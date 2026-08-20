Силова демонстрация от Ким! Северна Корея изстреля ракети към Сеул по време на американски учения

Северна Корея е изстреляла няколко балистични ракети с малък обсег, съобщиха военните в Сеул днес, часове след като Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с нейния лидер Ким Чен Ун тази година, пише France Press.

Действията на севернокорейския режим съвпадат с провеждането на съкратена версия на ежегодните съвместни военни учения "Ulchi Freedom Shield" между Южна Корея и САЩ.

Сеул обяви, че "по предложение на американската страна" ученията ще приключат в петък - около седмица по-рано от планираното. От Пентагона заявиха, че съкратените учения няма да доведат до "никакво влошаване по отношение на целите за подготовка на САЩ". Ученията са предназначени за подготовка за евентуална атака от страна на Северна Корея.

Пхенян отдавна ги осъжда, определяйки ги като репетиция за нахлуване. Често по същото време предприема и изстрелване на ракети. Страната вече разполага с 57 "много мощни" ядрени оръжия, твърди Тръмп, и изтъква, че е важно да поддържа добри отношения с Ким пред репортери в Белия дом вчера, пише France Press. Според Сеул броят на оръжията дори е между 80 и 120.

Часове след изказването на Тръмп представител на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея съобщи на медията, че Северът е изстрелял "около 10 балистични ракети с малък обсег" от района на Пхенян. По-рано и Япония съобщи, че предполагаема "балистична ракета, изстреляна от Северна Корея преди малко, вече е паднала", посочва се в пост в социалната мрежа X от канцеларията на премиера.

Внезапният фокус на Тръмп върху Ким и решението му да ограничи съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея събудиха тревога у азиатските съюзници. Породиха и спекулации, че той се стреми към успех във външната политика на фона на застоя около конфликта с Иран.

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер, пък заяви вчера, че брат ѝ пази "добри спомени и чувства" към Тръмп и че отношенията между двамата лидери остават "отлични". Тя не е запозната с каквато и да е текуща комуникация между тях, отбеляза тя.

Около въпроса за ядреното разоръжаване на Северна Корея, южнокорейският министър на отбраната Ан Гюбак коментира, че не смята, че САЩ "се е отказал" от идеята, пише France Press.

САЩ има разположени 28 500 военнослужещи в Южна Корея с цел укрепване на отбраната още от Корейската война (1950-1953 г.) насам. Тя завърши с примирие, а не с мирен договор. Южнокорейският министър на отбраната Ан Гюбак заяви, че Сеул продължава бъде против официалното определяне на северната си съседка като държава, притежаваща ядрено оръжие.

Президентът Ли Дже Мьон заяви в сряда, че ще направи "всичко възможно", за да подкрепи усилията на Тръмп за постигане на мир със Севера. Той отдавна настоява и за засилване на собствената отбрана с цел намаляване на зависимостта от САЩ.