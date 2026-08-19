Известният бивш капитан от МВР Тодор Лапков е задържан за убийството на 21-годишния Митко Димитров

Бивш полицай е задържан във връзка с жестоко убийство в квартал "Точиларци" в Съединение. Жертвата е 21-годишният Митко Димитров, а заподозрян е Тодор Лапков - пенсиониран полицейски служител, който през последните години се занимавал с животновъдство, предаде "Пловдив 24".

По неофициална информация Лапков е бивш капитан от МВР и дълги години е работил на ръководна позиция в следствието в Пловдив. След като напуснал системата, той се оттеглил от предишната си професия и се захванал с отглеждането на овце.

В района на Съединение Лапков бил добре познат. Отглеждал стадо от около 120 овце и e бил сред последните активни животновъди в населеното място. Негови близки и познати го описват като изключително трудолюбив човек, който години наред сам се грижел за стопанството си.

Според разкази на хора от района 21-годишният Митко Димитров бил известен с множество кражби. Твърди се, че обекти на посегателствата му били различни имоти и стопанства в района, включително този на Тодор Лапков.

По първоначална и все още непотвърдена официално информация именно опит за поредна кражба може да е предшествал фаталния сблъсък.

Лапков и Димитров добре са се познавали. Миналия вторник вечерта, около полунощ, младият мъж се похвалил пред свои познати, че от известно време не е крал от стопанството на бившия полицай. Според разказите малко по-късно той се отправил към обора на Лапков в Точиларци.

Какво точно се е случило след това, предстои да бъде установено от разследващите. Предполага се, че между двамата е възникнал конфликт, завършил със смъртта на 21-годишния мъж.

По първоначални данни тялото на жертвата е било разчленено, а останките - поставени в четири чувала и изхвърлени в шахта. Тялото е открито от полицията вчера.

Тодор Лапков е задържан. На мястото продължават процесуално-следствените действия.

Допреди три години Тодор Лапков бе представян като бившия полицай, заменил системата на МВР със спокойния живот сред природата. Днес той бе задържан заради жестокото убийство на 21-годишния Митко Димитров, чието разчленено тяло бе открито в шахта край овцеферма в квартал Точиларци в Съединение, пише "Трафик нюз".

През май 2023 година Лапков застава пред камерата на bTV, за да разкаже защо е напуснал полицията и е станал овчар. По това време той отглежда 130 овце и описва живота извън града като своеобразно бягство от напрежението, конфликтите и зависимостите в системата.

„Усещането е такова, което го няма в Пловдив. Вчера бях в Пловдив, получих главоболие – лудница. Аз съм свикнал тук на спокойствие“, разказва тогава Лапков.

По думите му във фермата сам решавал какво да прави, сам съставял плановете си и сам ги изпълнявал. Именно чувството за независимост било сред причините да предпочете живота сред животните пред този на служител в системата на МВР.

„Особено последните две-три години, когато вече бях в края на кариерата си, беше много трудно. Хората станаха по-особени, всеки поставя големи изисквания към себе си и към другите и винаги се има за прав. Цялото общество наруши баланса. Трудно е вече да си полицай“, споделя бившият служител на МВР.