Украйна е ударила петролна рафинерия и авиобаза в Саратовска област

Украинските сили са атакували петролна рафинерия в югозападната руска Саратовска област, както и военновъздушната база "Енгелс" в същия регион, съобщи украинското военно командване, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
В изявлението на Генералния щаб се посочва, че ударите са предизвикали пожари и на двата обекта.
Украинските сили са нанесли удар и по склад за петрол в западната Калужка област.
Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщи по-рано днес в Телеграм губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от Франс прес.
„В резултат на атаката с вражески дронове двама души бяха убити. Изказвам съболезнования на семейството и близките. Те ще получат цялата необходима помощ“, написа губернаторът, без да дава повече подробности.
Поради продължаващите руски удари върху украинска територия, Украйна засилва атаките срещу цивилни обекти в Русия и на окупираните територии, като през последните седмици нанася удари срещу рафинерии и горивни депа, складове на гиганта за електронна търговия "Уайлдберис" и товарни кораби в морето.
Руското министерство на отбраната съобщи в Макс, че е унищожило 635 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над Кримския полуостров, който Москва е обявила за анексиран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ужас
Коментиран от #2, #8, #10
11:36 02.08.2026
2 В В П
До коментар #1 от "ужас":Аз съм либерал и западните ми господари не ми позволяват да спечеля войната, която съм нарекъл СВО, за да не ги разсърдя.
В В Путин
Коментиран от #54
11:37 02.08.2026
3 Ами
Коментиран от #51
11:37 02.08.2026
4 Европеец
11:37 02.08.2026
5 Kaлпазанин
11:37 02.08.2026
6 двама
11:38 02.08.2026
7 Пич
Това казва всичко за укрофашистите!!!
Коментиран от #12
11:38 02.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 матю хари
До коментар #1 от "ужас":Русийката я варят като жаба. Украйна ще я изтощи, а НАТО ще я довърши.
Коментиран от #14, #31
11:39 02.08.2026
11 Напишете
11:40 02.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Овчар
Коментиран от #28
11:43 02.08.2026
17 Гръцко
11:43 02.08.2026
18 Швейк
Коментиран от #21
11:44 02.08.2026
19 У-крайна удря, пък я разцепиха от удари.
11:44 02.08.2026
20 Механик
Коментиран от #23
11:45 02.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Механик
11:46 02.08.2026
25 Дядо Поп
До коментар #21 от "Къде си ве, луд?":Чадо , по-добре не се обаждай от коневръза
Коментиран от #29
11:47 02.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 стоян георгиев
11:48 02.08.2026
28 Соломон
До коментар #16 от "Овчар":Къде ги тия бойни кораби че и около Крим.
Коментиран от #30, #32, #33
11:48 02.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пилотът Гошу
До коментар #10 от "матю хари":Е колко още? Нали свършиха ракетите още лятото на 2022.. Доколкото разбирам, от тогава до днес нятат лопати и перални.
11:49 02.08.2026
32 Механик
До коментар #28 от "Соломон":Колегата се майтапи.При крайцера Москва са.
Коментиран от #35
11:50 02.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 батСали
Като гледам вече нямат работещо черноморско пристанище. Доставките по море секнаха.
Вече почти не им останаха бензиностанций и заводи!
Укрия вече е пълна леш.
И тия "бодри" новини като тази няма да спасят бандеровците.
Работата отива на колапс
Коментиран от #38, #49
11:50 02.08.2026
35 Механик
До коментар #32 от "Механик":Ма тя Украйна умряла ма!
11:51 02.08.2026
36 млат еврас
Коментиран от #43
11:51 02.08.2026
37 Няма край
11:51 02.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Някой
11:52 02.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Укрожоп
11:53 02.08.2026
42 Киев за три дни
11:53 02.08.2026
43 млад русорас
До коментар #36 от "млат еврас":довечера ще има пак бангаранга в мацква хихихи
Коментиран от #46, #52
11:54 02.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Минувач
11:54 02.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мъката на укротролея край няма
11:55 02.08.2026
49 Соломон
До коментар #34 от "батСали":Вероятно имаш в предвид Русия и нейния черноморски флот. Чийто щаб избяга от Севастопол,а корабите каквото е останало от тях. Се въртят край бреговете на Грузия. Канала на Дон и Таганрок е затворен,Азовско море задръстено със скраб. А от Таман пушека е стигнал до Турция която е на 350 км
11:56 02.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 хех
До коментар #3 от "Ами":Защото 99% от една война е дипломация и създаване на съюзници, но кухите ви чугунени картуни така и не го проумяха.
11:57 02.08.2026
52 голем смех
До коментар #43 от "млад русорас":След гърмежа снощи в Москва бункерното нищожество отпраши към Магадан.
11:57 02.08.2026
53 az СВО Победа 81
1. Атакуващите украински БПЛА не са достигнали авиобазата в Енгелс. Ударили са многоетажна жилищна сграда по пътя си в града. ИмУбити са двама цивилни граждани има и ранени. Сградата се обследва конструктивно.
2. НПЗ в Саратов е атзкуван вече 15 пъти. Киев разптостранява видео от горящия НПЗ. Вероятно кадрите са стари от някой от предходните, по-успешни удари. От Москва не са потвърфили, че НПЗ отноео е стансл обект на атака...
Коментиран от #58, #66
11:57 02.08.2026
54 Киев за три дни
До коментар #2 от "В В П":Путин настъпи мотиката! Зеленски ще му види сметката!
11:57 02.08.2026
55 Смъркача
11:57 02.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 цецо хераковски
11:59 02.08.2026
58 Крайцера Москва
До коментар #53 от "az СВО Победа 81":Чакай Москва БФС потвърди,че бъхтят Русийката.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #74
12:01 02.08.2026
59 Инна
Според Миършаймер блокадата е причинила непоправими щети на украинската икономика, тъй като приблизително седемдесет процента от целия украински износ е преминавал през Одеса преди конфликта.
„Русия е блокирала черноморския пристанищен комплекс на Одеса и всички украински черноморски пристанища. Това на практика означава, че Украйна сега се е превърнала в страна без излаз на море. Това е бедствие за Украйна. В края на краищата, преди конфликта приблизително седемдесет процента от целия украински износ е преминавал през Одеса. Това са потресаващи цифри“, отбеляза той.
12:01 02.08.2026
60 млад русорас
12:02 02.08.2026
61 русотролея
12:04 02.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Механик
Коментиран от #80
12:05 02.08.2026
64 Пламен
12:05 02.08.2026
65 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
12:05 02.08.2026
66 Механик
До коментар #53 от "az СВО Победа 81":Колега държи ли простата,че моята вече пуска и фърга маслото?
12:08 02.08.2026
67 Русожоп
12:08 02.08.2026
68 Мъката на русотролея край няма
12:10 02.08.2026
69 Механик
12:10 02.08.2026
70 Дясната ръчичка
До коментар #9 от "БУК":Тоя па! Как ме е кръстил....
12:11 02.08.2026
71 Ние
12:11 02.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 уж Русия удря, а пък разцепиха от удари
12:13 02.08.2026
74 абе льольо
До коментар #58 от "Крайцера Москва":"Чакай Москва БФС потвърди,че бъхтят Русийката.", ко туй БФС? Нещо, като Български футболен съюз? Ако си имал предвид "Формация студио балкантон" или тяхното ФСБ, е не си успял!
12:15 02.08.2026
75 Иван 1
12:19 02.08.2026
76 удри
12:21 02.08.2026
77 Отец Онодйи
До коментар #72 от "Путин":Защо?, така си по секси.
12:21 02.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #82
12:55 02.08.2026
82 тиквенсониада
До коментар #81 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Като американетата в Афганистан и Виетнам ли ?
13:03 02.08.2026