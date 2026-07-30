САЩ започнаха нова серия от въздушни удари срещу Иран

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като Съединените щати започнаха масирана нова вълна от въздушни удари срещу цели във вътрешността на Иран.

Според информация на Axios, позоваваща се на висш американски служител, новите атаки са насочени срещу иранските системи за противовъздушна отбрана, брегови радари, както и ракетни площадки на Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC). Операцията е мащабно разширение на досегашните действия и следва кратка пауза, която имаше за цел да даде шанс на дипломацията.

Планът на Пентагона за двуседмична въздушна кампания

Американското военно командване е напълно подготвено за продължителен конфликт. Както съобщава The Wall Street Journal, Централното командване на САЩ (CENTCOM), под ръководството на адмирал Брад Купър, е разработило подробен план за интензивна въздушна кампания с продължителност между 10 и 14 дни. Основната цел на операцията е окончателно да бъде осакатен ракетният и дронният потенциал на Техеран. Въпреки логистичните опасения на някои генерали относно изчерпването на запасите от ракети-прехващачи за противовъздушна отбрана, Пентагонът е уверен, че масираният натиск ще неутрализира възможностите на Иран за ответен удар.

Американски самолет на 66 години патрулира над Персийския залив

Паралелно с енергийната дипломация, Пентагонът изпрати ясен тактически сигнал към Техеран. Руската информационна агенция ТАСС (съобщи, че над акваторията на Персийския залив е бил забелязан и фиксиран американски военен самолет, който се намира в активна експлоатация от повече от 66 години. Става дума за модификация на легендарния стратегически бомбардировач B-52 Stratofortress или специализиран разузнавателен самолет от ерата на Студената война (като U-2 или Boeing RC-135). Според военни анализатори, цитирани от медията, пускането в ход на подобни „ветерани“ в зоната на конфликта показва както интензивността на американското въздушно наблюдение, така и високата надеждност на модернизираната американска техника в условия на реална бойна готовност.

Нетаняху се съмнява в дипломатическата сделка

Новата ескалация съвпада с ключови дипломатически совалки във Вашингтон. По време на ключова среща в Белия дом между американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, различията в стратегиите станаха явни. Axios съобщава, че Нетаняху е изразил сериозни съмнения относно реалната възможност за сключване на устойчива сделка между САЩ и Иран. Израелският лидер е предупредил, че иранският режим просто използва преговорите, за да печели време и да възстанови разрушената си инфраструктура, настоявайки за запазване на максимален военен и икономически натиск.

Предупреждение на Тръмп към Китай и инцидентът в Египет

Президентът Доналд Тръмп реагира остро на международните доклади, че Пекин планира да достави на Техеран стотици преносими зенитно-ракетни комплекси. Пред Bloomberg Тръмп заяви, че САЩ биха били „изключително разочаровани“, ако Китай предостави оръжия на Иран, напомняйки за личния ангажимент, поет от Си Дзинпин, че страната му няма да се намесва в конфликта.

Тръмп беше категоричен, че Вашингтон няма никакво намерение да прекрати военните действия срещу Иран в отговор на продължаващите удари по американски бази в региона, включително скорошната ракетна атака в Йордания. „Сега е наш ред да удряме“, коментира той пред репортери.

Междувременно държавният глава потвърди, че е бил подробно информиран за сериозен инцидент в Египет, където американски газов танкер беше атакуван с дрон в средиземноморското пристанище Дамиета. Тръмп определи атаката като „още от същото“ и обеща твърд отговор, уверявайки, че ситуацията бързо ще бъде „изгладена“.

В рамките на среща с водещи представители на енергийния сектор в САЩ, Доналд Тръмп обяви, че е получил официални искания от американския бизнес. Тяхната цел е Вашингтон да окаже дипломатически натиск и да убеди правителството в Лондон да увеличи собственото си производство на петрол. Представители на индустрията се опасяват от сериозен шок в доставките на суровината поради военния конфликт в Персийския залив. Тръмп подчерта, че Великобритания разполага с капацитет, който може да помогне за балансиране на пазара, и обеща да проведе лични разговори с британския премиер по темата в най-кратки срокове.