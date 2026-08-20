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Критична ситуация в Запорожката АЕЦ! Централата отново остана без външно електроснабдяване и разчита на дизелови генератори
  Тема: Украйна

Критична ситуация в Запорожката АЕЦ! Централата отново остана без външно електроснабдяване и разчита на дизелови генератори

20 Август, 2026 18:39 858 41

  • украйна-
  • русия-
  • запорожка аец-
  • рафаел гроси-
  • международна агенция за атомна енергия-
  • ракети

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси предупреди за изключително нестабилната ситуация, що се отнася до ядрената безопасност, и призова воюващите страни да проявят максимална сдържаност и да обезпечат външното електроснабдяване на централата

Критична ситуация в Запорожката АЕЦ! Централата отново остана без външно електроснабдяване и разчита на дизелови генератори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че окупираната от руските въоръжени сили атомна Запорожка АЕЦ отново е останала без външно електроснабдяване, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Причина за това вероятно е повреден електропровод с мощност 330 киловата на северния бряг на река Днепър. Опитът за възстановяване на връзката се е оказал неуспешен, обявиха в Екс от ядрения регулатор на ООН.

Поради продължаващите военни действия техниците не са могли да установят веднага причината за повредата, посочи МААЕ.

Дизеловите агрегати са се задействали автоматично и са захранвали основните системи за безопасност на Запорожката АЕЦ.

Екипът на МААЕ, намиращ се в обекта, продължава да оценява ситуацията.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси предупреди за "изключително нестабилната" ситуация, що се отнася до ядрената безопасност, и призова воюващите страни да проявят максимална сдържаност и да обезпечат външното електроснабдяване на централата.

Запорожката АЕЦ, разполагаща с шест реактора, е най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

Обектът премина под руски контрол малко след като Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. и оттогава неведнъж е бил подлаган на обстрел, отбелязва ДПА.

Реакторите на Запорожката АЕЦ са изключени, но все още се нуждаят от охлаждане, което прави централата зависима от външни електропроводи или дизелови генератори за поддържане на основните функции за безопасност.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи преди дни, че дрон се е взривил на автобусна спирка, използвана от служители на окупираната от Русия украинска Запорожка атомна електроцентрала, като един човек е загинал, а няколко са били ранени, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа Екс МААЕ посочи, че директорът на Запорожката АЕЦ е определил случилото се като "най-тежкия инцидент", свързан с централата.

По данни на директора експлозията е станала около 6 ч. (и българско време), като е засегнала общо 16 служители на централата и работници на външни компании. Един човек е загинал, а трима са получили тежки наранявания.

Запорожката АЕЦ, която се намира близо до фронтовата линия, бе окупирана от Русия през март 2022 г. - броени дни след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари същата година, което предизвика опасения от ядрен инцидент. Тя редовно е подлагана на обстрели, за които Москва и Киев се обвиняват взаимно, като при това всяка от двете страни в конфликта твърди, че другата взема централата на прицел умишлено.

Сред последните военни инциденти в района е нанесен през юли удар по водоснабдителната инфраструктура на части от централата.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призова военните командири, отговорни за подобни действия, както и всички, които извършват нападения срещу атомни електроцентрали или техния персонал, незабавно да ги прекратят.

По думите му подобни действия са неприемливи и създават сериозни рискове за ядрената безопасност в условията на продължаващ конфликт.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Енергиен вампир

    2 23 Отговор
    Нормално де е така щом е под руски контрол.Централата е оборудвана със западна електроника.

    Коментиран от #18

    18:43 20.08.2026

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 25 Отговор
    Русия е виновна, че иска да докара света към втори Чернобил.

    Коментиран от #7, #14

    18:43 20.08.2026

  • 4 ХиХи

    11 3 Отговор
    Бумни им сичкоте реактори на укрите да видим ЕС от де ша вземе пари за съркофази, дронове друг път ша пращат на зеля

    Коментиран от #10

    18:44 20.08.2026

  • 5 Стига бе

    5 1 Отговор
    тази централа от 5 години не работи !

    18:45 20.08.2026

  • 6 златен кенеф

    20 1 Отговор
    Гроси да не се прави на луд и да говори общи приказки. Много добре знае кои гърмят по централата, но не е политкоректно до ги назове.

    18:45 20.08.2026

  • 7 Дааа

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ама тоя път колективния запад да търси пари за ремонта

    Коментиран от #8

    18:45 20.08.2026

  • 8 стоян георгиев

    3 14 Отговор

    До коментар #7 от "Дааа":

    Некамрусия я върне запада ще я оправи за три дена.

    Коментиран от #9, #22, #23

    18:46 20.08.2026

  • 9 Ъхъ

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Да я върне ма с цъфнал реактор

    Коментиран от #17

    18:51 20.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Един път

    6 1 Отговор
    не казаха,от къде идва външното захранване!

    18:52 20.08.2026

  • 12 Демек

    2 1 Отговор
    централата само консумира, не генерира!

    18:54 20.08.2026

  • 13 Мишел

    11 3 Отговор
    Защо не се казва, че всички нападение срещу ЗАЕЦ и нейните подстанции и далекопроводи са само на украинците. Украйна многократно заплашва Европа с радиоактивно замърсяване.

    Коментиран от #16

    18:54 20.08.2026

  • 14 Да бе да

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Сигурно сама си спира тока и се самообстрелва.
    Пък и се подразбира щом не пише че е Русия, явно че са извънземните.

    18:55 20.08.2026

  • 15 Централата

    1 6 Отговор
    е руска военна база!Не работи за ток !

    18:55 20.08.2026

  • 16 Да не си

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    Трол?

    18:56 20.08.2026

  • 17 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъ":

    От тях друго не може да чакаш.

    18:57 20.08.2026

  • 18 Като БГ -от водни излишъци ,реки,язовири

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Енергиен вампир":

    валежи цяла пролет , скоро и вода ще почнем да внасяме!

    18:57 20.08.2026

  • 19 Стивън

    2 5 Отговор
    Под прикритие на АЕЦ,руснаците от там стрелят с Искендери!

    18:57 20.08.2026

  • 20 Руси Филев

    2 0 Отговор
    Централата се захранва от Байкалоамурската вец !

    18:59 20.08.2026

  • 21 Фу к Райна

    6 3 Отговор
    Докато съществува 404 все ще тероризира Европа и света, на зеления наркоман дали му пука за нещо

    19:00 20.08.2026

  • 22 Върната е на собственика

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Построена и собственост на СССР.

    19:02 20.08.2026

  • 23 Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Русия строи над 90% от АЕЦ по света, с технологии,едно поколение (30г) по нови от тези на конкурентите. Западът е далеч назад в тези технологии.

    Коментиран от #26, #28

    19:02 20.08.2026

  • 24 Гост

    5 1 Отговор
    Окайнинций,диваци кво да ги правиш?Малко им беше Чернобил!

    19:03 20.08.2026

  • 25 ОБЕКТИВНИЯ

    3 7 Отговор
    Докато не отровят Европа до край
    рушняците няма да се спрат !
    Защо обстрелват (СЛУЧАЙНО)
    атомните електроцентрали !?
    Няма ли разумни хора сред тях които да се опитат да спрат това безумие???
    Както и целия цивилизован свят да принуди тези безумци да се спрат!

    Коментиран от #34

    19:03 20.08.2026

  • 26 :)))))

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    :)))))/

    19:03 20.08.2026

  • 27 Критично

    1 5 Отговор
    защото е бъкана с оръжие !

    19:05 20.08.2026

  • 28 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Русия строи само в страни от третия свят.една централа правят в турция и това е.освен това чети внимателно .цялата автоматика и управление на руските централи са западни.русия е неспособна да ги произведе.

    Коментиран от #30, #32, #33, #35, #37

    19:07 20.08.2026

  • 29 Чернобил 2

    2 7 Отговор
    Руските мърлячи пак ще предизвикат ядрена катастрофа.

    Коментиран от #31

    19:08 20.08.2026

  • 30 Ха ха ха ха

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Руска ядрена електроника - нещо като руски телевизор Електроника

    19:09 20.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Унгария

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    също е в Третият свят, следователно ЕС е Третият свят

    19:16 20.08.2026

  • 34 Шушумиго

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    Някъде прочете ли кой обстрелва?Не!Значи са укрите..

    19:17 20.08.2026

  • 35 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Реакторите и технологията на тези АЕЦ са руски, а без тях всяка западна автоматика не произвежда електричество. Затова са Атомни ЕЦ, а не Автоматични ЕЦ.

    19:18 20.08.2026

  • 36 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Еш па тоа":

    Чукча писател, не читател.

    19:20 20.08.2026

  • 37 Росомаха

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    РОСАТОМ строи 27 реактора в различни страни по света. Има поръчки за 30 години напред. Ние си пропиляхме шанса и дори и да искаме, ще се наложи да чакаме доста години. Другия вариант е да платим 10 пъти по-скъпо на американците и да чакаме 20 години, като ефките.

    Ако стане разтопяване на реактор в Запорожката АЕЦ, заразяването ще отиде към Беларус, Румъния и България, както беше Чернобил. Това ще е катастрофа за българската икономика и популация.

    19:23 20.08.2026

  • 38 Бай Ганьо

    1 3 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    19:29 20.08.2026

  • 39 Росомаха

    1 0 Отговор
    Самия факт, че развита страна като Германия не произвежда реактори, показва че това не е технология за всяка страна. Само няколко страни строят АЕЦ. Най-добри са Русия и Китайската народна република. Китай пусна експериментален реактор на торий, който е коренно нова технология. Русия пусна реактор на бързи неутрони, който преработва отработено ядрено гориво.

    19:31 20.08.2026

  • 40 Нашмърканият потник

    2 1 Отговор
    е терорист!!! Малко му остава в полския бункер и се опитва всички ни да завлече…

    19:34 20.08.2026

  • 41 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    От нашите путинофили и чеп за зеле не става, толкова са безполезни!

    19:39 20.08.2026

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