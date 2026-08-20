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Силова демонстрация от Ким! Северна Корея изстреля ракети към Сеул по време на американски учения

Силова демонстрация от Ким! Северна Корея изстреля ракети към Сеул по време на американски учения

20 Август, 2026 19:39 1 309 23

  • северна корея-
  • южна корея-
  • ким чен-ун-
  • доналд тръмп-
  • корейски полуостров

Внезапният фокус на Доналд Тръмп върху Ким и решението му да ограничи съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея събудиха тревога у азиатските съюзници

Силова демонстрация от Ким! Северна Корея изстреля ракети към Сеул по време на американски учения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP

Северна Корея е изстреляла няколко балистични ракети с малък обсег, съобщиха военните в Сеул днес, часове след като Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с нейния лидер Ким Чен Ун тази година, пише France Press.

Действията на севернокорейския режим съвпадат с провеждането на съкратена версия на ежегодните съвместни военни учения "Ulchi Freedom Shield" между Южна Корея и САЩ.

Сеул обяви, че "по предложение на американската страна" ученията ще приключат в петък - около седмица по-рано от планираното. От Пентагона заявиха, че съкратените учения няма да доведат до "никакво влошаване по отношение на целите за подготовка на САЩ". Ученията са предназначени за подготовка за евентуална атака от страна на Северна Корея.

Пхенян отдавна ги осъжда, определяйки ги като репетиция за нахлуване. Често по същото време предприема и изстрелване на ракети. Страната вече разполага с 57 "много мощни" ядрени оръжия, твърди Тръмп, и изтъква, че е важно да поддържа добри отношения с Ким пред репортери в Белия дом вчера, пише France Press. Според Сеул броят на оръжията дори е между 80 и 120.

Часове след изказването на Тръмп представител на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея съобщи на медията, че Северът е изстрелял "около 10 балистични ракети с малък обсег" от района на Пхенян. По-рано и Япония съобщи, че предполагаема "балистична ракета, изстреляна от Северна Корея преди малко, вече е паднала", посочва се в пост в социалната мрежа X от канцеларията на премиера.

Внезапният фокус на Тръмп върху Ким и решението му да ограничи съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея събудиха тревога у азиатските съюзници. Породиха и спекулации, че той се стреми към успех във външната политика на фона на застоя около конфликта с Иран.

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер, пък заяви вчера, че брат ѝ пази "добри спомени и чувства" към Тръмп и че отношенията между двамата лидери остават "отлични". Тя не е запозната с каквато и да е текуща комуникация между тях, отбеляза тя.

Около въпроса за ядреното разоръжаване на Северна Корея, южнокорейският министър на отбраната Ан Гюбак коментира, че не смята, че САЩ "се е отказал" от идеята, пише France Press.

САЩ има разположени 28 500 военнослужещи в Южна Корея с цел укрепване на отбраната още от Корейската война (1950-1953 г.) насам. Тя завърши с примирие, а не с мирен договор. Южнокорейският министър на отбраната Ан Гюбак заяви, че Сеул продължава бъде против официалното определяне на северната си съседка като държава, притежаваща ядрено оръжие.

Президентът Ли Дже Мьон заяви в сряда, че ще направи "всичко възможно", за да подкрепи усилията на Тръмп за постигане на мир със Севера. Той отдавна настоява и за засилване на собствената отбрана с цел намаляване на зависимостта от САЩ.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ганьо

    7 28 Отговор
    Ким Чен Ун е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    Коментиран от #3, #15, #18, #20, #23

    19:41 20.08.2026

  • 2 Пич

    22 2 Отговор
    Този дребния ме кефи!!!
    Рита американците като кучета!!!

    19:46 20.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Без майтап

    14 0 Отговор
    Там където погледне Тръмп, значи военен конфликт ,или пари. Ако не вярвате питайте ,зетя, сина , или някой фитансов съветник.

    19:48 20.08.2026

  • 5 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    3 9 Отговор
    Ще поканя Ким Чен Ун при мен в бункера,при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ни болят задните части!

    19:49 20.08.2026

  • 6 Путин

    3 7 Отговор
    Ние не сме силни като СК и Иран. Многоходови сме веее ххахаха

    19:51 20.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жалко

    1 16 Отговор
    Ако Украйна притежаваше ЯО ,империята на злото никога нямаше да я нападне.

    Коментиран от #12

    19:52 20.08.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    4 13 Отговор
    И великата матушка опря до клоуна Ким! Иска ракети и войници!

    19:52 20.08.2026

  • 10 СМЯХ

    12 0 Отговор
    Ракети на бедните, гладни и изостанали севернокорейци правят за смях краварското ПВО в Южна Корея.

    19:52 20.08.2026

  • 11 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Бай Дончо винаги е искал да се снима със силните лидери за да изглежда и той такъв прд неговите васали.

    19:52 20.08.2026

  • 12 Ако баба беше мъжка

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Жалко":

    щеше да има дръжка.

    19:54 20.08.2026

  • 13 Медведофф

    4 13 Отговор
    Шопара трупа пачки като продава ракети и пушечно месо на бункерния психопат.

    19:56 20.08.2026

  • 14 Кочо

    4 0 Отговор
    Това е ракетен салют към Оранжевия по повод предстоящето му посещение при близкия приятел Ким.

    20:04 20.08.2026

  • 15 Бай Дончо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    Баща ти те е правил, когато изобщо не е искал. Даже е повърнал в момента в който семето му е изкапало в бракуваната нива в която не е посял.

    20:04 20.08.2026

  • 16 бай Кольо

    4 2 Отговор
    Браво на Кими,пляскайте гадните капиталисти както намерите!

    20:05 20.08.2026

  • 17 Посока Сеул

    0 4 Отговор
    но са паднали в северна!

    20:05 20.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Страхотни са

    3 3 Отговор
    кореиските и руски ракети!Неуловими за ПВО !Никой не знае,къде ще паднат !

    20:08 20.08.2026

  • 20 АЛЕКО

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    гай Баньо пак си се из.... на метеното, за пореден път, взимай направление и при психиатър...докато имаш шанс...

    20:13 20.08.2026

  • 21 иван костов

    0 0 Отговор
    Сеул е разрушен, а президентът убит! Четете сайтове на Сорос, за да заприличате на "различните"😂 тролове на вождът Полу ДваПръстаЧело!

    20:38 20.08.2026

  • 22 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Северна Корея ще види сметката на Япония за 2 дена!си никой няма да протестира!

    20:55 20.08.2026

  • 23 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ганьо":

    Преди да го напишеш това получи ли разрешение от мъжа си?

    21:02 20.08.2026

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