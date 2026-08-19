В България: Дете, което е с бременност на 10 години и първото раждане е на дете от на 11 години

Държавната агенция за закрила на детето не е получавала сигнали за конкретните деца, свързани с убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Това заяви в "Интервюто на деня" по bTV д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

„Държавната агенция за закрила на детето не е получавала сигнали за конкретните деца в случая от Пловдив, но това не означава, че не се намесихме след като стана жестокото и ужасяващо убийство, което шокира цялото общество, разбира се и нас“, заяви тя.

По думите ѝ агенцията е събрала необходимата информация и работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето“. „По последна информация от вчерашния ден се опитват да разговарят с родителите на децата, които за съжаление не оказват необходимото съдействие. Вероятно, предполагам, заради шока, който те самите изживяват“, каза Иванова.

На въпрос дали има данни децата, превърнали се в насилници и извършители на престъпление, самите те да са били жертви на домашно насилие, тя отговори, че такива сигнали няма. Има обаче подадени сигнали за това, че са деца с противообществени прояви.

Според д-р Иванова именно тук се задейства друга система – тази на правоохранителните органи. Тя посочи, че действащият Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е от 1958 г. и е силно остарял.

„Този закон е толкова остарял, неговата философия категорично не кореспондира със съвременните международни европейски национални стандарти“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето.

Иванова приветства обявеното от министъра на вътрешните работи намерение за изработването на изцяло нов закон и нова концепция за работа с деца, извършители на противообществени прояви.

„В сега действащия закон има наложена мярка обществено порицание. Всички ние знаем, че тази мярка отдавна е неефективна, тя не съществува“, каза тя.

По думите ѝ децата, свързани с трагичния случай в Пловдив, са имали различни прояви още преди убийството. Сред информацията, с която разполага агенцията, е и тази, че те често не са посещавали учебното заведение.

„Това пък вече ги поставя в една друга ситуация, на деца в риск, защото по смисъла на закона за закрила на детето, това са деца в риск“, обясни Иванова.

По темата за отпадането от образователната система тя посочи, че с информацията за децата, които не посещават училище, разполага Министерството на образованието и науката. От 2018 г. действа механизъм, в който участват различни институции.

„Държавната агенция за закрила на детето държа да подчертая, че не участва, но там пък са отделите за закрила на детето, които преди началото на всяка една година правят своите обходи, проверяват децата, които трябва да постъпят в първи клас“, каза тя. Според данни на Националната статистика за учебната 2025-2026 г. най-голям е процентът на отсъстващите в гимназиалния етап на обучение. 84% от децата там ходят на училище, което означава, че 16% от децата системно не посещават.

По думите ѝ част от тези деца са свързани с ранни бракове. „Те никога не се връщат в училище. Те никога не попадат повече в образователната система. Те никога не могат да участват в пазара на труда и стават абсолютно неконкурентоспособни“, каза Иванова.

Тя посочи и конкретен тревожен пример: „В България има дете, което е с бременност на 10 години и първото раждане е на дете от 11-годишна възраст, което е шокиращо.“

В разговора беше обсъден и случаят със 17-годишното момиче от Стара Загора. Според Иванова информацията, с която агенцията разполага, е, че е правен опит момичето да бъде върнато в училище.

„Но, очевидно е, че някъде ние, институциите, също не сме си свършили работа“, отбеляза тя.

На въпрос коя институция е могла да направи повече, д-р Иванова заяви, че не иска да обвинява конкретна институция, тъй като „всяка една система, създадена през годините, работи по някакъв начин“.

„Но трябва да знаем къде са пробойните. Именно за мен проблемът е, че понякога ние в институциите, в самите системи не си говорим помежду си, оттам идват пробойните“, каза председателят на Държавната агенция за закрила на детето.

По думите ѝ Министерството на образованието и науката има ангажимент да следи за връщането на децата в училище. Тя обясни, че преди години Държавната агенция за закрила на детето е получавала информация за всяко дете, което не посещава училище, тъй като то се определя като дете в риск.

„През последните една-две години такава информация, за съжаление, при нас не постъпва. Когато обаче дойде при нас такава информация, ние задействаме целият механизъм. Социални работници, посещения вкъщи и детето се връща в училище“, каза Иванова.

По отношение на Закона за закрила на детето тя заяви, че като цяло той е добър и се основава на съвременна философия и правила.

„Още повече, за да се промени един закон, той трябва преди това да бъде направена една много задълбочена оценка и да се провери как се синхронизира с останалите закони“, обясни тя.

Иванова обаче посочи, че има конкретни елементи, които трябва да бъдат променени. „Включително в този закон има и техническа грешка най-малкото, на което ние ще поставим на вниманието, че тази грешка трябва да бъде отстранена“, каза тя.

Според нея основният акцент при евентуални промени трябва да бъде превенцията. „В този закон трябва да има голям раздел, който да касае превенцията. И най-вече работата с родители, защото това, което установяваме, че родителите категорично не желаят да подават сигнали, не желаят да се задействат системите, за да може да бъде помогнато на децата и на самите тях“, заяви д-р Теодора Иванова.

Тя коментира и случая в Петрохан, при който дете е било изпратено в хижа, за да работи за по-възрастни мъже.

„По отношение на разследването нищо не мога да кажа, защото аз не съм разследващ орган и няма как да ви подам каквато и да било информация“, каза Иванова.

Тя подчерта ролята на Държавната агенция за закрила на детето при случая: „Това, което обаче мога да кажа по случая Петрохан, е, че благодарение на намесата на Държавната агенция за закрила на детето, едно дете е живо.“

По думите ѝ, въпреки че подаденият сигнал е бил оттеглен, агенцията е организирала екип, който да посети мястото.

„Въпреки, че беше оттеглен сигнал, Държавната агенция за закрила на детето организира екипа, който трябваше да посети мястото. Детето беше изведено незабавно от родителите и записано в училище“, заяви тя.

По думите ѝ към момента в агенцията няма информация за други случаи, при които родители изпращат децата си в подобни места, за да се справят с проблемите си. „Ако, разбира се, бъдем сезирани, ние ще извършим проверка, но към настоящия момент нямаме“, каза Иванова.

В края на разговора тя коментира и случая с 5-годишно дете, което преди няколко месеца е било пребито и е стигнало до „Пирогов“ в тежко състояние.

„Много се радвам, че детето към днешна дата е в стабилно състояние“, каза д-р Иванова.

Според нея проблемът в конкретната ситуация е свързан и с майката, която до последно е обяснявала, че детето е паднало по стълбите.

„Тук имаме пропуск по отношение и на нашата система, защото специалистите, които са работили с тази майка най-вече, не са успели да хванат точно този момент“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето.