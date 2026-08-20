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Над Черно море! Румънски изтребители унищожиха още един боен дрон в района на стратегическо газово находище
  Тема: Украйна

Над Черно море! Румънски изтребители унищожиха още един боен дрон в района на стратегическо газово находище

20 Август, 2026 20:09, обновена 20 Август, 2026 20:46 968 31

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  • черно море-
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  • украйна-
  • русия

Газовото находище "Нептун Дийп" е собственост на OMV Petrom и румънската държавна компания Romgaz

Над Черно море! Румънски изтребители унищожиха още един боен дрон в района на стратегическо газово находище - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Румъния е вдигнала изтребители F-16 за унищожаването на морски дрон, забелязан на в близост до офшорния газодобивен обект Neptun Deep, съобщи министърът на отбраната на страната Раду Мируца, цитиран от Reuters. Дронът се е придвижвал към изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море.

"За да се защити животът на няколкостотин души, работещи на платформата, и да се подсигури критичната инфраструктура, беше взето решение да се унищожи", обясни Мируца във Facebook за открития морски дрон. Той не обяви произхода на дрона, но уточни, че Украйна е потвърдила, че той не е нейните сили.

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Румънският президент Никушор Дан хвърля вината върху Русия. "Решително осъждам засилването на този тип безотговорни инциденти от страна на Руската федерация", написа той в социалната мрежа. "Оставаме нащрек заедно със съюзниците от НАТО, за да се защитим и да отблъснем подобни предизвикателства", посочва още държавният глава.

Газовото находище "Нептун Дийп" е собственост на OMV Petrom и румънската държавна компания Romgaz.

Дронът, който беше свален във въздушното пространство на Латвия на 14 август, е бил украински, съобщиха по-рано в четвъртък латвийските въоръжени сили, цитирани от "Ройтерс".

Безпилотният апарат е навлязъл на територията на Латвия от Беларус, като според предварителната оценка най-вероятната причина за отклонението му е била намеса на руски средства за радиоелектронна борба.

Дронът беше свален от италиански изтребител, разположен в Балтийския регион в рамките на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство. Инцидентът стана по време на украински атаки срещу руски пристанищни обекти.

Латвийските въоръжени сили не дадоха повече подробности за конкретния модел или предназначението на безпилотния апарат.

Случаят е поредният през тази година, при който украински дронове, насочени към цели в Русия, се отклоняват и навлизат във въздушното пространство на държави от Балтийския регион.

Подобни инциденти предизвикват нарастваща тревога сред страните от източния фланг на НАТО заради риска войната в Украйна да засегне пряко съседни държави.

Министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца уточни в късния следобед, че става дума за един единствен морски дрон, намерен и унищожен край платформата „Нептун Дийп“ в Черно море. По-рано днес той каза, цитиран от Аджепрес, че втори дрон е бил открит в същия район, пише БТА.

„Малък морски дрон с експлозивен товар беше поразен от румънски изтребител F-16 в Черно море, след като търговски плавателен съд съобщи за присъствието му в изключителната икономическа зона на Румъния. Той не беше напълно унищожен тогава. Впоследствие екипът за обезвреждане на взривни устройства на борда на изпратения в района плавателен съд се намеси, за да неутрализира дрона“, информират от Министерството на националната отбрана на Румъния.

"Осъждам най-категорично ескалацията на подобни безотговорни инциденти от страна на Руската федерация. Оставаме бдителни заедно с нашите съюзници от НАТО, за да се защитаваме и да отблъскваме подобни провокации", написа на официалния си профил в "Екс" румънският президент Никушор Дан.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че днешния инцидент е част от "ескалираща кампания на заплахи".


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    5 4 Отговор
    НАТО ни брани,ЕС ни храни.

    Коментиран от #8

    20:11 20.08.2026

  • 2 Бялджип

    17 2 Отговор
    Чий е дрона, ще напишете ли? Или пак ще се усуква мълчи, може да се напише, че дронът е рускоговорящ...??

    20:13 20.08.2026

  • 3 Сатана Z

    17 3 Отговор
    Укро терористите нямат почивен ден.Съсипаха Ф16ките на комшиите от игра на гоненица.

    20:13 20.08.2026

  • 4 Пич

    18 1 Отговор
    Тюуу......... тези зли украинци съсипаха румънците от бомбардиране...!!!
    Не схващам защо, нали са съюзници?!

    20:16 20.08.2026

  • 5 Росомаха

    11 2 Отговор
    Във видео обръщение към украинския главнокомандващ във Фейсбук, командир на отряд оператори на дронове моли да им позволят да се изтеглят в тила. Половин година са били на позиция. Храна и вода са получавали веднъж на няколко дни и то недостатъчно. През горещините от обезводняване започнали да припадат и да пият урина. Да напуснат позицията и да отидат за вода нямат право и ще бъдат застреляни от заградителните отряди.
    В такива тежки условия, грешките са неизбежни.

    20:18 20.08.2026

  • 6 А кога

    16 2 Отговор
    Русия са използвали морски дронове? Докато украински имаше и в Гърция. Ако поиска да унищожи нещо, Русия ползва ракети!

    20:18 20.08.2026

  • 7 гост

    3 9 Отговор
    "Чакаме удари с невиждана сила": В Русия признаха с уплах защо ракетите "Фламинго" са пагубни Пропагандистите на Кремъл започнаха не само да признават открито факта, че Украйна увеличава способността си да поразява цели дълбоко в Русия, но и вече изразяват сериозен страх, че това е само началото. Съвсем скоро украинските балистични ракети и мини-подводниците, напомнящи руското ядрено торпедо "Посейдон", ще започнат да действат още по-навътре на руска територия, като цитира думи не на кого да е, а на руския пропагандист Андрей Клинцевич. Клинцевич говори в ефира на радио "Комсомолская правда" като заяви, че по-рано руснаците осмиваха името на украинската крилата ракета "Фламинго", но сега вече говорят за нея със съвсем различен тон, тъй като тази ракета, с бойна глава, тежаща над един тон (до 1150 кг, за да сме съвсем точни), успешно поразява цели на руска територия.

    Освен това Клинцевич направи прогноза, че тези удари ще се засилят и ситуацията ще стане много тежка. "Да лети балистична ракета с бойна глава от 600-900 кг – това е сериозно. Това не са 50 кг", каза той. Той се оплака и, че "Украйна масово произвежда тежки безпилотни мини-подводници", които могат да изминават хиляди километри, носейки тонове взривни вещества. Той ги сравни с руските "Посейдон". "Това са торпеда, нещо като нашия "Посейдон", заяви Клинцевич.

    Коментиран от #9

    20:19 20.08.2026

  • 8 ЕС те храни

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    с 80 годишно месо и пшеница за фураж от Украйна! Аз сам си изкарвам прехраната, а не троля за центове, като теб! А за охрана не плащам, нямам врагове..

    20:22 20.08.2026

  • 9 Росомаха

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Това, че някакъв Андрей Клинцевич пише, че се е уплашил, нищо не означава. Русия може да отговори десетократно на всяко предизвикателство. В Украйна вече НЯМАТ ХОРА. Избягали са от фронта 200000 души, а някои от тях се сражават на страната на Русия. Няколко полка!

    Коментиран от #11, #15

    20:25 20.08.2026

  • 10 Фейк - либераст

    9 0 Отговор
    Някой да не си помисли, че дронът е украински! Сакън! Дори да е украински руснаците са го отклонили за да нападнат НатЮ!

    20:27 20.08.2026

  • 11 гост

    0 6 Отговор

    До коментар #9 от "Росомаха":

    Вервам ти , вервам , хахахах !! Как да не вярваш на ТАСС и Известия , абе къде е Кокошинков , да не би носа му да стана невъзможен за показване ?? ХАхахах !!

    20:29 20.08.2026

  • 12 Хаген Дас

    12 0 Отговор
    Мистър Бийн реши да обвини пак Русия! Най вероятно е същия като предишните, Украйна търси ескалация на конфликта!

    20:31 20.08.2026

  • 13 Нашмърканият потник

    6 0 Отговор
    е терорист!!! Малко му остава в полския бункер и се опитва всички ни да завлече на дъното…

    Коментиран от #20

    20:31 20.08.2026

  • 14 Механик

    9 0 Отговор
    В Латвия свалят дрон (украиснки), но са виновни руснаците. В Румъния друг дрон, не се знае чии е, но няма и да се търси. Всички знаем, че са виновни руснаците.
    Днеска беше много горещо и няма как за това да не е виновен лично Путин.
    Не зная какво се мотаме още та не с ме сложили новият 294-ти пакет санкци на Баширов и Бошаров.

    Коментиран от #17

    20:33 20.08.2026

  • 15 Ама Руска Урус пи йо

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "Росомаха":

    Всяка вечер гледам как ватенките ги изпращат на самоубийствени мисии .Дроновете не прощават правят ги на кайма.Украинците освободиха цялата Днепропетровск област до тук.Кой украинец ще мине в руската армия те собствените крепостни ги ползват за кайма.А ти връщай паспорта и газ към Блатото руска шлю хо не до кла те на.

    Коментиран от #19

    20:33 20.08.2026

  • 16 А50

    4 0 Отговор
    Няма страшно, след още един удар и руснаците свършват ракетите и дроновете. Да потърпят още малко украйнците

    20:34 20.08.2026

  • 17 Монтьорчето

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Не ми се прави на Матросов да не го джвакаш кафяв изваден първо от Ауспуха ти.Д....ба и русофилската пап ла ч,щом ти е толкова зор за Блатото се у ми тай.

    20:35 20.08.2026

  • 18 6136

    5 0 Отговор
    "Румънски изтребители унищожиха още един боен дрон " ... а на снимката е оня Су-27 дето npenuka и свали нахалния американски дрон!

    Коментиран от #26

    20:36 20.08.2026

  • 19 Механик

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ама Руска Урус пи йо":

    Възбуденичък ми се виждаш? Пак ли отече мозъчето?
    Обаче като те видя така, много се кефя. Обичам да виждам как заболяването ти напредва.

    Коментиран от #22, #23, #24

    20:37 20.08.2026

  • 20 Абе Ламби

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Нашмърканият потник":

    Вчера освободиха и последното село в Днепропетровск област.Русна ите почват пак да бягат в Беларус и Грузия.Вожда им Ка Путин има избори септември и след това мобилизация не му стига пушечното месо.Месец юли рекордните 44 хил.ватенки гора.

    20:38 20.08.2026

  • 21 ГОСТ

    1 2 Отговор
    това е стандарт за качество на СССР!

    20:38 20.08.2026

  • 22 Много мра зим

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Просрочените като теб дето ръсят небивалици.Паси си овците и трай Дельо.

    20:39 20.08.2026

  • 23 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    То първо трябва да имаш мозък , нещо против което русолюбците са гарантирано имунизирани , по рождение , ххааххаах !!

    20:40 20.08.2026

  • 24 Росомаха

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Закъсал е за вода в горещините, като украински оператор на дрон. Да пие като украинците урина и ще се оправи.

    20:40 20.08.2026

  • 25 Здрасти

    0 4 Отговор
    Влагалището на Путин е напълнено с белогвардейци

    Коментиран от #31

    20:41 20.08.2026

  • 26 Ми това го е

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "6136":

    Копи признал някой такъв не ходил войник като теб.

    20:41 20.08.2026

  • 27 мдаа

    5 1 Отговор
    Дронът е украински, но Русия е виновна. Това вече не граничи с дебилизъм. Това е дебилизъм пар екселанс. Това на деца от помощното училище да го кажеш и те ще умрат от смях. Русофобията е прогресиращо и нелечимо психично заболяване, крайно време е СЗО да му даде код.

    Коментиран от #29

    20:44 20.08.2026

  • 28 Абе Механика

    1 3 Отговор
    От кое село си да дойда да ми врътнеш една русофилска с в и р ч и ц а.Вие любителите на Блатото много ги можете

    20:44 20.08.2026

  • 29 Кой дрон е

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "мдаа":

    Украински бе Смех че не разбрах.Много бързаш да си сложиш русофилския ауспух за по ре не.Не се бутай има ред първо е Механика.

    20:46 20.08.2026

  • 30 да видим фактите

    1 0 Отговор
    Ако говорим конкретно за морски дронове (надводни и подводни безпилотни апарати), към август 2026 г. Украйна ги използва значително повече и по-активно от Русия. Украйна е пионерът в масовото използване на ударни морски дронове в тази война. От 2022 г. насам украински USV като Magura и Sea Baby са използвани срещу руския Черноморски флот и инфраструктура. НАТО отбелязва, че руският флот е понесъл сериозни загуби именно от украинските морски безпилотни системи. През юли 2026 г. украински подразделения извършиха поредица от мащабни атаки в Черно и Азовско море — Ройтерс съобщава за над 180 поразени кораба и морски цели за няколко седмици, макар че украинските твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени изцяло.

    20:54 20.08.2026

  • 31 Громико

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Здрасти":

    А Аз се чудех какъв е тоя туткал. ХАаА ХА ХААА

    21:06 20.08.2026

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