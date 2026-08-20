Критична ситуация в Запорожката АЕЦ! Централата отново остана без външно електроснабдяване и разчита на дизелови генератори

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи днес, че окупираната от руските въоръжени сили атомна Запорожка АЕЦ отново е останала без външно електроснабдяване, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Причина за това вероятно е повреден електропровод с мощност 330 киловата на северния бряг на река Днепър. Опитът за възстановяване на връзката се е оказал неуспешен, обявиха в Екс от ядрения регулатор на ООН.

Поради продължаващите военни действия техниците не са могли да установят веднага причината за повредата, посочи МААЕ.

Дизеловите агрегати са се задействали автоматично и са захранвали основните системи за безопасност на Запорожката АЕЦ.

Екипът на МААЕ, намиращ се в обекта, продължава да оценява ситуацията.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси предупреди за "изключително нестабилната" ситуация, що се отнася до ядрената безопасност, и призова воюващите страни да проявят максимална сдържаност и да обезпечат външното електроснабдяване на централата.

Запорожката АЕЦ, разполагаща с шест реактора, е най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

Обектът премина под руски контрол малко след като Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. и оттогава неведнъж е бил подлаган на обстрел, отбелязва ДПА.

Реакторите на Запорожката АЕЦ са изключени, но все още се нуждаят от охлаждане, което прави централата зависима от външни електропроводи или дизелови генератори за поддържане на основните функции за безопасност.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи преди дни, че дрон се е взривил на автобусна спирка, използвана от служители на окупираната от Русия украинска Запорожка атомна електроцентрала, като един човек е загинал, а няколко са били ранени, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа Екс МААЕ посочи, че директорът на Запорожката АЕЦ е определил случилото се като "най-тежкия инцидент", свързан с централата.

По данни на директора експлозията е станала около 6 ч. (и българско време), като е засегнала общо 16 служители на централата и работници на външни компании. Един човек е загинал, а трима са получили тежки наранявания.

Запорожката АЕЦ, която се намира близо до фронтовата линия, бе окупирана от Русия през март 2022 г. - броени дни след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари същата година, което предизвика опасения от ядрен инцидент. Тя редовно е подлагана на обстрели, за които Москва и Киев се обвиняват взаимно, като при това всяка от двете страни в конфликта твърди, че другата взема централата на прицел умишлено.

Сред последните военни инциденти в района е нанесен през юли удар по водоснабдителната инфраструктура на части от централата.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призова военните командири, отговорни за подобни действия, както и всички, които извършват нападения срещу атомни електроцентрали или техния персонал, незабавно да ги прекратят.

По думите му подобни действия са неприемливи и създават сериозни рискове за ядрената безопасност в условията на продължаващ конфликт.