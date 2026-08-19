Известният бивш капитан от МВР Тодор Лапков е задържан за убийството на 21-годишния Митко Димитров

Бивш полицай е задържан във връзка с жестоко убийство в квартал "Точиларци" в Съединение. Жертвата е 21-годишният Митко Димитров, а заподозрян е Тодор Лапков - пенсиониран полицейски служител, който през последните години се занимавал с животновъдство, предаде "Пловдив 24".
По неофициална информация Лапков е бивш капитан от МВР и дълги години е работил на ръководна позиция в следствието в Пловдив. След като напуснал системата, той се оттеглил от предишната си професия и се захванал с отглеждането на овце.
В района на Съединение Лапков бил добре познат. Отглеждал стадо от около 120 овце и e бил сред последните активни животновъди в населеното място. Негови близки и познати го описват като изключително трудолюбив човек, който години наред сам се грижел за стопанството си.
Според разкази на хора от района 21-годишният Митко Димитров бил известен с множество кражби. Твърди се, че обекти на посегателствата му били различни имоти и стопанства в района, включително този на Тодор Лапков.
По първоначална и все още непотвърдена официално информация именно опит за поредна кражба може да е предшествал фаталния сблъсък.
Лапков и Димитров добре са се познавали. Миналия вторник вечерта, около полунощ, младият мъж се похвалил пред свои познати, че от известно време не е крал от стопанството на бившия полицай. Според разказите малко по-късно той се отправил към обора на Лапков в Точиларци.
Какво точно се е случило след това, предстои да бъде установено от разследващите. Предполага се, че между двамата е възникнал конфликт, завършил със смъртта на 21-годишния мъж.
По първоначални данни тялото на жертвата е било разчленено, а останките - поставени в четири чувала и изхвърлени в шахта. Тялото е открито от полицията вчера.
Тодор Лапков е задържан. На мястото продължават процесуално-следствените действия.
Допреди три години Тодор Лапков бе представян като бившия полицай, заменил системата на МВР със спокойния живот сред природата. Днес той бе задържан заради жестокото убийство на 21-годишния Митко Димитров, чието разчленено тяло бе открито в шахта край овцеферма в квартал Точиларци в Съединение, пише "Трафик нюз".
През май 2023 година Лапков застава пред камерата на bTV, за да разкаже защо е напуснал полицията и е станал овчар. По това време той отглежда 130 овце и описва живота извън града като своеобразно бягство от напрежението, конфликтите и зависимостите в системата.
„Усещането е такова, което го няма в Пловдив. Вчера бях в Пловдив, получих главоболие – лудница. Аз съм свикнал тук на спокойствие“, разказва тогава Лапков.
По думите му във фермата сам решавал какво да прави, сам съставял плановете си и сам ги изпълнявал. Именно чувството за независимост било сред причините да предпочете живота сред животните пред този на служител в системата на МВР.
„Особено последните две-три години, когато вече бях в края на кариерата си, беше много трудно. Хората станаха по-особени, всеки поставя големи изисквания към себе си и към другите и винаги се има за прав. Цялото общество наруши баланса. Трудно е вече да си полицай“, споделя бившият служител на МВР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
11:15 19.08.2026
2 Последния Софиянец
11:15 19.08.2026
3 Неевропеец
11:17 19.08.2026
4 ИСКАМЕ КАТО В САЩ
11:17 19.08.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #18
11:17 19.08.2026
6 явно е имало конфликт . може да е
Коментиран от #11
11:17 19.08.2026
7 фермер
Коментиран от #69
11:19 19.08.2026
8 Мими Кучева🐕
11:20 19.08.2026
9 трябваше
11:20 19.08.2026
10 Чобанина
А-ха, значи от известно време не бил крал - това звучи като абонамент - "един път на определен период трябва да те навестя"......
Е, писнало му е на овчаря и му е забил куршума.
Явно бившите му колеги само са отмятали поредния обир и така....
Жалко за овчаря, толкова труд и накрая в затвора!
11:21 19.08.2026
11 Мими Кучева🐕
До коментар #6 от "явно е имало конфликт . може да е":Какъв конфликт,вее!?Младият ром просто е използвал конституционното си право да краде!
🦍🦍🦍🥳🤣👍
11:22 19.08.2026
12 Софиянец
11:22 19.08.2026
13 Истнски българин
11:23 19.08.2026
14 смях в залата
Коментиран от #19, #22, #26, #49
11:23 19.08.2026
15 БРАВО
11:23 19.08.2026
16 за правата на крадеца
11:23 19.08.2026
17 на с
Коментиран от #74
11:24 19.08.2026
18 Зъл пърт
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Закриля ги винаги тоя, който печели изборите!
Дано тоя път да не съм прав, ама едва ли?!
11:24 19.08.2026
19 за смях си
До коментар #14 от "смях в залата":Работещ ром - ти луд ли си?? Или си просто ппдб-ил?!
Коментиран от #36
11:25 19.08.2026
20 Тодор Лапков - пенсиониран полицейски
Коментиран от #37
11:25 19.08.2026
21 щеше да е добре
11:26 19.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Веднага
11:27 19.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 дядо дръмпир
11:28 19.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 РУСНАКА
Коментиран от #105
11:28 19.08.2026
28 Перо
Коментиран от #42
11:29 19.08.2026
29 Трябвало е да смели трупа на пихтия
11:30 19.08.2026
30 Олеееее....
Коментиран от #40
11:30 19.08.2026
31 Десетилетието..
11:31 19.08.2026
32 Колко ли подобни
11:31 19.08.2026
33 ХиХи
11:32 19.08.2026
34 Само стойте и слушайте...!
Коментиран от #44, #59
11:32 19.08.2026
35 Проблема
Коментиран от #58
11:32 19.08.2026
36 смях в залата
До коментар #19 от "за смях си":Смей се. За убийство се лежи в затвора. Утре циганин ще убие българин и ще ревеш на обратно.
11:32 19.08.2026
37 Бил и на стаж в ФБР и САЩ
До коментар #20 от "Тодор Лапков - пенсиониран полицейски":и нормално такъв изрод да се върне
Коментиран от #39
11:33 19.08.2026
38 Луди жени от Перник
11:33 19.08.2026
39 Мими Кучева🐕
До коментар #37 от "Бил и на стаж в ФБР и САЩ":Не бъркай САЩ с Петрохан!😎🌈🥳🤣👍
11:35 19.08.2026
40 Това впрочем си е диагноза
До коментар #30 от "Олеееее....":и не конкректно за този полицай а за цялото ни атлантическо и капиталистическо подивяло от алчност и омраза общество (Цялото общество наруши баланса. Трудно е вече да си полицай“.....и почнал да трепе и да транжира ... "сам решавал какво да прави, сам съставял плановете си и сам ги изпълнявал")
11:37 19.08.2026
41 БРАВО НА ЧОВЕКА
11:38 19.08.2026
42 Точен
До коментар #28 от "Перо":Точен коментар! Има етнос за което няма закони
има само правилегии и е на държавна хранилка с помощи, а и си допълва доходите с обири и кражби.
11:38 19.08.2026
43 Мнение
11:38 19.08.2026
44 Шорош
До коментар #34 от "Само стойте и слушайте...!":Наше момче е
Коментиран от #92
11:39 19.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хххххххххххх
11:41 19.08.2026
47 Само не ми го хвалете!
Коментиран от #51
11:42 19.08.2026
48 провинциалист
11:42 19.08.2026
49 Хипотеза
До коментар #14 от "смях в залата":Едва ли има нещо вярно в твоята хипотеза. Но нека да приемем, че е вярна. Ти би ли се наел да изчислиш на каква сума възлизт помощите и инвалидната пенсия,която ромът получава,защото не е много добре с акъла? Всички тези пари са от данъците, които хора катоТодор Лапков плащат. Какво лошо има в това ромът да поработи малко за него? Ама точно от труда бягате като дявол от тамян, вие ромите!
11:43 19.08.2026
50 Френски и италиански командоси
11:44 19.08.2026
51 провинциалист
До коментар #47 от "Само не ми го хвалете!":Я първо обясни кой смени името на рома с българско, пък тогава ще видим кой е за хвалене!
11:44 19.08.2026
52 Абе
11:45 19.08.2026
53 На тоя му се възхищавате
11:46 19.08.2026
54 Да......
Коментиран от #108
11:47 19.08.2026
55 Сега тези
11:48 19.08.2026
56 Трол
11:48 19.08.2026
57 През социализма
Коментиран от #89
11:49 19.08.2026
58 Уви
До коментар #35 от "Проблема":И да беше съобщил в полицията за опит за кражба, никакъв ефект нямаше да има.И без това цялото село е пропищяло от набезите на този циг.
Коментиран от #63
11:50 19.08.2026
59 Факрус
До коментар #34 от "Само стойте и слушайте...!":Ей, руски ъзоблизец, гузен негонен бяга, май а? Какво общо има ПП с руския ти съпруг?
Коментиран от #96
11:50 19.08.2026
60 Коментарите тук
11:51 19.08.2026
61 Бай Ганьо
Коментиран от #71
11:52 19.08.2026
62 Кадър и половина направо нали ?
Коментиран от #73, #77
11:52 19.08.2026
63 Е, ефектът сега е,
До коментар #58 от "Уви":Че ще лежи в затвора, докато умре. Овцете му останаха сирачета.
11:52 19.08.2026
64 Радев
11:52 19.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Исторически парк
11:53 19.08.2026
67 Юрист
11:53 19.08.2026
68 Ивелин Михайлов
11:54 19.08.2026
69 Некой
До коментар #7 от "фермер":Смело напред.
Човека трябва да се защити.
Адмирирам!
11:54 19.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Заложил е капани за мечки
До коментар #61 от "Бай Ганьо":и всеки турист или гъбар кой се хване, после го е транжирал с колегите от пловдивското следствие
11:54 19.08.2026
72 Опитен полицай-
Гръмнал е циганина, трябваше да съобщи на бившите си колеги за взлом и кражба, щяха да го разкарват по дела 2- 3 години и да получи минимална присъда за убийство при защита.
Опитвайки се да скрие тялото признава за умишлено убийство.
11:55 19.08.2026
73 Първо е платил дебело за назначението си
До коментар #62 от "Кадър и половина направо нали ?":После здраво си е пълнил гушата. Следствието е първото, което ти трябва, за да ти прикрият престъплението. Стигне ли до съда, вече се е разчуло.
11:56 19.08.2026
74 това
До коментар #17 от "на с":е грешката на Лапков, но не е бил садист човека, ни фашагонацист, а е само разчленил бандюгата. В радомирско преди 15-20г друг възрастен животновъд, заварил роми нощно време да разфасоват бременната му крава, ги бе застрелял на място, после казват съда го оправдал. Добре е сега също да пуснат овчаря, за справедливост и назидание на ромския бандитизъм, от който не може да се живее ! ЕС деребеите, от Митеран и Юнкер през Меркел до Кая и мрсула, наложиха циганите над традиционния етнос у нас, та да унищожат страната, народа и докрай икономиката след индустрията и финансите,.......
11:56 19.08.2026
75 Недоумявам
Толкова ли е било трудно за циганина да стане и той овчар? Ама не, те са свикнали даспят до обяд, а после да се шляят! За тях е унизително да работят и са възмутени, когато "дасовете" (не-циганите) се опитват да защитят плодовете на труда си!
Само някой като Чочоолу ще ги оправи!
Коментиран от #97
11:56 19.08.2026
76 Прочетете думите
Коментиран от #88
11:56 19.08.2026
77 Забележка!
До коментар #62 от "Кадър и половина направо нали ?":Следствието (Националната следствена служба) не е към никое министерство. То е част от независимата съдебна власт и в организационно отношение е включено в структурата на Прокуратурата на Република България....
11:58 19.08.2026
78 Фори
Коментиран от #101
11:59 19.08.2026
79 Вижте му само животинската физиономия
12:00 19.08.2026
80 Браво
12:00 19.08.2026
81 Хаха
12:01 19.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Историята трябва да се екранизира
12:03 19.08.2026
84 Близък приятел
12:05 19.08.2026
85 Никакви повече такива
12:08 19.08.2026
86 госта
Коментиран от #90
12:08 19.08.2026
87 Кара Кольо
12:08 19.08.2026
88 Свестните и нормални не режат хора
До коментар #76 от "Прочетете думите":на парчета заради една кражба. Можеше да го залови, да извика полиция, можеше да го пребие, ако си изпусне нервите. Той не. Убива го, реже ръце, крака, глава, тяло, потънал в кръв, черва, изпражнения, после събира кървавите парчетии в чували и ги замъква до някаква яма. Нормален човек не би го направил. Но ако е луд или извратен, може и да се е наслаждавал.
Коментиран от #110
12:09 19.08.2026
89 Разсмя ме
До коментар #57 от "През социализма":От блоковете на ТКЗС се крадеше поголовно и даже селяните казваха "Ей това тук беше наше, по-горния парцел беше на дЕдо ми, после пак е наш парцел" - така виждаха блоковете.
От оборите на ТКЗС също се присвояваше и могада ти кажа как точно, защото се присвояваха главно овце. Гледачите им бяха 95% цигани. Връзваха тел около вратлетата на някои агнета. От козината телта не се вижда. Агнето расте, телта започва да го душии, то залинява. Тогава циганите го пишат, че е болно, бракува се, а те го колят и веднага на чеверме.
Управляващите знаеха това и си траеха, защото и тогава, по нареждане на Тошо, пак толерираха и дундуркаха този етнос. Защо ли? Защото Тошо си мислеше, че при евентуален бунт срещу него точно при ми тивите ще го защитят, защото другаде няма да намерят това чудо - по-неукият, незнаещият и неможещият да бъде възвеличаван, а интелигенцията да бъде унижавана пред него и да получава по-малки заплати от него. Така беше.
Коментиран от #100
12:10 19.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 357
12:12 19.08.2026
92 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #44 от "Шорош":Наше момче е!
Ромчето-крадец,нали...?!
12:12 19.08.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 гост
12:12 19.08.2026
95 Герой!
12:13 19.08.2026
96 Hi ,Фикус!
До коментар #59 от "Факрус":Пожелавам ти едно такова ромче,да ти нахълта в дома и ограби целият ти ,,фикус"...,изфирясал фикус такъв...!
12:14 19.08.2026
97 Недоумствай си
До коментар #75 от "Недоумявам":Чочоолу беше съшият изверг. По бай тошово време обаче го прикриваха.
12:14 19.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Христо
12:15 19.08.2026
100 Ку-куууу
До коментар #89 от "Разсмя ме":А Беляне е било само за политици рехабилитационен център вероятно
12:16 19.08.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Жив герой на нашето време
12:17 19.08.2026
104 Само да попитам
12:17 19.08.2026
105 Да питам само
До коментар #27 от "РУСНАКА":Така правите в русията, защото там закони няма. За 150 години "присъствие" тук, стана същото като при вас. Липсва ясна престава за законно и незаконно. Затова хората раздават правосъдие - точно като в расия.
12:18 19.08.2026
106 Aлфа Вълкът
Ама не са се обадили преди това в полицията, какво планува 🥭.
12:18 19.08.2026
107 Да......
До коментар #101 от "Тъп си":АКА БЯХ СЪС 7-ми клас образование, бих станал.
12:19 19.08.2026
108 Пурко
До коментар #54 от "Да......":И народа доволен и вика-само един ли?Трепи и другите.Не е за вярване,че полицай и офицер няма да заличи следите.Много чудна история.
12:20 19.08.2026
109 браво на полицая
12:20 19.08.2026
110 Тягостно и отвратително
До коментар #88 от "Свестните и нормални не режат хора":Възможно е да се е стигнало до ръкопашен бой. Нали в един от сайтовете съобщават, че при предишна кражба от същия имот ромът е удрял бившия полицай, а при кражба от дома на бабичка се е опитал да я удуши? Затова предполагам, че докато се е защитавал, полицаят може да се е оказал в положение да брани живота си. Тогава може да е станал сакатлъкът. И защото не е имало други свидетели, полицаят да е решил да скрие трупа, за да няма после главоболия.
Защото за убит ром разни НПО-та веднага ще пратят няколко устати адвокати, на които НПО-то ще плаща, а те ще защитават близките на убития, които в подобни случаи са ищци и искат огромни суми като кръвнина. Не е знаел, че ромът предварително е уведомил приятелите си от кого ще отиде да краде тази нощ.
12:20 19.08.2026