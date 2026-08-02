Украйна е ударила петролна рафинерия и авиобаза в Саратовска област

Украинските сили са атакували петролна рафинерия в югозападната руска Саратовска област, както и военновъздушната база "Енгелс" в същия регион, съобщи украинското военно командване, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

В изявлението на Генералния щаб се посочва, че ударите са предизвикали пожари и на двата обекта.

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Украинските сили са нанесли удар и по склад за петрол в западната Калужка област.

Двама души са били убити в югозападната руска Саратовска област след удар с украински дрон, съобщи по-рано днес в Телеграм губернаторът Роман Бусаргин, цитиран от Франс прес.

„В резултат на атаката с вражески дронове двама души бяха убити. Изказвам съболезнования на семейството и близките. Те ще получат цялата необходима помощ“, написа губернаторът, без да дава повече подробности.

Поради продължаващите руски удари върху украинска територия, Украйна засилва атаките срещу цивилни обекти в Русия и на окупираните територии, като през последните седмици нанася удари срещу рафинерии и горивни депа, складове на гиганта за електронна търговия "Уайлдберис" и товарни кораби в морето.

Руското министерство на отбраната съобщи в Макс, че е унищожило 635 украински дрона тази нощ над няколко региона на страната и над Кримския полуостров, който Москва е обявила за анексиран.