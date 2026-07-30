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Михайло Федоров: Настъпих интересите на много хора
  Тема: Украйна

Михайло Федоров: Настъпих интересите на много хора

30 Юли, 2026 02:53, обновена 30 Юли, 2026 03:00 1 274 4

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Бившият военен министър разкри шокиращи подробности за оставката си, конфликта със Сирски и мобилизацията

Михайло Федоров: Настъпих интересите на много хора - 1
Снимка: Украинска правда
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозивно интервю на бившия министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров за медията Украинска правда (pravda.com.ua) предизвика сериозен политически трус в страната.

Политическата криза в Киев се задълбочава на фона на продължаващите граждански протести в подкрепа на Федоров. В своя мащабен коментар той разкрива задкулисните причини за отстраняването си, естеството на сблъсъците по високите етажи на властта и провалените реформи.

Готовност за завръщане в Министерството на отбраната

Михайло Федоров изрази категорична готовност да заеме отново горещия стол на министър на отбраната.

„100%. Какво да кажа на активистите, които ме подкрепят? На мен не ми трябва просто някакъв пост, но ако се върна в правителството, това трябва да бъде функционална позиция. Това е Министерството на отбраната“, заявява ексминистърът пред Украинска правда (pravda.com.ua/news/2026/07/30/8046472/). Той подчерта, че осъзнава напълно всички бъдещи предизвикателства пред сигурността на Украйна.

Причината за уволнението: „Настъпих чужди интереси“

Според Федоров реформите в сферата на отбранителните обществени поръчки и прозрачните тендери са станали основна причина за неговата оставка.

  • Мащабен натиск: Процесите по дигитализация и премахване на корупционни схеми са предизвикали вълна от недоволство в сенчестия бизнес.
  • Предупреждение към Зеленски: Още през април Федоров е предупредил президента Володимир Зеленски за предстояща дискредитираща кампания срещу него.
  • Частни интереси в армията: „Настъпих интересите на много хора и компании“, споделя той, допълвайки, че в министерството е имало лица, буквално назначени от частни структури.

Мобилизационната реформа е трябвало да започне през август

Критичен акцент в изказването му е забавянето на ключови структурни промени в армията. Федоров споделя, че неговият екип е подготвил цялостна визия и преструктуриране на процеса по набиране на военнослужещи. Планът е предвиждал мобилизационната реформа да стартира през август, за да може натрупаните системни проблеми да бъдат окончателно решени през септември.

Михайло Федоров: Настъпих интересите на много хора
Снимка: Украинска правда

Конфликтът със Сирски: Не личен, а идеологически

Медийните спекулации за тежък разрив между министъра на отбраната и тогавашния главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски бяха частично потвърдени, но с важен нюанс.

  • Сблъсък на визии: Федоров дефинира отношенията им не като личен конфликт, а като институционален и културен сблъсък на светогледи.
  • Липса на свобода: Проблемът е дошъл от нуждата за бързо вземане на решения и даване на свобода на младите лидери на терен.
  • Без блокиране: Въпреки различията, Министерството на отбраната не е блокирало нито едно решение на Генералния щаб.

Изненадващата рокада с Клименко

Ексминистърът повдигна завесата и около начина, по който е взето решението за неговия наследник Денис Клименко. Федоров споделя пред Украинска правда, че е бил информиран за кандидатурата на Клименко едва половин час преди заседанието на фракцията. Това показва изключително бързата и скрита динамика на кадровите промени в кулоарите на властта в Киев.

Какво още знаем за политическата криза

  • Гражданско недоволство: Повече от две седмици в Киев и други големи украински градове не спират уличните демонстрации с искане за връщането на реформатора на поста му.
  • Реакцията на Зеленски: Държавният глава призна за липсата на синхрон между Федоров и Сирски, което доведе първо до смяната на министъра, а впоследствие и до уволнението на Сирски, заменен от Михаил Драпати.
  • Отказ от други постове: Президентът е предложил на Федоров алтернативни технологични и вицепремиерски кресла, но те са били отхвърлени като „декоративни длъжности без реален инструмент за спечелване на войната“.

Въпреки отстраняването си, Михайло Федоров остава ключова фигура. Той обещава да продължи борбата срещу руската агресия чрез технологични иновации, независимо от позицията си.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЕСЕЛЯК

    16 1 Отговор
    Много дълга статия в която с много думи се казва едно голямо нищо.
    Розовобузия юрдек и бивш мин. на отбраната е точно същия като и другите фашаги. Просто единият клан махна кадърът на другия клан. А кражбите си продължават.

    Коментиран от #2

    03:21 30.07.2026

  • 2 Защо ли...?!

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ВЕСЕЛЯК":

    Този Розовобузест юрдек,много ми напомня на нашият Розовобузест юрдек-...Роско Желязков...?!
    Да не би техният,да иска да стигне нашият ...- и той ,да си построи хотел,с водопад...?!

    04:33 30.07.2026

  • 3 Сандо

    2 0 Отговор
    Така се получава винаги:идва нов човек в системата,с нови идеи и хора и с нови схеми.Естествено следва сблъсъс със старите хора в системата,с техните идеи и техните схеми.Но най-важното е,че системата си остава същата - и това би трябвало да тревожи стадото.Би трябвало,но не би.

    05:24 30.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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