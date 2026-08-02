Левандовски вкара първите си голове в американското първенство

Бившият нападател на Барселона Роберт Левандовски вкара два гола в домакинския си дебют за Чикаго Файър в американската Мейджър-лига и те се оказаха решаващи за победата на тима с 2:1 над Шарлът. Също така това се превърна и в първа победа за тима на Чикаго от преди прекъсването заради Световното първенство, предаде БТА.

Левандовски, бивш футболист на Борусия (Дортмунд), Байерн (Мюнхен) и Барселона, пристигна в Чикаго през юни като свободен агент. А вече в два мача представянето му показва, че ще бъде от голяма полза за тима, който се доближи на точка от топ 3 в Източната конференция.

Тимът на Шарлът, който имаше пети мач като гост, откри резултата в 18-ата минута чрез Пеп Бийл. Той направи двойно подаване с Идън Токломати в наказателното поле, изпревари персоналния си пазач и прати топката в долния десен ъгъл на вратата, пазена от Крис Брейди.

Но полската суперзвезда отговори две минути по-късно с изравнително попадение, вкарвайки първия си гол с екипа на Чикаго. Джонатан Бамба пусна дълга топка в наказателното поле за Филип Цинкернагел, който обаче видя включването на Левандовски и му продължи с глава. Той овладя и с десния крак изстреля неспасяемо в горния ляв ъгъл.

Бившият вратар на Лудогорец (Разград) Кристиан Кахлина, който пази за Шарлът, спаси ново попадение във вратата си от Левандовски в 56-ата минута, пак след комбинация с Цинкернагел, но в 68-ата трябваше отново да извади топката от мрежата си. Андрю Гутман подаде на Робин Лод, който намери Левандовски, влизащ на скорост в наказателното поле, а защитник не се ориентира и остави поляка сам на празна врата. За Левандовски нямаше проблем да вкара за 2:1. След това вратарят Кахлина излезе на сцената и направи още три спасявания, за да запази преднината на домакините само от 1 гол.

Друга европейска звезда – легендата на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер спаси своя тим Ванкувър Уайткапс от поражение срещу ФК Лос Анджелис, а реализираната от него късна дузпа оформи крайното 1:1 в друга среща от МЛС, която се оказа и дерби на върха в Западната конференция, наблюдавано он 40 086 зрители.

Тимът на Уайткапс контролираше мача доста сериозно преди почивката, но малко преди края му гостите от Лос Анджелис излязоха напред в резултата с гол на Хюн Мин-сон. Вина за попадението имаше и вратарят Йохей Такаока, който не направи сигурно спасяване и топката мина през ръцете му. Мюлер сам си спечели дузпата в 78-ата минута, след като беше съборен в наказателното поле от Евген Черебко. След това застана зад бялата точка и не сбърка при изпълнението.

След тази среща двата тима остават на първите две места на Запад с по 34 точки и по-добра голова разлика за Ванкувър.