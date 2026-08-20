Все по-трудни избори пред Белия дом! Държавният дълг на САЩ надхвърли рекордните 40 трилиона долара

Държавният дълг на САЩ надхвърли рекордните 40 трилиона долара - поразителен праг в момент, когато разходите за отбрана, социални програми като "Социално осигуряване" (Social Security) и "Медикеър" (Medicare), както и лихвите по нарастващия дълг съставляват огромен дял от федералните разходи, съобщи Асошиейтед Прес.
Тази стойност беше достигната само пет месеца след като през март американският дълг постави предишния рекорд от 39 трилиона долара. Пет месеца по-рано, през октомври, той достигна 38 трилиона долара.
Безпрецедентният размер от 40 трилиона долара откроява конкуриращите се приоритети на администрацията - от увеличаването на разходите за отбрана, на които САЩ разчитат за водената от президента Доналд Тръмп война с Иран, започнала преди почти шест месеца, до понижаването на цените на бензина и хранителните продукти.
Говорителят на Белия дом Куш Десай заяви, че администрацията на Тръмп "се е съсредоточила върху ограничаването на разхищенията, измамите и злоупотребите при федералните разходи, като същевременно ускорява икономическия растеж, за да насочи съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт на САЩ в правилната посока".
Експерти обаче казват, че стремително нарастващият дълг и достигането на поредния рекорден праг вече се отразяват на портфейлите на американците, като оскъпяват заемите за жилища и автомобили, водят до по-ниски заплати заради по-малкото средства, с които компаниите разполагат за инвестиции, и повишават цените на стоките и услугите.
Привържениците на балансирания бюджет предупреждават също, че дългосрочната тенденция към все повече заеми и все по-големи лихвени плащания ще изправи американците пред по-трудни избори във фискалната политика.
В САЩ действа законово установен таван на държавния дълг, тоест ограничение върху федералните заеми, който Конгресът има правомощието да определя, променя или премахва.
Центърът за двупартийна политика изчислява, че САЩ най-вероятно ще достигнат тавана от 41,1 трилиона долара в периода между края на зимата и средата на лятото на 2027 г., което ще наложи Конгресът отново да гласува дали да го повиши, или временно да преустанови действието му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3, #15
19:16 20.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Видьо Видев
До коментар #1 от "Сатана Z":ДГИ-Движение за Граждански инициативи
Времето е в нас и ние сме във времето!
То нас обръща и ние него обръщаме!
Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
да станат на чакъл!
Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
ДГИ-Движение за Граждански инициативи
Коментиран от #18
19:18 20.08.2026
4 ФАЛИРАЛАТА АМЕРИКА
19:18 20.08.2026
5 Както казват повечето финансови анализат
19:19 20.08.2026
6 Санкциите
19:19 20.08.2026
7 Отстрани
19:21 20.08.2026
8 СПРАВЕДЛИВ
19:23 20.08.2026
9 Боруна Лом
19:24 20.08.2026
10 Фалирала кравария
19:27 20.08.2026
11 Чист фалит е това
19:30 20.08.2026
12 Фактолог
Въпреки усилията на САЩ да поддържа цените на петрола в световен мащаб на приемливи нива, изпомпвайки огромни количества петрол от резервите си, цената на петрола отново достигна 95 долара за барел.
Тръмп е в цайтнот и затова е като побесняло куче.
В момента не може да излезе от конфликта с Иран без да бъде опозорен, но и не може да го подържа, защото нито има военни ресурси нито петролни.
19:31 20.08.2026
13 Ще трябва сега да им опростим
19:31 20.08.2026
14 Точен
19:32 20.08.2026
15 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Сатана Z":За Фащ или Ротшилд ще се мре ???? И колко тона хартия и мастило е това и кой по точно ще мре ,ме е ли по добре тази ционистка клика от 10% управляваща света да измре или от останалите 90% половината да измремм
19:36 20.08.2026
16 Икономист
19:37 20.08.2026
17 Нема пари - действайте 😂
Най-дилната икономика се оказа Гърция 2.0 😂😂😂😂😂
Най-големия пазар с пари на заем 😂😂😂
1 Евро = 2 долара 😂😂😂😂
19:37 20.08.2026
18 Любо Чука
До коментар #3 от "Видьо Видев":Само един път ми стига да те положа и си в преразход ,подготви си чисти дрехи за отвъдното !
19:39 20.08.2026
19 Хи хи
19:42 20.08.2026