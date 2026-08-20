Над Черно море! Румънски изтребители унищожиха още един боен дрон в района на стратегическо газово находище

Румъния е вдигнала изтребители F-16 за унищожаването на морски дрон, забелязан на в близост до офшорния газодобивен обект Neptun Deep, съобщи министърът на отбраната на страната Раду Мируца, цитиран от Reuters. Дронът се е придвижвал към изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море.
"За да се защити животът на няколкостотин души, работещи на платформата, и да се подсигури критичната инфраструктура, беше взето решение да се унищожи", обясни Мируца във Facebook за открития морски дрон. Той не обяви произхода на дрона, но уточни, че Украйна е потвърдила, че той не е нейните сили.
Румънският президент Никушор Дан хвърля вината върху Русия. "Решително осъждам засилването на този тип безотговорни инциденти от страна на Руската федерация", написа той в социалната мрежа. "Оставаме нащрек заедно със съюзниците от НАТО, за да се защитим и да отблъснем подобни предизвикателства", посочва още държавният глава.
Газовото находище "Нептун Дийп" е собственост на OMV Petrom и румънската държавна компания Romgaz.
Дронът, който беше свален във въздушното пространство на Латвия на 14 август, е бил украински, съобщиха по-рано в четвъртък латвийските въоръжени сили, цитирани от "Ройтерс".
Безпилотният апарат е навлязъл на територията на Латвия от Беларус, като според предварителната оценка най-вероятната причина за отклонението му е била намеса на руски средства за радиоелектронна борба.
Дронът беше свален от италиански изтребител, разположен в Балтийския регион в рамките на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство. Инцидентът стана по време на украински атаки срещу руски пристанищни обекти.
Латвийските въоръжени сили не дадоха повече подробности за конкретния модел или предназначението на безпилотния апарат.
Случаят е поредният през тази година, при който украински дронове, насочени към цели в Русия, се отклоняват и навлизат във въздушното пространство на държави от Балтийския регион.
Подобни инциденти предизвикват нарастваща тревога сред страните от източния фланг на НАТО заради риска войната в Украйна да засегне пряко съседни държави.
Министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца уточни в късния следобед, че става дума за един единствен морски дрон, намерен и унищожен край платформата „Нептун Дийп“ в Черно море. По-рано днес той каза, цитиран от Аджепрес, че втори дрон е бил открит в същия район, пише БТА.
„Малък морски дрон с експлозивен товар беше поразен от румънски изтребител F-16 в Черно море, след като търговски плавателен съд съобщи за присъствието му в изключителната икономическа зона на Румъния. Той не беше напълно унищожен тогава. Впоследствие екипът за обезвреждане на взривни устройства на борда на изпратения в района плавателен съд се намеси, за да неутрализира дрона“, информират от Министерството на националната отбрана на Румъния.
"Осъждам най-категорично ескалацията на подобни безотговорни инциденти от страна на Руската федерация. Оставаме бдителни заедно с нашите съюзници от НАТО, за да се защитаваме и да отблъскваме подобни провокации", написа на официалния си профил в "Екс" румънският президент Никушор Дан.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че днешния инцидент е част от "ескалираща кампания на заплахи".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #8
20:11 20.08.2026
2 Бялджип
20:13 20.08.2026
3 Сатана Z
20:13 20.08.2026
4 Пич
Не схващам защо, нали са съюзници?!
20:16 20.08.2026
5 Росомаха
В такива тежки условия, грешките са неизбежни.
20:18 20.08.2026
6 А кога
20:18 20.08.2026
7 гост
Освен това Клинцевич направи прогноза, че тези удари ще се засилят и ситуацията ще стане много тежка. "Да лети балистична ракета с бойна глава от 600-900 кг – това е сериозно. Това не са 50 кг", каза той. Той се оплака и, че "Украйна масово произвежда тежки безпилотни мини-подводници", които могат да изминават хиляди километри, носейки тонове взривни вещества. Той ги сравни с руските "Посейдон". "Това са торпеда, нещо като нашия "Посейдон", заяви Клинцевич.
Коментиран от #9
20:19 20.08.2026
8 ЕС те храни
До коментар #1 от "Българин":с 80 годишно месо и пшеница за фураж от Украйна! Аз сам си изкарвам прехраната, а не троля за центове, като теб! А за охрана не плащам, нямам врагове..
20:22 20.08.2026
9 Росомаха
До коментар #7 от "гост":Това, че някакъв Андрей Клинцевич пише, че се е уплашил, нищо не означава. Русия може да отговори десетократно на всяко предизвикателство. В Украйна вече НЯМАТ ХОРА. Избягали са от фронта 200000 души, а някои от тях се сражават на страната на Русия. Няколко полка!
Коментиран от #11, #15
20:25 20.08.2026
10 Фейк - либераст
20:27 20.08.2026
11 гост
До коментар #9 от "Росомаха":Вервам ти , вервам , хахахах !! Как да не вярваш на ТАСС и Известия , абе къде е Кокошинков , да не би носа му да стана невъзможен за показване ?? ХАхахах !!
20:29 20.08.2026
12 Хаген Дас
20:31 20.08.2026
13 Нашмърканият потник
Коментиран от #20
20:31 20.08.2026
14 Механик
Днеска беше много горещо и няма как за това да не е виновен лично Путин.
Не зная какво се мотаме още та не с ме сложили новият 294-ти пакет санкци на Баширов и Бошаров.
Коментиран от #17
20:33 20.08.2026
15 Ама Руска Урус пи йо
До коментар #9 от "Росомаха":Всяка вечер гледам как ватенките ги изпращат на самоубийствени мисии .Дроновете не прощават правят ги на кайма.Украинците освободиха цялата Днепропетровск област до тук.Кой украинец ще мине в руската армия те собствените крепостни ги ползват за кайма.А ти връщай паспорта и газ към Блатото руска шлю хо не до кла те на.
Коментиран от #19
20:33 20.08.2026
16 А50
20:34 20.08.2026
17 Монтьорчето
До коментар #14 от "Механик":Не ми се прави на Матросов да не го джвакаш кафяв изваден първо от Ауспуха ти.Д....ба и русофилската пап ла ч,щом ти е толкова зор за Блатото се у ми тай.
20:35 20.08.2026
18 6136
Коментиран от #26
20:36 20.08.2026
19 Механик
До коментар #15 от "Ама Руска Урус пи йо":Възбуденичък ми се виждаш? Пак ли отече мозъчето?
Обаче като те видя така, много се кефя. Обичам да виждам как заболяването ти напредва.
Коментиран от #22, #23, #24
20:37 20.08.2026
20 Абе Ламби
До коментар #13 от "Нашмърканият потник":Вчера освободиха и последното село в Днепропетровск област.Русна ите почват пак да бягат в Беларус и Грузия.Вожда им Ка Путин има избори септември и след това мобилизация не му стига пушечното месо.Месец юли рекордните 44 хил.ватенки гора.
20:38 20.08.2026
21 ГОСТ
20:38 20.08.2026
22 Много мра зим
До коментар #19 от "Механик":Просрочените като теб дето ръсят небивалици.Паси си овците и трай Дельо.
20:39 20.08.2026
23 гост
До коментар #19 от "Механик":То първо трябва да имаш мозък , нещо против което русолюбците са гарантирано имунизирани , по рождение , ххааххаах !!
20:40 20.08.2026
24 Росомаха
До коментар #19 от "Механик":Закъсал е за вода в горещините, като украински оператор на дрон. Да пие като украинците урина и ще се оправи.
20:40 20.08.2026
25 Здрасти
Коментиран от #31
20:41 20.08.2026
26 Ми това го е
До коментар #18 от "6136":Копи признал някой такъв не ходил войник като теб.
20:41 20.08.2026
27 мдаа
Коментиран от #29
20:44 20.08.2026
28 Абе Механика
20:44 20.08.2026
29 Кой дрон е
До коментар #27 от "мдаа":Украински бе Смех че не разбрах.Много бързаш да си сложиш русофилския ауспух за по ре не.Не се бутай има ред първо е Механика.
20:46 20.08.2026
30 да видим фактите
20:54 20.08.2026
31 Громико
До коментар #25 от "Здрасти":А Аз се чудех какъв е тоя туткал. ХАаА ХА ХААА
21:06 20.08.2026