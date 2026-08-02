Германия призова ЕС да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет

Германският външен министър Йохан Вадефул призова ЕС да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Ситуацията в Сеута през последните дни беше истинско изпитание за устойчивостта ни, което успяхме да преодолеем“, заяви Вадефул пред германския таблоид „Билд“. Той обаче добави, че събитията са разкрили слабостите на Европа.
„Затова очаквам Европейската комисия да превърне защитата на външните граници в абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система на свободно движение в рамките на ЕС“, каза той.
По думите на Вадефул ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа.
„За да контролираме незаконната миграция, се нуждаем от партньори извън Европа, какъвто в този случай е Мароко“, заяви той и допълни, че приветства факта, че Испания и Мароко са успели бързо да овладеят кризата съвместно.
По оценки между 50 000 и 60 000 души са достигнали Сеута от Мароко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера.
Според испанското правителство почти всички мигранти впоследствие са се завърнали в Мароко. Изправени пред малки шансове да продължат пътя си към други европейски държави, както и пред липса на подслон и основни средства за преживяване, много от тях са изгубили надежда и доброволно са се върнали, съобщава испанският вестник „Ел Паис“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
Коментиран от #7
09:06 02.08.2026
2 Пич
Коментиран от #16, #21
09:07 02.08.2026
3 Наблюдател
Да обявят военно положение и забранят гласуването, както в украйна, или да забранят Алтернативата.
На западните народи им дойде до гуша от политически лъжи и празни приказки.
09:07 02.08.2026
4 хахахаха
09:08 02.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ъъъъ не!
09:08 02.08.2026
7 по-зле е
До коментар #1 от "Пешо":от всеки друг съюз!!! но с такива кухи управляващи няма какво да е друго…
09:09 02.08.2026
8 НЕ на ЕС каза Мелони
09:10 02.08.2026
9 Народна поговорка!
Коментиран от #10
09:10 02.08.2026
10 Друга Народна поговорка...!
До коментар #9 от "Народна поговорка!":,,След дъжд-качулка!"
09:12 02.08.2026
11 НАЛИ?!
09:13 02.08.2026
12 Без име
09:16 02.08.2026
13 Иларион Алексеевич Ковров
И спряха да идват в Русия
Коментиран от #15, #17
09:17 02.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Всъщност
До коментар #13 от "Иларион Алексеевич Ковров":им прибираше дечицата за оргиите си.
Коментиран от #37
09:20 02.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Я пращайте
09:26 02.08.2026
19 Анонимен
09:27 02.08.2026
20 Защо не заблуждавате
А неолибералите не дадоха ли по-големи пра ва на маймуните отколкото на хората местни.
Защо не правите на луди при положение че вие вече отдавна сте изкукуригали либерасти.
09:31 02.08.2026
21 Сдъвкан пич
До коментар #2 от "Пич":На теб са се метнали.
Коментиран от #22
09:31 02.08.2026
22 Пич
До коментар #21 от "Сдъвкан пич":А аз - на родителката ти!
Носи, носи...
Коментиран от #25, #33
09:41 02.08.2026
23 Асен
09:41 02.08.2026
24 Германия да призове и смени евтиния
макар и тук остават за бонус
09:46 02.08.2026
25 Град Козлодуй
До коментар #22 от "Пич":Приятел направи ми едно дудуче.Плащам .
Коментиран от #26, #27
09:46 02.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ще ти
До коментар #25 от "Град Козлодуй":Направя еднодудуче от върбовчекур, и ще ти готурнана едно място, където като фъснеш, дудучето ще подсвирква!
09:52 02.08.2026
28 Ха-ха-ха
09:55 02.08.2026
29 Гост
09:59 02.08.2026
30 Вимето на народа
Югоизточната Турция.
Югозападната Мароко.
10:06 02.08.2026
31 Хмм
Коментиран от #35
10:09 02.08.2026
32 Роки
Коментиран от #34
10:10 02.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Икономист от Малое Болшино
До коментар #32 от "Роки":Брееей, какви дълбоки прозрения! Гаче ли по книга четеш. Кремълска книга
с подстрочници за копейки.
10:14 02.08.2026
35 Ако искаше да те проверят,
До коментар #31 от "Хмм":можеше да кажеш, че си копейка. Да знаеш за друг път.
10:17 02.08.2026
36 долу ЕС
10:19 02.08.2026
37 Яш ми
До коментар #15 от "Всъщност":Те със вашите дечица сега си правят оргии
10:26 02.08.2026
38 правилно
Добре е да прочетем, че Германия е променила позицията си по отношение на онази ВИлкомен простотия. Още един такъв сигнал и не 50 000 на ден ами по 50 000 000 ще се влачат.
10:27 02.08.2026
39 Бай Хой
10:32 02.08.2026