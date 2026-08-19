Руски самолет прелетя през българското въздушно пространство

Руски самолет е навлязъл в България откъм Черно море и се e отправил в посока запад.
От МВнР съобщиха, че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Тя е на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация.
Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, във връзка с пожарите в Сърбия. При подготовката на полета от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи в съответствие с установения ред.
От Министерство на транспорта също съобщиха за NOVA, че става дума за самолет за гасене на пожари. България е съдействала максимално бързо. Пожарите са в близост до българска територия и подобна реакция е напълно норманала, сочат още властите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #17, #31, #35, #41
22:57 19.08.2026
2 Не знаех..
22:57 19.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И нека соросоидното
22:57 19.08.2026
5 И Киев е Руски
22:57 19.08.2026
6 Тик-Ток
22:59 19.08.2026
7 оня с коня
Коментиран от #10, #22
22:59 19.08.2026
8 коко
23:03 19.08.2026
9 Браво
23:03 19.08.2026
10 Тик-Ток
До коментар #7 от "оня с коня":Самолета e минал над Безмер за да предаде координатите на Иран ,и Иран да ни отърват от тези бандити и пирати от сащ
23:05 19.08.2026
11 Ники
Коментиран от #51
23:05 19.08.2026
12 УдоМача
23:06 19.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И кво....?!
23:07 19.08.2026
15 Kaлпазанин
23:08 19.08.2026
16 Муньо НАТЮвеца е феса
23:09 19.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 На Русия винаги може да се разчита
23:10 19.08.2026
19 Само да попитам
Коментиран от #33
23:10 19.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Да живее България и СССР
23:13 19.08.2026
24 Би се
До коментар #17 от "Видьо Видев":В гъ 30
23:14 19.08.2026
25 Народ
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
23:15 19.08.2026
26 Рисофил
23:16 19.08.2026
27 Снимали са всички бази на НАТО!
Коментиран от #49
23:17 19.08.2026
28 az СВО Победа 81
23:20 19.08.2026
29 така кат шкембак войвода купи прескъпи
вместо противопожарни и хеликоптери самолети да гасят пожари
и никой от ес не им помага
Тя е на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация.
23:22 19.08.2026
30 стоян георгиев
23:23 19.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 az СВО Победа 81
Ама не почва, май не им стиска на родните кафявочумави, а?
🤣🤣🤣
23:26 19.08.2026
33 Саде да попитам!
До коментар #19 от "Само да попитам":Кои са тия персонажи -
,,Чамовата Талпа" и шефът ѝ ,,Муньо"...?!?!
23:27 19.08.2026
34 Сатана Z
23:27 19.08.2026
35 Ердоган
До коментар #1 от "Сандо":Тъкмо изчезна ковид, след като забраниха руzките самолети, а се пак ще ни пръскат
23:28 19.08.2026
36 az СВО Победа 81
За бая БГ неонацисти се задава Видовден.... 🤣🤣🤣
Коментиран от #45
23:30 19.08.2026
37 Ха сега де...
Коментиран от #43
23:30 19.08.2026
38 Идват
23:30 19.08.2026
39 Великата Руска Федерация
Слава на братушките!
Коментиран от #40, #46
23:30 19.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 не се плаши
До коментар #1 от "Сандо":смешарко
твоя мозък отдавна е
поръсен с молекули и облъчен с заблуди
23:37 19.08.2026
42 az СВО Победа 81
23:37 19.08.2026
43 абе, да
До коментар #37 от "Ха сега де...":Слагаш знак за равенство между американските самолети, които са превърнали територията ни в бащиния и които са тук, за да водят война срещу приятелска за нас страна, и руският самолет, който само е преминал през въздушното ни пространство с цел да помогне за потушаване на пожар, който застрашава и нас. Лудост щеше е да откажем руснаците да прелетят над нас, за да спасяват нас и сърбите. Схващаш ли каква е разликата - едните са дошри да ни въвлекат във война, която не е наша, и да ни направят мишена, а другите са преминали само за да ни помогнат?
23:39 19.08.2026
44 Тиква
23:40 19.08.2026
45 Копейкотрошач
До коментар #36 от "az СВО Победа 81":Една тесла ти стига.
23:40 19.08.2026
46 Вива
До коментар #39 от "Великата Руска Федерация":Лас Вегас
23:41 19.08.2026
47 123
Коментиран от #53
23:41 19.08.2026
48 Ами сега?
23:42 19.08.2026
49 Кво има да им снимат
До коментар #27 от "Снимали са всички бази на НАТО!":На тея бази на НАТО бре? То такъв позор са, че не са за снимка
23:42 19.08.2026
50 оня с коня
23:42 19.08.2026
51 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #11 от "Ники":😱 Американски самолети идват ако има нещо за бомбардиране. 🤑
23:44 19.08.2026
52 Мхм
23:44 19.08.2026
53 По трасето
До коментар #47 от "123":на пресъхналият Дунав. Много ли е важно? Маршута е публично достъпен.
23:45 19.08.2026