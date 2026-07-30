Руски ракети удариха Киев: Има загинал, в града горят пожари

В ранните часове на 30 юли Русия нанесе мощен удар с балистични ракети по украинската столица Киев, предизвиквайки серия от експлозии, паднали отломки и мащабни пожари в няколко градски района.

Сирените за въздушна тревога в столицата бяха задействани около 01:07 часа местно време, като почти едновременно с това започнаха и първите детонации на противовъздушната отбрана.

Кметът на Киев Витали Кличко потвърди в официалния си Telegram канал, че градът е подложен на интензивна атака, установена е една жертва и призова гражданите незабавно да потърсят сигурни убежища. По данни на Киевската градска военна администрация (КГВА) и Командването на Военновъздушните сили на Украйна, атаката е извършена с балистично оръжие, което традиционно се прихваща по-трудно.

Паднали отломки и огнища на пожари в Киев

Вследствие на работата на украинските системи за ПВО и паднали осколки от ракети са регистрирани сериозни материални щети на няколко локации. Спешните екипи бяха изпратени да овладяват пожари в две ключови зони на столицата:

Святошински район: Регистрирано е голямо възпламеняване на територията на нежилищни сгради, както и пожар в гаражен кооператив.

Регистрирано е голямо възпламеняване на територията на нежилищни сгради, както и пожар в гаражен кооператив. Оболонски район: Възникнал е пожар в индустриална и нежилищна зона.

Към 02:30 часа българско време (което съвпада с местното време в Украйна) все още няма официални и детайлни данни за броя на евентуалните жертви или ранени, като информацията от спасителните служби продължава да се обновява. Жителите на Киев масово са използвали подземните паркинги и метростанциите за защита, където са се образували опашки още преди началото на ударите.

Предизвестието за атаката и регионален контекст

Този удар не изненада изцяло военното ръководство. По-рано в сряда вечерта украинският президент Володимир Зеленски предупреди в социалните си мрежи за висока вероятност от масиран въздушен обстрел през нощта. Информацията се основаваше на доклади от командира на ВВС Анатолий Кривоножко, според които руската армия е подготвяла операцията в продължение на няколко дни.

Нощната офанзива не ограничи своя обсег единствено до Киев. ВВС на Украйна издадоха предупреждения и за бързо движещи се ракетни цели, насочени към Днепър, Кривой Рог и Виницка област, където също бяха докладвани силни експлозии в същия час.