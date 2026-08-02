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Украйна е ударила петролна рафинерия и авиобаза в Саратовска област
  Тема: Украйна

Украйна е ударила петролна рафинерия и авиобаза в Саратовска област

2 Август, 2026 11:34 1 310 82

  • украйна-
  • саратовска област-
  • русия-
  • война-
  • енгелс

В изявлението на Генералния щаб се посочва, че ударите са предизвикали пожари и на двата обекта

Украйна е ударила петролна рафинерия и авиобаза в Саратовска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са атакували петролна рафинерия в югозападната руска Саратовска област, както и военновъздушната база "Енгелс" в същия регион, съобщи украинското военно командване, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

В изявлението на Генералния щаб се посочва, че ударите са предизвикали пожари и на двата обекта.

Още новини от Украйна

Украинските сили са нанесли удар и по склад за петрол в западната Калужка област.

Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщи по-рано днес в Телеграм губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от Франс прес.

„В резултат на атаката с вражески дронове двама души бяха убити. Изказвам съболезнования на семейството и близките. Те ще получат цялата необходима помощ“, написа губернаторът, без да дава повече подробности.

Поради продължаващите руски удари върху украинска територия, Украйна засилва атаките срещу цивилни обекти в Русия и на окупираните територии, като през последните седмици нанася удари срещу рафинерии и горивни депа, складове на гиганта за електронна търговия "Уайлдберис" и товарни кораби в морето.

Руското министерство на отбраната съобщи в Макс, че е унищожило 635 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над Кримския полуостров, който Москва е обявила за анексиран.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ужас

    22 34 Отговор
    Тъпите рашки още държат стратегическите си бомбардировачи на открито, защото имали договор със Запада, който ги бомби в момента. Смях на квадрат.

    Коментиран от #2, #8, #10

    11:36 02.08.2026

  • 2 В В П

    13 24 Отговор

    До коментар #1 от "ужас":

    Аз съм либерал и западните ми господари не ми позволяват да спечеля войната, която съм нарекъл СВО, за да не ги разсърдя.

    В В Путин

    Коментиран от #54

    11:37 02.08.2026

  • 3 Ами

    34 19 Отговор
    след като укристан побеждава , зеленият шмъркач защо продължава да обикаля света и да проси денонощно?!

    Коментиран от #51

    11:37 02.08.2026

  • 4 Европеец

    8 6 Отговор
    Без коментар..,

    11:37 02.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    27 18 Отговор
    Стигнахв ли Владивосток ,да не влязат по инерция в Северна Корея ,как са цените на петрола ,Германия запълни ли си хранилищата с газ,ще има ли всеки месец прсйд в Европа или само една н път годишно ,

    11:37 02.08.2026

  • 6 двама

    5 10 Отговор
    не е ли крайно време а нещо по-така ...

    11:38 02.08.2026

  • 7 Пич

    27 17 Отговор
    "Украйна засили атаките срещу цивилни обекти"!!!
    Това казва всичко за укрофашистите!!!

    Коментиран от #12

    11:38 02.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 матю хари

    18 28 Отговор

    До коментар #1 от "ужас":

    Русийката я варят като жаба. Украйна ще я изтощи, а НАТО ще я довърши.

    Коментиран от #14, #31

    11:39 02.08.2026

  • 11 Напишете

    20 10 Отговор
    нещо и за взривовете в Украйна! И там е имало фоерверки и то много и като че те сами са си ги предизвикали...

    11:40 02.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Овчар

    15 14 Отговор
    От гугъл мапс се вижда ясно че около Крим има няколко бойни руски кораба които чакат едно обаждане и пак ще има умрели невинни украински войничета..!

    Коментиран от #28

    11:43 02.08.2026

  • 17 Гръцко

    19 13 Отговор
    Два пожара и нищо,иначе факти ореваха ефира че имало два пожара,а не казват кво става на фронта,че вече 3 милиона укровчета са при бандерчо

    11:43 02.08.2026

  • 18 Швейк

    19 18 Отговор
    Колелото на Историята се върти и ще се върти до окончателния край на фашистката империя на Путин

    Коментиран от #21

    11:44 02.08.2026

  • 19 У-крайна удря, пък я разцепиха от удари.

    15 14 Отговор
    Как става това, не знам!

    11:44 02.08.2026

  • 20 Механик

    14 19 Отговор
    Благи вести.Не им увряха кривите глави на рашките,че ще ги бият като шкембе у дувар.

    Коментиран от #23

    11:45 02.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Механик

    12 10 Отговор
    Ма тя Украйна умряла ма!

    11:46 02.08.2026

  • 25 Дядо Поп

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Къде си ве, луд?":

    Чадо , по-добре не се обаждай от коневръза

    Коментиран от #29

    11:47 02.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 стоян георгиев

    17 8 Отговор
    Тази статия по-скоро прилича на статиите, в които няма нищо вярно.

    11:48 02.08.2026

  • 28 Соломон

    12 7 Отговор

    До коментар #16 от "Овчар":

    Къде ги тия бойни кораби че и около Крим.

    Коментиран от #30, #32, #33

    11:48 02.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пилотът Гошу

    13 6 Отговор

    До коментар #10 от "матю хари":

    Е колко още? Нали свършиха ракетите още лятото на 2022.. Доколкото разбирам, от тогава до днес нятат лопати и перални.

    11:49 02.08.2026

  • 32 Механик

    10 10 Отговор

    До коментар #28 от "Соломон":

    Колегата се майтапи.При крайцера Москва са.

    Коментиран от #35

    11:50 02.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 батСали

    19 12 Отговор
    Довечера по руските "Вести недели" ше видим какво е ударила.
    Като гледам вече нямат работещо черноморско пристанище. Доставките по море секнаха.
    Вече почти не им останаха бензиностанций и заводи!
    Укрия вече е пълна леш.
    И тия "бодри" новини като тази няма да спасят бандеровците.
    Работата отива на колапс

    Коментиран от #38, #49

    11:50 02.08.2026

  • 35 Механик

    13 7 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Ма тя Украйна умряла ма!

    11:51 02.08.2026

  • 36 млат еврас

    15 9 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    Коментиран от #43

    11:51 02.08.2026

  • 37 Няма край

    14 10 Отговор
    Мъката на смъркача отупват всяка нощ като брашнен чувал …

    11:51 02.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    16 10 Отговор
    За авиобазата - сигурно не е я е ударила. Руснаците се научиха да си ги пазят. Укрите, обаче, специализираха по удари на цивилни автобуси и автомобили.

    11:52 02.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Укрожоп

    12 9 Отговор
    Узряха ли "Орехите", че ако започнат да валят и киевското метро няма да ни спаси.

    11:53 02.08.2026

  • 42 Киев за три дни

    10 13 Отговор
    Путин настъпи мотиката! Зеленски ще му види сметката!

    11:53 02.08.2026

  • 43 млад русорас

    11 11 Отговор

    До коментар #36 от "млат еврас":

    довечера ще има пак бангаранга в мацква хихихи

    Коментиран от #46, #52

    11:54 02.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Минувач

    8 8 Отговор
    Мъката урконацистка край няма , занулиха ги за две три нощи

    11:54 02.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мъката на укротролея край няма

    8 9 Отговор
    Мъката на укротролея край няма.

    11:55 02.08.2026

  • 49 Соломон

    10 9 Отговор

    До коментар #34 от "батСали":

    Вероятно имаш в предвид Русия и нейния черноморски флот. Чийто щаб избяга от Севастопол,а корабите каквото е останало от тях. Се въртят край бреговете на Грузия. Канала на Дон и Таганрок е затворен,Азовско море задръстено със скраб. А от Таман пушека е стигнал до Турция която е на 350 км

    11:56 02.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 хех

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Защото 99% от една война е дипломация и създаване на съюзници, но кухите ви чугунени картуни така и не го проумяха.

    11:57 02.08.2026

  • 52 голем смех

    12 9 Отговор

    До коментар #43 от "млад русорас":

    След гърмежа снощи в Москва бункерното нищожество отпраши към Магадан.

    11:57 02.08.2026

  • 53 az СВО Победа 81

    15 8 Отговор
    Накратко:

    1. Атакуващите украински БПЛА не са достигнали авиобазата в Енгелс. Ударили са многоетажна жилищна сграда по пътя си в града. ИмУбити са двама цивилни граждани има и ранени. Сградата се обследва конструктивно.

    2. НПЗ в Саратов е атзкуван вече 15 пъти. Киев разптостранява видео от горящия НПЗ. Вероятно кадрите са стари от някой от предходните, по-успешни удари. От Москва не са потвърфили, че НПЗ отноео е стансл обект на атака...

    Коментиран от #58, #66

    11:57 02.08.2026

  • 54 Киев за три дни

    12 10 Отговор

    До коментар #2 от "В В П":

    Путин настъпи мотиката! Зеленски ще му види сметката!

    11:57 02.08.2026

  • 55 Смъркача

    7 7 Отговор
    Брашненият чувал на русите … смазаха му канчето от бой !

    11:57 02.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 цецо хераковски

    2 6 Отговор
    снимката е менте

    11:59 02.08.2026

  • 58 Крайцера Москва

    8 5 Отговор

    До коментар #53 от "az СВО Победа 81":

    Чакай Москва БФС потвърди,че бъхтят Русийката.
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #74

    12:01 02.08.2026

  • 59 Инна

    14 10 Отговор
    Професорът Джон Миършаймер от Чикагския университет заяви, че блокадата на черноморските пристанища от страна на Русия ще има катастрофални последици за Украйна.

    Според Миършаймер блокадата е причинила непоправими щети на украинската икономика, тъй като приблизително седемдесет процента от целия украински износ е преминавал през Одеса преди конфликта.
    „Русия е блокирала черноморския пристанищен комплекс на Одеса и всички украински черноморски пристанища. Това на практика означава, че Украйна сега се е превърнала в страна без излаз на море. Това е бедствие за Украйна. В края на краищата, преди конфликта приблизително седемдесет процента от целия украински износ е преминавал през Одеса. Това са потресаващи цифри“, отбеляза той.

    12:01 02.08.2026

  • 60 млад русорас

    11 4 Отговор
    другаре, пак ще умираме по окопите за тоя дето духа хихихи

    12:02 02.08.2026

  • 61 русотролея

    9 3 Отговор
    няма край мъката на русотролея😅😅😅

    12:04 02.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Механик

    7 5 Отговор
    Ма тя Русия умряла ма

    Коментиран от #80

    12:05 02.08.2026

  • 64 Пламен

    8 6 Отговор
    Днес е много тежък ден за нашите евро-копейки.

    12:05 02.08.2026

  • 65 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 2 Отговор
    Намериха ли главата на Чайката?

    12:05 02.08.2026

  • 66 Механик

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "az СВО Победа 81":

    Колега държи ли простата,че моята вече пуска и фърга маслото?

    12:08 02.08.2026

  • 67 Русожоп

    8 3 Отговор
    скоро ще валят дронове и фламинги по матушката хихихи

    12:08 02.08.2026

  • 68 Мъката на русотролея край няма

    7 3 Отговор
    Мъката на русотролея край няма.. хихихи

    12:10 02.08.2026

  • 69 Механик

    6 4 Отговор
    Ма тя Русия умряла ма

    12:10 02.08.2026

  • 70 Дясната ръчичка

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "БУК":

    Тоя па! Как ме е кръстил....

    12:11 02.08.2026

  • 71 Ние

    8 3 Отговор
    Води ни Путине към рай земной!

    12:11 02.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 уж Русия удря, а пък разцепиха от удари

    8 4 Отговор
    как става това

    12:13 02.08.2026

  • 74 абе льольо

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Крайцера Москва":

    "Чакай Москва БФС потвърди,че бъхтят Русийката.", ко туй БФС? Нещо, като Български футболен съюз? Ако си имал предвид "Формация студио балкантон" или тяхното ФСБ, е не си успял!

    12:15 02.08.2026

  • 75 Иван 1

    3 6 Отговор
    Не знам с какво се хвалят но останаха без море.

    12:19 02.08.2026

  • 76 удри

    5 0 Отговор
    бай Постоле!

    12:21 02.08.2026

  • 77 Отец Онодйи

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Путин":

    Защо?, така си по секси.

    12:21 02.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 3 Отговор
    всеки ден ги бият, но не се отказват.хихихи

    Коментиран от #82

    12:55 02.08.2026

  • 82 тиквенсониада

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "РУСНАЦИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Като американетата в Афганистан и Виетнам ли ?

    13:03 02.08.2026

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