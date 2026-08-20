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Все по-трудни избори пред Белия дом! Държавният дълг на САЩ надхвърли рекордните 40 трилиона долара

Все по-трудни избори пред Белия дом! Държавният дълг на САЩ надхвърли рекордните 40 трилиона долара

20 Август, 2026 19:09 621 19

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия-
  • американски долар

Безпрецедентният размер от 40 трилиона долара откроява конкуриращите се приоритети на администрацията - начело с увеличаването на разходите за отбрана, на които САЩ разчитат за водената от президента Доналд Тръмп война с Иран

Все по-трудни избори пред Белия дом! Държавният дълг на САЩ надхвърли рекордните 40 трилиона долара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Държавният дълг на САЩ надхвърли рекордните 40 трилиона долара - поразителен праг в момент, когато разходите за отбрана, социални програми като "Социално осигуряване" (Social Security) и "Медикеър" (Medicare), както и лихвите по нарастващия дълг съставляват огромен дял от федералните разходи, съобщи Асошиейтед Прес.

Тази стойност беше достигната само пет месеца след като през март американският дълг постави предишния рекорд от 39 трилиона долара. Пет месеца по-рано, през октомври, той достигна 38 трилиона долара.

Безпрецедентният размер от 40 трилиона долара откроява конкуриращите се приоритети на администрацията - от увеличаването на разходите за отбрана, на които САЩ разчитат за водената от президента Доналд Тръмп война с Иран, започнала преди почти шест месеца, до понижаването на цените на бензина и хранителните продукти.

Говорителят на Белия дом Куш Десай заяви, че администрацията на Тръмп "се е съсредоточила върху ограничаването на разхищенията, измамите и злоупотребите при федералните разходи, като същевременно ускорява икономическия растеж, за да насочи съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт на САЩ в правилната посока".

Експерти обаче казват, че стремително нарастващият дълг и достигането на поредния рекорден праг вече се отразяват на портфейлите на американците, като оскъпяват заемите за жилища и автомобили, водят до по-ниски заплати заради по-малкото средства, с които компаниите разполагат за инвестиции, и повишават цените на стоките и услугите.

Привържениците на балансирания бюджет предупреждават също, че дългосрочната тенденция към все повече заеми и все по-големи лихвени плащания ще изправи американците пред по-трудни избори във фискалната политика.

В САЩ действа законово установен таван на държавния дълг, тоест ограничение върху федералните заеми, който Конгресът има правомощието да определя, променя или премахва.

Центърът за двупартийна политика изчислява, че САЩ най-вероятно ще достигнат тавана от 41,1 трилиона долара в периода между края на зимата и средата на лятото на 2027 г., което ще наложи Конгресът отново да гласува дали да го повиши, или временно да преустанови действието му.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 2 Отговор
    САЩ се нуждаят спешно от голяма война в Европа за да засилят дълга си .Гответе се ,времето изтича.Ще се мре!

    Коментиран от #3, #15

    19:16 20.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Видьо Видев

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    Времето е в нас и ние сме във времето!
    То нас обръща и ние него обръщаме!

    Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
    да станат на чакъл!
    Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    Коментиран от #18

    19:18 20.08.2026

  • 4 ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА

    7 1 Отговор
    Няма спасение.

    19:18 20.08.2026

  • 5 Както казват повечето финансови анализат

    5 1 Отговор
    Срив на на световната икономика идва...щом и биткойна се покачи 10% за 24 часа

    19:19 20.08.2026

  • 6 Санкциите

    8 1 Отговор
    и митата работят

    19:19 20.08.2026

  • 7 Отстрани

    11 1 Отговор
    За десет години от 20 трилиона стигна 40 трилиона и после не се учудвайте защо американците грабят и плячкосват по целия свят.

    19:21 20.08.2026

  • 8 СПРАВЕДЛИВ

    6 1 Отговор
    Те затова все повече се борят да превземат света, за да си издължат дълговете, а то, става обратно - дълговете се увеличават и така става порочен кръг, в чийто водовъртеж се увлича ЕС и ние. Халал да ни е!

    19:23 20.08.2026

  • 9 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    МАЙ ОТЕКОХМЕ С МИЛИАРДИТЕ! ТЕХНИКА И САМАЛЬОТИ ...ДУКИ

    19:24 20.08.2026

  • 10 Фалирала кравария

    7 0 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    19:27 20.08.2026

  • 11 Чист фалит е това

    4 0 Отговор
    дълг от 40 трилиона долара ! До края на годината 43

    19:30 20.08.2026

  • 12 Фактолог

    4 0 Отговор
    Американските нефтени запаси стигнаха рекордно ниски нива от само 320 милиона от максимални 720 милиона барела петрол, което е най-ниското ниво в историята и това може да им стигне за не повече от 60 дни. Те заемат 4 огромни солни пещери по мексиканското крайбрежие, но спадането на нивата според експертите под 200 милиона барела би довело до разрушаването на хранилищата.
    Въпреки усилията на САЩ да поддържа цените на петрола в световен мащаб на приемливи нива, изпомпвайки огромни количества петрол от резервите си, цената на петрола отново достигна 95 долара за барел.

    Тръмп е в цайтнот и затова е като побесняло куче.

    В момента не може да излезе от конфликта с Иран без да бъде опозорен, но и не може да го подържа, защото нито има военни ресурси нито петролни.

    19:31 20.08.2026

  • 13 Ще трябва сега да им опростим

    3 0 Отговор
    Самалйотите ФГей 16

    19:31 20.08.2026

  • 14 Точен

    4 0 Отговор
    ФАЩ = Фалирали /не фашистки/ американски щати.

    19:32 20.08.2026

  • 15 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    За Фащ или Ротшилд ще се мре ???? И колко тона хартия и мастило е това и кой по точно ще мре ,ме е ли по добре тази ционистка клика от 10% управляваща света да измре или от останалите 90% половината да измремм

    19:36 20.08.2026

  • 16 Икономист

    1 0 Отговор
    Ще излезе истина ,че бай Перукан е таен руски агент ,съвсем ще фалира Сащ !

    19:37 20.08.2026

  • 17 Нема пари - действайте 😂

    1 0 Отговор
    И каква стана тя ???
    Най-дилната икономика се оказа Гърция 2.0 😂😂😂😂😂
    Най-големия пазар с пари на заем 😂😂😂
    1 Евро = 2 долара 😂😂😂😂

    19:37 20.08.2026

  • 18 Любо Чука

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    Само един път ми стига да те положа и си в преразход ,подготви си чисти дрехи за отвъдното !

    19:39 20.08.2026

  • 19 Хи хи

    0 0 Отговор
    А наште емигрантчета бачкат на 5 работи за да си платят наема и напълнят гушите на милиардерите

    19:42 20.08.2026