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Руски самолет прелетя през българското въздушно пространство

Руски самолет прелетя през българското въздушно пространство

19 Август, 2026 22:54 1 378 53

  • руски-
  • самолет-
  • българия-
  • въздушно пространство

Машината е изпратена, за да помогне на Сърбия в гасенето на пожари

Руски самолет прелетя през българското въздушно пространство - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски самолет е навлязъл в България откъм Черно море и се e отправил в посока запад.

От МВнР съобщиха, че полетът на машината, която се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Тя е на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация.

Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, във връзка с пожарите в Сърбия. При подготовката на полета от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи в съответствие с установения ред.

От Министерство на транспорта също съобщиха за NOVA, че става дума за самолет за гасене на пожари. България е съдействала максимално бързо. Пожарите са в близост до българска територия и подобна реакция е напълно норманала, сочат още властите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    34 11 Отговор
    Как може да го пуснат да лети над България?Нали може да ни поръси с диктаторски молекули и облъчи със здрав разум?

    Коментиран от #17, #31, #35, #41

    22:57 19.08.2026

  • 2 Не знаех..

    24 1 Отговор
    и се чудя защо съседите около нас месиха погачи и весело си пееха народни песни..

    22:57 19.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И нека соросоидното

    42 1 Отговор
    квичене започне сега!

    22:57 19.08.2026

  • 5 И Киев е Руски

    32 2 Отговор
    ГЕРБ ППДБ ние сме с памперси и имаме запазени студия в киииФското метро

    22:57 19.08.2026

  • 6 Тик-Ток

    37 4 Отговор
    Пак братята руски ще спасяват нещастните з@дници на цървулите ,а къде са нашите приятели и партньори от Сащ

    22:59 19.08.2026

  • 7 оня с коня

    9 26 Отговор
    А прелетял ли е самолета "за по-направо" над Оръжейните ни Заводи и други военни обекти правейки Снимки със съответната техника ей-тъй - "За спомен"?

    Коментиран от #10, #22

    22:59 19.08.2026

  • 8 коко

    6 2 Отговор
    Ние махахме на самолета от великата страна но Коцето се направи на разсеян.Ще го кажем на....

    23:03 19.08.2026

  • 9 Браво

    26 3 Отговор
    Браво на Радев.... иначе и България ще изгори....

    23:03 19.08.2026

  • 10 Тик-Ток

    29 4 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Самолета e минал над Безмер за да предаде координатите на Иран ,и Иран да ни отърват от тези бандити и пирати от сащ

    23:05 19.08.2026

  • 11 Ники

    29 2 Отговор
    Къде са краварските самолети с хуманитарна насоченост,да помагат за гасене на пожара?Пак Русите ги изпревариха!Що така се получава винаги?!

    Коментиран от #51

    23:05 19.08.2026

  • 12 УдоМача

    23 3 Отговор
    Дано дойдат още много руски самолети! :)))

    23:06 19.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И кво....?!

    6 7 Отговор
    Кой в правителството се наs ра...?!

    23:07 19.08.2026

  • 15 Kaлпазанин

    21 1 Отговор
    А сега очакваме реакция и критика от ЕС ,най вече от зелените либерасти ,глупавата кокошка калас урсулианската маймуна и магарето Мерц ,апропо те защо не помагат или по лесно е ,да горим и ние

    23:08 19.08.2026

  • 16 Муньо НАТЮвеца е феса

    10 5 Отговор
    Ей го де е отсреща СССР!

    23:09 19.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 На Русия винаги може да се разчита

    25 2 Отговор
    На НАТО никога. За справка Франция и Италия горяха като факел и от НАТО не си вдигнаха задниците даже. Даже и френската армия стоя и гледа как Франция гори

    23:10 19.08.2026

  • 19 Само да попитам

    5 8 Отговор
    Чамовата Талпа и шефът ѝ Муньо пpъцнaxа ли навътре?

    Коментиран от #33

    23:10 19.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Да живее България и СССР

    4 3 Отговор
    Вечна Дружба-Сър Пичук

    23:13 19.08.2026

  • 24 Би се

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Видьо Видев":

    В гъ 30

    23:14 19.08.2026

  • 25 Народ

    4 1 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    23:15 19.08.2026

  • 26 Рисофил

    6 2 Отговор
    Айдее братушките идват да ни отърват от натовските окупатори

    23:16 19.08.2026

  • 27 Снимали са всички бази на НАТО!

    5 13 Отговор
    Радев пак ни направи за срам пред цял свят!

    Коментиран от #49

    23:17 19.08.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    11 2 Отговор
    Вероятно още утре ще четем, че гаражната Надка, Ленче кремче, генерал гном, лама Мирчо, Тагаренко, Иво Инжев, сапунджи Денков, кодзиляка, Манол Пейков, хелоу кити Божанков, дядо памперс Запрянка или някой друг от неонацистите в БГ се е пръснал от яд.... 🤣🤣🤣🤣

    23:20 19.08.2026

  • 29 така кат шкембак войвода купи прескъпи

    4 2 Отговор
    фърчила с дългове
    вместо противопожарни и хеликоптери самолети да гасят пожари
    и никой от ес не им помага

    Тя е на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация.

    23:22 19.08.2026

  • 30 стоян георгиев

    1 5 Отговор
    Дали някой е очаквал друго? Фатмака за това ще строи завод за барът ама в шестак и тия дето са големи руски фенове ще продължат да бягат в белгия и германия.

    23:23 19.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Нека неонацисткият вой почне сега!

    Ама не почва, май не им стиска на родните кафявочумави, а?

    🤣🤣🤣

    23:26 19.08.2026

  • 33 Саде да попитам!

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Само да попитам":

    Кои са тия персонажи -
    ,,Чамовата Талпа" и шефът ѝ ,,Муньо"...?!?!

    23:27 19.08.2026

  • 34 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Оня нискочел полуидиот Мирчев ще получи запек следствие на прелитането на самолет с флага на Русия над територията.

    23:27 19.08.2026

  • 35 Ердоган

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Тъкмо изчезна ковид, след като забраниха руzките самолети, а се пак ще ни пръскат

    23:28 19.08.2026

  • 36 az СВО Победа 81

    2 3 Отговор
    Днес самолет, а утре .... дето се вика Народен съд 2!


    За бая БГ неонацисти се задава Видовден.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #45

    23:30 19.08.2026

  • 37 Ха сега де...

    2 2 Отговор
    Абе не знам с какъв характер е машината навлязла в българското въздушно пространство но за пореден път нашите управляващи показват, че са без характер при нарушаване на правилата както от изток, така и от запад. Американците обърнаха летищата ни на махленска седенка, а руснаците си летят над наша територия когато и както си поискат. Скоро и иранците могат да допълнят картинката, а нашите управници предварително се мъчат да ни заблуждават, че уж нямало никаква опасност. все едно, че ония си играят някакви онлайн коммпютърни игрички.

    Коментиран от #43

    23:30 19.08.2026

  • 38 Идват

    0 1 Отговор
    Да ви асвабадят. Посрещайте ги с хляб и сол.

    23:30 19.08.2026

  • 39 Великата Руска Федерация

    6 4 Отговор
    Е наш партньор.
    Слава на братушките!

    Коментиран от #40, #46

    23:30 19.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 не се плаши

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    смешарко
    твоя мозък отдавна е
    поръсен с молекули и облъчен с заблуди

    23:37 19.08.2026

  • 42 az СВО Победа 81

    4 2 Отговор
    След като угаси пожара в Сърбия, на връщане, самолетът щял да кацне в БГ, за да вземе родните неонацисти и да ги закара на Източния фронт, че те "милите" вече пета година се крият и не щат да помагат за спасението на евроатлантизЪма.... 🤣🤣🤣

    23:37 19.08.2026

  • 43 абе, да

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ха сега де...":

    Слагаш знак за равенство между американските самолети, които са превърнали територията ни в бащиния и които са тук, за да водят война срещу приятелска за нас страна, и руският самолет, който само е преминал през въздушното ни пространство с цел да помогне за потушаване на пожар, който застрашава и нас. Лудост щеше е да откажем руснаците да прелетят над нас, за да спасяват нас и сърбите. Схващаш ли каква е разликата - едните са дошри да ни въвлекат във война, която не е наша, и да ни направят мишена, а другите са преминали само за да ни помогнат?

    23:39 19.08.2026

  • 44 Тиква

    2 2 Отговор
    Браво на Русия,истински приятели, приятел се познава в труден момент.

    23:40 19.08.2026

  • 45 Копейкотрошач

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа 81":

    Една тесла ти стига.

    23:40 19.08.2026

  • 46 Вива

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Великата Руска Федерация":

    Лас Вегас

    23:41 19.08.2026

  • 47 123

    0 2 Отговор
    А над кои летища мина полетът му?

    Коментиран от #53

    23:41 19.08.2026

  • 48 Ами сега?

    0 0 Отговор
    Ябе у управата на таа държва има ли некой да е наред или секи си прави що си му е най угодно, а тъпаните да се опраят кой как може?

    23:42 19.08.2026

  • 49 Кво има да им снимат

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Снимали са всички бази на НАТО!":

    На тея бази на НАТО бре? То такъв позор са, че не са за снимка

    23:42 19.08.2026

  • 50 оня с коня

    0 1 Отговор
    Въпросът е ЗАЩО руският Самолет не мина през Румъния,а през България която Официално е обявена от Русия за "Вражеска държава"?А отговорът е до болка познат:"Не е луд който яде Зелника,а който му го дава".

    23:42 19.08.2026

  • 51 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ники":

    😱 Американски самолети идват ако има нещо за бомбардиране. 🤑

    23:44 19.08.2026

  • 52 Мхм

    0 1 Отговор
    Чакаме мирчев, нейнски, борисов (не е сигурно, щото гледа пес за руснак), поптодорова, инджев, иван костов през атанасов, асенчо от герб (опс от пп) и прочее да се изкажат. Сърбите получиха коридор за удар от НАТО, благодарение на иван костов. Това не се забравя...

    23:44 19.08.2026

  • 53 По трасето

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "123":

    на пресъхналият Дунав. Много ли е важно? Маршута е публично достъпен.

    23:45 19.08.2026

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