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Известният бивш капитан от МВР Тодор Лапков е задържан за убийството на 21-годишния Митко Димитров

Известният бивш капитан от МВР Тодор Лапков е задържан за убийството на 21-годишния Митко Димитров

19 Август, 2026 11:09 3 213 110

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  • капитан-
  • мвр-
  • тодор лапков-
  • полицай-
  • ром-
  • митко димитров

Според разкази на хора от района убитият ром бил известен с множество кражби

Известният бивш капитан от МВР Тодор Лапков е задържан за убийството на 21-годишния Митко Димитров - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бивш полицай е задържан във връзка с жестоко убийство в квартал "Точиларци" в Съединение. Жертвата е 21-годишният Митко Димитров, а заподозрян е Тодор Лапков - пенсиониран полицейски служител, който през последните години се занимавал с животновъдство, предаде "Пловдив 24".

По неофициална информация Лапков е бивш капитан от МВР и дълги години е работил на ръководна позиция в следствието в Пловдив. След като напуснал системата, той се оттеглил от предишната си професия и се захванал с отглеждането на овце.

В района на Съединение Лапков бил добре познат. Отглеждал стадо от около 120 овце и e бил сред последните активни животновъди в населеното място. Негови близки и познати го описват като изключително трудолюбив човек, който години наред сам се грижел за стопанството си.

Според разкази на хора от района 21-годишният Митко Димитров бил известен с множество кражби. Твърди се, че обекти на посегателствата му били различни имоти и стопанства в района, включително този на Тодор Лапков.

По първоначална и все още непотвърдена официално информация именно опит за поредна кражба може да е предшествал фаталния сблъсък.

Лапков и Димитров добре са се познавали. Миналия вторник вечерта, около полунощ, младият мъж се похвалил пред свои познати, че от известно време не е крал от стопанството на бившия полицай. Според разказите малко по-късно той се отправил към обора на Лапков в Точиларци.

Какво точно се е случило след това, предстои да бъде установено от разследващите. Предполага се, че между двамата е възникнал конфликт, завършил със смъртта на 21-годишния мъж.

По първоначални данни тялото на жертвата е било разчленено, а останките - поставени в четири чувала и изхвърлени в шахта. Тялото е открито от полицията вчера.

Тодор Лапков е задържан. На мястото продължават процесуално-следствените действия.

Допреди три години Тодор Лапков бе представян като бившия полицай, заменил системата на МВР със спокойния живот сред природата. Днес той бе задържан заради жестокото убийство на 21-годишния Митко Димитров, чието разчленено тяло бе открито в шахта край овцеферма в квартал Точиларци в Съединение, пише "Трафик нюз".

През май 2023 година Лапков застава пред камерата на bTV, за да разкаже защо е напуснал полицията и е станал овчар. По това време той отглежда 130 овце и описва живота извън града като своеобразно бягство от напрежението, конфликтите и зависимостите в системата.

„Усещането е такова, което го няма в Пловдив. Вчера бях в Пловдив, получих главоболие – лудница. Аз съм свикнал тук на спокойствие“, разказва тогава Лапков.

По думите му във фермата сам решавал какво да прави, сам съставял плановете си и сам ги изпълнявал. Именно чувството за независимост било сред причините да предпочете живота сред животните пред този на служител в системата на МВР.

„Особено последните две-три години, когато вече бях в края на кариерата си, беше много трудно. Хората станаха по-особени, всеки поставя големи изисквания към себе си и към другите и винаги се има за прав. Цялото общество наруши баланса. Трудно е вече да си полицай“, споделя бившият служител на МВР.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    157 4 Отговор
    Медал за полицая. И бандитите да знаят какво ги чака ако попаднат на правилният човек

    11:15 19.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    139 3 Отговор
    Ромът има присъда за кражба.Защо е бил на свобода?Ако беше в затвора щеше да е жив.

    11:15 19.08.2026

  • 3 Неевропеец

    107 2 Отговор
    На зло куче зъл прът!

    11:17 19.08.2026

  • 4 ИСКАМЕ КАТО В САЩ

    114 4 Отговор
    КАТО ТИ ВЛЕЗЕ В ИМОТА БЕЗ ПОКАНА ДА СЕ ЗАЩИТИШ С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СРЕДСТВА.ВСИЧКО ДРУГО Е ИМИТАЦИЯ НА ДЪРЖАВНОСТ.И ГО Е ИМАЛО , НО МНОГО БЪРЗО СА ГО МАХНАЛИ СЛЕД ПОДОБНО УБИЙСТВО

    11:17 19.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    123 2 Отговор
    Кой закриля тези роми със стотици кражби да са на свобода?Каква е изгодата?

    Коментиран от #18

    11:17 19.08.2026

  • 6 явно е имало конфликт . може да е

    19 27 Отговор
    случайна смърт . но в 4 чувала е подготовка за скриване . приятелите на умрелия са го търсили . цяла седмица .

    Коментиран от #11

    11:17 19.08.2026

  • 7 фермер

    100 3 Отговор
    Ромчето се е самоубило. Пуснете човека на свобода, за да не идваме да палим районното

    Коментиран от #69

    11:19 19.08.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    113 1 Отговор
    Лапков трябва да получи орден"Стара планина",защото бангарангите станаха просто невъзможни за търпене!🦍🥳🤣👍

    11:20 19.08.2026

  • 9 трябваше

    55 1 Отговор
    повече бройки да направи ...

    11:20 19.08.2026

  • 10 Чобанина

    87 0 Отговор
    "Миналия вторник вечерта, около полунощ, младият мъж се похвалил пред свои познати, че от известно време не е крал от стопанството на бившия полицай. Според разказите малко по-късно той се отправил към обора на Лапков в Точиларци."
    А-ха, значи от известно време не бил крал - това звучи като абонамент - "един път на определен период трябва да те навестя"......
    Е, писнало му е на овчаря и му е забил куршума.
    Явно бившите му колеги само са отмятали поредния обир и така....
    Жалко за овчаря, толкова труд и накрая в затвора!

    11:21 19.08.2026

  • 11 Мими Кучева🐕

    75 1 Отговор

    До коментар #6 от "явно е имало конфликт . може да е":

    Какъв конфликт,вее!?Младият ром просто е използвал конституционното си право да краде!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    11:22 19.08.2026

  • 12 Софиянец

    67 5 Отговор
    Сега всички сороски нпо-та и секатантите от ппдб ще ревнат в защита на рома! Туко виж и Русия пак ще обвинат!

    11:22 19.08.2026

  • 13 Истнски българин

    58 1 Отговор
    Браво бай Тоше, с теб сме

    11:23 19.08.2026

  • 14 смях в залата

    9 62 Отговор
    Добре са се познавали. Случайно да ме би полицайчето да го е ползвал и да му е работил и да не му е платил? Защо не го е вързал и извикал бившите си колеги? Вероятно да не се разкрият други неща. Не оправдавам кражбата но да убиеш човек и да го разфасофаш означава че е искал да прикрие много неща включително убийството

    Коментиран от #19, #22, #26, #49

    11:23 19.08.2026

  • 15 БРАВО

    59 0 Отговор
    Е значи вече няма да краде цигането. Ще го осъдят, президента ще го помилва. Народа е зад него!

    11:23 19.08.2026

  • 16 за правата на крадеца

    39 1 Отговор
    За пореден път , когато защита от държавата липсва при оплакване (все поради липса на доказателства документирани задължително със син печат) всеки засегнат или бяга или като не може поема правосъдието в свои ръце.

    11:23 19.08.2026

  • 17 на с

    31 0 Отговор
    а пУн

    Коментиран от #74

    11:24 19.08.2026

  • 18 Зъл пърт

    29 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Закриля ги винаги тоя, който печели изборите!
    Дано тоя път да не съм прав, ама едва ли?!

    11:24 19.08.2026

  • 19 за смях си

    46 4 Отговор

    До коментар #14 от "смях в залата":

    Работещ ром - ти луд ли си?? Или си просто ппдб-ил?!

    Коментиран от #36

    11:25 19.08.2026

  • 20 Тодор Лапков - пенсиониран полицейски

    40 0 Отговор
    служител награден с куп награди и освободен с почести от родно ни МВР. Бил и на стаж в ФБР и САЩ

    Коментиран от #37

    11:25 19.08.2026

  • 21 щеше да е добре

    38 1 Отговор
    Тодор Лалков да е депутат

    11:26 19.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Веднага

    44 1 Отговор
    Тодор Лалков - шеф на МВР!!!

    11:27 19.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 дядо дръмпир

    35 0 Отговор
    Какво се оказа....Мо-та- мо познах ,без да знам единия и другия.като имам моя пример....как няколко пъти разфасоваха къщата на Майка ми и милиционерите ми казваха що не продаваш ,а циглите бяха при един от земеделската комисия в селото....станах спец по крими....циганора краде и носи на белия вожд от общината.сега ще каже същата държава ,а защо е така занемарено...пс.защо им дават такива пари като тях мееелиционерите ги хранят -разбойниците???

    11:28 19.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 РУСНАКА

    27 0 Отговор
    браво така се прави

    Коментиран от #105

    11:28 19.08.2026

  • 28 Перо

    41 1 Отговор
    Когато няма ред и закон за циганите, хората са принудени да взимат правосъдието в свои ръце!

    Коментиран от #42

    11:29 19.08.2026

  • 29 Трябвало е да смели трупа на пихтия

    26 0 Отговор
    И да го изхвърли в морето на пуст плаж без очевидци и камери без заведения някъде на север има такива места...без труп и доказателства

    11:30 19.08.2026

  • 30 Олеееее....

    10 6 Отговор
    Цялото общество наруши баланса. Трудно е вече да си полицай“.....и почнал да трепе и да транжира ... "сам решавал какво да прави, сам съставял плановете си и сам ги изпълнявал"

    Коментиран от #40

    11:30 19.08.2026

  • 31 Десетилетието..

    28 0 Отговор
    на ромското включване до това доведе - 0 интеграция!!!!

    11:31 19.08.2026

  • 32 Колко ли подобни

    8 12 Отговор
    и въоръжени психари обикалят из страната а?

    11:31 19.08.2026

  • 33 ХиХи

    23 0 Отговор
    Идин мангалкрадлю по малко

    11:32 19.08.2026

  • 34 Само стойте и слушайте...!

    26 4 Отговор
    Сега всички ПП и ДъБеци и дежурните им говорители по тв, ще ревнат,че тоя бивш капитан от МВР е възпитан в духа на ...,,Руски нацизъм"...и едва ли не е...,,Агент на Путин"...!

    Коментиран от #44, #59

    11:32 19.08.2026

  • 35 Проблема

    22 1 Отговор
    но овчаря е че не е съобщил за убийството а е направил престъпление като е разчленил тялото и го е скрил. Ако само го е застрелял по време на кражбата мажеше да се отърве . Крадците не заслужават милост а сурови наказания . Човек се труди денонощно ,лишава себе си от почивка и свободно време ,лишава семейството си от присъствието си и някой изрод решава ,че ще му отнеме имуществото не не и не . За това на крадеца ръцете трябва да бъдат своевременно отстранени за да не си превърне в рецидивист. Ако се действа така срещу крадците ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ще бъдат предпазени от посегателства срещу имуществото им .

    Коментиран от #58

    11:32 19.08.2026

  • 36 смях в залата

    3 13 Отговор

    До коментар #19 от "за смях си":

    Смей се. За убийство се лежи в затвора. Утре циганин ще убие българин и ще ревеш на обратно.

    11:32 19.08.2026

  • 37 Бил и на стаж в ФБР и САЩ

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "Тодор Лапков - пенсиониран полицейски":

    и нормално такъв изрод да се върне

    Коментиран от #39

    11:33 19.08.2026

  • 38 Луди жени от Перник

    7 1 Отговор
    Луди жени и мъже садисти от ОДМВР ПЕРНИК изтезават и убиват хора,а прокуратурата ги крепи,политиците съгласни !За какво говорим - ТЕРОРИСТИЧНА ДЪРЖАВА! Мирослав Германов град Брегенц Австрия

    11:33 19.08.2026

  • 39 Мими Кучева🐕

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Бил и на стаж в ФБР и САЩ":

    Не бъркай САЩ с Петрохан!😎🌈🥳🤣👍

    11:35 19.08.2026

  • 40 Това впрочем си е диагноза

    2 9 Отговор

    До коментар #30 от "Олеееее....":

    и не конкректно за този полицай а за цялото ни атлантическо и капиталистическо подивяло от алчност и омраза общество (Цялото общество наруши баланса. Трудно е вече да си полицай“.....и почнал да трепе и да транжира ... "сам решавал какво да прави, сам съставял плановете си и сам ги изпълнявал")

    11:37 19.08.2026

  • 41 БРАВО НА ЧОВЕКА

    16 1 Отговор
    Президента веднага да го помилва.

    11:38 19.08.2026

  • 42 Точен

    15 0 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Точен коментар! Има етнос за което няма закони
    има само правилегии и е на държавна хранилка с помощи, а и си допълва доходите с обири и кражби.

    11:38 19.08.2026

  • 43 Мнение

    23 0 Отговор
    Лапков заслужава правителствена награда. Отървал е от кошмар цяло едно населено място.

    11:38 19.08.2026

  • 44 Шорош

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Само стойте и слушайте...!":

    Наше момче е

    Коментиран от #92

    11:39 19.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хххххххххххх

    14 0 Отговор
    Ако капитана има нужда от средства за защита, веднага дарявам!!!!

    11:41 19.08.2026

  • 47 Само не ми го хвалете!

    2 16 Отговор
    Тоя с огромната пенсия, двайсет офицерски заплати и всички подкупи, които е прибирал през годините от нарушители и престъпници, с всичките му овце, с тая дребна кражба бълха го ухапала. Същият като лама Петрохански, ловците на педофили от Филибето и ония от Кръв и пречупени кръстове.

    Коментиран от #51

    11:42 19.08.2026

  • 48 провинциалист

    3 1 Отговор
    И този ли ще отнесе тежко наказание с възпитателна за стадото цел?

    11:42 19.08.2026

  • 49 Хипотеза

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "смях в залата":

    Едва ли има нещо вярно в твоята хипотеза. Но нека да приемем, че е вярна. Ти би ли се наел да изчислиш на каква сума възлизт помощите и инвалидната пенсия,която ромът получава,защото не е много добре с акъла? Всички тези пари са от данъците, които хора катоТодор Лапков плащат. Какво лошо има в това ромът да поработи малко за него? Ама точно от труда бягате като дявол от тамян, вие ромите!

    11:43 19.08.2026

  • 50 Френски и италиански командоси

    6 4 Отговор
    Обикалят и грабят овчарниците на работливите български полицай а после го отнасят ромите. Просто е нетърпимо

    11:44 19.08.2026

  • 51 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Само не ми го хвалете!":

    Я първо обясни кой смени името на рома с българско, пък тогава ще видим кой е за хвалене!

    11:44 19.08.2026

  • 52 Абе

    10 0 Отговор
    Сбъркал е требваше да го изгори у некоя прщ да доказват после кой е бил

    11:45 19.08.2026

  • 53 На тоя му се възхищавате

    3 6 Отговор
    А после откъде дошъл нацизмът в България, от Русия ли, от Украйна или от Англия. Ами тука си е, погледнете в огледалото и ще го видите.

    11:46 19.08.2026

  • 54 Да......

    10 1 Отговор
    Нямя държава, няма правораздавателни органи и всеки сам раздава правосъдие. До там сме я докарали!

    Коментиран от #108

    11:47 19.08.2026

  • 55 Сега тези

    4 0 Отговор
    съдебни, следствени и не знам още какви органи, които не си вършат работата за да не се стига до този летелен изход ще заработят да унищожат човека, който се е защитил включително и от тях, които е трябвало да го защитят.

    11:48 19.08.2026

  • 56 Трол

    5 0 Отговор
    Като го затворят в затвора, можем поне да му изпращаме кафе и цигари за благодарност. Заслужил си ги е.

    11:48 19.08.2026

  • 57 През социализма

    6 3 Отговор
    Никой не си и помисляше от ТКЗС овце да краде. Хората си имаха всичко

    Коментиран от #89

    11:49 19.08.2026

  • 58 Уви

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "Проблема":

    И да беше съобщил в полицията за опит за кражба, никакъв ефект нямаше да има.И без това цялото село е пропищяло от набезите на този циг.

    Коментиран от #63

    11:50 19.08.2026

  • 59 Факрус

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Само стойте и слушайте...!":

    Ей, руски ъзоблизец, гузен негонен бяга, май а? Какво общо има ПП с руския ти съпруг?

    Коментиран от #96

    11:50 19.08.2026

  • 60 Коментарите тук

    1 4 Отговор
    са писани от овцете на полицая. Защитават го.

    11:51 19.08.2026

  • 61 Бай Ганьо

    8 0 Отговор
    Със сигурност не е отрепал циганина крадец за нищо. Вече няма да краде... Ако е отишъл на паредната кражба - пълна амникчстия на овчаря и свобода

    Коментиран от #71

    11:52 19.08.2026

  • 62 Кадър и половина направо нали ?

    3 1 Отговор
    дълги години е работил на ръководна позиция в следствието в Пловдив.....

    Коментиран от #73, #77

    11:52 19.08.2026

  • 63 Е, ефектът сега е,

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Уви":

    Че ще лежи в затвора, докато умре. Овцете му останаха сирачета.

    11:52 19.08.2026

  • 64 Радев

    4 1 Отговор
    ЩЕ МУ ВРЪЧА ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА!

    11:52 19.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Исторически парк

    4 1 Отговор
    Български герой!

    11:53 19.08.2026

  • 67 Юрист

    4 0 Отговор
    Всички българи трябва да действат чрез саморазправа!

    11:53 19.08.2026

  • 68 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Давам му доживотен безплатен вход в Исторически парк 🥰😍🤩

    11:54 19.08.2026

  • 69 Некой

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "фермер":

    Смело напред.
    Човека трябва да се защити.
    Адмирирам!

    11:54 19.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Заложил е капани за мечки

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Бай Ганьо":

    и всеки турист или гъбар кой се хване, после го е транжирал с колегите от пловдивското следствие

    11:54 19.08.2026

  • 72 Опитен полицай-

    6 0 Отговор
    груба грешка!

    Гръмнал е циганина, трябваше да съобщи на бившите си колеги за взлом и кражба, щяха да го разкарват по дела 2- 3 години и да получи минимална присъда за убийство при защита.

    Опитвайки се да скрие тялото признава за умишлено убийство.

    11:55 19.08.2026

  • 73 Първо е платил дебело за назначението си

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Кадър и половина направо нали ?":

    После здраво си е пълнил гушата. Следствието е първото, което ти трябва, за да ти прикрият престъплението. Стигне ли до съда, вече се е разчуло.

    11:56 19.08.2026

  • 74 това

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "на с":

    е грешката на Лапков, но не е бил садист човека, ни фашагонацист, а е само разчленил бандюгата. В радомирско преди 15-20г друг възрастен животновъд, заварил роми нощно време да разфасоват бременната му крава, ги бе застрелял на място, после казват съда го оправдал. Добре е сега също да пуснат овчаря, за справедливост и назидание на ромския бандитизъм, от който не може да се живее ! ЕС деребеите, от Митеран и Юнкер през Меркел до Кая и мрсула, наложиха циганите над традиционния етнос у нас, та да унищожат страната, народа и докрай икономиката след индустрията и финансите,.......

    11:56 19.08.2026

  • 75 Недоумявам

    6 1 Отговор
    Защо един тук апелира да не жалим бившия полицай, защото пенсията му била голяма и защото имал доходи и от овцете. Какво излиза? Един цял живот ще работи, а други си мислят, че щом е натрупал имане, те са в правото си да отидат и да си вземат наготово, а ако собсвеникът се противи, са в правото си да го малтретират.
    Толкова ли е било трудно за циганина да стане и той овчар? Ама не, те са свикнали даспят до обяд, а после да се шляят! За тях е унизително да работят и са възмутени, когато "дасовете" (не-циганите) се опитват да защитят плодовете на труда си!
    Само някой като Чочоолу ще ги оправи!

    Коментиран от #97

    11:56 19.08.2026

  • 76 Прочетете думите

    3 2 Отговор
    На този човек -свестен и напълно нормален - за такива е невъзможно да живеят в днешното общество на джендъри, правозащитници и любители повече на животните, отколкото на хората!

    Коментиран от #88

    11:56 19.08.2026

  • 77 Забележка!

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Кадър и половина направо нали ?":

    Следствието (Националната следствена служба) не е към никое министерство. То е част от независимата съдебна власт и в организационно отношение е включено в структурата на Прокуратурата на Република България....

    11:58 19.08.2026

  • 78 Фори

    4 5 Отговор
    Полицай и трудолюбив са две изключващи се категории. Полицаите са мързеливи, но взимат по 2-3 хиляди евро пенсия!

    Коментиран от #101

    11:59 19.08.2026

  • 79 Вижте му само животинската физиономия

    0 5 Отговор
    Такъв ще те нареже и без повод.

    12:00 19.08.2026

  • 80 Браво

    5 0 Отговор
    На господина така трябва от друго не разбира тази измет

    12:00 19.08.2026

  • 81 Хаха

    2 0 Отговор
    Това е като от американски хорър филм.

    12:01 19.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Историята трябва да се екранизира

    3 0 Отговор
    преди от Евровизия да са налазили Бургас

    12:03 19.08.2026

  • 84 Близък приятел

    2 0 Отговор
    На Цветан Цветанов и на Бою

    12:05 19.08.2026

  • 85 Никакви повече такива

    2 1 Отговор
    специализации в САЩ че вижте до какво водят

    12:08 19.08.2026

  • 86 госта

    5 2 Отговор
    Да се съберем и направим шествие в защита на този ферме.Да не позволяваме човек защитил имота си да бъде подвеждан под съдебна отговорност.

    Коментиран от #90

    12:08 19.08.2026

  • 87 Кара Кольо

    2 0 Отговор
    Лалков, Лапков, журналя.

    12:08 19.08.2026

  • 88 Свестните и нормални не режат хора

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Прочетете думите":

    на парчета заради една кражба. Можеше да го залови, да извика полиция, можеше да го пребие, ако си изпусне нервите. Той не. Убива го, реже ръце, крака, глава, тяло, потънал в кръв, черва, изпражнения, после събира кървавите парчетии в чували и ги замъква до някаква яма. Нормален човек не би го направил. Но ако е луд или извратен, може и да се е наслаждавал.

    Коментиран от #110

    12:09 19.08.2026

  • 89 Разсмя ме

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "През социализма":

    От блоковете на ТКЗС се крадеше поголовно и даже селяните казваха "Ей това тук беше наше, по-горния парцел беше на дЕдо ми, после пак е наш парцел" - така виждаха блоковете.
    От оборите на ТКЗС също се присвояваше и могада ти кажа как точно, защото се присвояваха главно овце. Гледачите им бяха 95% цигани. Връзваха тел около вратлетата на някои агнета. От козината телта не се вижда. Агнето расте, телта започва да го душии, то залинява. Тогава циганите го пишат, че е болно, бракува се, а те го колят и веднага на чеверме.
    Управляващите знаеха това и си траеха, защото и тогава, по нареждане на Тошо, пак толерираха и дундуркаха този етнос. Защо ли? Защото Тошо си мислеше, че при евентуален бунт срещу него точно при ми тивите ще го защитят, защото другаде няма да намерят това чудо - по-неукият, незнаещият и неможещият да бъде възвеличаван, а интелигенцията да бъде унижавана пред него и да получава по-малки заплати от него. Така беше.

    Коментиран от #100

    12:10 19.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 357

    0 1 Отговор
    Явно му е дошло до гуша!

    12:12 19.08.2026

  • 92 ТОЧНО ТАКА...!

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Шорош":

    Наше момче е!
    Ромчето-крадец,нали...?!

    12:12 19.08.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 гост

    4 1 Отговор
    Нормален завършек на мизерният живот на този швед.Лошото е че не Държавата а обикновен човек е взел правосъдието в своите ръце,след бездействието на цялата Съдебна система.Снимка и похвала пред строя за бившият полицай.А вместо това го чака затвор...жалко.,мъчиш се трудиш се лишаваш се за да дойде някой нечленоразделен и да те окраде...

    12:12 19.08.2026

  • 95 Герой!

    4 1 Отговор
    Спасил е безброй бъдещи жертви. Поклон пред делото и смелостта на полицая. При липса на държава това е естественият резултат на общественото падение. Единствената му грешка е, че е трябвало да гръмне крадеца при неизбежна самоотбрана и да набере 112.

    12:13 19.08.2026

  • 96 Hi ,Фикус!

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Факрус":

    Пожелавам ти едно такова ромче,да ти нахълта в дома и ограби целият ти ,,фикус"...,изфирясал фикус такъв...!

    12:14 19.08.2026

  • 97 Недоумствай си

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Недоумявам":

    Чочоолу беше съшият изверг. По бай тошово време обаче го прикриваха.

    12:14 19.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Христо

    1 1 Отговор
    И,защо да го съдят човека? Трябва да не го занимават.. Свършил е даже добро на народа и държавата.. Жив и здрав да е.

    12:15 19.08.2026

  • 100 Ку-куууу

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Разсмя ме":

    А Беляне е било само за политици рехабилитационен център вероятно

    12:16 19.08.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Жив герой на нашето време

    1 1 Отговор
    Нашето прекрасно атлантическо нацистко време.

    12:17 19.08.2026

  • 104 Само да попитам

    0 0 Отговор
    Марийке, ти в качеството си на каква използваш думата ЖЕСТОКО ?

    12:17 19.08.2026

  • 105 Да питам само

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "РУСНАКА":

    Така правите в русията, защото там закони няма. За 150 години "присъствие" тук, стана същото като при вас. Липсва ясна престава за законно и незаконно. Затова хората раздават правосъдие - точно като в расия.

    12:18 19.08.2026

  • 106 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Значи хванали човека защото всички знаели, че 🥭 ще ходи да го краде.
    Ама не са се обадили преди това в полицията, какво планува 🥭.

    12:18 19.08.2026

  • 107 Да......

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Тъп си":

    АКА БЯХ СЪС 7-ми клас образование, бих станал.

    12:19 19.08.2026

  • 108 Пурко

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Да......":

    И народа доволен и вика-само един ли?Трепи и другите.Не е за вярване,че полицай и офицер няма да заличи следите.Много чудна история.

    12:20 19.08.2026

  • 109 браво на полицая

    0 0 Отговор
    ------------

    12:20 19.08.2026

  • 110 Тягостно и отвратително

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Свестните и нормални не режат хора":

    Възможно е да се е стигнало до ръкопашен бой. Нали в един от сайтовете съобщават, че при предишна кражба от същия имот ромът е удрял бившия полицай, а при кражба от дома на бабичка се е опитал да я удуши? Затова предполагам, че докато се е защитавал, полицаят може да се е оказал в положение да брани живота си. Тогава може да е станал сакатлъкът. И защото не е имало други свидетели, полицаят да е решил да скрие трупа, за да няма после главоболия.
    Защото за убит ром разни НПО-та веднага ще пратят няколко устати адвокати, на които НПО-то ще плаща, а те ще защитават близките на убития, които в подобни случаи са ищци и искат огромни суми като кръвнина. Не е знаел, че ромът предварително е уведомил приятелите си от кого ще отиде да краде тази нощ.

    12:20 19.08.2026