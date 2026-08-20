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Кремъл вече не крие пораженията! Владимир Путин открито признава щетите от войната за Русия
  Тема: Украйна

Кремъл вече не крие пораженията! Владимир Путин открито признава щетите от войната за Русия

20 Август, 2026 20:39 1 045 76

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

Разполагането на войски на Росгвардия показва, че Кремъл няма доверие в способността на руските редовни полицейски сили да се справят с мащаба на насилието, свързано с горивото

Кремъл вече не крие пораженията! Владимир Путин открито признава щетите от войната за Русия - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин се опитва да представи слабите икономически резултати на Русия в положителна светлина, тъй като не е в състояние да скрие щетите, които четиригодишната война и украинските удари на далечни разстояния са нанесли на руската икономика. Путин заяви, че растежът на БВП на Русия в момента е около един процент, "скромен", но положителен, пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Путин призна, че "външният натиск" и "терористичните атаки" - кодът на Кремъл за кампанията на Украйна за удари на далечни разстояния - влияят на икономическия растеж на Русия. Мълчаливо призна, че украинските удари срещу съоръженията на Wildberries в края на юли и август 2026 г., които налагат нарастващи оперативни и финансови разходи на Русия, но твърди, че цялата търговска инфраструктура функционира ефективно.

Путин се опита да увери руската общественост, че предприема подходящи мерки за справяне с икономическите предизвикателства пред Русия преди предстоящите избори за Държавна дума през септември.

Украинските удари с голям обсег обаче принудиха Путин публично да признае икономическите ефекти, които над четири години война е оказала върху Русия, тъй като руското население и бизнес общността виждат тези удари и техните последици по начини, които цензурата не може да контролира.

Недостигът на бензин продължава в цяла Русия, включително в райони, които Путин се опитва да предпази от негативните последици от войната. Руският държавен вестник "Известия" съобщи на 18 август, позовавайки се на данни от руското мобилно приложение "GdeBENZ" (което предоставя на руснаците информация за наличността и цените на горивата в реално време), че бензин е наличен само на 28% от всички руски бензиностанции, в сравнение с 41% през предходната седмица.

Според съобщенията, наличността на гориво е намаляла в няколко руски области, които са чести цели на украински удари на далечни разстояния, включително Московска област.

Горещата линия на руската държавна петролна компания "Газпром нефт" потвърди пред руското бизнес издание RBK, че е въвела квоти за бензин на някои бензиностанции в Москва-Сити, но заяви, че полага усилия за увеличаване на предлагането.

Загрижеността на Кремъл относно социалните безредици, произтичащи от недостига на гориво, е довела до разполагането на паравоенни сили в някои райони. Руски вътрешен източник твърди на 18 август, че Путин е разположил части на Росгвардия (силно милитаризираните сили за вътрешна сигурност на Русия) на бензиностанции в Московска област.

Кремъл очаква руската горивна криза и насилието, свързано с горивото, да продължат. Разполагането на войски на Росгвардия показва, че Кремъл няма доверие в способността на руските редовни полицейски сили да се справят с мащаба на насилието, свързано с горивото.

Кремъл също така разширява законовите правомощия на руските извънредни сили, вероятно отчасти в очакване на по-широко разпространени обществени вълнения. На 18 август руската законодателна комисия одобри законопроект, който позволява на спасителните сили на руското Министерство на извънредните ситуации да използват физическа сила и огнестрелно оръжие, ако силите не могат да изпълняват задълженията си чрез ненасилствени средства, според източник от Кремъл и друг източник от законодателната комисия.

Законопроектът позволява на спасителните сили да използват огнестрелно оръжие, за да предотвратят опити за изземване на военна техника и да защитят персонала на Министерството на извънредните ситуации.

Руските власти представят законопроекта единствено като мярка за борба с дронове. Законопроектът предоставя на Кремъл допълнителни средства за потушаване на вътрешните вълнения, включително чрез насилствени средства, ако е необходимо. Кремъл изменя руския закон за гражданска защита, вероятно в очакване на общественото недоволство на фона на продължаващия недостиг на бензин в страната и евентуално в очакване на принудителна мобилизация, която Путин обмисля след изборите за Държавна дума през септември.

Руските власти ограничават масовите събирания на Червения площад в Москва, вероятно от страх от протести и вътрешни вълнения. Организаторите на военно-музикалния фестивал "Спасская башня" (Спасителската кула) обявиха на 17 август отмяната на музикалния фестивал, първоначално планиран за периода от 21 до 30 август, "по причини извън контрола на организаторите".

Украинският център за борба с дезинформацията отбеляза, че отмяната на масови събития е следствие от протести срещу решението на руския Върховен съд да забрани на опозиционната партия "Яблоко" да участва в изборите за Държавна дума от 18 до 20 септември.

На 19 август Върховната рада (Парламентът) потвърди назначаването на Евгений Хмара за министър на отбраната на Украйна от украинския президент Володимир Зеленски. Украинският президент Володимир Зеленски назначи Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната на 16 юли и внесе кандидатурата на 18 август.

Върховната рада също така потвърди преназначаването от Зеленски на Андрий Сибига, който е министър на външните работи на Украйна от септември 2024 г.

Русия и Украйна наскоро проведоха размяна на военнопленници. Украинският Генерален щаб съобщи на 19 август, че Русия е върнала 103 украински военнослужещи в Украйна, повечето от които ранени или тежко болни.

Руското Министерство на отбраната (МО) заяви на 19 август, че Украйна е върнала 103 руски военнослужещи, които са били незабавно изпратени за лечение в Беларус.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 9 Отговор
    Днес в София имаше учение на депутатите, президент и правителство за евакуация в скривалищата

    Коментиран от #5, #10, #60

    20:41 20.08.2026

  • 2 pyzoфилтуркофил

    7 3 Отговор
    дядя вова мьi с тобой!

    20:42 20.08.2026

  • 3 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    26 16 Отговор
    Русия пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #7, #8

    20:42 20.08.2026

  • 4 Мокрите ви сънища

    16 3 Отговор
    Ще ви потопят окончателно

    20:42 20.08.2026

  • 5 разкриха ли ти

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    зад нио двор

    20:42 20.08.2026

  • 6 Шопо

    9 12 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #9, #46

    20:42 20.08.2026

  • 7 тебе

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    няма кой да спаси

    Коментиран от #14

    20:43 20.08.2026

  • 8 Хахахаха

    8 15 Отговор

    До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Русия е фашизма.

    20:44 20.08.2026

  • 9 Град Козлодуй

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Наполеон ако беше получил помощ от България щеше да победи Русия.

    Коментиран от #17

    20:45 20.08.2026

  • 10 Ей скъперник

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дето има келепир. Обзалагам се че ако стане нещо, ще се скриеш сам там, изоставяйки жена си , децата си и бащата на децата ти(твоят съдружник).

    20:45 20.08.2026

  • 11 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    17 7 Отговор
    Русия пак ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #15, #21

    20:45 20.08.2026

  • 12 Не ви е

    1 1 Отговор
    достатъчно, са та ни сте

    20:46 20.08.2026

  • 13 Варна 3

    5 11 Отговор
    Убийте Путин!

    20:46 20.08.2026

  • 14 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "тебе":

    За мен не мисли спасявай себе си

    20:46 20.08.2026

  • 15 Като

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    се самозатрие

    20:47 20.08.2026

  • 16 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 12 Отговор
    Украинските ни колеги ще арестуват диктатора Путин

    Коментиран от #19

    20:47 20.08.2026

  • 17 Любопитен

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодуй":

    От оня свят ли пишеш бе? Нали умря преди година? Кога възкръсна бе гадина.

    20:47 20.08.2026

  • 18 Факт

    5 7 Отговор
    Сега нашенските путинофили ще обяснят че Путин лъже!!! 😂

    Коментиран от #27

    20:48 20.08.2026

  • 19 Слава украина

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Занули ес и нато

    20:50 20.08.2026

  • 20 Росомаха

    7 1 Отговор
    Квотата е 60 литра на ден на автомобил. Мойта Тойота с 30 литра я пълня догоре.

    Коментиран от #26

    20:50 20.08.2026

  • 21 Кога ще се

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Спаси от собствения фашизъм отговор никога.Там винаги ще е диктатура.

    20:51 20.08.2026

  • 22 Дядо дръмпир точи мачетето ...

    2 6 Отговор
    Как да прикрие срамотиите на кремъл като в масква -бензин нет....това ако бе в германия досега да са свалили правитебството ,а в просия ги е страх да пръд...ат пред власта!

    Коментиран от #30

    20:51 20.08.2026

  • 23 Явно духът на Сталин

    3 5 Отговор
    се превъплъщава в джуджето, което по всичко личи е готов да похарчи 20млн живота като обяви война на Запада, само и само да се задържи на власт

    20:51 20.08.2026

  • 24 Хаген Дас

    8 3 Отговор
    ISW изкривяват реалността за войната, според тях влизането на украински войници на руска територия беше входа към победа, да но не излезнаха, тоест излезнаха в чували! Така че дезинформационите анализи да си ги заврат къде слънце не грее! Ако не сключат мир тази зима всеки ден ще е ден на траур!

    Коментиран от #31, #47

    20:51 20.08.2026

  • 25 Горски

    10 1 Отговор
    Украинските антикорупционни агенции заявиха: Разследваме група, включваща З@ленски и други президентски служители уличени в супер корупция. След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката и златните тоалетни, михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и продължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил, че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи. Дали пък евроатлантическите "приятели" на зеле наркомана не му намазаха ските? И дали утре охраната му от ми6 няма да му тегли куршума и да го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка? Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора. .Главния въпрос е как Запада ще се извърти на преговорите с Русия без да признава официално новите територии руски?

    20:51 20.08.2026

  • 26 Не лъжи бе

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Росомаха":

    А знаеш ли колко часа чакат бе.Руски знаеш ли гледай видят по цял ден.Ти го намаам до картофите русофилски тръбата.

    Коментиран от #29

    20:52 20.08.2026

  • 27 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    20:52 20.08.2026

  • 28 Е как

    1 5 Отговор
    да крие. Днеска деня ми започна с прекрасна гледка накадри с километрична опашка за гориво от Москва.
    Дори икрепосниците няма как още да вярват на самозапалване на стратегически обекти след пушене на забронено място това минаваше преди години вече не.

    20:53 20.08.2026

  • 29 А не се пъни

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Не лъжи бе":

    Ке се одрицкаш

    20:53 20.08.2026

  • 30 Росомаха

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дядо дръмпир точи мачетето ...":

    Има по 60 литра на автомобил дневно. За мойта Тойота това два резервоара. Инак отиват в съседните страни и продават, както българите продаваха едно време в Сърбия.

    Коментиран от #33

    20:54 20.08.2026

  • 31 С Чували

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "Хаген Дас":

    Абе Смешник там утилизираха 50 Хил.ватенки.За това ли Ка Путин викна 10 хил.корейци .Много ми е интересно как съвременни чи ки Джи и нищо не знаещи ми коментират война.Абе автомат държал ли си бе,Недокат.

    20:55 20.08.2026

  • 32 Фори

    5 2 Отговор
    Има двуцифрен ръст на икономиката. Изпревариха китайците! Самия Путин казва че няма щети. А нашите шушляци пискат че има!

    Коментиран от #40

    20:55 20.08.2026

  • 33 Групи редят

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "Росомаха":

    Се по 12 часа и реват и се бият щото се пререждат.Стига си слага русофилския г ъ з ,измий го поне.

    Коментиран от #38

    20:56 20.08.2026

  • 34 ПУТИН Е ВЕЛИК

    4 2 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #41

    20:56 20.08.2026

  • 35 След новината

    3 2 Отговор
    за дълга на щатите, тази статия за Русия, за замазване на очите ли е?

    Коментиран от #45

    20:57 20.08.2026

  • 36 Джери

    2 4 Отговор
    Слава на нашата освободителка и настояща защитница на цяла Европа Слава Украине браво на нашите братя украинци

    20:57 20.08.2026

  • 37 Както видя източник

    8 2 Отговор
    институт за изследване на войната, или украинска агенция или някаква новосъздадена, оставам статията за по глупавите! Такива обикновено събират стотици коментари от двата трола на Украйна!

    20:57 20.08.2026

  • 38 Ба бааааа

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Групи редят":

    А заправки где свет нет

    20:57 20.08.2026

  • 39 асенчо

    2 2 Отговор
    Бота на Урсула ни уведомява за поредното доене на данъци.

    20:58 20.08.2026

  • 40 Путин каза

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Фори":

    Абе много си проzт бе Мойто момче.За това ходят да мрът за в Хил.долара.Ей Чи ки йо тъ п а.

    20:58 20.08.2026

  • 41 Карлуково/Старшата сестра

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "ПУТИН Е ВЕЛИК":

    Хапчетата,че гася лампите!

    Коментиран от #50

    20:59 20.08.2026

  • 42 От страни

    3 7 Отговор
    Щуротии пишете - Путин каза че има некъв урон но не е значителен. Бензина си го има и не е ограничен. За десетина дена правиха лимит 20 литра но опашката е 2- 3 коли и ако не ти изнася лимита се нареди пак и сипи още. Сега и лимита е премахнат.
    "Украинският център за борба с дезинформацията отбеляза" - това ли е новата смешка? В това изречение лумата "борба с" е излишна....
    Това е проблема на Запада - пишат глупости и си вярват а после се чудят що не пасва....

    Коментиран от #52

    20:59 20.08.2026

  • 43 Резюме

    6 3 Отговор
    Текат последните дни на войната и диктатора в Кремъл .

    20:59 20.08.2026

  • 44 Основното по темата е

    2 5 Отговор
    Че на вскъде има млади лиглъовци но малко кютек оправя всички капризи и чакри. Служилите в армията по живково знаят за какво говоря и как се превръщат новобранците в мъже. И как турците започват дори с радост и патос да цитират "аз съм българче обичам.... "

    20:59 20.08.2026

  • 45 За това ли

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "След новината":

    Има 10 милиона руснаци емигрирали в САЩ.Я кажи колко милиона американци има в блатото.

    Коментиран от #51

    21:00 20.08.2026

  • 46 От страни

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    То не стана с помощ на "целия сифилизован свят" та мани....

    21:00 20.08.2026

  • 47 Абе простак

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хаген Дас":

    Четири години и половина орките борят Мала Токмачка.

    Коментиран от #55

    21:01 20.08.2026

  • 48 Гориил

    3 2 Отговор
    Кремъл призна щетите, но те са малки и незначителни. Не правете от къртичина планина. Помислете за колосалните щети за Европа и пълната липса на европейски икономически растеж. Масовото покачване на цените, екологичната катастрофа и спадащите социални стандарти.

    21:01 20.08.2026

  • 49 Росомаха

    1 2 Отговор
    Че то и в България има недостиг на бензин и дизел, без да сме във война. Запаси има за две седмици.

    Коментиран от #54, #63

    21:01 20.08.2026

  • 50 За ко са ти хаяпчета

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Карлуково/Старшата сестра":

    Те не лекуват тъпотия и тролене! И помни. Акло не бе велик Путин, нямаше да гледаме нищожества да тролят срещу него!

    Коментиран от #56

    21:02 20.08.2026

  • 51 След палячото Депардийо

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "За това ли":

    Другият палячо Стивън Сегал бяга от Русията.Банките в Русия му конфискували всичко.

    21:03 20.08.2026

  • 52 Абе Смешник

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "От страни":

    Имаш ли интернет гледай как реват о се оплакват ватенките.Руски знаеш ли не и къде да гледаш не знаеш.А бе що такива Чи ки Джи и като теб се обаждат от коне връзка.

    21:03 20.08.2026

  • 53 Това ли е проблема лиглъовци ?

    2 2 Отговор
    Че наличността на гориво е намаляла в няколко руски области ? ... хахахаха...

    Коментиран от #57

    21:03 20.08.2026

  • 54 Тихо бе

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Росомаха":

    Руски тръбар мий ауспуха и чоффката и чакай.

    21:04 20.08.2026

  • 55 Всеки тролей е простак

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Абе простак":

    Нали? Да се чудиш, къде намират простаци да тролят срещу Русия!

    Коментиран от #58, #59

    21:04 20.08.2026

  • 56 Тихо бе

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "За ко са ти хаяпчета":

    Боклук неграмотен.

    Коментиран от #61

    21:04 20.08.2026

  • 57 Абе Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Това ли е проблема лиглъовци ?":

    Ти редиш ли се по 12 часа за една туба .Заминавай да видиш как е.

    Коментиран от #66

    21:05 20.08.2026

  • 58 Я сие би май ката

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Всеки тролей е простак":

    Боклук с боклук.

    Коментиран от #64

    21:05 20.08.2026

  • 59 Ква Русия бе

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Всеки тролей е простак":

    Блато е името.

    Коментиран от #67

    21:05 20.08.2026

  • 60 Видьо Видев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    Времето е в нас и ние сме във времето!
    То нас обръща и ние него обръщаме!

    Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
    да станат на чакъл!
    Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г

    ДГИ-Движение за Граждански инициативи

    21:06 20.08.2026

  • 61 Всеки тролей е боклук

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "Тихо бе":

    Да се чуди човек къде намират боклуци да тролят срещу Русия!

    21:06 20.08.2026

  • 62 Росомаха

    1 3 Отговор
    Нивото на сайта пада драстично. Изгонете ги тия, които пишат обиди от сексуален характер.

    Коментиран от #65, #68

    21:07 20.08.2026

  • 63 Да бе, да

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Росомаха":

    И се колим с ножове на киомитричните опсшки. Само дето това е реалноста в Русия под управленито на Путлер и след 4.5годишната му "СВО" която се развива по план.

    21:07 20.08.2026

  • 64 Това прави боклук с мака си

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Я сие би май ката":

    Да се чуди човек къде намират толкова боклук да троли срещу Русия!

    21:07 20.08.2026

  • 65 Оди у Въш.кар.истан

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Росомаха":

    Там пиши.

    21:08 20.08.2026

  • 66 А туби от Илиянци купувал ли си

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Абе Смешник":

    Лиглъо ? Как пък сме оживяли първите години след демокрацията а? Чакал бил лиглъото на опашка... ауууууу трагедия

    21:08 20.08.2026

  • 67 Всеки тролей

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ква Русия бе":

    има няколко думи в речника си, които папагали срещу Русия! Изглежда супер глупаво!

    21:08 20.08.2026

  • 68 Това е

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Росомаха":

    един отпадък ползван за тролей срещу Русия. Изключително просттт и жалък.

    21:10 20.08.2026

  • 69 Гориил

    3 1 Отговор
    Няма смисъл да се хипнотизираме с черна пропаганда. Състоянието на европейската икономика не вдъхва оптимизъм. Цените на стоките и енергията в момента са по-високи за Европа, отколкото за преките ѝ конкуренти в САЩ и Азия. Това открива блестящи перспективи за азиатските центрове на световната икономика, финанси и търговия, но едновременно с това помрачава перспективите на европейската икономика, изтласквайки я в периферията и обричайки я на свиване и стагнация.

    21:11 20.08.2026

  • 70 Васил

    1 4 Отговор
    Нормално дядката не излиза от бункера.

    Коментиран от #73

    21:11 20.08.2026

  • 71 Така трябва ! Пеш

    2 0 Отговор
    Всеки ден минимум по 35 км. пеш и а видиш някой да е сам цяла кола го измъкваш и бой и еб..

    21:12 20.08.2026

  • 72 Софиянец

    3 0 Отговор
    😂 евала мисирки
    Това, ако не е дезинформация, внушения и пропаганда, здраве му кажи 😂😂😂 Това ли е ес? Към това ли се стремим 🤡

    21:13 20.08.2026

  • 73 Росомаха

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Васил":

    Възрастта не е порок. Всеки остарява, но не всеки става президент!

    21:13 20.08.2026

  • 74 Вече 4 години

    2 0 Отговор
    борят Русия с пропаганда и лъжи! Колкото по глупава става, толкова са по отчаяни от Русия!

    21:14 20.08.2026

  • 75 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Мда, евтина пропаганда за отчаяни евролунатици!

    21:14 20.08.2026

  • 76 Руснака е корав

    0 0 Отговор
    След една бутилка водка може и сам да избута ЗИЛ на 50 км. Ама натоварен оууу!

    21:15 20.08.2026

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