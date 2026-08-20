Най-младият министър в Украйна! Кой е Михайло Федоров, призовал за произвеждане на военновременни избори?

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова за произвеждане на военновременни избори – най-сериозното вътрешнополитическо предизвикателство пред президента Володимир Зеленски след руската инвазия.

Тридесет и пет годишният Федоров дълго време беше близък съюзник на президента и стана най-младият министър в Украйна, след като Зеленски го назначи в първото си правителство през 2019 г.

Неочакваното му освобождаване от поста министър на отбраната през юли - само шест месеца след назначаването му, дойде, след като той обеща мащабни реформи и набра популярност, но същевременно влезе в конфликт с висши военни заради разногласия за военната стратегия и снабдяването на армията с необходимото оборудване.

Уволнението на Федоров предизвика редки за военното време протести в столицата Киев и други градове, в които участваха предимно млади украинци.

Федоров е популярен сред военните, които използват дронове, чието използване той насърчава активно още от 2022 г., когато започна войната.

„Трябва да намерим законов, безопасен и реалистичен механизъм, който ще позволи на Украйна да възстанови пълноценно демократичния си процес дори в условията на продължителна война“, заяви Федоров във вторник вечерта.

В най-острата си досега критика към Зеленски той каза, че Украйна е изправена пред „системна криза в управлението“, и разкритикува корупцията по време на войната, без да отправя конкретни обвинения.

Вчера Зеленски освободи член на своята администрация, без да посочи причина, след като антикорупционните органи съобщиха, че са разкрили предполагаема схема за пране на пари. От канцеларията на на президента за момента не са коментирали критиките на Федоров.

КАК ТОЙ СЕ ИЗКАЧИ КЪМ ВЛАСТТА?

Федоров е роден във Василивка – град в Южна Украйна, който сега е под руска окупация - и е израснал в близкия град Запорожие, който сега всеки ден е подложен на руски бомбардировки и атаки с дронове.

Като млад специалист по маркетинг той се присъединява към екипа на Зеленски, който по това време е известен телевизионен водещ, и ръководи неговата кампания в социалните мрежи, помогнала му да спечели убедителна победа на изборите през април 2019 г.

ФЕДОРОВ СЪЗДАВА „ДЪРЖАВАТА В СМАРТФОНА”

Тогава 28-годишният Федоров е назначен в първото правителство на Зеленски за министър на цифровата трансформация – новосъздадена длъжност, която му дава възможност да прокарва реформи, основани на технологиите.

В опит да премахне наследената от съветската епоха бюрокрация новото му ведомство създава приложение, наречено „Дия“ – дума, която на украински означава „действие“. Представяно като „държавата в смартфона“, приложението позволява на украинците да извършват различни административни дейности - от регистрация на автомобили до сключване и прекратяване на брак.

КАКВА Е НЕГОВАТА РОЛЯ В СИСТЕМАТА „СТАРЛИНК“ И ДРОНОВЕТЕ?

Когато Русия предприе пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г., Федоров призова публично собственика на „Спейс Екс“ Илон Мъск да активира сателитната интернет услуга „Старлинк“ над Украйна, което Мъск направи незабавно.

В момента украинската армия използва десетки хиляди устройства „Старлинк“, а командири ги определят като жизненоважни за комуникациите на бойното поле. През февруари тази година Федоров работеше със „Старлинк“, за да блокира неразрешеното използване на услугата от Русия.

В началото на войната той също подкрепи създаването на „армия от дронове“, превръщайки се в един от ранните привърженици на технологията, която впоследствие започна да играе водеща роля на бойното поле.

Неговото ведомство създаде система, която дава точки на украински военнослужещи, когато те потвърдят с видеозапис удари по руски войници и военна техника. Натрупаните точки може да бъдат използвани за закупуване на оръжия, включително дронове.

По този начин министерството му натрупа голям обем данни от бойното поле, който Федоров представяше като „коз“, с който Украйна може да разполага в преговорите със съюзниците за допълнителна военна помощ.

КАКВО НАПРАВИ ФЕДОРОВ НА ПОСТА МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА?

След като беше назначен за министър на отбраната през януари 2026 г., Федоров обеща цялостна реформа на огромната институция, основана на анализ на данни. Министерството беше разтърсвано от скандали, свързани с корупция и лошо управление, през цялата война.

Той представи визията си за постигане на победа, която предвиждаше Русия да понася по 50 000 убити и ранени месечно, неутрализирането на руските въздушни атаки и отслабването на руската икономика.

Той обаче не представи обещаните предложения за реформа на системата за набиране на военнослужещи в Украйна и за нейното превръщане в по-справедлива система.

Федоров обяви реформа на договорите за служба в армията, която наброява около един милион души, и обеща увеличаване на заплатите, особено за пехотата. Военнослужещи обаче заявиха, че предложенията дават предимство на новопостъпилите.

Хората, които са се записали доброволно в армията по-рано по време на войната, все още нямат много възможности да я напуснат, освен ако не получат тежки наранявания.

УВОЛНЕНИЕ И ПРОТЕСТИ

Федоров беше внезапно освободен от поста в средата на юли в рамките на кампания за по-големи в правителството. Решението предизвика протести, като хиляди хора излязоха по улиците на Киев и други украински градове. Те настояваха Федоров да бъде върнат на поста и командващият въоръжените сили Олександър Сирски да бъде освободен. Критици твърдяха, че предпочитаният от него подход с по-голяма роля на пехотата е довел до тежки загуби сред украинските сили.

Впоследствие Зеленски замени Сирски с по-млад генерал, но не върна Федоров на поста, а номинира ръководителя на Службата за сигурност на Украйна Евген Хмара за нов министър на отбраната.

В навечерието на гласуването в парламента за утвърждаването на Хмара Федоров призова за произвеждане на избори. Това стана в изявление, което съдържаше най-острите критики, отправени след началото на войната към Зеленски от човек, който е бил в най-близкото обкръжение на президента.

Превод от английски език: Елена Инджева, БТА