Критична ситуация в Запорожката АЕЦ! Централата отново остана без външно електроснабдяване и разчита на дизелови генератори

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че окупираната от руските въоръжени сили атомна Запорожка АЕЦ отново е останала без външно електроснабдяване, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Причина за това вероятно е повреден електропровод с мощност 330 киловата на северния бряг на река Днепър. Опитът за възстановяване на връзката се е оказал неуспешен, обявиха в Екс от ядрения регулатор на ООН.
Поради продължаващите военни действия техниците не са могли да установят веднага причината за повредата, посочи МААЕ.
Дизеловите агрегати са се задействали автоматично и са захранвали основните системи за безопасност на Запорожката АЕЦ.
Екипът на МААЕ, намиращ се в обекта, продължава да оценява ситуацията.
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси предупреди за "изключително нестабилната" ситуация, що се отнася до ядрената безопасност, и призова воюващите страни да проявят максимална сдържаност и да обезпечат външното електроснабдяване на централата.
Запорожката АЕЦ, разполагаща с шест реактора, е най-голямата атомна електроцентрала в Европа.
Обектът премина под руски контрол малко след като Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. и оттогава неведнъж е бил подлаган на обстрел, отбелязва ДПА.
Реакторите на Запорожката АЕЦ са изключени, но все още се нуждаят от охлаждане, което прави централата зависима от външни електропроводи или дизелови генератори за поддържане на основните функции за безопасност.
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи преди дни, че дрон се е взривил на автобусна спирка, използвана от служители на окупираната от Русия украинска Запорожка атомна електроцентрала, като един човек е загинал, а няколко са били ранени, предаде Ройтерс.
В публикация в социалната мрежа Екс МААЕ посочи, че директорът на Запорожката АЕЦ е определил случилото се като "най-тежкия инцидент", свързан с централата.
По данни на директора експлозията е станала около 6 ч. (и българско време), като е засегнала общо 16 служители на централата и работници на външни компании. Един човек е загинал, а трима са получили тежки наранявания.
Запорожката АЕЦ, която се намира близо до фронтовата линия, бе окупирана от Русия през март 2022 г. - броени дни след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари същата година, което предизвика опасения от ядрен инцидент. Тя редовно е подлагана на обстрели, за които Москва и Киев се обвиняват взаимно, като при това всяка от двете страни в конфликта твърди, че другата взема централата на прицел умишлено.
Сред последните военни инциденти в района е нанесен през юли удар по водоснабдителната инфраструктура на части от централата.
Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призова военните командири, отговорни за подобни действия, както и всички, които извършват нападения срещу атомни електроцентрали или техния персонал, незабавно да ги прекратят.
По думите му подобни действия са неприемливи и създават сериозни рискове за ядрената безопасност в условията на продължаващ конфликт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Енергиен вампир
Коментиран от #18
18:43 20.08.2026
3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #7, #14
18:43 20.08.2026
4 ХиХи
Коментиран от #10
18:44 20.08.2026
5 Стига бе
18:45 20.08.2026
6 златен кенеф
18:45 20.08.2026
7 Дааа
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Ама тоя път колективния запад да търси пари за ремонта
Коментиран от #8
18:45 20.08.2026
8 стоян георгиев
До коментар #7 от "Дааа":Некамрусия я върне запада ще я оправи за три дена.
Коментиран от #9, #22, #23
18:46 20.08.2026
9 Ъхъ
До коментар #8 от "стоян георгиев":Да я върне ма с цъфнал реактор
Коментиран от #17
18:51 20.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Един път
18:52 20.08.2026
12 Демек
18:54 20.08.2026
13 Мишел
Коментиран от #16
18:54 20.08.2026
14 Да бе да
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Сигурно сама си спира тока и се самообстрелва.
Пък и се подразбира щом не пише че е Русия, явно че са извънземните.
18:55 20.08.2026
15 Централата
18:55 20.08.2026
16 Да не си
До коментар #13 от "Мишел":Трол?
18:56 20.08.2026
17 стоян георгиев
До коментар #9 от "Ъхъ":От тях друго не може да чакаш.
18:57 20.08.2026
18 Като БГ -от водни излишъци ,реки,язовири
До коментар #2 от "Енергиен вампир":валежи цяла пролет , скоро и вода ще почнем да внасяме!
18:57 20.08.2026
19 Стивън
18:57 20.08.2026
20 Руси Филев
18:59 20.08.2026
21 Фу к Райна
19:00 20.08.2026
22 Върната е на собственика
До коментар #8 от "стоян георгиев":Построена и собственост на СССР.
19:02 20.08.2026
23 Мишел
До коментар #8 от "стоян георгиев":Русия строи над 90% от АЕЦ по света, с технологии,едно поколение (30г) по нови от тези на конкурентите. Западът е далеч назад в тези технологии.
Коментиран от #26, #28
19:02 20.08.2026
24 Гост
19:03 20.08.2026
25 ОБЕКТИВНИЯ
рушняците няма да се спрат !
Защо обстрелват (СЛУЧАЙНО)
атомните електроцентрали !?
Няма ли разумни хора сред тях които да се опитат да спрат това безумие???
Както и целия цивилизован свят да принуди тези безумци да се спрат!
Коментиран от #34
19:03 20.08.2026
26 :)))))
До коментар #23 от "Мишел"::)))))/
19:03 20.08.2026
27 Критично
19:05 20.08.2026
28 стоян георгиев
До коментар #23 от "Мишел":Русия строи само в страни от третия свят.една централа правят в турция и това е.освен това чети внимателно .цялата автоматика и управление на руските централи са западни.русия е неспособна да ги произведе.
Коментиран от #30, #32, #33, #35, #37
19:07 20.08.2026
29 Чернобил 2
Коментиран от #31
19:08 20.08.2026
30 Ха ха ха ха
До коментар #28 от "стоян георгиев":Руска ядрена електроника - нещо като руски телевизор Електроника
19:09 20.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Унгария
До коментар #28 от "стоян георгиев":също е в Третият свят, следователно ЕС е Третият свят
19:16 20.08.2026
34 Шушумиго
До коментар #25 от "ОБЕКТИВНИЯ":Някъде прочете ли кой обстрелва?Не!Значи са укрите..
19:17 20.08.2026
35 Мишел
До коментар #28 от "стоян георгиев":Реакторите и технологията на тези АЕЦ са руски, а без тях всяка западна автоматика не произвежда електричество. Затова са Атомни ЕЦ, а не Автоматични ЕЦ.
19:18 20.08.2026
36 Мишел
До коментар #32 от "Еш па тоа":Чукча писател, не читател.
19:20 20.08.2026
37 Росомаха
До коментар #28 от "стоян георгиев":РОСАТОМ строи 27 реактора в различни страни по света. Има поръчки за 30 години напред. Ние си пропиляхме шанса и дори и да искаме, ще се наложи да чакаме доста години. Другия вариант е да платим 10 пъти по-скъпо на американците и да чакаме 20 години, като ефките.
Ако стане разтопяване на реактор в Запорожката АЕЦ, заразяването ще отиде към Беларус, Румъния и България, както беше Чернобил. Това ще е катастрофа за българската икономика и популация.
19:23 20.08.2026
38 Бай Ганьо
19:29 20.08.2026
39 Росомаха
19:31 20.08.2026
40 Нашмърканият потник
19:34 20.08.2026
41 Бай Ганьо
19:39 20.08.2026