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АдГ предупреди за война с Русия, Пхенян отвърна на Зеленски
  Тема: Украйна

АдГ предупреди за война с Русия, Пхенян отвърна на Зеленски

20 Август, 2026 06:37, обновена 20 Август, 2026 06:47 1 422 13

  • северна корея-
  • германия-
  • война-
  • украйна-
  • русия-
  • великобритания

Лондон под прицел: Има четири варианта за руски отговор, пише The Telegraph

АдГ предупреди за война с Русия, Пхенян отвърна на Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Светът осъмна с поредица от ключови геополитически трусове, които чертаят нови разделителни линии между Запада, Русия и нейните съюзници. Докато в Германия опозицията обвинява управляващите в провокиране на директен сблъсък с Кремъл, британското правителство анализира четири възможни сценария за руско отмъщение, а Северна Корея официално отхвърли твърденията на Киев за мащабна военна подкрепа на фронта.

Германия: „Алтернатива за Германия“ обвини ХДС в разпалване на война с Москва

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Съпредседателят на германската дясна партия „Алтернатива за Германия“ (АдГ) Тино Крупала отправи остро предупреждение към Християндемократическия съюз (ХДС). Той призова традиционната десница да спре с безпочвените обвинения и да не вкарва страната в директна война с Руската федерация.

Повод за реакцията му станаха изявления на политици от ХДС, които обвиниха Москва за скорошни инциденти с дронове и взривни устройства на германска територия, включително в зоната за сигурност на летище Лайпциг/Хале. Крупала категорично разкритикува тази реторика в социалната мрежа X, определяйки я като опасна ескалация, която застрашава националната сигурност на Берлин. Според доклад на информационната агенция MOS NEWS, АдГ настоява за дипломатическо дистанциране от конфликта, за да се избегне катастрофален сблъсък.

Лондон под прицел: Четирите варианта за руски отговор според The Telegraph

Междувременно Обединеното кралство е изправено пред реалната опасност от асиметричен отговор от страна на Кремъл заради активната си подкрепа за Украйна. Новият британски премиер Анди Бърнам потвърди, че Лондон остава на 100% зад Киев, въпреки предупрежденията от руското посолство относно използването на британски дронове на руска територия.

Анализ на The Telegraph, цитиран от информационния портал Publika.ua, очертава четирите основни сценария, чрез които Русия може да „отвърне“ на британците:

  • Засилени саботажи: Извършване на скрити диверсии срещу британски активи, включително логистични центрове и заводи на територията на Украйна.
  • Кибератаки: Масирани удари срещу критичната инфраструктура на Обединеното кралство, финансовия сектор и държавните институции.
  • Хибридни заплахи в Европа: Провокации в близост до границите на НАТО, засилени от разузнавателна дейност и разполагане на нови технологии.
  • Доставка на оръжие за врагове на Запада: Провокиране на напрежение в други горещи точки по света чрез трансфер на руско ноу-хау към антизападни групировки.

Пхенян проговори: Ким Йо-чен нарече думите на Зеленски „евтин слух“

На този фон Северна Корея реагира изключително остро на обвиненията на украинския президент Володимир Зеленски. Киев по-рано обяви, че Москва планира да разположи допълнителен контингент от близо 50 000 северокорейски военнослужащи, които да се включат директно в боевете на страната на Руската федерация.

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун и високопоставен партиен функционер, направи официално изявление пред Централната телеграфна агенция на Корея (ЦТАК). Тя категорично отрече тези твърдения, определяйки ги като „фалшифициран слух на киевската клика“, който няма никакви фактически основания. Reuters, цитирана от УНИАН, съобщава, че Ким Йо-чен е прехвърлила цялата отговорност за удължаването на „украинската криза“ върху Вашингтон и колективния Запад, като допълни, че сътрудничеството между Пхенян и Москва се развива строго в рамките на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство.

Случилото се в рамките на последните часове показва, че дипломатическите канали между ключовите световни играчи остават блокирани, а реториката на противопоставяне достига критични нива в края на август 2026 година.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Война без бензин

    9 11 Отговор
    70% от бензиностанциите в русията нямат бензин. На останалите 30% - лимит от 20 литра,
    при цена 140 рубли. В Крим е 500 рубли.

    Коментиран от #5, #8

    06:51 20.08.2026

  • 2 само да попитам

    12 0 Отговор
    какво е АдГ? чувал съм за АзГ което е алтернатива за германия ама това е нещо ново и не го знам

    06:51 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мими Кучева🐕

    2 2 Отговор
    Аз съм спокоин,
    като тагаревски воин!
    Ще пабедим Расията!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    06:59 20.08.2026

  • 5 Росмаха

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Война без бензин":

    Украинските бойци са принудени да си пият урината, защото са оставени на позициите без храна и вода по няколко дни.

    07:00 20.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аз незнам…

    3 0 Отговор
    …западните лидери исторически книги не са ли чели?! Ми там пише, че англосаксонската кралска кръв ( най-кръвожадната ) в целият свят междувпрочем е пръсната и в РФ, и на западняците няма да им минат номерата -> а и никога в историята номерата им не са минавали, особено след като като руснаците имат към ‘89-та 10 хиляди ядрени бойни главни. В днешно време и идея си нямам колко са вече…. А и на Щатите номерата с хаос и войни навсякъде не минаха -> външният и дълг е вече над 40 трилиона долара и не спира да расте….

    07:03 20.08.2026

  • 8 ЗАКРИВАААЙ

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Война без бензин":

    ЗАКРИВАЙ монголската бензиноколонка

    07:03 20.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ФАКТ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цял СВЯТ е наясно":

    С Вовка ТРИДНЕВНАТА се гаврат всички. От 26 г... царуване на Фюрера педофил,..13 годин се готвеше и 13 воюва срещу една Украйна?!?
    Хихихихихи
    Няма край мъката монголска

    Коментиран от #11

    07:09 20.08.2026

  • 11 Последния софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    👍😄👍...
    Ху Йло приключи

    07:11 20.08.2026

  • 12 Гого

    1 0 Отговор
    Тук цените на горивата растат и като станат по 3 евро какво значение има че горива ще има като не можеш да си позволиш. Цените на всичко ще са нагоре!

    07:11 20.08.2026

  • 13 Росомаха

    0 0 Отговор
    Украинските бойци припадат на позициите без вода в жегите и са принудени да си пият урината, за да оцелеят. Който напусне позицията за вода, застрелва го заградителните отряди от чужди наемници и бандеровци.

    07:11 20.08.2026

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