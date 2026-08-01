Италия затвори границите с Испания за месец заради Сеута

Считано от днес, Италия едностранно преустановява действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания за период от един месец.

Решението беше взето спешно от Комитета за анализ на имиграцията и сигурността на границите към италианското Министерство на вътрешните работи, предава информационна агенция ANSA.

Официален Рим аргументира радикалния ход с необходимостта от защита на националната сигурност и предотвратяване на рискове от вторична миграция. През последните 48 часа испанският анклав Сеута в Мароко бе залят от рекордна вълна, при която близо 60 000 души преминаха границата. Това принуди Мадрид да мобилизира армията.

Какво означава решението за пътниците?

Тъй като двете средиземноморски държави нямат обща сухопътна граница, рестрикциите ще се прилагат изцяло по море и въздух.

Таргетиран контрол: Граничните власти на италианските летища и пристанища започват засилени проверки.

Граничните власти на италианските летища и пристанища започват засилени проверки. Граждани на ЕС: Пътуващите с европейски паспорти няма да бъдат спирани или бавени умишлено, уверява премиерът Джорджа Мелони.

Пътуващите с европейски паспорти няма да бъдат спирани или бавени умишлено, уверява премиерът Джорджа Мелони. Граждани на трети страни: Извънредният филтър е насочен изрично към граждани извън ЕС, пристигащи от Испания, с цел проверка на редовността на документите им.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони написа в социалната мрежа X, че това е „извънредна мярка за гарантиране на вътрешния ред, която ще остане в сила само колкото е необходимо, без да вреди на летния туристически поток“. Същевременно Италия и Франция координираха действията си и затягат контрола по общата си сухопътна граница.

Остра дипломатическа война между Рим и Мадрид

Решението на италианските власти предизвика незабавен политически трус в Брюксел и открит конфликт между двете столици. Испанският премиер Педро Санчес реагира остро в социалните мрежи, заявявайки, че „солидарността и емпатията може да са въпрос на избор, но спазването на европейските договори е задължително“. Мадрид официално извика италианския посланик в знак на протест.

Според данни на испанското Вътрешно министерство, цитирани от Ройтерс, ситуацията в Сеута вече е под контрол. Над 48 000 от преминалите мигранти вече са върнати обратно в Мароко след бързи споразумения с Рабат. Поради тази причина испанското правителство определя действията на Рим като „политическа демагогия за вътрешна консумация“.

Въпреки критиките от Мадрид, позицията на Италия получи неочаквана подкрепа в Северна Европа. Вътрешните министри на Финландия, Дания и Нидерландия се застъпиха за правото на Рим да защити границите си. Те посочиха, че Испания е допуснала сериозен пропуск в опазването на външната граница на Шенгенското пространство. Очаква се извънредните проверки по италианските летища да продължат минимум до края на август 2026 г.