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Италия затвори границите с Испания за месец заради Сеута

Италия затвори границите с Испания за месец заради Сеута

1 Август, 2026 10:40, обновена 1 Август, 2026 10:45 1 222 31

  • италия-
  • испания-
  • шенген-
  • граници-
  • сеута

Рим въведе целенасочени проверки по летища и пристанища, Мадрид обвини правителството на Мелони в липса на солидарност

Италия затвори границите с Испания за месец заради Сеута - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Считано от днес, Италия едностранно преустановява действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания за период от един месец.

Решението беше взето спешно от Комитета за анализ на имиграцията и сигурността на границите към италианското Министерство на вътрешните работи, предава информационна агенция ANSA.

Официален Рим аргументира радикалния ход с необходимостта от защита на националната сигурност и предотвратяване на рискове от вторична миграция. През последните 48 часа испанският анклав Сеута в Мароко бе залят от рекордна вълна, при която близо 60 000 души преминаха границата. Това принуди Мадрид да мобилизира армията.

Какво означава решението за пътниците?

Тъй като двете средиземноморски държави нямат обща сухопътна граница, рестрикциите ще се прилагат изцяло по море и въздух.

  • Таргетиран контрол: Граничните власти на италианските летища и пристанища започват засилени проверки.
  • Граждани на ЕС: Пътуващите с европейски паспорти няма да бъдат спирани или бавени умишлено, уверява премиерът Джорджа Мелони.
  • Граждани на трети страни: Извънредният филтър е насочен изрично към граждани извън ЕС, пристигащи от Испания, с цел проверка на редовността на документите им.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони написа в социалната мрежа X, че това е „извънредна мярка за гарантиране на вътрешния ред, която ще остане в сила само колкото е необходимо, без да вреди на летния туристически поток“. Същевременно Италия и Франция координираха действията си и затягат контрола по общата си сухопътна граница.

Остра дипломатическа война между Рим и Мадрид

Решението на италианските власти предизвика незабавен политически трус в Брюксел и открит конфликт между двете столици. Испанският премиер Педро Санчес реагира остро в социалните мрежи, заявявайки, че „солидарността и емпатията може да са въпрос на избор, но спазването на европейските договори е задължително“. Мадрид официално извика италианския посланик в знак на протест.

Според данни на испанското Вътрешно министерство, цитирани от Ройтерс, ситуацията в Сеута вече е под контрол. Над 48 000 от преминалите мигранти вече са върнати обратно в Мароко след бързи споразумения с Рабат. Поради тази причина испанското правителство определя действията на Рим като „политическа демагогия за вътрешна консумация“.

Въпреки критиките от Мадрид, позицията на Италия получи неочаквана подкрепа в Северна Европа. Вътрешните министри на Финландия, Дания и Нидерландия се застъпиха за правото на Рим да защити границите си. Те посочиха, че Испания е допуснала сериозен пропуск в опазването на външната граница на Шенгенското пространство. Очаква се извънредните проверки по италианските летища да продължат минимум до края на август 2026 г.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 13 Отговор
    Мелони се включи в удара на Тръмп срещу Испания.

    10:48 01.08.2026

  • 2 Пич

    20 9 Отговор
    Само така!!!
    Испания се управлява от извънредни малоумнци и некадърници!!!

    Коментиран от #12, #13

    10:49 01.08.2026

  • 3 а тукашната калинка мълчи и не знае кво

    17 2 Отговор
    Вътрешните министри на Финландия, Дания и Нидерландия се застъпиха за правото на Рим да защити границите си

    10:50 01.08.2026

  • 4 Реалист

    22 0 Отговор
    Този сороски съюз е абс. пародия

    10:50 01.08.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор
    Мелони, любовта на живота ми!🤣

    10:51 01.08.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    20 2 Отговор
    Петата колона на Сорос от Брюксел и ФАЩ мести населението от Северна Африка в Европа.

    10:51 01.08.2026

  • 7 От десетилетия слушаме

    22 1 Отговор
    Ама как така...? А къде е "общият европейски дом"... А къде са "европейските ценности"....А къде е "равенството пред закона".... и куп още приказки на които вярват замо балчовците??????

    10:53 01.08.2026

  • 8 Мдаааа

    5 1 Отговор
    БРАВАКИС !!!
    Само така

    10:53 01.08.2026

  • 9 Обективен

    20 1 Отговор
    Тъкмо влязохме в Шенген ,и той започна да се разпада
    Дано и с еврото стане така.

    10:56 01.08.2026

  • 10 Рефюджийс,

    7 0 Отговор
    уелкъм? Нещо?🤔

    10:57 01.08.2026

  • 11 Римска свещ

    5 0 Отговор
    Въздушната граница са я затворили, за да не влиза пушек от пожарите, а морската - заради пирати.

    10:59 01.08.2026

  • 12 Ще има и още

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Това важи не само за Испания. Всъщност ще ми се да посоча за кого не важи.....но не намирам пример в ЕС.
    Също така не чух нито един призив за помощ и съдействие от страна на "европейското семейство".

    11:11 01.08.2026

  • 13 Давид

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    А Италия от наркозависима метреса ;)

    11:12 01.08.2026

  • 14 Анонимен

    11 0 Отговор
    Хем си длъжен да спазваш европейските закони за мигрантите, хем пак ти да си виновен, защото ги спазваш. Пращайте ги на меркел и урсула!

    11:18 01.08.2026

  • 15 Соваж бейби

    8 4 Отговор
    За първи път Мелони да яхне метлата най после се събуди забрави защо бе избрана .Дано я последва цяла Европа и до година с Марин или Джордан.Да затварят границите с Испания няма да ми липсват като цяло в Испания е наводнено с много житан които идват лятото в Франция и са ми неприятни ,самото испанско население е много малка част чисити европейци.

    Коментиран от #20

    11:22 01.08.2026

  • 16 Анонимен

    10 1 Отговор
    Толкова е просто, Европа ако искаше да се спаси, просто трябва да спре да приема мигранти от какъвто и да е вид. Ако намериш начин да влезеш в страната и да се установиш, тоест, работа жилище и т.н. ок. Иначе марш обратно.

    Коментиран от #19

    11:22 01.08.2026

  • 17 география

    9 0 Отговор
    От заглавието разбрах най-сетне, че между Испания и Италия има граница и то затворена.

    11:39 01.08.2026

  • 18 ,,,,,,,

    10 1 Отговор
    Когато не слушкаш така става, краваря е гаден и отмъстителен и не прощава, но тоя път нещо не им се получиха добре нещата, да нахлуваш от Африка в Африка дори на испанска територия в Африка са си метнати пари на вятъра, много малък брой от тези хора ще стигнат до европата. Също нищо не чувам от"солидарна европа" за помощ на Испания, а чуваме за затваряне ма шенген и граници, това ли е европейската помощ.

    11:42 01.08.2026

  • 19 Европа

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    прие американкото ноу хау ту стане богата страна за привличане на европейци и покрай образовани източно европейци приемат и араби и африканци.

    11:43 01.08.2026

  • 20 до15

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соваж бейби":

    Никакво затваряне на граници няма да спаси никого, граници лесно се минават нелегално, само масово връщане по родните места ще помогне, така ще се охладят и страстите на тези дето плащат масовата миграция, като връщаш мигрантите са си хвърлени пари на вятъра.

    Коментиран от #21

    11:45 01.08.2026

  • 21 Соваж бейби

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "до15":

    Трябва да се забрани,да започват да изселват мигрантите по етапно мисля че това е началото с този конфликт в Испания. Европа трябва да стане с виза като Америка не става иначе пълно е с всякакви не са само араби и африканци има голям приток и на азиатци в Франция наблюдавам и голяма част индиици не ми харесва .

    11:51 01.08.2026

  • 22 А50

    8 0 Отговор
    Евреите си го връщат на Испания, защото испанците не подкрепиха агресията срещу Иран. За това не се и чудете защо са тук сащките самолети. Кой знае как са заплашвали и нас

    12:00 01.08.2026

  • 23 не страхуй

    1 2 Отговор
    Мелони, и без тези 50 000 "инженери и доктори" в Европа има десетки милиони така наречените граждани с паспорти,вече са легални, родени са тук..те са опасни..защото уж били интегрирани..а всички знаят един терорист само кагото е убит не е опасен..Но "Късно е, либе, за китка"...купувайте шалвари, фесове, забрадки, бурки..сега е момента..така ще запазите живота си и на своите деца..макар че и това е съмнително..

    Коментиран от #27

    12:03 01.08.2026

  • 24 Няма ЕС, няма Шенген

    2 0 Отговор
    Има само граници и олигофрени в ЕК

    12:10 01.08.2026

  • 25 Сеньора Мелони

    1 0 Отговор
    не си играе на дребно!

    Надявам се Испания да не променя тежина за европейски граждани, понеже ми предстои пътуване до Испания.

    12:11 01.08.2026

  • 26 За какъв ЕС въобще говорим

    3 0 Отговор
    Щом всяка държава в случая Италия може едностранно да преустанови действието на Шенгенското споразумение.... а нашите олигофрени в МС ни говорят за споразумения и пръдни

    12:12 01.08.2026

  • 27 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "не страхуй":

    Ще ги измислят и родените тук не бери грижа ,родителите им ако са мигранти детето само родено на европейска земя може да не се зачита .Имам усещането за голяма смяна в законите скоро.Просто и трябват колеги на Мелони от Европа с еднакви идеи за мигрантите и само гледай какво става ако си помогне цяла Европа взаимно се изгонят натрапниците.

    12:13 01.08.2026

  • 28 Сандо

    3 0 Отговор
    Дано в този момент бетонните евроатлантически глави разберат каква огромна грешка направиха като ни наблъскаха в тоя Шенген.

    Коментиран от #31

    12:14 01.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Айде шенген?

    2 0 Отговор
    Ураааа, нали? А сега като дойдат и тука 50 милиона да ни прегазят, ще видите вие "шенген"!!!

    12:40 01.08.2026

  • 31 Боко Престъпникът

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сандо":

    Само за протокола, аз тоя Шенген не го познавам!

    12:43 01.08.2026

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