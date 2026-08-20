Лион с прицел към звездата на Лудогорец Петър Станич

С наближаването на финалните часове на летния трансферен прозорец, европейските футболни клубове се надпреварват да подсилят съставите си. В центъра на вниманието този път попада Петър Станич – голмайсторът на Лига Европа от миналия сезон и ключова фигура в атаката на Лудогорец. Според авторитетното френско издание Sport.fr, именно Лион е на път да изпревари конкуренцията и да привлече сръбския плеймейкър.

След като преговорите между Станич и гръцкия Олимпиакос не доведоха до сделка, Лион вижда златна възможност да се възползва от ситуацията. Треньорът Паоло Фонсека лично настоява за привличането на талантливия полузащитник, като клубът е готов да предложи около 9 милиона евро за неговите услуги. Очаква се офертата да бъде отправена в най-скоро време, а интересът към Станич не стихва и от други френски клубове.

За да осъществят амбициозния трансфер, "хлапетата" от Лион ще трябва първо да се разделят с някои от ненужните си играчи. Ръководството е уверено, че може да изпревари конкурентите и да осигури подписа на сръбския национал.