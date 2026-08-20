Ракети срещу Безмер: има ли реална заплаха за България

Опасността за България не е свързана с директен ирански ракетен удар, а с поредица от асиметрични и хибридни инструменти. Руслан Трад и Любен Йовчев за заплахата на Иран да атакува американски обекти в Европа.
Медийните публикации, според които властите в Иран разглеждат военната база в Безмер като потенциална цел за атаки, разбуниха духовете.
В последните месеци неколкократно външното министерство в Техеран предупреди България да преосмисли решението си допусне американски военни самолети до свои летища, за да "не се сблъска с последствия". Но какви могат да са тези последствия?
Може ли Иран да изстреля дронове и ракети срещу Безмер?
Чисто теоретично ирански балистични ракети и дронове могат да достигнат до Безмер, макар военната база да е разположена на ръба на обсега им. Този сценарий обаче е малко вероятен, смята военният анализатор Руслан Трад. "Мисията в Безмер е чисто логистична - презареждане, а не бойни полети от българска територия - докато удареният обект в Кипър, "Акротири", е бил пряко свързан с бойни операции срещу Иран", обяснява той. В началото на март кипърският външен министър обяви, че ирански дрон е ударил британската база в южните части на острова. Впоследствие няколко дрона бяха прихвани и свалени.
"Отваряне на нов фронт срещу член на НАТО заради няколко невъоръжени танкера би донесло на Иран минимална полза, а рискът да провокира консултации по член 5 е сериозен възпиращ фактор, докато Техеран вече е ангажиран едновременно с Израел, Персийския залив и Червено море", обяснява още Руслан Трад. Иран продължава да нанася удари по американски обекти в Близкия изток, докато в същото време подкрепяните от Техеран хути в Йемен обявиха блокада на Саудитска Арабия в Червено море. Съюзниците на САЩ в Европейския съюз досега не се включват пряко в конфликта, с което си навличат сериозни нападки от Тръмп. Активирането на член 5 след нападение над страна в Европа би променило това.
Удар с балистични или крилати ракети е малко вероятен, казва и Любен Йовчев от военната компания "Терем-Холдинг" ЕАД. "Основният риск не е от удар с балистични или крилати ракети, както и дронове с голям обсег. Той е диверсия или атака с малък FPV дрон, локално в непосредствена близост до базата, кибероперации срещу критична инфраструктура, тероризъм срещу меки цели, свързани с Израел, САЩ или еврейската общност, и информационни операции", допълва ръководителят на иновациите и развойната дейност в държавната компания.
Ще успеят ли ПВО системите на НАТО да защитят България?
Има група от ирански ракетни и дронови системи, в чийто обсег България и Безмер попадат - Шахаб-3 (до около 2000 км), Седжил (2000–2500 км), Хорремшахр (2000-3000 км), крилати ракети Сумар (около 2000–2500 км), дрон Шахед-136 (около 2500 км), разяснява Трад.
Едно нападение обаче означава прелитане над трета територия и то такава от НАТО - "най-вероятно турско въздушно пространство, а не директен маршрут през Кипър и Кавказ, както често се предполага. Това автоматично намесва най-плътно защитения източен фланг на НАТО още преди ракетата или дронът да наближат българското небе."
НАТО има своя антибалистична система, а в допълнение Турция също поддържа една от най-сериозните ПВО системи в света.
Срещу единични балистични ракети по югоизточната ос покритието е добро и България не се защитава сама, казва Любен Йовчев. "Срещу нисколетящи малки дронове такова покритие не съществува - нито Девеселу, нито "Пейтриът" решават проблема, който се прояви при инцидента с дрон в Кардам от 8 август."
За България от особено значение е системата "Иджис Ашор", разположена в Девеселу, Румъния, която трябва да прихваща балистични ракети от Близкия изток, батареите "Пейтриът"в Гърция и Турция, както и другите противовъздушни системи на Анкара. "Турция е домакин на базата "Инджирлик" и е най-тежко защитеният източен фланг на алианса. През март тази година балистичната заплаха, насочена към Турция, беше прихваната от НАТО за под 10 минути от засичане до неутрализиране", подчертава Руслан Трад. "Слабото звено остава ниската надморска височина и способността на дронове тип "Шахед" да заобикалят радарно покритие - именно така дронът, ударил "Акротири" в Кипър на 1–2 март, е успял да премине през иначе развитата противовъздушна отбрана на британската база", допълва журналистът от "Капитал"..
България разчита почти напълно на партньорите си. "Собствената българска ПВО все още се състои основно от съветските системи С-300, които са ефективни срещу по-стари цели, но не са оптимизирани срещу масирани атаки с модерни крилати ракети или ниско летящи дронове камикадзе. При реална заплаха България би поискала спешно разгръщане на съюзнически батареи "Пейтриът" или френски SAMP/T", казва Трад. "Българската компонента остава най-слабото звено", допълва Йовчев. "ЗРК С-300ПМУ е без реална противоракетна способност, бъдещата IRIS-T SLM прехваща самолети, крилати ракети и големи дронове, но не и балистични ракети и FPV, а планираните 10 системи SHORAD (ПВО с малък обсег) биха могли да осигурят някаква защита, но ще са по-ефективни със система за ранно откриване, която в момента липсва."
По-голям е рискът от проксита или наемници
Иран през годините разчита на различни проксита, които да извършват провокации и нападения, така че режимът да може да се дистанцира от тях при нужда. Подобна е ситуацията и с атентата на летище "Сарафово" в Бургас през 2012 година. "Разследването установи връзки с военното крило на Хизбула, а не пряко с иранската държава, като и Хизбула, и Техеран отрекоха участие", припомня Руслан Трад. "Подобни проирански клетки могат да опитат вкарването и на дронове на европейска територия, което през българските граници би било възможно, тъй като няма сериозен ресурс и осъзнаване на проблема, свързан с мрежите на Иран."
"Напоследък предпочитаният ирански метод в Европа е възлагане на криминални мрежи - финансово мотивирани изпълнители без връзка с водещите офицери, често непълнолетни или дребни престъпници. Това максимизира отричаемостта и усложнява доказване на иранско поръчителство", обяснява Любен Йовчев от "Терем-Холдинг". "За провокация край "Безмер" не е нужна "клетка". Достатъчен е един вербуван местен човек с дрон за 1 000 евро и информация, която вече е публична", допълва той.
През май месец Европол обяви мащабна кампания срещу дезинформация, разпространява от близки до Революционната гвардия профили в социалните мрежи. Става дума за 14 200 публикации и акаунти. В акцията участваха правоохранителни органи от 19 държави, включително България.
С хибридни и пропагандни методи Иран може да продължи да се дестабилизира Европа и партньорите в НАТО в идните месеци, прогнозира и Руслан Трад. "Най-реалистичната опасност за България не е директен ракетен удар, а поредица от асиметрични и хибридни инструменти: дипломатически заплахи и вербална ескалация с цел да се раздели българското общество и да се тества издръжливостта на управлението, риск от дезинформационни кампании и потенциална активизация на проирански структури като Хизбула за саботажни или терористични актове от типа Бургас 2012 г.", обобщава той.
Междувременно НАТО излезе със своя позиция относно информациите, че Иран обмисля възможни атаки срещу американски военни цели в Европа. В нея се посочва, че Алиансът има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове: "Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в четири случая балистични ракети, летящи към Турция от Иран", съобщи представител на отбранителния съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
21:02 20.08.2026
2 Ей скъперник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дето има келепир. Обзалагам се че ако стане нещо, ще се скриеш сам там, изоставяйки жена си , децата си, и бащата на децата ти(твоят съдружник). Ще избягаш да се скриеш с академика, в тъмнината да ти обръща терлика.
Коментиран от #7
21:05 20.08.2026
3 Пич
А кретени да ти кажат, че няма страшно - направо е опасно!!!
Още повече, че е в интерес и на евреите да ни удари ракета, обявена за иранска!!!
21:07 20.08.2026
4 Никой няма да
Няма алианс
Ако ние не сме единни
Народе!
21:07 20.08.2026
5 България е със свалени гащи
21:07 20.08.2026
6 Лама Кифла
21:10 20.08.2026
7 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #2 от "Ей скъперник":ИИИ И ЕДИН МОЛЛА САПП ПО ЧЕХЛИ С
ЛАМБА НА ГАЗЬОЛ ЗА ДА ИМ СВЕТИ....
21:10 20.08.2026
8 Бесен - Язовец
21:20 20.08.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #16, #22
21:20 20.08.2026
10 България е НАТО.
Коментиран от #13, #35
21:21 20.08.2026
11 Казуар
Коментиран от #23
21:22 20.08.2026
12 Явно
Коментиран от #17
21:23 20.08.2026
13 Камиларите
До коментар #10 от "България е НАТО.":както САЩ ги наричат, направо направиха смешни "Рамбо"., и те няма какво да губят. Защо ли на САЩ не им стиска сухопътна офанзива? Та от хора, които нямат какво да губят, да трябва да те е страх. За тях живота не струва...
21:27 20.08.2026
14 Ударите и бомбардировките от страна Иран
Коментиран от #19
21:29 20.08.2026
15 Хмм
21:35 20.08.2026
16 Боруна Лом
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ПРЕЗ ОГРАДАТА ЩЕ ПРЕСКОЧАТ!И ГОТОВО!
21:39 20.08.2026
17 ами
До коментар #12 от "Явно":ако една ракета бъде премине и не бъде неутрализирана от противоракетната защита какво правим. Много по модерни системи от тия дето притежават турците пропуснаха и имаше поражение в други конфликти та техните ли няма да пропуснат. И не е важно да ударят точно базата . Не забравяй ударната вълна и всички последствия след нея. Иранците притежават Вакумни и Мръсни бомби които нанасят повече поражения от ядрените и не могат да бъдат упреквани, че са използвали ядрено оръжие което в действителност нямат. Когато помагаш на една или друга страна в даден конфликт ставаш цел на противниковата страна. Не е нужно да се използва сила срещу страната подпомагаща единия или няколко от участниците в конфликта, може да се извършва и подривна дейност в конкретната страна помагач.
Коментиран от #30
21:40 20.08.2026
18 Разликата
Да не беше се репчил пилота на републиката, самолетите цистерни щяха да са си за натовски учения, а НАТО не участва в авантюрата на САЩ.
Докато сега точно България дава логистично летище на САЩ (а не на НАТО).
21:44 20.08.2026
19 Нощо против
До коментар #14 от "Ударите и бомбардировките от страна Иран":да бъдат и по триъгълника на властта. Те тренират от няколко дни сутуацията...
21:45 20.08.2026
20 Реалист
21:52 20.08.2026
21 нннн
21:52 20.08.2026
22 Дс кажа
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":И в добакс отде щезнавт чессзс Безмер.
21:53 20.08.2026
23 дали
До коментар #11 от "Казуар":с НАТО или без НАТО все тая. България е буфер който трябва да поеме първия удар на едните или другите. Докато НАТО или Русия независимо с кой сме се активизират и изпратят корпус да подпомага отбраната ни нас вече може да ни няма. Ние сме да такова място, че който и да дойде ще ни използва спрямо неговите интереси. Нито имаме голяма Армия нито има Подготвени резервисти които може да бъдат мобилизирани. Последния набор се уволни през 2008 и не изкара пълния срок на службата си. А запасни не събирани около 20 години. Кой е в състояние да спре едно съхопътно нападение от мобилна група. Не става въпрос за атака от военна част на някоя страна, а на мобилна група от 1 взвод която може да нанесе поражения в дадена област повече от нападението на цяла Армия. Какво ще стане ако няколко такива групи нападнат в няколко области на страната. Нашите платени хрантутници ако ги дигна под тревога половината ще окапят преди да са излезли как да очаквам да свършат нещо преди да се съберат резервисти и върнат всички от отпуски за да се изпрати военна част в даден регион.
Коментиран от #27
21:53 20.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 "Умните" от ДВ
22:08 20.08.2026
26 Удри!
22:10 20.08.2026
27 Усасра
До коментар #23 от "дали":Жалко е, но си прав!
22:13 20.08.2026
28 А всъщност
22:15 20.08.2026
29 Направо
22:19 20.08.2026
30 Това
До коментар #17 от "ами":казвам, не може да се разчита само на НАТО или Турция. Лошито е че 3дни демократи расиоаха БА и техника , та в момента се молим само на съседите и на чудо .
Само са справка, в годините на комунизма, армията беше в състояние (западни анализи) да удържи турска атака до 72ч. В момента дори 7мин няма да изкарат и ако тогава е трябвало да дойде помощ ор Русия, сега най много един лист т. х от Брюксел.. който осъжда и т. н
Колкото до удари.. няма да използват ядрено или мръсни бомби. Една 4акета по пистата и базата е аут.
22:22 20.08.2026
31 Ами
Хората които надават най-голям вой за иранската заплаха,
са най-яростните поддръжници на подкрепата за окраина.
22:23 20.08.2026
32 Мохамед
22:29 20.08.2026
33 Искаме Мир, а не НАТО!
Има нещо дълбоко иронично в днешния разговор на Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
Когато разположи в авиобаза „Безмер“ us самолетите ни уверяваше, че няма никаква опасност за България, а президентът Йотова гарантира, че самолетите-цистерни не ни правят част от войната.
Днес Радев звъни на НАТО и получава обещание: Алиансът ще защити България!
И тук идват въпросите:
Защо премиерът търси НАТО?
Защо не потърси и Техеран?
Защо не използва дипломацията, за да намали риска за България?
Това е сбърканата българска доктрина: даваме Безмер на САЩ, за да атакуват Иран, а после звъним на пожар на НАТО да ни пази от Иран.
А ето най-трудните два въпроса към Радев:
Защо търси защита от НАТО, след като пактът не участва във войната срещу Иран?
Защо не потърси помощ от Тръмп, който му благодари за Безмер, похвали го за подкрепата и порица ЕС, че не се включва във войната?
Безмер е вече мишена на иранските ракети, Рюте обеща да ни пази, а ние се осланяме на член 5 на НАТО.
Ето докъде ни докара синергията със стратегическия дневен ред на САЩ."
22:35 20.08.2026
34 А50
22:40 20.08.2026
35 А50
До коментар #10 от "България е НАТО.":Питай Дубайците
22:42 20.08.2026