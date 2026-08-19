Руски самолет прелетя през българското въздушно пространство

Руски самолет е навлязъл в България откъм Черно море и се e отправил в посока запад.

От МВнР съобщиха, че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Тя е на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация.

Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, във връзка с пожарите в Сърбия. При подготовката на полета от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи в съответствие с установения ред.

От Министерство на транспорта също съобщиха за NOVA, че става дума за самолет за гасене на пожари. България е съдействала максимално бързо. Пожарите са в близост до българска територия и подобна реакция е напълно норманала, сочат още властите.