Над Черно море! Румънски изтребители унищожиха още един боен дрон в района на стратегическо газово находище

Румъния е вдигнала изтребители F-16 за унищожаването на морски дрон, забелязан на в близост до офшорния газодобивен обект Neptun Deep, съобщи министърът на отбраната на страната Раду Мируца, цитиран от Reuters. Дронът се е придвижвал към изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море.

"За да се защити животът на няколкостотин души, работещи на платформата, и да се подсигури критичната инфраструктура, беше взето решение да се унищожи", обясни Мируца във Facebook за открития морски дрон. Той не обяви произхода на дрона, но уточни, че Украйна е потвърдила, че той не е нейните сили.

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Румънският президент Никушор Дан хвърля вината върху Русия. "Решително осъждам засилването на този тип безотговорни инциденти от страна на Руската федерация", написа той в социалната мрежа. "Оставаме нащрек заедно със съюзниците от НАТО, за да се защитим и да отблъснем подобни предизвикателства", посочва още държавният глава.

Газовото находище "Нептун Дийп" е собственост на OMV Petrom и румънската държавна компания Romgaz.

Дронът, който беше свален във въздушното пространство на Латвия на 14 август, е бил украински, съобщиха по-рано в четвъртък латвийските въоръжени сили, цитирани от "Ройтерс".

Безпилотният апарат е навлязъл на територията на Латвия от Беларус, като според предварителната оценка най-вероятната причина за отклонението му е била намеса на руски средства за радиоелектронна борба.

Дронът беше свален от италиански изтребител, разположен в Балтийския регион в рамките на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство. Инцидентът стана по време на украински атаки срещу руски пристанищни обекти.

Латвийските въоръжени сили не дадоха повече подробности за конкретния модел или предназначението на безпилотния апарат.

Случаят е поредният през тази година, при който украински дронове, насочени към цели в Русия, се отклоняват и навлизат във въздушното пространство на държави от Балтийския регион.

Подобни инциденти предизвикват нарастваща тревога сред страните от източния фланг на НАТО заради риска войната в Украйна да засегне пряко съседни държави.

Министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца уточни в късния следобед, че става дума за един единствен морски дрон, намерен и унищожен край платформата „Нептун Дийп“ в Черно море. По-рано днес той каза, цитиран от Аджепрес, че втори дрон е бил открит в същия район, пише БТА.

„Малък морски дрон с експлозивен товар беше поразен от румънски изтребител F-16 в Черно море, след като търговски плавателен съд съобщи за присъствието му в изключителната икономическа зона на Румъния. Той не беше напълно унищожен тогава. Впоследствие екипът за обезвреждане на взривни устройства на борда на изпратения в района плавателен съд се намеси, за да неутрализира дрона“, информират от Министерството на националната отбрана на Румъния.

"Осъждам най-категорично ескалацията на подобни безотговорни инциденти от страна на Руската федерация. Оставаме бдителни заедно с нашите съюзници от НАТО, за да се защитаваме и да отблъскваме подобни провокации", написа на официалния си профил в "Екс" румънският президент Никушор Дан.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че днешния инцидент е част от "ескалираща кампания на заплахи".