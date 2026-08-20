Bugatti реставрира цялостно Veyron на богат клиент

Две десетилетия след като Bugatti Veyron разтърси света на хиперколите, като преодоля бариерите от 1 000 конски сили и 400 км/ч, Молсхайм почита своя пионер от 21-ви век с програма за реставриране, подкрепена от завода. Създаден в рамките на специалната програма за наследство и сертифициране на марката „La Maison Pur Sang“, този уникален проект, доказва, че оригиналната икона на Bugatti с двигател W16 се превръща от съвременно чудо в желан колекционерски атрибут. Изградено в тясно сътрудничество със собственика му, преработеното шаси съчетава три поколения инженерство от Молсхайм, като заимства дизайнерски детайли и лакови покрития, разработени както за Chiron, така и за новия Tourbillon.

Визуално юбилейният Veyron се откроява с двуцветен екстериор, съчетаващ „Rouge Rembrandt“ – наситено червено, създадено за Tourbillon – с „Petrol Blue“, характерния нюанс от палитрата на Chiron. Освен свежата боя, пътното поведение на автомобила е подобрено от увеличените ковани джанти – 20-цолови отпред и 21-цолови отзад. Тези преосмислени джанти позволяват на по-старото шаси да се оборудва с модерни гуми по спецификациите на Chiron, което осигурява по-агресивна осанка, като същевременно запазва оригиналния дизайнерски език. Преработените триизмерни мрежести вложки по предните, страничните и задните въздухозаборници допълват промените в екстериора, придавайки по-остър и по-технически вид, без да нарушават класическите пропорции на Veyron.

Вътре в кокпита майсторите на Bugatti са облицовали салона с мека кожа „Magnolia“, подчертана от ръчно шити детайли в стил „Mocassin“ по волана и селектора на предавките. Между седалките специално изработена емблема „20 Years of Veyron“ отбелязва две десетилетия история на модела с четири турбокомпресора. Централната конзола се отказва от оригиналното високоглянцово покритие в полза на изящния метален мотив „Côte de Genève“ – сложна техника, вдъхновена от часовникарското изкуство, традиционно запазена за фините швейцарски часовникови механизми. Най-важното е, че Bugatti устоя на изкушението да претрупа таблото с модерни сензорни екрани за инфоразвлечения, запазвайки чистата аналогова архитектура, която позволява на дизайна на кабината на Veyron да остане вечен.