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Лион с прицел към звездата на Лудогорец Петър Станич

Лион с прицел към звездата на Лудогорец Петър Станич

20 Август, 2026 21:09 540 1

  • голмайсторът-
  • лига европа-
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  • лион

Френският гранд се готви за офанзива, докато часовникът на трансферния прозорец тиктака

Лион с прицел към звездата на Лудогорец Петър Станич - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С наближаването на финалните часове на летния трансферен прозорец, европейските футболни клубове се надпреварват да подсилят съставите си. В центъра на вниманието този път попада Петър Станич – голмайсторът на Лига Европа от миналия сезон и ключова фигура в атаката на Лудогорец. Според авторитетното френско издание Sport.fr, именно Лион е на път да изпревари конкуренцията и да привлече сръбския плеймейкър.

След като преговорите между Станич и гръцкия Олимпиакос не доведоха до сделка, Лион вижда златна възможност да се възползва от ситуацията. Треньорът Паоло Фонсека лично настоява за привличането на талантливия полузащитник, като клубът е готов да предложи около 9 милиона евро за неговите услуги. Очаква се офертата да бъде отправена в най-скоро време, а интересът към Станич не стихва и от други френски клубове.

За да осъществят амбициозния трансфер, "хлапетата" от Лион ще трябва първо да се разделят с някои от ненужните си играчи. Ръководството е уверено, че може да изпревари конкурентите и да осигури подписа на сръбския национал.


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  • 1 Кво стана

    0 0 Отговор
    този го искат отбори от цяла Европа, и накрая ще си остане в дилиормана.

    22:45 20.08.2026

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