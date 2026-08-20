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Ракети срещу Безмер: има ли реална заплаха за България
  Тема: Иранската криза

Ракети срещу Безмер: има ли реална заплаха за България

20 Август, 2026 21:01 878 35

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • нато-
  • ормузки проток

Медийните публикации, според които властите в Техеран разглеждат военната база в Безмер като потенциална цел за атаки, разбуниха духовете

Ракети срещу Безмер: има ли реална заплаха за България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Опасността за България не е свързана с директен ирански ракетен удар, а с поредица от асиметрични и хибридни инструменти. Руслан Трад и Любен Йовчев за заплахата на Иран да атакува американски обекти в Европа.

Медийните публикации, според които властите в Иран разглеждат военната база в Безмер като потенциална цел за атаки, разбуниха духовете.

В последните месеци неколкократно външното министерство в Техеран предупреди България да преосмисли решението си допусне американски военни самолети до свои летища, за да "не се сблъска с последствия". Но какви могат да са тези последствия?

Може ли Иран да изстреля дронове и ракети срещу Безмер?

Чисто теоретично ирански балистични ракети и дронове могат да достигнат до Безмер, макар военната база да е разположена на ръба на обсега им. Този сценарий обаче е малко вероятен, смята военният анализатор Руслан Трад. "Мисията в Безмер е чисто логистична - презареждане, а не бойни полети от българска територия - докато удареният обект в Кипър, "Акротири", е бил пряко свързан с бойни операции срещу Иран", обяснява той. В началото на март кипърският външен министър обяви, че ирански дрон е ударил британската база в южните части на острова. Впоследствие няколко дрона бяха прихвани и свалени.

"Отваряне на нов фронт срещу член на НАТО заради няколко невъоръжени танкера би донесло на Иран минимална полза, а рискът да провокира консултации по член 5 е сериозен възпиращ фактор, докато Техеран вече е ангажиран едновременно с Израел, Персийския залив и Червено море", обяснява още Руслан Трад. Иран продължава да нанася удари по американски обекти в Близкия изток, докато в същото време подкрепяните от Техеран хути в Йемен обявиха блокада на Саудитска Арабия в Червено море. Съюзниците на САЩ в Европейския съюз досега не се включват пряко в конфликта, с което си навличат сериозни нападки от Тръмп. Активирането на член 5 след нападение над страна в Европа би променило това.

Удар с балистични или крилати ракети е малко вероятен, казва и Любен Йовчев от военната компания "Терем-Холдинг" ЕАД. "Основният риск не е от удар с балистични или крилати ракети, както и дронове с голям обсег. Той е диверсия или атака с малък FPV дрон, локално в непосредствена близост до базата, кибероперации срещу критична инфраструктура, тероризъм срещу меки цели, свързани с Израел, САЩ или еврейската общност, и информационни операции", допълва ръководителят на иновациите и развойната дейност в държавната компания.

Ще успеят ли ПВО системите на НАТО да защитят България?

Има група от ирански ракетни и дронови системи, в чийто обсег България и Безмер попадат - Шахаб-3 (до около 2000 км), Седжил (2000–2500 км), Хорремшахр (2000-3000 км), крилати ракети Сумар (около 2000–2500 км), дрон Шахед-136 (около 2500 км), разяснява Трад.

Едно нападение обаче означава прелитане над трета територия и то такава от НАТО - "най-вероятно турско въздушно пространство, а не директен маршрут през Кипър и Кавказ, както често се предполага. Това автоматично намесва най-плътно защитения източен фланг на НАТО още преди ракетата или дронът да наближат българското небе."

НАТО има своя антибалистична система, а в допълнение Турция също поддържа една от най-сериозните ПВО системи в света.

Срещу единични балистични ракети по югоизточната ос покритието е добро и България не се защитава сама, казва Любен Йовчев. "Срещу нисколетящи малки дронове такова покритие не съществува - нито Девеселу, нито "Пейтриът" решават проблема, който се прояви при инцидента с дрон в Кардам от 8 август."

За България от особено значение е системата "Иджис Ашор", разположена в Девеселу, Румъния, която трябва да прихваща балистични ракети от Близкия изток, батареите "Пейтриът"в Гърция и Турция, както и другите противовъздушни системи на Анкара. "Турция е домакин на базата "Инджирлик" и е най-тежко защитеният източен фланг на алианса. През март тази година балистичната заплаха, насочена към Турция, беше прихваната от НАТО за под 10 минути от засичане до неутрализиране", подчертава Руслан Трад. "Слабото звено остава ниската надморска височина и способността на дронове тип "Шахед" да заобикалят радарно покритие - именно така дронът, ударил "Акротири" в Кипър на 1–2 март, е успял да премине през иначе развитата противовъздушна отбрана на британската база", допълва журналистът от "Капитал"..

България разчита почти напълно на партньорите си. "Собствената българска ПВО все още се състои основно от съветските системи С-300, които са ефективни срещу по-стари цели, но не са оптимизирани срещу масирани атаки с модерни крилати ракети или ниско летящи дронове камикадзе. При реална заплаха България би поискала спешно разгръщане на съюзнически батареи "Пейтриът" или френски SAMP/T", казва Трад. "Българската компонента остава най-слабото звено", допълва Йовчев. "ЗРК С-300ПМУ е без реална противоракетна способност, бъдещата IRIS-T SLM прехваща самолети, крилати ракети и големи дронове, но не и балистични ракети и FPV, а планираните 10 системи SHORAD (ПВО с малък обсег) биха могли да осигурят някаква защита, но ще са по-ефективни със система за ранно откриване, която в момента липсва."

По-голям е рискът от проксита или наемници

Иран през годините разчита на различни проксита, които да извършват провокации и нападения, така че режимът да може да се дистанцира от тях при нужда. Подобна е ситуацията и с атентата на летище "Сарафово" в Бургас през 2012 година. "Разследването установи връзки с военното крило на Хизбула, а не пряко с иранската държава, като и Хизбула, и Техеран отрекоха участие", припомня Руслан Трад. "Подобни проирански клетки могат да опитат вкарването и на дронове на европейска територия, което през българските граници би било възможно, тъй като няма сериозен ресурс и осъзнаване на проблема, свързан с мрежите на Иран."

"Напоследък предпочитаният ирански метод в Европа е възлагане на криминални мрежи - финансово мотивирани изпълнители без връзка с водещите офицери, често непълнолетни или дребни престъпници. Това максимизира отричаемостта и усложнява доказване на иранско поръчителство", обяснява Любен Йовчев от "Терем-Холдинг". "За провокация край "Безмер" не е нужна "клетка". Достатъчен е един вербуван местен човек с дрон за 1 000 евро и информация, която вече е публична", допълва той.

През май месец Европол обяви мащабна кампания срещу дезинформация, разпространява от близки до Революционната гвардия профили в социалните мрежи. Става дума за 14 200 публикации и акаунти. В акцията участваха правоохранителни органи от 19 държави, включително България.

С хибридни и пропагандни методи Иран може да продължи да се дестабилизира Европа и партньорите в НАТО в идните месеци, прогнозира и Руслан Трад. "Най-реалистичната опасност за България не е директен ракетен удар, а поредица от асиметрични и хибридни инструменти: дипломатически заплахи и вербална ескалация с цел да се раздели българското общество и да се тества издръжливостта на управлението, риск от дезинформационни кампании и потенциална активизация на проирански структури като Хизбула за саботажни или терористични актове от типа Бургас 2012 г.", обобщава той.

Междувременно НАТО излезе със своя позиция относно информациите, че Иран обмисля възможни атаки срещу американски военни цели в Европа. В нея се посочва, че Алиансът има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове: "Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", съобщи представител на отбранителния съюз.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    Днес в София имаше учение за евакуация на парламента, президент и правителство в скривалищата на бай Тошо.

    Коментиран от #2

    21:02 20.08.2026

  • 2 Ей скъперник

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дето има келепир. Обзалагам се че ако стане нещо, ще се скриеш сам там, изоставяйки жена си , децата си, и бащата на децата ти(твоят съдружник). Ще избягаш да се скриеш с академика, в тъмнината да ти обръща терлика.

    Коментиран от #7

    21:05 20.08.2026

  • 3 Пич

    16 2 Отговор
    Откъде да знам, като хиляди кретении вече казаха - Няма страшно!!!
    А кретени да ти кажат, че няма страшно - направо е опасно!!!
    Още повече, че е в интерес и на евреите да ни удари ракета, обявена за иранска!!!

    21:07 20.08.2026

  • 4 Никой няма да

    14 2 Отговор
    Си мръдне пръста
    Няма алианс
    Ако ние не сме единни
    Народе!

    21:07 20.08.2026

  • 5 България е със свалени гащи

    10 3 Отговор
    и абсолютно негодна да опази себе си. Закакво тогава имаме и храниме армия?

    21:07 20.08.2026

  • 6 Лама Кифла

    7 2 Отговор
    ми те самолетите са само паркирани.........но ще зареждат айропланите във въздуха които ще фърлят демократични бомби над деца

    21:10 20.08.2026

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ей скъперник":

    ИИИ И ЕДИН МОЛЛА САПП ПО ЧЕХЛИ С
    ЛАМБА НА ГАЗЬОЛ ЗА ДА ИМ СВЕТИ....

    21:10 20.08.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    0 1 Отговор
    Няма проблем Безмер е при комшиите

    21:20 20.08.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор
    Не са разбра как ракетите ша минат през Турция и Гърция.

    Коментиран от #16, #22

    21:20 20.08.2026

  • 10 България е НАТО.

    1 5 Отговор
    Може ли едни аятоласи да ни уплашат.

    Коментиран от #13, #35

    21:21 20.08.2026

  • 11 Казуар

    2 5 Отговор
    Ако Медведчето от Кремъл заплаши България с ракети, трябва ли да се разоръжаваме и напуснем НАТО.

    Коментиран от #23

    21:22 20.08.2026

  • 12 Явно

    3 1 Отговор
    заплаха има и още по явно не се разчита Турция да спре каквото и да било. Турция си играе своята игра, опитват да го играят регионален фактир, но това ще е до момента докато Москва реши.

    Коментиран от #17

    21:23 20.08.2026

  • 13 Камиларите

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "България е НАТО.":

    както САЩ ги наричат, направо направиха смешни "Рамбо"., и те няма какво да губят. Защо ли на САЩ не им стиска сухопътна офанзива? Та от хора, които нямат какво да губят, да трябва да те е страх. За тях живота не струва...

    21:27 20.08.2026

  • 14 Ударите и бомбардировките от страна Иран

    7 1 Отговор
    По военните американски самолети не са срещу България а просто по тези самолети на това летище което също не е българско а натовско , затова в България нямаме нищо против Иран и неговите бомбардировки по натовски или американски военни обекти

    Коментиран от #19

    21:29 20.08.2026

  • 15 Хмм

    2 1 Отговор
    сирийците защо не си отидат в демократичната родина, вече имат демократичен президент, какво ще каже този "експерт" за срещите му в Кремъл с Путин

    21:35 20.08.2026

  • 16 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ПРЕЗ ОГРАДАТА ЩЕ ПРЕСКОЧАТ!И ГОТОВО!

    21:39 20.08.2026

  • 17 ами

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Явно":

    ако една ракета бъде премине и не бъде неутрализирана от противоракетната защита какво правим. Много по модерни системи от тия дето притежават турците пропуснаха и имаше поражение в други конфликти та техните ли няма да пропуснат. И не е важно да ударят точно базата . Не забравяй ударната вълна и всички последствия след нея. Иранците притежават Вакумни и Мръсни бомби които нанасят повече поражения от ядрените и не могат да бъдат упреквани, че са използвали ядрено оръжие което в действителност нямат. Когато помагаш на една или друга страна в даден конфликт ставаш цел на противниковата страна. Не е нужно да се използва сила срещу страната подпомагаща единия или няколко от участниците в конфликта, може да се извършва и подривна дейност в конкретната страна помагач.

    Коментиран от #30

    21:40 20.08.2026

  • 18 Разликата

    2 2 Отговор
    Да би мирно стояло, не би чудо видяло!
    Да не беше се репчил пилота на републиката, самолетите цистерни щяха да са си за натовски учения, а НАТО не участва в авантюрата на САЩ.
    Докато сега точно България дава логистично летище на САЩ (а не на НАТО).

    21:44 20.08.2026

  • 19 Нощо против

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ударите и бомбардировките от страна Иран":

    да бъдат и по триъгълника на властта. Те тренират от няколко дни сутуацията...

    21:45 20.08.2026

  • 20 Реалист

    2 0 Отговор
    Има реална заплаха с дрон минохвргачка цистерна като в Кербала и друхго

    21:52 20.08.2026

  • 21 нннн

    6 0 Отговор
    Заплахите са малки. Резилът е голям. България е една от малкото страни, които не съчувстват на Иран, а на САЩ.

    21:52 20.08.2026

  • 22 Дс кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И в добакс отде щезнавт чессзс Безмер.

    21:53 20.08.2026

  • 23 дали

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Казуар":

    с НАТО или без НАТО все тая. България е буфер който трябва да поеме първия удар на едните или другите. Докато НАТО или Русия независимо с кой сме се активизират и изпратят корпус да подпомага отбраната ни нас вече може да ни няма. Ние сме да такова място, че който и да дойде ще ни използва спрямо неговите интереси. Нито имаме голяма Армия нито има Подготвени резервисти които може да бъдат мобилизирани. Последния набор се уволни през 2008 и не изкара пълния срок на службата си. А запасни не събирани около 20 години. Кой е в състояние да спре едно съхопътно нападение от мобилна група. Не става въпрос за атака от военна част на някоя страна, а на мобилна група от 1 взвод която може да нанесе поражения в дадена област повече от нападението на цяла Армия. Какво ще стане ако няколко такива групи нападнат в няколко области на страната. Нашите платени хрантутници ако ги дигна под тревога половината ще окапят преди да са излезли как да очаквам да свършат нещо преди да се съберат резервисти и върнат всички от отпуски за да се изпрати военна част в даден регион.

    Коментиран от #27

    21:53 20.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 "Умните" от ДВ

    3 0 Отговор
    ДВ пародия на некадърни драскачи

    22:08 20.08.2026

  • 26 Удри!

    1 0 Отговор
    Както много правилно и на място отбеляза колегата в коментар номер 14, ударите няма да са по България, а по окупационните краварски войски на територията

    22:10 20.08.2026

  • 27 Усасра

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "дали":

    Жалко е, но си прав!

    22:13 20.08.2026

  • 28 А всъщност

    3 0 Отговор
    Някой обясни ли защо българското правителство и парламент все решение да участва в тази агресивна война срещу Иран. Това е важният въпрос. Всичко останало е следствие.

    22:15 20.08.2026

  • 29 Направо

    4 0 Отговор
    да дават координатите на всички американски бази на САЩ... Българите ще са благодарни на Иран.

    22:19 20.08.2026

  • 30 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ами":

    казвам, не може да се разчита само на НАТО или Турция. Лошито е че 3дни демократи расиоаха БА и техника , та в момента се молим само на съседите и на чудо .
    Само са справка, в годините на комунизма, армията беше в състояние (западни анализи) да удържи турска атака до 72ч. В момента дори 7мин няма да изкарат и ако тогава е трябвало да дойде помощ ор Русия, сега най много един лист т. х от Брюксел.. който осъжда и т. н
    Колкото до удари.. няма да използват ядрено или мръсни бомби. Една 4акета по пистата и базата е аут.

    22:22 20.08.2026

  • 31 Ами

    2 0 Отговор
    Парадоксално, но факт :)
    Хората които надават най-голям вой за иранската заплаха,
    са най-яростните поддръжници на подкрепата за окраина.

    22:23 20.08.2026

  • 32 Мохамед

    0 0 Отговор
    А бе на кой му дреме за тоя цигански клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН

    22:29 20.08.2026

  • 33 Искаме Мир, а не НАТО!

    2 0 Отговор
    "РАДЕВ ДАДЕ БЕЗМЕР НА ТРЪМП ЗА ВОЙНАТА МУ СРЕЩУ ИРАН, НО МОЛИ НАТО ДА НИ ПАЗИ ОТ ИРАН
    Има нещо дълбоко иронично в днешния разговор на Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
    Когато разположи в авиобаза „Безмер“ us самолетите ни уверяваше, че няма никаква опасност за България, а президентът Йотова гарантира, че самолетите-цистерни не ни правят част от войната.
    Днес Радев звъни на НАТО и получава обещание: Алиансът ще защити България!
    И тук идват въпросите:
    Защо премиерът търси НАТО?
    Защо не потърси и Техеран?
    Защо не използва дипломацията, за да намали риска за България?
    Това е сбърканата българска доктрина: даваме Безмер на САЩ, за да атакуват Иран, а после звъним на пожар на НАТО да ни пази от Иран.
    А ето най-трудните два въпроса към Радев:
    Защо търси защита от НАТО, след като пактът не участва във войната срещу Иран?
    Защо не потърси помощ от Тръмп, който му благодари за Безмер, похвали го за подкрепата и порица ЕС, че не се включва във войната?
    Безмер е вече мишена на иранските ракети, Рюте обеща да ни пази, а ние се осланяме на член 5 на НАТО.
    Ето докъде ни докара синергията със стратегическия дневен ред на САЩ."

    22:35 20.08.2026

  • 34 А50

    1 0 Отговор
    На България вече е нанесена непоправима щета за дето предадохме братята перси, а те много ни уважаваха. Не ми пука дали ще изплющят сащка база в България, но предателството се помни во веки

    22:40 20.08.2026

  • 35 А50

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "България е НАТО.":

    Питай Дубайците

    22:42 20.08.2026