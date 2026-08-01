Италия затвори границите с Испания за месец заради Сеута

Считано от днес, Италия едностранно преустановява действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания за период от един месец.
Решението беше взето спешно от Комитета за анализ на имиграцията и сигурността на границите към италианското Министерство на вътрешните работи, предава информационна агенция ANSA.
Официален Рим аргументира радикалния ход с необходимостта от защита на националната сигурност и предотвратяване на рискове от вторична миграция. През последните 48 часа испанският анклав Сеута в Мароко бе залят от рекордна вълна, при която близо 60 000 души преминаха границата. Това принуди Мадрид да мобилизира армията.
Какво означава решението за пътниците?
Тъй като двете средиземноморски държави нямат обща сухопътна граница, рестрикциите ще се прилагат изцяло по море и въздух.
- Таргетиран контрол: Граничните власти на италианските летища и пристанища започват засилени проверки.
- Граждани на ЕС: Пътуващите с европейски паспорти няма да бъдат спирани или бавени умишлено, уверява премиерът Джорджа Мелони.
- Граждани на трети страни: Извънредният филтър е насочен изрично към граждани извън ЕС, пристигащи от Испания, с цел проверка на редовността на документите им.
Премиерът на Италия Джорджа Мелони написа в социалната мрежа X, че това е „извънредна мярка за гарантиране на вътрешния ред, която ще остане в сила само колкото е необходимо, без да вреди на летния туристически поток“. Същевременно Италия и Франция координираха действията си и затягат контрола по общата си сухопътна граница.
Остра дипломатическа война между Рим и Мадрид
Решението на италианските власти предизвика незабавен политически трус в Брюксел и открит конфликт между двете столици. Испанският премиер Педро Санчес реагира остро в социалните мрежи, заявявайки, че „солидарността и емпатията може да са въпрос на избор, но спазването на европейските договори е задължително“. Мадрид официално извика италианския посланик в знак на протест.
Според данни на испанското Вътрешно министерство, цитирани от Ройтерс, ситуацията в Сеута вече е под контрол. Над 48 000 от преминалите мигранти вече са върнати обратно в Мароко след бързи споразумения с Рабат. Поради тази причина испанското правителство определя действията на Рим като „политическа демагогия за вътрешна консумация“.
Въпреки критиките от Мадрид, позицията на Италия получи неочаквана подкрепа в Северна Европа. Вътрешните министри на Финландия, Дания и Нидерландия се застъпиха за правото на Рим да защити границите си. Те посочиха, че Испания е допуснала сериозен пропуск в опазването на външната граница на Шенгенското пространство. Очаква се извънредните проверки по италианските летища да продължат минимум до края на август 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:48 01.08.2026
2 Пич
Испания се управлява от извънредни малоумнци и некадърници!!!
Коментиран от #12, #13
10:49 01.08.2026
3 а тукашната калинка мълчи и не знае кво
10:50 01.08.2026
4 Реалист
10:50 01.08.2026
5 Евгени от Алфапласт
10:51 01.08.2026
6 Бесен - Язовец
10:51 01.08.2026
7 От десетилетия слушаме
10:53 01.08.2026
8 Мдаааа
Само така
10:53 01.08.2026
9 Обективен
Дано и с еврото стане така.
10:56 01.08.2026
10 Рефюджийс,
10:57 01.08.2026
11 Римска свещ
10:59 01.08.2026
12 Ще има и още
До коментар #2 от "Пич":Това важи не само за Испания. Всъщност ще ми се да посоча за кого не важи.....но не намирам пример в ЕС.
Също така не чух нито един призив за помощ и съдействие от страна на "европейското семейство".
11:11 01.08.2026
13 Давид
До коментар #2 от "Пич":А Италия от наркозависима метреса ;)
11:12 01.08.2026
14 Анонимен
11:18 01.08.2026
15 Соваж бейби
Коментиран от #20
11:22 01.08.2026
16 Анонимен
Коментиран от #19
11:22 01.08.2026
17 география
11:39 01.08.2026
18 ,,,,,,,
11:42 01.08.2026
19 Европа
До коментар #16 от "Анонимен":прие американкото ноу хау ту стане богата страна за привличане на европейци и покрай образовани източно европейци приемат и араби и африканци.
11:43 01.08.2026
20 до15
До коментар #15 от "Соваж бейби":Никакво затваряне на граници няма да спаси никого, граници лесно се минават нелегално, само масово връщане по родните места ще помогне, така ще се охладят и страстите на тези дето плащат масовата миграция, като връщаш мигрантите са си хвърлени пари на вятъра.
Коментиран от #21
11:45 01.08.2026
21 Соваж бейби
До коментар #20 от "до15":Трябва да се забрани,да започват да изселват мигрантите по етапно мисля че това е началото с този конфликт в Испания. Европа трябва да стане с виза като Америка не става иначе пълно е с всякакви не са само араби и африканци има голям приток и на азиатци в Франция наблюдавам и голяма част индиици не ми харесва .
11:51 01.08.2026
22 А50
12:00 01.08.2026
23 не страхуй
Коментиран от #27
12:03 01.08.2026
24 Няма ЕС, няма Шенген
12:10 01.08.2026
25 Сеньора Мелони
Надявам се Испания да не променя тежина за европейски граждани, понеже ми предстои пътуване до Испания.
12:11 01.08.2026
26 За какъв ЕС въобще говорим
12:12 01.08.2026
27 Соваж бейби
До коментар #23 от "не страхуй":Ще ги измислят и родените тук не бери грижа ,родителите им ако са мигранти детето само родено на европейска земя може да не се зачита .Имам усещането за голяма смяна в законите скоро.Просто и трябват колеги на Мелони от Европа с еднакви идеи за мигрантите и само гледай какво става ако си помогне цяла Европа взаимно се изгонят натрапниците.
12:13 01.08.2026
28 Сандо
Коментиран от #31
12:14 01.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Айде шенген?
12:40 01.08.2026
31 Боко Престъпникът
До коментар #28 от "Сандо":Само за протокола, аз тоя Шенген не го познавам!
12:43 01.08.2026