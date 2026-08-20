Кремъл вече не крие пораженията! Владимир Путин открито признава щетите от войната за Русия

Руският президент Владимир Путин се опитва да представи слабите икономически резултати на Русия в положителна светлина, тъй като не е в състояние да скрие щетите, които четиригодишната война и украинските удари на далечни разстояния са нанесли на руската икономика. Путин заяви, че растежът на БВП на Русия в момента е около един процент, "скромен", но положителен, пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Путин призна, че "външният натиск" и "терористичните атаки" - кодът на Кремъл за кампанията на Украйна за удари на далечни разстояния - влияят на икономическия растеж на Русия. Мълчаливо призна, че украинските удари срещу съоръженията на Wildberries в края на юли и август 2026 г., които налагат нарастващи оперативни и финансови разходи на Русия, но твърди, че цялата търговска инфраструктура функционира ефективно.
Путин се опита да увери руската общественост, че предприема подходящи мерки за справяне с икономическите предизвикателства пред Русия преди предстоящите избори за Държавна дума през септември.
Украинските удари с голям обсег обаче принудиха Путин публично да признае икономическите ефекти, които над четири години война е оказала върху Русия, тъй като руското население и бизнес общността виждат тези удари и техните последици по начини, които цензурата не може да контролира.
Недостигът на бензин продължава в цяла Русия, включително в райони, които Путин се опитва да предпази от негативните последици от войната. Руският държавен вестник "Известия" съобщи на 18 август, позовавайки се на данни от руското мобилно приложение "GdeBENZ" (което предоставя на руснаците информация за наличността и цените на горивата в реално време), че бензин е наличен само на 28% от всички руски бензиностанции, в сравнение с 41% през предходната седмица.
Според съобщенията, наличността на гориво е намаляла в няколко руски области, които са чести цели на украински удари на далечни разстояния, включително Московска област.
Горещата линия на руската държавна петролна компания "Газпром нефт" потвърди пред руското бизнес издание RBK, че е въвела квоти за бензин на някои бензиностанции в Москва-Сити, но заяви, че полага усилия за увеличаване на предлагането.
Загрижеността на Кремъл относно социалните безредици, произтичащи от недостига на гориво, е довела до разполагането на паравоенни сили в някои райони. Руски вътрешен източник твърди на 18 август, че Путин е разположил части на Росгвардия (силно милитаризираните сили за вътрешна сигурност на Русия) на бензиностанции в Московска област.
Кремъл очаква руската горивна криза и насилието, свързано с горивото, да продължат. Разполагането на войски на Росгвардия показва, че Кремъл няма доверие в способността на руските редовни полицейски сили да се справят с мащаба на насилието, свързано с горивото.
Кремъл също така разширява законовите правомощия на руските извънредни сили, вероятно отчасти в очакване на по-широко разпространени обществени вълнения. На 18 август руската законодателна комисия одобри законопроект, който позволява на спасителните сили на руското Министерство на извънредните ситуации да използват физическа сила и огнестрелно оръжие, ако силите не могат да изпълняват задълженията си чрез ненасилствени средства, според източник от Кремъл и друг източник от законодателната комисия.
Законопроектът позволява на спасителните сили да използват огнестрелно оръжие, за да предотвратят опити за изземване на военна техника и да защитят персонала на Министерството на извънредните ситуации.
Руските власти представят законопроекта единствено като мярка за борба с дронове. Законопроектът предоставя на Кремъл допълнителни средства за потушаване на вътрешните вълнения, включително чрез насилствени средства, ако е необходимо. Кремъл изменя руския закон за гражданска защита, вероятно в очакване на общественото недоволство на фона на продължаващия недостиг на бензин в страната и евентуално в очакване на принудителна мобилизация, която Путин обмисля след изборите за Държавна дума през септември.
Руските власти ограничават масовите събирания на Червения площад в Москва, вероятно от страх от протести и вътрешни вълнения. Организаторите на военно-музикалния фестивал "Спасская башня" (Спасителската кула) обявиха на 17 август отмяната на музикалния фестивал, първоначално планиран за периода от 21 до 30 август, "по причини извън контрола на организаторите".
Украинският център за борба с дезинформацията отбеляза, че отмяната на масови събития е следствие от протести срещу решението на руския Върховен съд да забрани на опозиционната партия "Яблоко" да участва в изборите за Държавна дума от 18 до 20 септември.
На 19 август Върховната рада (Парламентът) потвърди назначаването на Евгений Хмара за министър на отбраната на Украйна от украинския президент Володимир Зеленски. Украинският президент Володимир Зеленски назначи Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната на 16 юли и внесе кандидатурата на 18 август.
Върховната рада също така потвърди преназначаването от Зеленски на Андрий Сибига, който е министър на външните работи на Украйна от септември 2024 г.
Русия и Украйна наскоро проведоха размяна на военнопленници. Украинският Генерален щаб съобщи на 19 август, че Русия е върнала 103 украински военнослужещи в Украйна, повечето от които ранени или тежко болни.
Руското Министерство на отбраната (МО) заяви на 19 август, че Украйна е върнала 103 руски военнослужещи, които са били незабавно изпратени за лечение в Беларус.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #10, #60
20:41 20.08.2026
2 pyzoфилтуркофил
20:42 20.08.2026
3 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #7, #8
20:42 20.08.2026
4 Мокрите ви сънища
20:42 20.08.2026
5 разкриха ли ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":зад нио двор
20:42 20.08.2026
6 Шопо
Коментиран от #9, #46
20:42 20.08.2026
7 тебе
До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":няма кой да спаси
Коментиран от #14
20:43 20.08.2026
8 Хахахаха
До коментар #3 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Русия е фашизма.
20:44 20.08.2026
9 Град Козлодуй
До коментар #6 от "Шопо":Наполеон ако беше получил помощ от България щеше да победи Русия.
Коментиран от #17
20:45 20.08.2026
10 Ей скъперник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дето има келепир. Обзалагам се че ако стане нещо, ще се скриеш сам там, изоставяйки жена си , децата си и бащата на децата ти(твоят съдружник).
20:45 20.08.2026
11 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #15, #21
20:45 20.08.2026
12 Не ви е
20:46 20.08.2026
13 Варна 3
20:46 20.08.2026
14 Мухахаха
До коментар #7 от "тебе":За мен не мисли спасявай себе си
20:46 20.08.2026
15 Като
До коментар #11 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":се самозатрие
20:47 20.08.2026
16 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #19
20:47 20.08.2026
17 Любопитен
До коментар #9 от "Град Козлодуй":От оня свят ли пишеш бе? Нали умря преди година? Кога възкръсна бе гадина.
20:47 20.08.2026
18 Факт
Коментиран от #27
20:48 20.08.2026
19 Слава украина
До коментар #16 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Занули ес и нато
20:50 20.08.2026
20 Росомаха
Коментиран от #26
20:50 20.08.2026
21 Кога ще се
До коментар #11 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Спаси от собствения фашизъм отговор никога.Там винаги ще е диктатура.
20:51 20.08.2026
22 Дядо дръмпир точи мачетето ...
Коментиран от #30
20:51 20.08.2026
23 Явно духът на Сталин
20:51 20.08.2026
24 Хаген Дас
Коментиран от #31, #47
20:51 20.08.2026
25 Горски
20:51 20.08.2026
26 Не лъжи бе
До коментар #20 от "Росомаха":А знаеш ли колко часа чакат бе.Руски знаеш ли гледай видят по цял ден.Ти го намаам до картофите русофилски тръбата.
Коментиран от #29
20:52 20.08.2026
27 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
До коментар #18 от "Факт":🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
20:52 20.08.2026
28 Е как
Дори икрепосниците няма как още да вярват на самозапалване на стратегически обекти след пушене на забронено място това минаваше преди години вече не.
20:53 20.08.2026
29 А не се пъни
До коментар #26 от "Не лъжи бе":Ке се одрицкаш
20:53 20.08.2026
30 Росомаха
До коментар #22 от "Дядо дръмпир точи мачетето ...":Има по 60 литра на автомобил дневно. За мойта Тойота това два резервоара. Инак отиват в съседните страни и продават, както българите продаваха едно време в Сърбия.
Коментиран от #33
20:54 20.08.2026
31 С Чували
До коментар #24 от "Хаген Дас":Абе Смешник там утилизираха 50 Хил.ватенки.За това ли Ка Путин викна 10 хил.корейци .Много ми е интересно как съвременни чи ки Джи и нищо не знаещи ми коментират война.Абе автомат държал ли си бе,Недокат.
20:55 20.08.2026
32 Фори
Коментиран от #40
20:55 20.08.2026
33 Групи редят
До коментар #30 от "Росомаха":Се по 12 часа и реват и се бият щото се пререждат.Стига си слага русофилския г ъ з ,измий го поне.
Коментиран от #38
20:56 20.08.2026
34 ПУТИН Е ВЕЛИК
Коментиран от #41
20:56 20.08.2026
35 След новината
Коментиран от #45
20:57 20.08.2026
36 Джери
20:57 20.08.2026
37 Както видя източник
20:57 20.08.2026
38 Ба бааааа
До коментар #33 от "Групи редят":А заправки где свет нет
20:57 20.08.2026
39 асенчо
20:58 20.08.2026
40 Путин каза
До коментар #32 от "Фори":Абе много си проzт бе Мойто момче.За това ходят да мрът за в Хил.долара.Ей Чи ки йо тъ п а.
20:58 20.08.2026
41 Карлуково/Старшата сестра
До коментар #34 от "ПУТИН Е ВЕЛИК":Хапчетата,че гася лампите!
Коментиран от #50
20:59 20.08.2026
42 От страни
"Украинският център за борба с дезинформацията отбеляза" - това ли е новата смешка? В това изречение лумата "борба с" е излишна....
Това е проблема на Запада - пишат глупости и си вярват а после се чудят що не пасва....
Коментиран от #52
20:59 20.08.2026
43 Резюме
20:59 20.08.2026
44 Основното по темата е
20:59 20.08.2026
45 За това ли
До коментар #35 от "След новината":Има 10 милиона руснаци емигрирали в САЩ.Я кажи колко милиона американци има в блатото.
Коментиран от #51
21:00 20.08.2026
46 От страни
До коментар #6 от "Шопо":То не стана с помощ на "целия сифилизован свят" та мани....
21:00 20.08.2026
47 Абе простак
До коментар #24 от "Хаген Дас":Четири години и половина орките борят Мала Токмачка.
Коментиран от #55
21:01 20.08.2026
48 Гориил
21:01 20.08.2026
49 Росомаха
Коментиран от #54, #63
21:01 20.08.2026
50 За ко са ти хаяпчета
До коментар #41 от "Карлуково/Старшата сестра":Те не лекуват тъпотия и тролене! И помни. Акло не бе велик Путин, нямаше да гледаме нищожества да тролят срещу него!
Коментиран от #56
21:02 20.08.2026
51 След палячото Депардийо
До коментар #45 от "За това ли":Другият палячо Стивън Сегал бяга от Русията.Банките в Русия му конфискували всичко.
21:03 20.08.2026
52 Абе Смешник
До коментар #42 от "От страни":Имаш ли интернет гледай как реват о се оплакват ватенките.Руски знаеш ли не и къде да гледаш не знаеш.А бе що такива Чи ки Джи и като теб се обаждат от коне връзка.
21:03 20.08.2026
53 Това ли е проблема лиглъовци ?
Коментиран от #57
21:03 20.08.2026
54 Тихо бе
До коментар #49 от "Росомаха":Руски тръбар мий ауспуха и чоффката и чакай.
21:04 20.08.2026
55 Всеки тролей е простак
До коментар #47 от "Абе простак":Нали? Да се чудиш, къде намират простаци да тролят срещу Русия!
Коментиран от #58, #59
21:04 20.08.2026
56 Тихо бе
До коментар #50 от "За ко са ти хаяпчета":Боклук неграмотен.
Коментиран от #61
21:04 20.08.2026
57 Абе Смешник
До коментар #53 от "Това ли е проблема лиглъовци ?":Ти редиш ли се по 12 часа за една туба .Заминавай да видиш как е.
Коментиран от #66
21:05 20.08.2026
58 Я сие би май ката
До коментар #55 от "Всеки тролей е простак":Боклук с боклук.
Коментиран от #64
21:05 20.08.2026
59 Ква Русия бе
До коментар #55 от "Всеки тролей е простак":Блато е името.
Коментиран от #67
21:05 20.08.2026
60 Видьо Видев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ДГИ-Движение за Граждански инициативи
Времето е в нас и ние сме във времето!
То нас обръща и ние него обръщаме!
Да грабваме чуковете и всички плочи с петолъчки в Задунайската губерния в ЕС,
да станат на чакъл!
Да приведем в изпълнение ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН.
Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г
ДГИ-Движение за Граждански инициативи
21:06 20.08.2026
61 Всеки тролей е боклук
До коментар #56 от "Тихо бе":Да се чуди човек къде намират боклуци да тролят срещу Русия!
21:06 20.08.2026
62 Росомаха
Коментиран от #65, #68
21:07 20.08.2026
63 Да бе, да
До коментар #49 от "Росомаха":И се колим с ножове на киомитричните опсшки. Само дето това е реалноста в Русия под управленито на Путлер и след 4.5годишната му "СВО" която се развива по план.
21:07 20.08.2026
64 Това прави боклук с мака си
До коментар #58 от "Я сие би май ката":Да се чуди човек къде намират толкова боклук да троли срещу Русия!
21:07 20.08.2026
65 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #62 от "Росомаха":Там пиши.
21:08 20.08.2026
66 А туби от Илиянци купувал ли си
До коментар #57 от "Абе Смешник":Лиглъо ? Как пък сме оживяли първите години след демокрацията а? Чакал бил лиглъото на опашка... ауууууу трагедия
21:08 20.08.2026
67 Всеки тролей
До коментар #59 от "Ква Русия бе":има няколко думи в речника си, които папагали срещу Русия! Изглежда супер глупаво!
21:08 20.08.2026
68 Това е
До коментар #62 от "Росомаха":един отпадък ползван за тролей срещу Русия. Изключително просттт и жалък.
21:10 20.08.2026
69 Гориил
21:11 20.08.2026
70 Васил
Коментиран от #73
21:11 20.08.2026
71 Така трябва ! Пеш
21:12 20.08.2026
72 Софиянец
Това, ако не е дезинформация, внушения и пропаганда, здраве му кажи 😂😂😂 Това ли е ес? Към това ли се стремим 🤡
21:13 20.08.2026
73 Росомаха
До коментар #70 от "Васил":Възрастта не е порок. Всеки остарява, но не всеки става президент!
21:13 20.08.2026
74 Вече 4 години
21:14 20.08.2026
75 стоян георгиев
21:14 20.08.2026
76 Руснака е корав
21:15 20.08.2026