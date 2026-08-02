Германия призова ЕС да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет

Германският външен министър Йохан Вадефул призова ЕС да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Ситуацията в Сеута през последните дни беше истинско изпитание за устойчивостта ни, което успяхме да преодолеем“, заяви Вадефул пред германския таблоид „Билд“. Той обаче добави, че събитията са разкрили слабостите на Европа.

„Затова очаквам Европейската комисия да превърне защитата на външните граници в абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система на свободно движение в рамките на ЕС“, каза той.

По думите на Вадефул ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа.

„За да контролираме незаконната миграция, се нуждаем от партньори извън Европа, какъвто в този случай е Мароко“, заяви той и допълни, че приветства факта, че Испания и Мароко са успели бързо да овладеят кризата съвместно.

По оценки между 50 000 и 60 000 души са достигнали Сеута от Мароко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера.

Според испанското правителство почти всички мигранти впоследствие са се завърнали в Мароко. Изправени пред малки шансове да продължат пътя си към други европейски държави, както и пред липса на подслон и основни средства за преживяване, много от тях са изгубили надежда и доброволно са се върнали, съобщава испанският вестник „Ел Паис“.