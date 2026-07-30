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Руски ракети удариха Киев: Има загинал, в града горят пожари
  Тема: Украйна

Руски ракети удариха Киев: Има загинал, в града горят пожари

30 Юли, 2026 02:38, обновена 30 Юли, 2026 03:24 1 610 24

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  • украйна-
  • русия

Взривове разтърсиха украинската столица след предупреждение от Зеленски за масирана атака

Руски ракети удариха Киев: Има загинал, в града горят пожари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 30 юли Русия нанесе мощен удар с балистични ракети по украинската столица Киев, предизвиквайки серия от експлозии, паднали отломки и мащабни пожари в няколко градски района.

Сирените за въздушна тревога в столицата бяха задействани около 01:07 часа местно време, като почти едновременно с това започнаха и първите детонации на противовъздушната отбрана.

Кметът на Киев Витали Кличко потвърди в официалния си Telegram канал, че градът е подложен на интензивна атака, установена е една жертва и призова гражданите незабавно да потърсят сигурни убежища. По данни на Киевската градска военна администрация (КГВА) и Командването на Военновъздушните сили на Украйна, атаката е извършена с балистично оръжие, което традиционно се прихваща по-трудно.

Паднали отломки и огнища на пожари в Киев

Вследствие на работата на украинските системи за ПВО и паднали осколки от ракети са регистрирани сериозни материални щети на няколко локации. Спешните екипи бяха изпратени да овладяват пожари в две ключови зони на столицата:

  • Святошински район: Регистрирано е голямо възпламеняване на територията на нежилищни сгради, както и пожар в гаражен кооператив.
  • Оболонски район: Възникнал е пожар в индустриална и нежилищна зона.

Към 02:30 часа българско време (което съвпада с местното време в Украйна) все още няма официални и детайлни данни за броя на евентуалните жертви или ранени, като информацията от спасителните служби продължава да се обновява. Жителите на Киев масово са използвали подземните паркинги и метростанциите за защита, където са се образували опашки още преди началото на ударите.

Предизвестието за атаката и регионален контекст

Този удар не изненада изцяло военното ръководство. По-рано в сряда вечерта украинският президент Володимир Зеленски предупреди в социалните си мрежи за висока вероятност от масиран въздушен обстрел през нощта. Информацията се основаваше на доклади от командира на ВВС Анатолий Кривоножко, според които руската армия е подготвяла операцията в продължение на няколко дни.

Нощната офанзива не ограничи своя обсег единствено до Киев. ВВС на Украйна издадоха предупреждения и за бързо движещи се ракетни цели, насочени към Днепър, Кривой Рог и Виницка област, където също бяха докладвани силни експлозии в същия час.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи и по Москва

    1 26 Отговор
    Зеленски, Тръмп и Натаняху ще оправят комунистите.

    Коментиран от #3

    02:45 30.07.2026

  • 2 Це фойерверки !

    19 1 Отговор
    Браво !

    02:46 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    3 33 Отговор
    Толкова си могат ватенките, с балистични ракети по цивилни обекти.

    Коментиран от #17, #23, #24

    02:49 30.07.2026

  • 5 Очаквано

    22 1 Отговор
    Фашистите прекалиха да удрят по Русия.

    02:58 30.07.2026

  • 6 ВЕСЕЛЯК

    20 2 Отговор
    Удри, бабчкаааа! Ама яко Удри по тия криви и много дебели и невъзпитани укро чутури.
    Удрииииииииииии!

    03:15 30.07.2026

  • 7 СЛАВА УКРАИНЕ

    7 3 Отговор
    да да да и 1 мармот увива станиол пред крава у СУИСС аххахахахаххаха

    Коментиран от #18

    03:20 30.07.2026

  • 8 гоВЕд О

    2 4 Отговор
    го ве доООООО го ве денц еее.... го вед О

    03:20 30.07.2026

  • 9 Като тотото

    17 2 Отговор
    С малки суми но редовно. И през деня. Да нямат време да си мислят за глупости.
    Всичкото бандера в киреча.

    Коментиран от #10

    03:25 30.07.2026

  • 10 Да,

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "Като тотото":

    Ама след блатната иzмeт.

    03:35 30.07.2026

  • 11 БОКЛУЦИмиленее

    18 0 Отговор
    Вие пишете повече за Украйна, отколкото за проблемите на България.
    Защо не вземете да се изнесете цялата редакция към Киев?

    03:48 30.07.2026

  • 12 оня с коня

    1 16 Отговор
    Русофилите твърдят че Путин е много Жалостив и никога не стреля по Цивилното население.Той продължава да спазва принципите си, а Руските Балистични ракети и Дронове падащи в гъсто населените Укр. Градове са избирателно насочени само към Лица които ще бъдат мобилизирани и пратени на фронта.

    Коментиран от #19

    03:48 30.07.2026

  • 13 голям кеф

    14 0 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    03:49 30.07.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 0 Отговор
    един даПУКНE след него ощеДВАМА даЕБАващаМАМАА боклуциОКРАЙНСКИ

    03:49 30.07.2026

  • 15 оня с коня

    12 0 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    03:51 30.07.2026

  • 16 оня с коня

    14 0 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    03:55 30.07.2026

  • 17 Хехе

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Чети,ве човече!
    Те веднъж ще си признаят-
    ,,поразени НЕжилищни" постройки ,а ти ми пишеш пак наизуст...😂😆🤣!

    04:02 30.07.2026

  • 18 Би ли дал инфо...?!

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "СЛАВА УКРАИНЕ":

    Какво е това...,,у СУИСС"...?!

    04:05 30.07.2026

  • 19 другоя с коня

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Рано си се натаралянкал ГРЕЗДЕЙсмачкан

    04:15 30.07.2026

  • 20 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Та ккесо бяха блокирали укрите ,керченския пролив и Крим ли ???? И къде е евреина прибра ли се от фащ

    04:16 30.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хи ихи хихи

    5 0 Отговор
    Вчера един Ф16 даде фира. Гонил Геранка или украински хладилник под формата на руска ракета. Явно не е могъл да вземе завоя. Пилота е катапултирал и е жив.

    06:14 30.07.2026

  • 23 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Я кажи колко военни обекта са ударили украинците досега при атаките по руски градове, с които се хвалят. Слад на руския амазон/емаг, рафинерии не са военни. Давай с казарми, военни складове, военни бази. И май след самолетите на летището има тия дни един завод за ракети. Другото все са цивилни. Корабите и те 1-2 от десетки са търговски/цивилни за петрол и зърно, а не военни.
    Та какво прави Украйна по-добра, ако и тя удря цивилни наред и май Русия просто отговаря, а не атакува първа?

    06:27 30.07.2026

  • 24 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Какви цивилни обекти бе, шушон! Не можеш ли да четеш!

    06:28 30.07.2026

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