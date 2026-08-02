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Германия призова ЕС да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет
  Тема: Кризата с бежанците

Германия призова ЕС да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет

2 Август, 2026 09:02 1 330 39

  • бежанци-
  • йохан вадефул-
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  • ес-
  • мигранти

По думите на Вадефул ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа

Германия призова ЕС да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул призова ЕС да постави защитата на външните граници като абсолютен приоритет, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Ситуацията в Сеута през последните дни беше истинско изпитание за устойчивостта ни, което успяхме да преодолеем“, заяви Вадефул пред германския таблоид „Билд“. Той обаче добави, че събитията са разкрили слабостите на Европа.

„Затова очаквам Европейската комисия да превърне защитата на външните граници в абсолютен приоритет, за да не бъде допълнително застрашена Шенгенската система на свободно движение в рамките на ЕС“, каза той.

По думите на Вадефул ефективната миграционна политика зависи от сътрудничеството с държави извън Европа.

„За да контролираме незаконната миграция, се нуждаем от партньори извън Европа, какъвто в този случай е Мароко“, заяви той и допълни, че приветства факта, че Испания и Мароко са успели бързо да овладеят кризата съвместно.

По оценки между 50 000 и 60 000 души са достигнали Сеута от Мароко за кратък период, а най-малко 67 души са загинали при опитите да преминат границата. Спасителните екипи продължиха издирвателните операции в морето и вчера.

Според испанското правителство почти всички мигранти впоследствие са се завърнали в Мароко. Изправени пред малки шансове да продължат пътя си към други европейски държави, както и пред липса на подслон и основни средства за преживяване, много от тях са изгубили надежда и доброволно са се върнали, съобщава испанският вестник „Ел Паис“.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    33 4 Отговор
    Хахах ... до вчера внасяхха...и канеха... и подписваха конвенции имигрантите да се връат в първата страна в която са влезли... ЕС е ... да не казвам какво.. по-зле става и от един друг Съюз

    Коментиран от #7

    09:06 02.08.2026

  • 2 Пич

    30 4 Отговор
    Кретените са си кретени!!! Винаги бягат след вятъра!!!

    Коментиран от #16, #21

    09:07 02.08.2026

  • 3 Наблюдател

    32 4 Отговор
    Идват избори в Германия , а Алтернативата се изстреля по проучване в небесата, та сега се чудят каква мушенгия да направят.

    Да обявят военно положение и забранят гласуването, както в украйна, или да забранят Алтернативата.

    На западните народи им дойде до гуша от политически лъжи и празни приказки.

    09:07 02.08.2026

  • 4 хахахаха

    31 3 Отговор
    защото германия видя вече “ползата” от ислямските хлебарки поканени от баба изперкел…

    09:08 02.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъъъъ не!

    27 3 Отговор
    Какво да тия ксенофобски изявления! Да си затварят устите и да приемат африканските гости! И да сте наясно , това не са гастарбайтери, а само гаст! Арбайтери няма!🖕

    09:08 02.08.2026

  • 7 по-зле е

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пешо":

    от всеки друг съюз!!! но с такива кухи управляващи няма какво да е друго…

    09:09 02.08.2026

  • 8 НЕ на ЕС каза Мелони

    21 2 Отговор
    вътрешните граници са и абсолютен приоритет

    09:10 02.08.2026

  • 9 Народна поговорка!

    25 3 Отговор
    ,,Сетила се Мар,да се поб@ра!"

    Коментиран от #10

    09:10 02.08.2026

  • 10 Друга Народна поговорка...!

    18 3 Отговор

    До коментар #9 от "Народна поговорка!":

    ,,След дъжд-качулка!"

    09:12 02.08.2026

  • 11 НАЛИ?!

    15 3 Отговор
    Кога се обърне колата-пътища много...!

    09:13 02.08.2026

  • 12 Без име

    20 3 Отговор
    Защо? Наситиха ли се на лекарите и инженерите, които приютиха?

    09:16 02.08.2026

  • 13 Иларион Алексеевич Ковров

    13 3 Отговор
    Путин тук ги даваше за органи
    И спряха да идват в Русия

    Коментиран от #15, #17

    09:17 02.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всъщност

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "Иларион Алексеевич Ковров":

    им прибираше дечицата за оргиите си.

    Коментиран от #37

    09:20 02.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Я пращайте

    15 4 Отговор
    Урсулето и Херц да идват да пазят тука границата.

    09:26 02.08.2026

  • 19 Анонимен

    20 2 Отговор
    Германците да отменят меркеловата политика и проблемът ще изчезне.

    09:27 02.08.2026

  • 20 Защо не заблуждавате

    18 3 Отговор
    А испанският тапизъм да вкарат закон който узаконява мигрантите които влязат в териториалните води на Испания като добре дошли от Мароко ли беше приет. А мароканците ли поканиха скакалците в Германия или Меркел
    А неолибералите не дадоха ли по-големи пра ва на маймуните отколкото на хората местни.
    Защо не правите на луди при положение че вие вече отдавна сте изкукуригали либерасти.

    09:31 02.08.2026

  • 21 Сдъвкан пич

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    На теб са се метнали.

    Коментиран от #22

    09:31 02.08.2026

  • 22 Пич

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Сдъвкан пич":

    А аз - на родителката ти!
    Носи, носи...

    Коментиран от #25, #33

    09:41 02.08.2026

  • 23 Асен

    13 2 Отговор
    Сетиха се! Точно те бяха инициаторите да приемаме целият арабски отпадък в ЕС,даже ги посрещаха с плюшени мечета!

    09:41 02.08.2026

  • 24 Германия да призове и смени евтиния

    8 1 Отговор
    кокошия плет на тиквата дето редовно префърчат талибани и повечето им идват на гости
    макар и тук остават за бонус

    09:46 02.08.2026

  • 25 Град Козлодуй

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Пич":

    Приятел направи ми едно дудуче.Плащам .

    Коментиран от #26, #27

    09:46 02.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ще ти

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй":

    Направя еднодудуче от върбовчекур, и ще ти готурнана едно място, където като фъснеш, дудучето ще подсвирква!

    09:52 02.08.2026

  • 28 Ха-ха-ха

    9 1 Отговор
    Късно е чадо. Германия вече не може да бъде спасена. Каквото и да затваряте сега, вътре в страната вече населението се измени коренно. Жалко, но старата Европа вече умря. Халифатът след 20 -ина години е неизбежен. .

    09:55 02.08.2026

  • 29 Гост

    5 1 Отговор
    Я ти да видиш.. баба ви да не ви се скара сега ?

    09:59 02.08.2026

  • 30 Вимето на народа

    5 0 Отговор
    Аз разбрах...че някой друг трябва да пази границите на ЕС.
    Югоизточната Турция.
    Югозападната Мароко.

    10:06 02.08.2026

  • 31 Хмм

    6 1 Отговор
    шенген, ала бала, спряха ни автобуса в Германия, надянаха бронежилетки, ръкавици и без да проверят абсолютно нищо - само българи ли са в автобуса, да само българи и ни пуснаха

    Коментиран от #35

    10:09 02.08.2026

  • 32 Роки

    6 1 Отговор
    Нищо няма да спрат. Целта е разбиване на ЕС и ограбване спестяванията на европейците чрез дългова криза и цифрово евро. Това го правят соросоидните политици. Безплатен обяд няма. Той ги инсталира, сега си връща милиардите евро обратно.

    Коментиран от #34

    10:10 02.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Икономист от Малое Болшино

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Роки":

    Брееей, какви дълбоки прозрения! Гаче ли по книга четеш. Кремълска книга
    с подстрочници за копейки.

    10:14 02.08.2026

  • 35 Ако искаше да те проверят,

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хмм":

    можеше да кажеш, че си копейка. Да знаеш за друг път.

    10:17 02.08.2026

  • 36 долу ЕС

    0 0 Отговор
    явно германците са копейки................

    10:19 02.08.2026

  • 37 Яш ми

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Всъщност":

    Те със вашите дечица сега си правят оргии

    10:26 02.08.2026

  • 38 правилно

    1 0 Отговор
    Това трябваше да е основният и първи приоритет поне от 20 години.
    Добре е да прочетем, че Германия е променила позицията си по отношение на онази ВИлкомен простотия. Още един такъв сигнал и не 50 000 на ден ами по 50 000 000 ще се влачат.

    10:27 02.08.2026

  • 39 Бай Хой

    1 0 Отговор
    И ся кво ,,?!?!? Спират доставка на живи вибратори за розовите евроатлантици ....мъка мъкаааа върнете Меркел на власт,!!!!!

    10:32 02.08.2026

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