поставя под въпрос доколко използването от Путин на "блогърски" източници подобрява разбирането му за реалната ситуация на бойното поле.

Според информациите, представители на Кремъл обмислят широк спектър от варианти за подкрепа на евентуална мобилизация в бъдеще, докато руският президент Владимир Путин вероятно продължава да преценява възможностите си.

Руският опозиционен източник "Верстка" съобщи на 28 юли, позовавайки се на източници в руското правителство и близки до него, че руските власти обсъждат евентуалното въвеждане на нови ограничения за руското население в случай на мобилизация след изборите за руската Държавна дума през септември 2026 г.

"Верстка" цитира двама политически стратези, работещи с Кремъл, които заявиха, че "сериозен" провал на фронта или в усилията за набиране на руски войници може да предизвика мобилизация и че някои служители на службите за сигурност се застъпват за пълно или частично военно положение, за да предотвратят граждански безредици в случай на мобилизация.

Според информацията служителите на службите за сигурност се застъпват за по-строги наказания за нарушения на валутното законодателство, засилен контрол върху чуждестранните активи, ограничения върху виртуалните частни мрежи (VPN) и въвеждането на изходни визи.

Изглежда, че руските власти обсъждат провеждането на мобилизация през есента, но Путин вероятно все още не е взел окончателно решение. Кремъл обаче създава условия, които да улеснят мобилизацията, в случай че Путин реши да я проведе в бъдеще.

На 26 юли Путин подписа закон, с който се разширява достъпът на "Росгвардия" и руското Министерство на отбраната до информация за руските военнослужещи и техните семейства в Единния държавен регистър на службите по гражданска регистрация.

Този закон е вследствие на предложенията на "Росгвардия" от 21 юли за разширяване на нейните разпоредби за гражданска отбрана с цел защита на руското общество от неуточнени "опасности" по време на мобилизация, военно положение и военно време.

ISW продължава да счита, че мобилизацията е много лично решение за Путин, което зависи от личното му възприятие за ситуацията на бойното поле и за целостта на Кремъл, и че все още не е ясно дали и как Путин ще реши да пристъпи към мобилизация.